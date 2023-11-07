Почему итальянский футбол такой бедный?

Девяностые и нулевые – время расцвета итальянского футбола: настоящие топ-клубы, жесткая конкуренция, мощные трансферы (как внутри страны, так и международные) и финансовая стабильность.

Сейчас баланс нарушен – Серия А утопает в проблемах. Трансферные расходы целиком зависят от продаж. Телеправа продаются с большим скрипом. А стадионы давно не обновлялись.

В Серии А просели трансферы – разница между показателями последних лет огромная

«Calcio is back», – провозглашал Фабио Капелло в прошлом сезоне, когда три итальянских клуба вышли в финалы еврокубков. Ирония в том, что никто из них ничего не выиграл: «Интер» уступил «Ман Сити» в финале ЛЧ, «Рома» – «Севилье» в финале ЛЕ, «Фиорентина» – «Вест Хэму» в финале Лиги конференций.

Этот успех (пока все же локальный) скрашивал итальянскую тоску. Зимой клубы Серии А потратили всего 32,9 млн евро за новичков (для сравнения: «Борнмут» за тот же период выложил 56,2 млн евро). А «Интер», «Милан» и «Ювентус» впервые с 1989-го не подписали зимой ни одного игрока. Летом тревожная тенденция подтвердилась. Вот уже второй год подряд Серия А тратит на игроков меньше, чем в пандемийный сезон.

Но трансферный кризис возник не вчера и даже не позавчера. Застой Серии А начался еще в середине десятых, дальше – надежда на богатство (не без оснований), которую прибил ковид. Сейчас турнир превращается в фарм-лигу: когда топовых трансферов мало, а рейтинг исходящих переходов обновляется почти каждый сезон.

Несмотря на дикую футбольную инфляцию, топ-5 дорогих покупок лиги не обновлялся с января 2022-го, когда «Юве» купил Душана Влаховича из «Фиорентины» за 81 млн евро (4-е место). И да, в этом топ-5 только трансферы «Юве», самого богатого клуба Италии прошедшего десятилетия. А вот топ-10 более разношерстный, потому что вынуждены продавать все: «Ювентус», «Наполи», «Фиорентина», «Интер», «Аталанта», «Милан».

Итальянские клубы потеряли рыночную самостоятельность и теперь сильно зависят от продаж. Абсолютно все: от «Эмполи» до «Интера» и «Ювентуса».

Две трансферные истории прошедшего лета. Первая – «Интер» (точнее Симоне Индзаги) очень хотел полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези, но не мог купить его, пока не продал Марцело Брозовича в «Аль-Наср». В итоге Фраттези пришел в «Интер» по вполне обычной для Италии схеме – платная аренда с обязательством выкупа. Вторая история – Ромелу Лукаку очень хотел в «Юве» в июле. Но «Ювентус» не смог купить его, потому что не продал Душана Влаховича. В итоге большой Ром уехал в аренду в «Рому», а Макс Аллегри остался с Влаховичем.

Football Benchmark (медиа о футбольных деньгах) посчитал, как изменились общие траты топ-лиг (плюс Китай и Саудовская Аравия) за 5 лет. Очевидный вывод: Италия резко ушла в минус. Процентный показатель среди топ-5 хуже только у Испании (-53%). Но финансово Ла Лига все же устойчивее Серии А и не так сильно зависит от исходящих трансферов. В главе про телеконтракты вы почуствуете разницу.

«Италия хочет стать большим рынком, но ей никак не удается по ряду причин, – объяснял босс «Интера» Беппе Маротта еще прошлой зимой. – Я могу объяснить это аналогией. Допустим, у вас есть небольшой магазин на дорогой земле. Чтобы расплатиться за аренду и не уйти в минус, вы продаете не только продукты, но и оборудование. Вы продаете ее каким-то образом за большие деньги, тратите часть выручки на аренду территории, другую – на закупку недостающего оборудования. Но денег у вас остается на технику того же класса, что вы продали. Это и создает стабильность одного уровня».

В чем же причины этого кризиса?

Все топ-клубы перестраиваются – и у всех проблемы

Великого Арриго Сакки перед стартом сезона спросили, кто возьмет титул.

«Кажется, больше всего подходит «Интер», – ответил он. – Правда, я очень надеюсь, что у нас будет еще один новый чемпион. Серия А приятно поражает титульной непредсказуемостью в последние годы. Кто знает – может, для борьбы за золото окрепнет «Лацио».

Чемпионская гонка Серии А в десятых прошла буднично. Девять скудетто взял «Ювентус», но дальше началась сменяемость власти, которая сопровождалась локальным кризисом почти каждого нового победителя.

«Юве». Забрал титул в 2020 году с Маурицио Сарри. Тогда у клуба были деньги, но руководство не устраивала атмосфера в раздевалке. Тренер конфликтовал с игроками, периодически показывал невнятный футбол, оторвался от ближайшего преследователя только на 1 очко и потерял работу. Новым тренером стал неопытный Андреа Пирло.

Он провалил дебютный сезон, и клуб вернул скучного, но надежного Массимилиано Аллегри. А «Юве» получил пинок за финансовые махинации – поэтому сейчас перестраивается и догоняет лидеров. Причем старые проблемы не решены. «Юве» разбирается с непогашенными задолженностями перед бывшими игроки (Пауло Дибала и Криштиану Роналду жалуются на невыплаченные деньги по секретным договорам), а финансовая ведомость страдает из-за нехватки еврокубковых призовых. Главный редактор La Gazzetta dello Sport Стефано Баригелли называл еврокубковый бан серьезнейшей проблемой:

«Ювентус» старается жить по-старому, планируя дорогостоящие трансферы, но он не может делать это. В этом плане ему очень повезло с назначением нового спортивного директора [Кристиано Джунтоли] – он привык набирать молодых футболистов, которые выстреливают через два-три года. Вспомните, каким был «Ювентус» 5-6 лет назад: он гонялся уже за окрепшими игроками, сейчас подход сильно изменился».

«Интер». Следующий чемпион. Но долги Стивена Чжана и Suning Group не позволили содержать клуб с Антонио Конте, Ромелу Лукаку и Ашрафом Хакими, поэтому запустили бюджетный проект под руководством Симоне Индзаги. Пока получается неплохо: «Интер» вышел в финал ЛЧ и готовится к скудетто.

Но владелец «Интера» не гарантирует финансовую стабильность. Чжан планирует либо закрыть задолженность перед инвестиционным фондом Oaktree (более 300 млн евро), либо продать клуб. Прямо сейчас он больше настраивается на первый вариант, но на волшебство не стоит рассчитывать – долговое бремя в каком-то виде все равно останется.

О покупке клуба думает финский бизнесмен Томас Циллиакус, правнук бывшего мэра Хельсинки. Но пока планы расплывчатые: то он пишет в Х о самостоятельной покупке, то призывает других богачей создать коалицию и выкупить «Интер» и Чжана за 1 млрд евро. Такое предложение получил в том числе шейх Джассим (бывший наследный принц Катара, председатель катарского банка QIB), который, кажется, вышел из гонки за покупку «Манчестер Юнайтед».

«Милан». Здесь как будто все неплохо: в конце сезона-2022/23 клуб сменил владельцев, которые инвестировали в трансферы только этим летом. «Милан» впервые с 2019-го отдал на новых игроков более 100 млн евро.

«Наполи». Впервые за 33 года взял скудетто. И почти повторил путь «Интера»: заменил тренера (Лучано Спаллетти на Руди Гарсию), попрощался с лидером (Ким уехал в «Баварию» за 50 млн евро) и просел по игре, параллельно расстраиваясь из-за плохой формы Хвичи.

У каждого из итальянских лидеров своя история, но все они значительно уступают топ-клубам Европы.

Вот главный маркер проблем: по новому ТВ-контракту «Ювентус», «Интер» и «Милан» получат 175, 177 и 146 млн соответственно за год. Это сильно меньше среднего показателя по остальным топовым европейским лигам – 207 млн евро. То есть итальянские богачи получают меньше середняков других топ-лиг.

Еще одна причина кризиса – ковид. Он сделал больно даже самым богатым

Весной 2020-го футбол замер. Пандемия ударила по экономикам вообще всех клубов в мире, а итальянские пострадали больше всего. Во-первых, это связано с общим положением страны – она крайне тяжело перенесла ковид и первой в Европе приняла удар. Во-вторых, вирус обнажил хрупкость клубов Серии А:

«Итальянские клубы жили будто бы в изоляции: они спокойно планировали свою жизнь, не думая о том, что что-то может пойти не так, – рассказывал бывший глава «Юве» Андреа Аньелли. – А когда случилось нечто непредвиденное, все посыпалось. Серия А оказалась без поддержки, в опасности, с огромными убытками. У нас не было плана Б – и мы сильно поплатились за это».

По данным Deloitte, в 2020-м коронавирус сжег из экономики Италии примерно 80 млрд евро – 4,6% ВВП страны. Потери итальянского футбола (не только Серии А, но и низших лиг) оценивались в 720 млн евро. Здесь и убытки из-за перенесенных матчей, и драматичное падение матчдэй-доходов и продаж билетов.

Сезон остановился в марте и возобновился в июне. За эти 3 месяца Федерация футбола Италии предложила несколько вариантов: от полной отмены и аннулирования итогов до дальнейшего возобновления с очень поздним завершением. По данным GdS, руководство страны фактически подталкивало футбольных чиновников к возобновлению сезона, несмотря на острые ограничения и пошатнувшуюся логистику. Одна только Серия А на тот момент заносила 1,3 млрд евро налогов в казну страны – логичная причина для давления на Федерацию. Клубы тоже понимали: чем скорее вернется футбол, тем легче будет разгребать последствия.

Но они все равно оказались тяжелыми:

● В августе 2023-го итальянские клубы сообщили об общих убытках из-за коронавируса в 3,6 млрд евро. Сумма отражала картину с 2019-го по 2022-й. В среднем за год – 1,2 млрд убытка. Для сравнения: в сезоне-2018/19 общий убыток Серии А составлял всего 412 млн евро.

● Коронавирус ожидаемо ударил по продажам билетов. Сезон-2018/19 – 341 млн евро. Сезон-2020/21 – 226 млн, сезон-2021/22 – 254 млн.

● Сильно вырос общий долг Серии А. За три года – до 5,6 млрд евро. Такого никогда еще не было.

● Не самый точный инсайд, но, по данным GdS, к осени 2021 года к банкротству были близки сразу 5 клубов Серии А и Серии В. Среди них и «Фиорентина» – правда, клуб никак это не комментировал.

KMPG (Международная аудит-консалтинговая корпорация) пишет, что за 2020 год топ-лиги потеряли 4,6 млрд фунтов. Наибольшая доля – у Серии А, но точные цифры аналитики не приводят.

Генеральный директор Серии А Серии А Луиджи Де Сиерво говорил о невероятном влиянии коронавируса еще в 2021-м.

«Знаете, никогда футбольная Италия не сталкивалась с такими трудностями. Но это просто футбол – на фоне всего горя, с которым столкнулась наша страна. Италия выкарабкается и станет лучше. Серия А и весь итальянский футбол тоже справятся с проблемами. На это, правда, нам понадобятся годы. Я говорю как реалист – мне незачем обманывать обычных людей».

Президент лиги Лоренцо Казини (бывший профессор Римского института юриспруденции и права, президент Института исследований в области государственного управления) подтверждал: «Коронавирус действительно уничтожил экономику Серии А».

Почему все так плохо? Причин много, но вот та, что на поверхности: за несколько месяцев до пандемии в итальянском футболе добровольно демонтировали одну из подушек финансовой безопасности. В 2018 приняли так называемый «декрет о достоинстве», который вступил в силу в январе 2019-го (сами знаете, что началось в марте того года) – он запрещал рекламу букмекеров в футболе.

По данным World Football Report, к 31 декабря 2018-го 15 из 20 клубов Серии А взаимодействовали с букмекерами. Из-за введенного запрета они потеряли более 100 млн евро. До ковида эти потери еще можно было как-то компенсировать, но с его наступлением началась паника.

В списке пострадавших – «Лацио», из-за закона разорвавший контракт с титульным спонсором (Marathonbet). Бывший спортивный директор клуба Игли Таре в октябре-2020 говорил: «Запрет на рекламу букмекеров – важная вещь для роста социальной ответственности. Но в этом мире важно делать исключения для всего. Сейчас наступил момент, когда эти исключения нужны. Клубы нуждаются в дополнительных заработках, чтобы продолжить нормальное функционирование. Деньги от букмекеров здорово бы помогли. Поэтому я бы лично хотел, чтобы запрет отменили хотя бы на пару сезонов».

Но запрет не отменили. Правда, клубы все же нашли лазейки. Например, во время сентябрьского матча «Юве» и «Лацио» на электронных щитах «Альянц Стэдиума» транслировалась реклама eurobet.live. Формально это не букмекер, а путеводитель по ставкам. Похожим образом выкручиваются и остальные.

Власти Италии все видят и думают о смягчении закона, который все равно обходят.

«Мы все равно не сможем запретить людям делать ставки, – говорил в декабре 2022 года министр спорта страны Андреа Абоди. – К тому же клубы научились обходить запрет. Закон сильно давит на их экономику».

Второй аргумент от Абоди: по данным исследований, букмекеры приносят больше денег другим лигам из топ-5 и никому там не вредят.

Но и без ковида в Серии А все было плохо – там ооочень старые стадионы!

Давняя проблема Италии, а еще хуже, что никаких планов по глобальной модернизации арен до сих пор нет.

«В Италии плохие стадионы? Не согласен. Они отвратительные – худшие в Европе, – говорил генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани. – Это причина низких продаж прав на трансляции матчей, потому что равенство понятно: уродливая арена = мало фанатов на трибунах = низкая привлекательность для каналов».

В 2013-м Федерация футбола Италии упростила процедуру строительства новых стадионов и перепланировку старых. Но давняя большая проблема не решилась – из администраций городов очень трудно выбить землю под арены. «Рома» борется несколько лет, «Милан» и «Интер» уже выбрали территории новых стадионов и запланировали проекты. Но главные сложности (с окончательным согласованием с властями) только впереди.

«Законы не помогают клубам в вопросе стадионов, – подтверждал президент «Милана» Паоло Скарони. – Приходится пройти через все круги ада, чтобы сделать арены привлекательнее. Пока мы разглагольствуем, в Лондоне с 2013 года появились три новых стадиона. Это бьет по привлекательности итальянского футбола. Мы можем собрать главных итальянских оперных исполнителей, чтобы делать представления на стадионах красивее. Но скоро они будут петь в сараях, а не на современных аренах. Это проблема не только маленьких клубов, но и итальянских мегаполисов».

Из 18 стадионов Серии А-2023/24 только три построены в XXI веке. Остальные – в лучшем случае недавно реконструировались. Кстати, даже с обновлением возникают проблемы – если стадион принадлежит государству, согласовать реконструкцию непросто.

Позицию властей формулировал мэр Милана Джузеппе Сала, комментируя планы «Милана» переехать с «Сан-Сиро»: «Не хочу, чтобы мои слова казались кому-то угрозой, но «Милану» это принесет немало проблем, я это гарантирую. Города – не резиновые. Нельзя просто так выделить огромный участок земли, даже если этого хочет футбольный клуб с огромной армией фанатов».

Бывший владелец «Ромы» Джеймс Палотта годами бился лбом о стену и однажды сорвался на мэра столицы Вирджинию Раджи:

«Я не понимаю итальянских политиков. В США ты просто приходишь и арендуешь тот участок земли, на котором хочешь развивать бизнес. В Италии все сложнее: нужно добиться одобрения от тех, других, еще кого-то. Потом – подписать кучу бумажек. Вся эта бюрократия убивает. У меня нет конфликта с мисс Раджи, но она почему-то не понимает: я хочу построить новый стадион в Риме и сделать столицу Италии ярче. А она просто занимается ерундой».

В итоге Палотта получил устное одобрение на строительство, но не представил полноценный макет проекта и не нашел инвесторов для строительства развлекательного центра рядом с новой ареной. В 2020-м он продал «Рому».

Визуально стадионы не меняются, но, на удивление, это слабо влияет на посещаемость. Например, прошлый сезон был самым посещаемым за 22 года (средняя аудитория – 29495 зрителей).

Только в сравнении с остальными выглядит не так красиво: средняя посещаемость Серии А в сезоне-2022/23 – 29537 (данные в источниках незначительно расходятся). Это выше, чем у Лиги 1 (23708), но меньше, чем у Ла Лиги (29584), АПЛ (40236) и Бундеслиги (42992). То есть даже рекордный сезон Серии А уступает показателям соседних топ-лиг.

Главная проблема – ТВ-контракт. Италия хотела роста, но не получила его

Меньше Италии от продажи телевизионных прав получает только Лига 1, которая вообще вылетела из топ-5 рейтинга УЕФА.

Ниже данные по ТВ-доходам больших лиг – учитываются и внутренние, и международные права.

Процентная выручка Серии А от продаж прав на трансляции за год (с 2021-го по 2022-й) выросла на 2,7%. В среднем клуб Серии А получает 56,6 млн евро. Это меньше, чем у АПЛ (почти в 4 раза), Ла Лиги (почти в 2 раза) и Бундеслиги (на 13 млн евро).

Последний контракт на показ матчей в Италии Серия А подписала в 2021-м с DAZN, и это была странная история. La Gazzetta dello Sport писала о желании лиги сотрудничать именно с этой компанией, которая в итоге предложила на 100 млн евро больше, чем Sky, и получила права на показ 7 из 10 матчей туров.

Sky не отказалась от сделки (согласилась на вещание трех матчей, потом DAZN дополнительно выделял партнерам еще по несколько встреч в туре), потому что Серия А все еще пользуется большой популярностью в Европе, но обвинила лигу в «уничтожении конкуренции». Намек на связь людей из Серии А с топ-менеджментом DAZN – правда, без доказательств. При этом DAZN не процветает: по данным Reuters, с 2015-го по 2023-й число подписок сократилось на 51% (до 2,2 млн), одна из причин – постоянные технические проблемы.

За три сезона Серия А заработала на трансляциях 2,3 млрд евро – то есть почти 800 млн ежегодно. В этом сезоне как раз заканчивается старый цикл, а переговоры по новому прошли очень нервно и не принесли лиге ожидаемого результата.

По данным La Gazzetta dello Sport, Серия А рассчитывала на 1-1,2 млрд евро за сезон только от домашних вещателей (сейчас столько получает суммарно, включая продажу ТВ-прав за границу).

«Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы собрать 1,2 млрд евро за сезон, – говорил генеральный директор Серии А Серии А Луиджи Де Сиерво. – Это объективная цена, учитывая успехи наших клубов в еврокубках. Серия А выросла, к нам едут ведущие мировые игроки – мы имеем право думать о больших деньгах, потому что фиксируем собственный прогресс».

Но кажется, боссы Серии А переоценили потенциал итальянского футбола. Оба июньских раунда переговоров с вещателями провалились, потому что компании предлагали меньше, чем хочет лига. Аурелио Де Лаурентис раскрыл детали: телевизионщики оценивали Серию А в 600 млн евро за год.

Серия А предлагала дополнительные опции взамен на устраивающую цену: включала в пакет не только матчи чемпионата, но и важнейшие игры Кубка Италии и Суперкубок. Вещатели стояли на своем. Серия А в итоге отозвала все 8 тендеров и взяла паузу в переговорах. Они возобновились 17 октября – Sky и DAZN предложили лиге 900 млн евро на двоих.

Итоговое решение принимала комиссия Серии А (входит руководство лиги и президенты клубов): из 20 клубов 17 проголосовали за сделку с DAZN и Sky. «Салернитана» и «Кальяри» – против. «Наполи» воздержался, а босс клуба Аурелио Де Лаурентис крайне жестко выступил. Его посыл в том, что Серия А может продавать трансляции фанатам напрямую.

«Это поражение итальянского футбола. При таком предложении футбол умрет. Sky и DAZN некомпетентны, сотрудничество с ними не идет на пользу итальянскому футболу. Итальянский футбол всегда считает, что его должны поддерживать извне, однако для футбольного клуба абсолютное благо – это фанаты.

Мое взаимодействие с фанатами должно идти напрямую, а не через Sky и DAZN. К тому же глупо заключать пятилетнее соглашение. В кризисные времена именно кино и футбол чувствуют себя хорошо, они позволяют отвлечься от болезненной повседневности, но теперь свои мечты мы откладываем в ящик.

Предприниматель должен знать, как оценить риск. Да, нынешний вариант удобнее, но он не позволяет реализовать ценность итальянского футбола. Она реализуется через инвестиции, а Sky и DAZN их не делают».

У Де Лаурентиса даже был проект уникального канала Серии А и заинтересованный инвестор – фонд Oaktree, которому должен кучу денег «Интер». Это был рискованный, но интересный вариант. Лига же выбрала деньги здесь и сейчас. И получила скромный контракт, но долгосрочный контракт – трехлетний цикл преобразовался в пятилетний. GdS посчитала, что Серия А за этот срок заработает 4-4,5 млрд евро. Это больше, чем сейчас, но меньше, чем рассчитывала лига.

Есть ли надежда?

Да, например, деньги иностранцев. Американская компания Red Bird купила «Милан», миллиардер Дэн Фридкин – «Рому». Заграничные владельцы есть и в Серии Б: например, яркая «Венеция» принадлежит американскому бизнесмену Данкану Нидерауэру.

Более того, сама лига разрабатывает программу по привлечению инвесторов, рассказывал ее босс Лоренцо Казини. Первые переговоры состоялись еще в 2020 году и закончились ничем. Тогда группа инвестиционных фондов во главе с CVC (тот самый, который работает с Ла Лигой) предлагали 1,7 млрд евро, строительство и содержание стадионов по всей Италии, но против этой сделки выступили несколько клубов, включая «Лацио» и «Ювентус». По данным Tuttosport, в срыве переговоров поучаствовал Андреа Аньелли, потому что входил в клуб основателей Суперлиги, развитие Серии А на тот момент его не так заботило. Другой пример – JPMorgan Chase & Co обращался к лиге с предложением вложить 1 млрд евро. Reuters писал, что клубы хотели обсудить идею, но конкретики не было.

C лета 2023-го Серия А сотрудничает с британской консалтинговой фирмой Lazard. Она помогает искать инвесторов, готовых приобрести 10-20% медиаправ. Лига хочет их продать к 2024-му:

«Мы не занимаем сейчас такую радикальную позицию, какая у нас была 5-7 лет назад, – говорил Казини еще в 2022-м. – Мы открыты для сотрудничества с миром. Это очень важно понимать. Да, итальянский футбол в небольшом кризисе. Но рано или поздно мы преодолеем его. Деньги от иностранцев? Отношусь к ним нормально, если они представят нормальную концепцию для сотрудничества. У Италии много фанатов по всему миру».

***

Италия все еще остается сильной лигой: клубы периодически зажигают в еврокубках, появляются звезды, которые уходят за десятки миллионов евро в другие лиги. Но Серия уже не сверкает, как раньше, и проигрывает медиаконкуренцию как минимум АПЛ и Ла Лиге. Лиге нужно меняться, привлекать новые силы и развивать собственных тренеров. Но Италии не хватает на это все денег.

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Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno, Alessandro Sabattini, Marco Rosi, Francesco Pecoraro