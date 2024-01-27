Англия, Англия
Блог

Юрген Клопп, спасибо за чудо!

Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Колонка Вадима Лукомского.

Почти девять лет назад на первой пресс-конференции в Англии Юрген Клопп нагло соврал нам, назвав себя «нормальным/обычным» («the normal one»). Он самый уникальный тренер в современной истории, который искренне считает себя обычным. Видимо, за это мы его любим. А еще за чудо, которое он сотворил с командой. 

Есть несколько способов передать мощь его достижений с «Ливерпулем».

Самый простой – результаты. Подхватил команду на десятом месте (после сезона, где закончили шестыми), а оставляет на первом, сделав ее чемпионом АПЛ и победителем Лиги чемпионов. В АПЛ без Клоппа «Ливерпуль» не побеждал. В ЛЧ на момент прихода Клоппа вообще не играли регулярно – одно попадание за пять сезонов до Юргена.

Способ посложнее – клубный рейтинг Эло. Взял клуб на 37-м месте (ниже «Эвертона» Роберто Мартинеса и «Зенита» с ЦСКА), а оставляет на третьем. Эло-рейтинг основан на результатах, но учитывает относительную силу соперников, которых команда обыгрывает или которым проигрывает. В такой системе координат «Ливерпуль» вот-вот мог вывалиться из английского топ-6, а стал единственной силой, способной регулярно тягаться с «Ман Сити».

У аналитической компании 21stClub есть более продвинутый рейтинг, который тоже учитывает результаты, но оценивает и качество. Согласно этой модели, «Ливерпуль» за время Клоппа выбился из категории «уровень Лиги Европы» на третье место в мире (на пике было второе).

Аналитик компании Орэл Назми уточняет: «В нашей базе, которая отсчитывается с 2008-го, ни один тренер не давал команде такой же толчок, как Клопп в первые 2 года, если мы учитываем клубы уровнем выше середины таблицы АПЛ (и аналогичные из других лиг)».

Сформулировано запутано, но, если вникнуть, отлично передает масштаб работы Клоппа. Можно найти большие скачки у команд с низкой базой, но, если отсчитывать от хотя бы середины таблицы АПЛ, такого игрового прогресса не давал абсолютно никто.

В пятерку лучших входят Диего Симеоне (еще один гений, трансформировавший клуб), Роберто Манчини в «Сити», Эдди Хау в «Ньюкасле» (молодцы, но выиграли от больших инвестиций) и потенциальный преемник Клоппа Хаби Алонсо. На первом месте именно Юрген. 

То есть скорость прогресса «Ливерпуля» при Клоппе поражает, даже если сравнивать его с теми, у кого был безграничный или почти безграничный ресурс. У Клоппа же была пятая в АПЛ зарплатная ведомость, а тратить на близком к чемпионскому уровню «Ливерпуль» начал уже после стартового преображения (и все равно всегда находились те, кто был выше по ресурсу).

Поэтому у меня другой любимый способ передачи масштаба величия Клоппа в «Ливерпуле». Это список команд, которые пробивали планку в 90 и более очков за всю историю АПЛ:

Большая часть – самые богатые клубы на тот момент, которых мощнейшая тренерская работа делала доминаторами исторических масштабов. Попадания в эту элитную категорию без первой зарплатной ведомости в лиге – исключения. По разу это удавалось Антонио Конте и Арсену Венгеру. Дважды Алексу Фергюсону. Клоппу – трижды. 

В ЛЧ – такая же ситуация. Последние победители – это команды из топ-2 самых богатых в лиге. «Ливерпуль» Клоппа в момент триумфа был лишь четвертым по зарплатам внутри своей лиги. 

«Проблема тренерской работы в том, что от тебя требуют построить самолет, уже находясь в полете», – легендарная жалоба Брендана Роджерса незадолго до ухода из «Ливерпуля». Клопп взял недостроенный самолет Роджерса, доработал и улетел с ним в космос. У «Сити» и тех, кто должен с ними биться, – космические шаттлы. У «Ливерпуля» самолетом управляет Клопп.

Он затащил «Ливерпуль» на территорию, о которой в современной футбольной иерархии им не положено было даже мечтать. Что это, если не чудо? Для меня это чудо даже большее, чем самые сладкие сказки-вспышки (лучший пример – «Лестер»), так как трансформировать долгосрочный статус труднее, чем собрать идеальную краткосрочную мозаику. 

Клопп – ливерпульский чудотворец. Второй образ Юргена – проповедник прессинга. «Гегенпрессинг – лучший плеймейкер», – гласит его первая заповедь. Он сотворил настоящую прессинг-революцию в Бундеслиге, которая до сих пор живет по написанным им правилам. 

Похожий эффект он оказал на АПЛ. В прошлом году Soccerment исследовал гегенпрессинг на дистанции последних шести сезонов. В фокусе были действия команд в шесть секунд после потери на чужой трети. Успешность давления команд в таких ситуациях измерялась с помощью индекса гегенпрессинга – процента успешности давления в эти 6 секунд. 

Среди 20 лучших команд на выборке в шесть лет пять «Ливерпулей» Клоппа. Ни одна другая команда не забиралась в топ-20 больше трех раз. Индекс гегенпрессинга в среднем по АПЛ за этот период вырос почти на 6% (вероятно, рост еще больший, если стартовой точкой взять приход Клоппа – 2015-й, а не 2017-й).

В той или иной степени фирменный прием Клоппа копирует вся лига, а не только Эдди «я не списывал точь-в-точь» Хау (в плане принципов давления «Ньюкасл» – вообще прямая копия). 

Клопп грандиозен – добивается космических результатов, выжимает максимум из футболистов, не работает с мудаками, строит семейную атмосферу и глобально влияет на футбол. 

Мы точно живем не в эпоху Лионеля Месси. Аргентинец – приятная аномалия эры, в которую значимость тренеров и систем достигла пика, а, чтобы получить свободу, нужно быть гением его масштаба. 

Пожалуй, мы живем не в эпоху Пепа Гвардиолы. Он открыл дверь в эту эпоху – возможно, создал парадигму мышления, в которой работает 90% современных тренеров, но его ключевые идеи слишком трудны для многих и не проникают так глубоко. 

(Здесь нужна занудная оговорка – черт, как же некстати в разгар пафосной концовки, но истина дороже; у Клоппа и Пепа много общих элементов, они влияли друг на друга, но при прочих равных Клопп – это прессинг и гегенпрессинг; Пеп – структура, розыгрыши, терпеливое владение)

В общем, мы живем в эпоху Юргена Клоппа. Он раз за разом переписывает тактические правила и границы возможного. Остальные пытаются быть на него похожими. Так футбол становится лучше.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: Gettyimages/Clive Brunskill, Michael Regan, Matthias Hangst, Yong Teck Lim

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как хочется, чтобы Клопп напоследок АПЛ взял. Всё же несправедливо, что у него только один этот кубок.
+43
-2
+41
Болею за клуб с 1997. Для меня уход Клоппа сравним по ощущениям с потерей близкого человека. 9 лет он давал возможность переживать радость и гордость, даже в самые сложные для меня моменты, коих за последние 10 лет было предостаточно. Вчера я был в шоке.
+17
0
+17
Мой самый любимый и эмоциональный момент за 11 лет любви к клубу - празднование после победы над Барсой в полуфинале ЛЧ. Когда вся команда обнявшись стояла перед трибунами и со всем стадионом пела You Will Never Walk Alone. Салах в футболке Never give up. Каждый раз, когда пересматриваю видео, ловлю мурашки. После последнего матча Клоппа на Энфилде пересмотрю еще раз и пущу скупую слезу по хорошим старым временам
+11
0
+11
Клопп тот тренер, которого любят и уважают болельщики различных клубов
Человек-позитив
+7
0
+7
Безусловно с уходом Клоппа Ливерпуль уже не будет прежним (да и вся АПЛ), начнётся перестройка, и тут важно не уйти в пике.
Многие сейчас говорят, что Алонсо способен стать достойным преемником - да, возможно

А может и не получится, и вот тогда могут быть большие проблемы
+5
0
+5
Как болельщик МЮ, что не свойственно, с этого момента ( объявления новости об уходе ) буду в этом сезоне болеть за Ливерпуль-Клоппа, пусть он уйдёт с трофеем который больше всего ценится для английского клуба… удачи в дальнейшем крутой дядька…
+5
0
+5
Ответ Rad0
Комментарий скрыт
Кто-то в Ливерпуле выигрывал больше?)
+4
0
+4
Ответ Алексѣй Пестовъ
Как хочется, чтобы Клопп напоследок АПЛ взял. Всё же несправедливо, что у него только один этот кубок.
я болелшик МЮ , скучать буду
+4
0
+4
Спасибо за статью. Ощущение потери. Всегда было ощущение - неважно, кто уходит, ломается, сдает - главное, что Клопп на месте, он знает, что делать.
+2
0
+2
Ответ Алексѣй Пестовъ
Как хочется, чтобы Клопп напоследок АПЛ взял. Всё же несправедливо, что у него только один этот кубок.
+++
+2
0
+2
Величайший. Траур в пабликах Ливера сродни трауру в своё время в БД, а то и посерьёзнее. Как отдохнёт - хочется дядю Юру увидеть в сборной
+2
0
+2
Ответ Axmat Cecenov
Помоему РЕАЛ рано продлили Анчелотти. Анчелотти, ВЕЛИКИЙ тренер и человек. Но как же хочется посмотреть на Клопп, в Мадриде с бешенными прессингами
реал и так сейчас неплохой футбол показывает при плавной смене поколений. Иодричу и Кроссу этот пресинг будет не по душе
+2
0
+2
Ответ therealgreenman
Как болельщик МЮ, что не свойственно, с этого момента ( объявления новости об уходе ) буду в этом сезоне болеть за Ливерпуль-Клоппа, пусть он уйдёт с трофеем который больше всего ценится для английского клуба… удачи в дальнейшем крутой дядька…
Спасибо большое! Всё-таки есть на этом свете хорошие болельщики МЮ. Вам тоже удачи. YNWA!
+2
0
+2
Ответ Стахович
По разу это удавалось Антонио Конте, Алексу Фергюсону и Арсену Венгеру Фергюсону два раза,судя по таблице
Там четко говорится, что речь о достижении «попасть в список без статуса самого богатой команды в лиги». Такое достижение у Ферги лишь одно. Всего два. Один раз из статуса самой богатой команды лиги. И лишь один раз без этого статуса. В этом мысль )
+3
-2
+1
я хоть и болельщик арсенала, не расстроюсь если ливерпуль выиграет АПЛ, это будет идеальный финал для клоппа
+1
0
+1
я давно болею за МЮ, и очень хотел видеть Клоппа у руля "дьяволов", но вынужден признать - это было идеальное совпадение клуба и тренера, в МЮ бы Клопп не добился столького. искренне завидовал "скаузерам" все эти годы и правда буду скучать по футболу Юргена, но он заслужил отдохнуть. Браво, маэстро, без него мир футбола будет чуточку тускнее
+1
0
+1
Как же жаль, что он уходит :(
Юрген - гарант качества
+1
0
+1
Юрген, Спасибо за все! Ливерпулю будет тебя не хватать!
+1
0
+1
Помоему РЕАЛ рано продлили Анчелотти. Анчелотти, ВЕЛИКИЙ тренер и человек. Но как же хочется посмотреть на Клопп, в Мадриде с бешенными прессингами
+1
0
+1
блин, ну хорош.
Он очень крутой тренер.
и результаты достойные.
Но, какое чудо, простите?
Ливерпуль не Лестер, все таки.
великолепная работа.
но чудо...
+3
-2
+1
фанаты Сити как всегда начнут орать что Пеп это все. Если были такие ресурсы у Клопа как у Пепа, то Сити не взял бы не одного АПЛ.
0
0
0
Юра хочет отдохнуть, пожить как человек - путешествовать с семьей, пить пиво, есть фаст фуд, глазеть на молодых девушек на пляже.
Заслужил, пусть отдыхает а через годик можно снова за работу.
Уж место он себе найдет.
0
0
0
You never walk alone, Юрген..you never walk alone👏
0
0
0
не верится!! все будем скучать по Юргену в апл !!! возвращайся друже быстрее ! удачи в сборной Германии!!!
0
0
0
Вадим так грустно написал, как будто попрощался насовсем
0
0
0
Ответ Rad0
Комментарий скрыт
0-5, 4-0, 7-0, пожалуй, дороже титула)
0
0
0
Ответ BolxoB
блин, ну хорош. Он очень крутой тренер. и результаты достойные. Но, какое чудо, простите? Ливерпуль не Лестер, все таки. великолепная работа. но чудо...
как он преобразил Ливерпуль это можно сказать чудо))
0
0
0
Ответ Chelsea super
как он преобразил Ливерпуль это можно сказать чудо))
Давайте будем честны.
Ливерпуль при нем сразу заиграл в классный футбол, без вопросов, но результаты пришли с Салахом, Ван Дейком, Фабиньо и Алиссоном.
так что это не чудо, а результат грамотной работы.
чудо это всегда что-то не логичное.
0
0
0
По разу это удавалось Антонио Конте, Алексу Фергюсону и Арсену Венгеру

Фергюсону два раза,судя по таблице
+2
-2
0
Ну что же, теперь есть за кого болеть в АПЛ)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий