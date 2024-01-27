Юрген Клопп, спасибо за чудо!

Колонка Вадима Лукомского.

Почти девять лет назад на первой пресс-конференции в Англии Юрген Клопп нагло соврал нам, назвав себя «нормальным/обычным» («the normal one»). Он самый уникальный тренер в современной истории, который искренне считает себя обычным. Видимо, за это мы его любим. А еще за чудо, которое он сотворил с командой.

Есть несколько способов передать мощь его достижений с «Ливерпулем».

Самый простой – результаты. Подхватил команду на десятом месте (после сезона, где закончили шестыми), а оставляет на первом, сделав ее чемпионом АПЛ и победителем Лиги чемпионов. В АПЛ без Клоппа «Ливерпуль» не побеждал. В ЛЧ на момент прихода Клоппа вообще не играли регулярно – одно попадание за пять сезонов до Юргена.

Способ посложнее – клубный рейтинг Эло. Взял клуб на 37-м месте (ниже «Эвертона» Роберто Мартинеса и «Зенита» с ЦСКА), а оставляет на третьем. Эло-рейтинг основан на результатах, но учитывает относительную силу соперников, которых команда обыгрывает или которым проигрывает. В такой системе координат «Ливерпуль» вот-вот мог вывалиться из английского топ-6, а стал единственной силой, способной регулярно тягаться с «Ман Сити».

У аналитической компании 21stClub есть более продвинутый рейтинг, который тоже учитывает результаты, но оценивает и качество. Согласно этой модели, «Ливерпуль» за время Клоппа выбился из категории «уровень Лиги Европы» на третье место в мире (на пике было второе).

Аналитик компании Орэл Назми уточняет: «В нашей базе, которая отсчитывается с 2008-го, ни один тренер не давал команде такой же толчок, как Клопп в первые 2 года, если мы учитываем клубы уровнем выше середины таблицы АПЛ (и аналогичные из других лиг)».

Сформулировано запутано, но, если вникнуть, отлично передает масштаб работы Клоппа. Можно найти большие скачки у команд с низкой базой, но, если отсчитывать от хотя бы середины таблицы АПЛ, такого игрового прогресса не давал абсолютно никто.

В пятерку лучших входят Диего Симеоне (еще один гений, трансформировавший клуб), Роберто Манчини в «Сити», Эдди Хау в «Ньюкасле» (молодцы, но выиграли от больших инвестиций) и потенциальный преемник Клоппа Хаби Алонсо. На первом месте именно Юрген.

То есть скорость прогресса «Ливерпуля» при Клоппе поражает, даже если сравнивать его с теми, у кого был безграничный или почти безграничный ресурс. У Клоппа же была пятая в АПЛ зарплатная ведомость, а тратить на близком к чемпионскому уровню «Ливерпуль» начал уже после стартового преображения (и все равно всегда находились те, кто был выше по ресурсу).

Поэтому у меня другой любимый способ передачи масштаба величия Клоппа в «Ливерпуле». Это список команд, которые пробивали планку в 90 и более очков за всю историю АПЛ:

Большая часть – самые богатые клубы на тот момент, которых мощнейшая тренерская работа делала доминаторами исторических масштабов. Попадания в эту элитную категорию без первой зарплатной ведомости в лиге – исключения. По разу это удавалось Антонио Конте и Арсену Венгеру. Дважды Алексу Фергюсону. Клоппу – трижды.

В ЛЧ – такая же ситуация. Последние победители – это команды из топ-2 самых богатых в лиге. «Ливерпуль» Клоппа в момент триумфа был лишь четвертым по зарплатам внутри своей лиги.

«Проблема тренерской работы в том, что от тебя требуют построить самолет, уже находясь в полете», – легендарная жалоба Брендана Роджерса незадолго до ухода из «Ливерпуля». Клопп взял недостроенный самолет Роджерса, доработал и улетел с ним в космос. У «Сити» и тех, кто должен с ними биться, – космические шаттлы. У «Ливерпуля» самолетом управляет Клопп.

Он затащил «Ливерпуль» на территорию, о которой в современной футбольной иерархии им не положено было даже мечтать. Что это, если не чудо? Для меня это чудо даже большее, чем самые сладкие сказки-вспышки (лучший пример – «Лестер»), так как трансформировать долгосрочный статус труднее, чем собрать идеальную краткосрочную мозаику.

Клопп – ливерпульский чудотворец. Второй образ Юргена – проповедник прессинга. «Гегенпрессинг – лучший плеймейкер», – гласит его первая заповедь. Он сотворил настоящую прессинг-революцию в Бундеслиге, которая до сих пор живет по написанным им правилам.

Похожий эффект он оказал на АПЛ. В прошлом году Soccerment исследовал гегенпрессинг на дистанции последних шести сезонов. В фокусе были действия команд в шесть секунд после потери на чужой трети. Успешность давления команд в таких ситуациях измерялась с помощью индекса гегенпрессинга – процента успешности давления в эти 6 секунд.

Среди 20 лучших команд на выборке в шесть лет пять «Ливерпулей» Клоппа. Ни одна другая команда не забиралась в топ-20 больше трех раз. Индекс гегенпрессинга в среднем по АПЛ за этот период вырос почти на 6% (вероятно, рост еще больший, если стартовой точкой взять приход Клоппа – 2015-й, а не 2017-й).

В той или иной степени фирменный прием Клоппа копирует вся лига, а не только Эдди «я не списывал точь-в-точь» Хау (в плане принципов давления «Ньюкасл» – вообще прямая копия).

Клопп грандиозен – добивается космических результатов, выжимает максимум из футболистов, не работает с мудаками, строит семейную атмосферу и глобально влияет на футбол.

Мы точно живем не в эпоху Лионеля Месси. Аргентинец – приятная аномалия эры, в которую значимость тренеров и систем достигла пика, а, чтобы получить свободу, нужно быть гением его масштаба.

Пожалуй, мы живем не в эпоху Пепа Гвардиолы. Он открыл дверь в эту эпоху – возможно, создал парадигму мышления, в которой работает 90% современных тренеров, но его ключевые идеи слишком трудны для многих и не проникают так глубоко.

(Здесь нужна занудная оговорка – черт, как же некстати в разгар пафосной концовки, но истина дороже; у Клоппа и Пепа много общих элементов, они влияли друг на друга, но при прочих равных Клопп – это прессинг и гегенпрессинг; Пеп – структура, розыгрыши, терпеливое владение)

В общем, мы живем в эпоху Юргена Клоппа. Он раз за разом переписывает тактические правила и границы возможного. Остальные пытаются быть на него похожими. Так футбол становится лучше.

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Фото: Gettyimages/Clive Brunskill, Michael Regan, Matthias Hangst, Yong Teck Lim