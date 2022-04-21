Мазепины требуют у «Хааса» $13 млн и болид «Ф-1» для Никиты за разрыв. В ответ – встречные претензии на недоплату $9 млн

Дело идет к суду.

«Хаас» разорвал контракт с Никитой Мазепиным и его спонсором – компанией отца пилота «Уралкалием» – в марте 2022-го, спустя всего год сотрудничества. А ведь четвертый русский в «Ф-1» и его команда изначально целили именно в новый сезон из-за смены регламента: влили большую часть средств в подготовку VF22 и не обновляли болид в 2021-м. Однако в итоге Никита пролетел мимо чемпионата и фактически потратил впустую целый год карьеры.

Потому экс-спонсор «Уралкалий» (один из крупнейший производителей калийных удобрений в мире, ранее принадлежавший Дмитрию Мазепин) запустил разборки с «Хаасом»: после разрыва компания потребовала назад выплаченные за 2022-й деньги.

В западной прессе считают, все закончится судом – что очень похоже на правду.

В «Хаасе» отказывают в возврате и требуют доплатить. Из-за вреда репутации команды

Требования «Уралкалия» максимально просты: вернуть вложенные перед стартом сезона $13 млн. «Поскольку большая часть спонсорских средств на сезон-2022 уже переведена «Хаасу», а команда расторгла соглашение перед первой гонкой, «Хаас» не выполнил свои обязательства перед «Уралкалием» на этот год. «Уралкалий» требует немедленного возмещения суммы».

Мазепины собирались направить деньги в новый фонд Никиты «Мы соревнуемся как один» – его создали для поддержки спортсменов, карьерно пострадавшим от политической ситуации.

«Фонд поможет спортсменам найти работу и окажет финансовую, психологическую и юридическую помощь, чтобы они имели возможность защитить свою позицию», – сказал Никита.

Кроме того, «Уралкалий» потребовал выполнения один из пунктов спонсорского контракта – передать болид Мазепина, на котором тот катал в прошлом сезоне.

«Хаас» все отклонил: сослался на другой пункт в соглашении, по которому спонсор не имел права «наносить ущерб, оспаривать, высмеивать или снижать общественную репутацию «Хааса». Американцы аргументировали позицию напоминанием о тесной связи Мазепиных с Кремлем и их попадании в санкционный список ЕС – хоть это и произошло формально после момента расторжения контракта.

«Согласно единодушному мнению юристов, сторона, которая расторгла договор из-за нарушения другой стороной, не должна возвращать такой стороне полученное по договору», – заявил «Хаас» в официальном сообщении.

Более того, из-за досрочного разрыва команда потребовала доплаты $8,7 млн и отказалась отдавать Никите болид 2021 года, пока «Уралкалий» не оформит перевод. Еще анонимные источники утверждают, что «Хаас» не заплатил Никите Мазепину за рабочее время на тестах и симуляторе в 2022 году – около $160 тыс.

Пока единственный ответ стороны Мазепиных – кусок из интервью Никиты в эфире CNN:

«Командам разрешается оставлять себе спонсорские средства, не выполняя условий контракта. И даже требуя еще больше денег – притом, что эта же команда заявляла, что ей не нужны деньги из России. Так что я в этом не уверен – на мой взгляд, «Формуле-1» нужно пересмотреть свои ценности

Конечно, я бы с радостью вернулся в «Формулу-1». Ведь я чувствую, что у меня осталось там незаконченное дело. Но нужно подождать, пока все успокоится. Хотя я даже не знаю, в какую команду смогу вернуться – ведь, очевидно, в «Хаасе» сделали то, что сделали, сыграв в не самую чистую игру».

У Мазепиных всегда были сложные отношения с «Хаасом»: угрожали команде лишением финансирования и втянули ее в скандал

Сотрудничество не задалось с самого начала. Через неделю после подписания контракта Никита попал в крупный скандал: гонщик опубликовал видео, где трогает за грудь полуобнаженную девушку, тут же его удалил – но интернет, конечно, все запомнил. В итоге начало прошлого сезона превратилось в череду оправданий своего новичка: сначала команда назвала действия Мазепина «отвратительными», но после попыталась снизить напряжение.

«Я сумел справиться с эмоциями, и постарался объяснить ему, что так поступать нельзя. Многие фанаты «Формулы-1» просили уволить его из команды, но он еще молод, ему нужно дать второй шанс», – повторял из раза в раз глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Неудивительно, что в команде так заступались за Мазепина: «Уралкалий» стал главный спонсором команды и принес ей $20 млн по инсайду итальянского издания Corriere della Sera (позже косвенно подтвержденному Дмитрием).

Тем не менее работать с Никитой оказалось сложно. №9 постоянно жаловался на шасси – Мазепин считал, что болид Мика Шумахера гораздо лучше. Штайнер пытался убедить его в обратном, но россиянин не верил и высказывал недовольство отцу Дмитрию. Дело дошло до угроз забрать деньги.

«Что происходит с моим сыном? – злился Мазепин-старший в сериале Drive To Survive. – Если ничего не изменится, я пришлю официальное уведомление и приостановлю финансирование. У них возникнут большие проблемы с деньгами. Не надоели постоянные «попробуем, посмотрим». Три гонки уже прошло. Меняйте машину. Все знают, что у кого-то есть преимущество».

Новое шасси подготовили ко второй половине сезона – причем Дмитрий лично выделил на него средства: «Я за собственные деньги полностью оплатил постройку этого нового шасси, потому что мы считаем, что команда должна выступать, имея все конкурентные элементы для борьбы на равных».

Со временем напряжение убавилось – отец Никиты даже решил поддержать команду: в конце сезона «Хаас» накрыла волна увольнений сотрудников, и Мазепин-старший предложил дополнительную финансовую помощь:

«Мы, как компания, подготовили дополнительное предложение для «Хааса» – готовы выделить дополнительные средства, которые пойдут на укрепление HR-стратегии, чтобы замотивировать людей. И эти финансовые выгоды будут зависеть от того, какое место команда займет в Кубке конструкторов (начиная со следующего сезона)».

Но следующий сезон для Мазепиных не настал: из-за политической ситуации «Хаас» расторг контракт с №9, и теперь дело может кончиться в суде.

«Уралкалий» планирует защищать свои интересы в соответствии с применимыми юридическими процедурами, в том числе оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство и требовать возмещения существенных, уплаченных за сезон 2022 года сумм и понесенных убытков», – заявила российская компания.

Похоже, этот скандал затянется надолго: быстро такие дела не решают. Так что Мазепины пока остаются в «Ф-1» – хоть и в новом статусе.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; globallookpress.com/Hoch Zwei, Hasan Bratic