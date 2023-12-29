Да-да, Хендерсон лицемерил, но поплатился. Мне его жаль
Колонка Вадима Лукомского.
Первым делом разберемся со слоном в комнате. Невозможно в позитивном ключе говорить про возвращение Джордана Хендерсона в Европу, закрывая глаза на характер его ближневосточного вояжа.
Я давно симпатизирую Хендерсону, но в истории с переходом в саудовскую лигу считаю его лицемером. Кажется, тут вообще вторично ваше отношение к взглядам и активностям экс-капитана «Ливерпуля» – возможно, вы ему аплодировали; возможно, осуждали до того, как это стало мейнстримом.
Лицемерие – это моральная гибкость, которая проявляется именно в рамках собственной системы ценностей. Без сомнений, компас Хендерсона сбился. Мотивация была максимально примитивной – деньги.
В попытках оправдаться Джордан собрал классическое бинго – «не в деньгах дело», «поднимать уровень футбола» и «влиять на изменения изнутри». Все это выглядело максимально паршиво и делало Хендо легкой мишенью. Увы, по делу.
Но еще большую трагедию я вижу в другом – переход в «Аль-Иттифак» был Хендерсону не к лицу, так как максимально противоречит футбольным ценностям, на которых построена его карьера.
Хендо – синоним слова «преодоление». Успехи Джордана построены на повторении цикла: его списывают и считают непригодным для этого уровня; в ответ он питается критикой, осваивает новый уровень, приносит кучу пользы за счет силы характера и тактической подкованности. Этот бесконечный цикл больших и малых преодолений – топливо карьеры Джордана. Оно сделало из таланта уровня середняка АПЛ большого победителя и лидера топ-клуба.
Молодой Джордан дебютировал в «Сандерленде» при Рое Кине, который хвалил его характер. Рой был в числе героев Хендерсона, который боготворил «МЮ» 90-х, но в «Юнайтед» не попал – Алекс Фергюсон забраковал его из-за манеры бега. «Да, сейчас он доказал, что я был не прав. Все, что я о нем слышал, указывает на то, что мы тогда упустили не только отличного игрока, но и прекрасного человека», – признал в 2021-м Фергюсон.
Почему его взял «Ливерпуль»? Трансфер Хендо пришелся на манибол версии 1.0. Грубо говоря, тогда клуб собирал футболистов по статистике, используя крайне бинарный подход – брал тех, кто лидировал в конкретных категориях (без оглядки на общий набор качеств). Джордан был в топе по пробегу. «Он регулярно пробегает 13 км за матч и редко теряет мяч», – точная характеристика той версии Джордана от Стива Брюса.
Другие плоды этой политики стали мемами: главные из них – человек-навес Стюарт Даунинг и король воздуха Энди Кэрролл. Хендерсон пошел против тренда и стал самым успешным капитаном «Ливерпуля» в 21-м веке. Все это на фоне бесконечной нужды доказывать, что он занимает свое место. Не игрок уровня «Ливерпуля», не подходящий футболу Роджерса, не тянущий стиль Клоппа, не заслуживающий капитанской повязки – Хендо регулярно затыкал критиков.
Легендарный «почти переход в «Фулхэм» – это карьера Хендо в миниатюре. В 2012-м Роджерс хотел его отпустить, а в «Ливерпуле» ждали Клинта Демпси. Все сорвалось под дедлайн. Уже через два года Хендерсон был важным элементом погони за чемпионством – разумеется, в любимой теневой роли; хвалили других, но никто из полузащитников не отыграл больше минут в тот сезон.
Когда пришел Клопп, сомнений внутри клуба почти не осталось. Юрген всегда котировал Джордана. Давал ему роль опорника, восьмерки, капитана, а в кризисный сезон делал даже центральным защитником – Хендо тянул любую функцию. Везде была похожая траектория трансформации сомневающихся в верующих. В лучших традициях тренера.
Пиком цепочки преодолений стала победа в Лиге чемпионов и слезы его отца, победившего рак, чтобы увидеть триумф сына, который в детстве пообещал папе сыграть в финале ЛЧ. «Я так счастлив за этих ребят. Вы в курсе, что люди говорили про некоторых игроков этой команды. Джордан Хендерсон – капитан победителя Лиги чемпионов-2019. Знаете, я кайфую от этого факта», – сказал в тот вечер Клопп.
Прошлым летом назревала логичная следующая глава любимого сюжета Хендо. Со стороны кажется, что предложение «Ливерпуля» идеально подходило его менталитету.
«Сказал Хендо, что хочу его сохранить, но мы также говорили о перспективе нерегулярной игры в старте. Я не могу перед стартом кампании сказать игроку, что он обязательно получит 50 матчей за сезон. Нет, это зависит от уровня игры. Если бы Хендо играл хорошо, он мог бы получить даже эти 50 матчей – это точно было возможным», – описывал схему Юрген.
Обычно на такое Хендерсон говорит «да», а потом уже разбирается, кто его конкуренты/жертвы. Не в этот раз. Впервые в жизни он выбрал легкий путь – погнался за деньгами.
Кажется, полгода спустя англичанин осознал, что просто не может так. Осознал, что готов бежать – редкий случай, когда это самое точное слово. Вряд ли он настолько сильно не представлял, как выглядит жизнь в Саудовской Аравии и какой климат на Ближнем Востоке. Вряд ли он прямо не может потерпеть еще полтора года – даже если розовые очки, через которые он наблюдал развитие местного футбола, разбились. Скорее всего Хендо просто почувствовал, что без драйва и состояния постоянного вызова он никто.
По информации The Telegraph, велик риск, что Джордан уйдет, вообще не заработав ничего, так как из-за налогов отложил выплату на конец контракта. То есть пока не получал денег от клуба – и теперь, вероятно, не получит. Даже если этот инсайд не подтвердится, очевидно, что он пошел на финансовые потери, чтобы уехать – «Аль-Иттифак» согласился на расторжение контракта по обоюдному согласию; это выгодно клубу только при полном или существенном отказе от финансовых претензий.
Только по-настоящему глубокие мотивы могли побудить Хендо в такой отчаянной манере искать варианты, когда ущерб репутации уже нанесен, а обещанных денег он, возможно, вообще не увидит.
Хендерсон совершил сразу два предательства – предал не только человеческие ценности, но и карьерные. Первое сейчас дешево стоит – уж больно много примеров. Второе – для меня большая трагедия, ведь буквально вся его карьера построена на преодолении. Он уже заплатил огромную цену – в прямом и переносном смысле, поэтому предлагаю теперь пожелать ему удачи.
Следующий шаг – «Аякс». В каком-то смысле переход носит унизительный характер – Хендо растерял симпатии и, возможно, даже достоинство; оказался в Нидерландах, так как не может себе позволить играть в АПЛ и не всем нужен в топ-лигах; будет играть не в местном гегемоне, а в кризисной команде.
Хендерсона снова списывают – прямо как он любит. Следовательно, его переход – отличная новость для страдающего, но полного молодых талантов «Аякса», которому нужен вожак.
Почему Хендерсон не вернулся в АПЛ? Вероятно, из-за налогов
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Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Clive Rose, Bryn Lennon, Francois Nel
Не понравился климат и обстановка - вернулся, покрыл все финансовые моменты с клубу, не давал скандальных интервью. Вроде летом было 0 вопросов, а сейчас появилось много злости из-за ситуации с налогами и т.д. Никакого вреда рекламные интервью не несли и не несут, Хендерсон не сделал ничего ужасного, еще и на заработанные деньги попал. Либо давайте тогда пройдемся по всем, начиная с Бензема. Француз за полгода умудрился похвалить близкую культуру, слить тренера и заработать отстранение от клуба за невозвращение из отпуска, целое бинго помимо общих рекламных фраз.
Еще не уверен, что уход Хендо – это именно непрофессионализм. Не вернуться в клуб (как Бензема) или играть халтурно – это подходило бы. Он же честно сказал, что не может. Все урегулировал с клубом без сканадов.
Нет, ненавидеть и глумиться над ним необязательно (чего я не делал, например), но и жалеть не нужно.
У мужика отлично получилось играть в футбол и он решил поиграть в общественного деятеля в модной ливерпульской тусовке. И немного проиграл )) Бывает.
В чём его жаль? Человеческие цены хоть и продаются регулярно, но потому ещё какая-то надежда на светлое будущее у нас есть, что мы это осуждаем. И должны осуждать, потому что продажные шкуры не должны шиковать, в то время как сохраняющие принципиальность и честность страдают. И это не звучит утопией, достаточно быть честным хотя бы с самим с собой.
Если бы тот же Хендерсон в каком-нибудь из последних интервью сказал "Сорри, ребят, я тупо повёлся на бабки и потому все мои предыдущие слова перестали иметь для меня значение", ему бы стоя аплодировала публика. Мол, ты хоть и негодяй, но негодяй честный.
А так - ни чуть не жаль. Он погнался за деньгами, облажался, да ещё и не всё потерял, в самый статусный клуб Нидерландов перешёл. Блин, да не за что и некого тут жалеть!
Жаль, что так заканчивается красиво начатая и шедшая история.
Могла родится легенда не хуже Джи (кстати идёт по тому же пути), а по сути ... всё. История окончена.
Хотя если приведёт Аякс к чемпионству... но есть сомнения.
Не судите насчет денег. Работяга и капитан. Имеет право.
Поэтому нет ничего удивительного, что он сломался психологически. Ближний Восток - непростое место для людей, проведших всю карьеру дома.
Как и от Неймара, например.
Очень талантливые игроки, но их человеческие качества и поведение на протяжении всей карьеры вызывали вопросы.
Хендерсон, напротив, был если не образцом поведения, то чем-то близким к тому.
Разные ожидания - разный уровень критики.
Сразу скажу - я большой поклонник Ливерпуля. Уберу слово фанат, ибо данный титул предполагает безоговорочное принятие всех клубных процессов и хейт любого упоминания клуба в негативном контексте.
Поэтому к каждому игроку отношусь критически. Как и ко взлётам/падениям любимого клуба.
Поэтому с печалью отнёсся к нынешнему кризису игрока, ставшему фактически лицом Ливерпуля второй половины десятых годов. Да, погнался за деньгами, «кто без греха, пусть бросит камень». Очевидено, что на осень прошлого года его карьера пошла на закат. Чего же тут плохого, что он решил заработать немного (или даже много) денег. Тем более, что его позвал в прошлом партнёр по клубу?
Да, Джордан всегда был бойцом, преодолевающий трудности. Да, волшебником мяча никогда не был. Но в одном из комментариев к статье Лукомского звучит буквально «Хендо не вытащил ни один топовый матч». Ага, да самая великая победа клуба (4:0 на Барсой) именно была рождена феерическим стартом игры, где он играл главную роль.
В августе 2012го я оказался в Ливерпуле. Ехал в такси, водитель которого был ярый скаусер - все тачка в стикерах Ливерпуля. Вот и стали мы обсуждать завершившийся ЧЕ, в котором команда Ходжсона уступила итальянцам в 1/4 финала, как все могут помнить или догадаться, по пенальти. Но, и это главное, не показала хорошей игры. Одной из ошибок тренера была доверие игрокам Ливерпуля, который в те годы ничего особенного в АПЛ не показывал. Все 4 матча на поле были Джонсон и Джеррард, в трёх поучаствовал Кэролл, в двух Хендерсон. Вот я таксисту это и выкладывал - не на тех менеджер сборной поставил. Он скрепя сердце соглашался, подивившись тому, что, мол, в России есть такие знатоки «творчества» Ходжсона и состояния Ливерпуля. Но сказал «да, Хендо ещё не игрок уровня хорошей сборной, но - такого бойца вы редко на поле увидите, придёт время и он покажет всем свой характер».
Статью Вадима заплюсовал - как бы Хендерсон не расстроил нас своими уходом в Аякс, но его искренне жалеть надо