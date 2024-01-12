Когда-то они доминировали в Серии А – семь скудетто! История всеми забытого «Про Верчелли»

Топ-клуб прошлого века.

Серия А добавила в разнообразии (от гегемонии «Ювентуса» до нового победителя с каждым сезоном), но в целом правила не изменились: здесь выскочкам не место, титул по-прежнему забирают топ-клубы.

Хотите артхауса? Заглядывайте в самое начало истории Серии А. Сразу после создания лиги доминировал «Дженоа» (шесть титулов за семь лет), и это вполне укладывается в голове, так как генуэзцы на слуху. Но вот дальше началась эпоха «Про Верчелли», который взял пять титулов на стыке нулевых и десятых прошлого века.

«Про Верчелли»? Что это вообще за команда? И куда она пропала?

«Про Верчелли» сверкал благодаря «Юве» и национализму

Футбол распространился по Италии на стыке XIX и XX века, сразу обретя огромную популярность. Американский журналист и историк Джон Фут в книге «Победа любой ценой: скандальная история итальянского футбола» писал, что команды были чуть ли не у каждой улицы – любители играли на городских соревнованиях и турнирах коммун. Игра пришла во все регионы, в том числе и север.

В 1892-м в городе Верчелли (расположен между Турином и Миланом) появился спортивный клуб «Про Верчелли». Это было скорее физкультурное общество для поддержания здорового образа жизни рабочего класса: бег, разминочные упражнения, гимнастика. На футбол переключились только в 1903-м по инициативе одного из членов клуба Марчелло Бертинетти (будущего чемпиона мира по фехтованию). Как-то он посмотрел матч «Ювентуса» в Турине, а потом приехал в Верчелли, сходил на рынок, купил несколько комплектов форм (белые футболки и черные брюки) и в офисе клуба объявил о создании футбольной команды.

И установил обязательное условие – каждый игрок должен быть итальянцем. И еще одно – приоритет уроженцам Верчелли (или Пьемонта). Бертинетти волновали и наплыв мигрантов в Италию, и колоссальная миграции итальянцев с юга на север ради заработков. В общем, весь первый созыв нового клуба состоял из местных.

Когда «Ювентус» встречается с «Про Верчелли» (это только товарищеские встречи, официальных матчей не было с 1958-го), туринские фанаты шутят, намекая на зависимость клуба от их любимой команды: «Вы произошли благодаря нам». С одной стороны, все так и есть. С другой, сам Марчелло Бертинетти не любил эти связи. «Я не хочу сказать, что мы появились только благодаря «Юве». Создание «Про Верчелли» – результат работы огромной команды людей. Схожесть в цветах? Да, я не исключаю, что она есть. Но тогда было гораздо проще купить черно-белую одежду для занятий спортом. Ярких расцветок просто не было».

В 1903 году «Про Верчелли» впервые сыграл в чемпионате Италии. В 1908-м, через 16 лет после создания, у клуба уже было одно скудетто. Через 20 – четыре. Через 30 – семь. Очень резво для молодого проекта, но этот феномен легко объяснялся искусственным повышением ценности всего национального в сравнении с иностранным.

В начале XX века фашисты еще не пришли к власти в стране, но национальные вопросы уже вышли на первый план. Во многом из-за наплыва иностранцев – приезжали соседи из европейских стран, африканцы и латиноамериканцы. Постепенно иностранцы захватывали не только рынки и рабочие места, но и футбол. Зачастую они были сильнее местных, поэтому в клубах сильно миксовались составы.

Рудиментарную Федерацию футбола Италии не устраивал наплыв легионеров, поэтому чемпионат разделили на два. Первый – национальный, в котором играли только итальянские футболисты. Второй – для смешанных команд, но преобладали там иностранцы. Итальянизация футбола не понравилась «Ювентусу» и «Андреа Дориа», которые подписывали зарубежных игроков. Поэтому они заявились в федеральный турнир. В национальном же остались «Про Верчелли», аналоги современных «Милана» и «Сампдории» и другие клубы. Джон Фут писал:

«Надежные источники говорили о многочисленных собраниях президентов клубов, большинство из которых заканчивались серьезными драками. Италия пыталась сплотить жителей вокруг национальных идей всеми возможными способами, поэтому придумали такой шаг в футболе. Некоторые президенты восприняли это как оскорбление. Другие оскорбились уже их реакцией. Они считали друг друга предателями: свободы людей или итальянского народа – в зависимости от взглядов».

«Мы – простые оборванцы из маленького городка, ставшие символом мирового футбола»

Довоенная итальянская лига была небогатой, мало кто позволял себе сильных легионеров. «Про Верчелли» тоже входил в список бедняков: из-за нехватки финансов клуб ориентировался в основном на итальянцев. К тому же, как вы уже догадались, основатель Бертинетти был убежденным националистом: «Очень странно, почему «Про Верчелли», возникший из обычного спортивно-трудового сообщества, должен разбавлять итальянскую кровь приезжими игроками? Сама идея сочетать итальянцев и иностранцев в одной команде – плевок в сторону нашего футбола. Пока я в клубе, у нас не будет игроков из зарубежных стран».

Уже в то время ощущалась разница между клубами различного ранга: топы превосходили середняков по деньгам и связям. Но «Про Верчелли» был утопичной историей. С одной стороны, турнир, в котором он участвовал и побеждал, был действительно сжат и ослаблен. С другой стороны, идея создать что-то на итальянской основе работала: клуб привлекал молодых игроков: команда из маленького игрока, никогда не имевшая больших денег, ставилп на итальянцев и продвигала их в основу из молодежных коллективов. Так клуб, вдохновившись культурой национальной силы, быстро дошел до первого скудетто в 1908-м. Бертинетти рассказывал, что на следующий день после завоевания титула на стадион приехал «один очень популярный иностранный игрок», который выступал за команду с Севера Италии. «Я просто ему ответил, что он не соответствует некоторым критериям и отказал. Хотя с ним бы мы просто стали непобедимыми», – рассказывал Бертинетти.

1909-й – еще одно чемпионство. Спустя год – еще одно. Дальше – еще. «Про Верчелли» не только отбирал сильные кадры у конкурентов, но и прокачивал школу. Главный тренер Джузеппе Милано утверждал, что у клуба появились хорошие деньги, в развитие вкладывались даже городские компании, никак не относившиеся к «Про Верчелли». Это позволило не только обновить тренировочное оборудование, но и нанять специалистов из Англии, которые уже тогда составляли методики для подготовки молодежи.

Гвидо Ара был первой местной легендой. Он родился во Флоренции, но в раннем возрасте переехал в Верчелли и в 15 лет пришел в местную футбольную школу. При знакомстве соврал, назвав себя коренным жителем города. Клуб узнал об обмане спустя год, но простил подростка. Для своего возраста он был невероятен и в 16 лет уже играл за команду U19. Через два сезона Гвидо дебютировал в основе, превратившись в оружие пропаганды Бертинетти. Тот на торжественных встречах рассказывал о невероятно талантливом воспитаннике, в котором заключалась вся суть подхода «Про Верчелли». Ара действительно был предан клубу – много раз отклонял предложения от других, уехал лишь однажды, в «Модену» в 1919-м.

В 1950-м, спустя 25 лет после завершения карьеры, Ара вспомнил, что однажды к нему пришел «Ювентус»: «Мне просто сказали: «Придумай любую зарплату, выбери любой дом, машину, назови число слуг для дома – мы сделаем все. Только играй за «Ювентус». Меня впечатлил такой напор, но «Ювентус» был не для меня. Как и остальные клубы. У меня была цель сделать имя именно в команде из скромного города Верчелли, которая дала мне возможность расти».

Гвидо Ара (в центре)

Легенды об Аре все еще пересказывают олдовые фанаты: как он покупал квартиры на верхних этажах домов, чтобы устраивать кардиотренировки, или бегал наперегонки с трамваями. В Верчелли он сочетал статус звезды и обычного человека.

В сезоне-1921/22 «Про Верчелли» взял последний трофей. «Торжество традиций и работы правильных людей, – комментировал победу Бертинетти. – Нас называют итальянским суперклубом, но я с этим не согласен. Мы – простые оборванцы из маленького городка, ставшие символом мирового футбола. «Про Верчелли» объединил лучшие футбольные традиции с духом провинции и вновь показал силу. Думаю, в дальнейшем мы не изменим подход».

Он очень ошибался.

Спад начался в 30-х – дальше клуб только тонул

После той победы «Про Верчелли» быстро превратился в середняка. Конкуренты росли в финансах и лучше укомплектовывали составы. «Про Верчелли» терял игроков, отпуская их в топ-команды. В сезоне-1933/34 «Про Верчелли» финишировал седьмым, и это уже считалось для него успехом, но через год вылетел в Серию В.

Сильвио Пиола – еще одна легенда для «Про Верчелли». Отыграл более 100 матчей ив 1934-м ушел в «Лацио». Выбор осознанный: Пиола не хотел страдать.

«Когда тебе обещают резкий рост, но ты видишь только постоянную борьбу за выживание, это сильно бьет по мотивации, – рассказывал Пиола. – У «Про Верчелли» была история: буквально все в клубе жили прошлыми победами. Но за тем успехом не было ничего – клуб не развивался, а владельцы не выполняли обещания. Когда я уходил в «Лацио», у меня состоялся разговор с Гвидо Арой (тренировал команду до июля 1934-го). Я плакал, потому что хотел долго играть за «Про Верчелли». Гвидо смотрел на меня как на безумца, а потом сказал: «Ты сделал что мог. Этот клуб будет долго барахтаться в небытии, потому что главные деньги распределены между другими командами. Нам повезет, если «Про Верчелли» вернется через пару-тройку сезонов. Твоя же задача – просто играть. И всех удивлять».

«Про Верчелли» не вернулся, а кризис совсем его прибил: сильные игроки постоянно выбирали конкурентов, а оставалось подписывать тех, кто никому не пригодился, и молодежь. Безденежье больно ударило по организму «Про Верчелли», поэтому выше Серии В он не поднимался и постоянно страдал из-за долгов.

Краткая история «Про Верчелли» после вылета из Серии А в 1934-м:

● 1931-й – упал до Серии С. В клубе обсуждали расформирование из-за нехватки финансов.

● 1948-й – падение на региональный уровень. Снова разговоры о банкротстве. В Серию В «Про Верчелли» вернулся в 1959 году и поиграл там до сезона-1961/62.

● 1979 год – «Про Верчелли»упал до Серии С2. Дальше клуб иногда поднимался выше, но в основном обитал в низших дивизионах.

К началу XXI века «Про Верчелли» то скатывался в Серию D, то поднимался. И окончательно перешел под управление провинции Верчелли. В 2005 году президентом клуба стал предприниматель и местный бизнесмен, работающий в строительном секторе, Веро Паганони. В предвыборной кампании он обещал еврокубки через пару-тройку лет: «Да, конечно, я верю в это. Почему клубу с такой историей не строить амбициозные планы? Нам нужно лишь немного бюджета, но мы уже работаем над этим».

В 2010 году «Про Верчелли» собирал 140 тысяч евро чуть ли не пожертвованиями для закрытия долга, об игре на профессиональном уровне не было и речи, и Федерация футбола Италии отозвала у клуба лицензию. «Про Верчелли» объявил о банкротстве, лишился прав на использование бренда и сразу поменял название. В новую историю вступил под именем «Про Бельверде Верчелли». Руководство еще не полностью разрушенного «Про Верчелли» объединило силы с другой городской командой – «Про Бельверде» – и создало на общей базе один клуб. Через некоторое время новый коллектив вернул оригинальное название.

В 2012 году «Про Верчелли» вернулся в Серию В и сыграл там впервые за 64 года. Тогдашний главный тренер команды Маурицио Брагин говорил, что от клуба не стоит ожидать существенного скачка, но пообещал, что «Про Верчелли» выжмет все возможное. До 2018-го команда выступала в Серии В, вылетев оттуда лишь раз. Денег по-прежнему не хватало, поэтому в 2020-м клуб будто бы добился главного достижения за пару десятков лет – перешел под управление новых владельцев. В том году собственниками стал консорциум из трех предпринимателей, которые специализируются на строительстве. Новые управленцы (давние фанаты клуба) сразу же задумали модернизацию. Один из них, Паоло Пинчироли, занялся прямым управлением «Про Верчелли» и стал президентом. Имена остальных не уточняются.

Во-первых, появился новый спортивный директор. Алекс Казелла занимал аналогичные должности в «Карпи» и «Гоццано» (оба клуба при нем были обывателями Серии С). В «Про Верчелли» попал в 2020-м с задачей развития молодежи. Когда все опять уперлось в деньги, нашли решение – сотрудничество с «Ювентусом», «Наполи» и другими клубами Серии А. Оно подразумевало аренды молодых игроков из Примавер. Казелла даже говорил, что в контрактах он с удовольствием прописывал пункт, обязующих давать молодежи из топ-клубов стабильное игровое время. Благодаря этому состав «Про Верчелли» существенно обновился – осталось только два игрока старше 30 лет.

Плюс сотрудничество включало стажировки персонала в более сильных клубах.

Во-вторых, «Про Верчелли» звал бывших звезд на тренерские должности. В 2020-м главным был Альберто Джилардино, тренирующий сейчас «Дженоа». Сейчас – бывший игрок «Ливерпуля» и «Наполи» Андреа Доссена.

В-третьих, поставили цель продвинуться в Серию В. В начале 2024-го «Про Верчелли» идет в лидерах Группы А Серии С.

100 лет назад все было иначе.

Фото: AP Photo/Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media; wikipedia.org