Как Саутгейт довел Кейна до 2 касаний за тайм? Разбор унылой Англии

Слава Палагин – о новых достижениях.

Англия открыла Евро победой над Сербией (1:0) и совместным антирекордом Евро по ударам – 11 . Это меньше, чем в 322 матчах, сыгранных на чемпионатах Европы с начала подсчета статистики в 1980 году.

Вот главные впечатления от игры, которая отняла у нас два часа жизни.

Саутгейт придумал, как разместить всех атакующих звезд. Но пока очень сыро

Перед Евро главная задача Саутгейта звучала так: разместить хотя бы часть звездной атакующей группы, не пожертвовав балансом. Гарет удивил, дополнив и без того атакующий состав Трентом. Перед игрой намекал, что видит у него потенциал в полузащите. Туда же и выставил.

Без мяча англичане располагались следующим образом. Основная схема – 4-1-4-1. Трент и Беллингем – в роли восьмерок. Чуть глубже – Деклан Райс:

Еще интереснее было прикидывать, как Англия будет располагаться при владении. Тут Гарет тоже удивил. Фиксированными были позиции Уокера, Стоунза, Гехи и Райса. Тройка из Трента, Беллингема и Фодена менялась местами, но чаще всего создавала ромб в полузащите. Ширину на флангах поддерживали Сака и Триппьер:

Структурно можно сравнить с Германией , но на деле Англия выстраивалась куда хаотичнее. Фоден и Беллингем спускались за мячом, Трент мог подняться чуть выше и даже сместиться во фланг. В этом главное различие с Германией: хозяева Евро тоже импровизировали, но только в заданных Нагельсманном зонах.

Хаос отчасти помог англичанам в эпизоде с голом. Джуд стартовал вторым опорником, а закончил скрытой десяткой. Трент наоборот – начинал скрытой десяткой, а в процессе опустился опорником. Запутали соперников и поймали на потере концентрации.

К сожалению, гол остался единственным воплощением идеи. Хаос скорее сковывал, чем помогал. Особенно сильно ударил по Кейну, Фодену и Триппьеру – каждый в той или иной степени был изолирован. Чуть лучше дела обстояли на правом фланге, где неплохо комбинировали Сака, Трент и Уокер. Беллингем был активен в зарабатывании фолов, но скорее как индивидуалист, а не часть командной системы.

Сверкающая Англия разыгрывала мяч в стиле «Эвертона». Кейну пришлось вспомнить, как играл Крауч

Первая проблема Англии – слишком хаотичное владение.

Вторая проблема – даже такого владения было слишком мало.

15-минутку перед голом Англия выиграла с чудовищным перевесом – 87% против 13%. Далее преимуществом владела Сербия – 54% на 46%.

Главная причина – сербы перестали сидеть на своей половине и начали прессинговать. Как правило – в персональной манере каждый с каждым. Поначалу Англия пыталась разыгрывать и рисковать. После ошибки Трента перестали и чаще сбивались на выносы.

Вероятно, одна из причин – контраст между вратарем и партнерами. Почти вся защита и опорная Англии состоит из игроков, которые выступают в топ-клубах (исключение – Марк Гехи из «Кристал Пэлас») и привыкли разыгрывать коротко даже под давлением. Джордан Пикфорд играет в «Эвертоне», который совсем не заморачивается и начинает атаки выносами вперед.

Слишком часто возникали эпизоды, когда партнеры указывали Пикфорду на потенциальный (короткий) вариант, а тот предпочитал выбить. Делал это настолько часто, что после первого тура вырвался в лидеры Евро по длинным передачам среди вратарей. У Джордана – 29, у ближайшего преследователя – только 20.

Это еще сильнее усложнило задачу для Кейна. Приходилось укрощать длинные передачи в дуэли с защитником, а не участвовать в комбинациях, к которым привык в последние годы. В первом тайме Харри категорически не справлялся – цепляться удавалось слишком редко, до перерыва получилось сделать всего 2 касания. Прямо режим Эрлинга Холанда.

Респект Кейну за прогресс после перерыва. На контрасте у Харри 22 касания и сразу 6 выигранных фолов во втором тайме:

Зарабатывая нарушения, Кейн убивал время и давал команде передышку от атак Сербии. В концовке даже мог забить – что примечательно, тоже со второго этажа. Внизу Харри почти не задействовали.

Экспериментальная пара ЦЗ Англии – внезапно хорошо против трудных соперников

Главное опасение за Англию перед матчем – новая пара центральных защитников. Классическое сочетание Стоунз – Магуайр недоступно на Евро из-за травмы Харри. В пару к Джону Саутгейт выставил Марка Гехи из «Пэлас». Их опыт ограничивался только недавними товарняками.

Задача усложнялась составом Сербии. В отличие от большинства сборных, играют парой нападающих – Митрович-Влахович. Без мяча Душан опускался на правый край.

В затяжных атаках Митрович и Влахович вдвоем штурмовали штрафную. Оба чуть выше Стоунза и Гехи, но преимущество в росте вообще не сработало в пользу сербов. Пара ЦЗ англичан здорово справлялась. Помогал Райс, который опускался при забросах и тоже выносил мяч.

Характерно, что за весь матч Митрович и Влахович выиграли всего по одной верховой дуэли. Обе – на своей половине. Все три своих удара нанесли из-за пределов штрафной. В штрафной коснулись мяча только 4 раза, из них 2 – попадания в офсайд.

Уверенная игра Стоунза и Гехи замаскировала отсутствие Магуайра, но присутствия Харри остро не хватало на стандартах. Из-за агрессии и фолов сербов Англия получала много шансов на штрафные. Ни разу не воспользовалась.

Возможно, по ходу турнира это еще скажется на результатах. Часто голы или присутствие Магуайра в штрафной помогали команде Саутгейта открыть счет или сделать задел благодаря стандарту. Сегодня до последнего сохранялась интрига, несмотря на то, что сербы вообще ничего не предложили впереди.

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Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox, Dean Mouhtaropoulos; Bernd Thissen/Global Look Press