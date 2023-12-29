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Да-да, Хендерсон лицемерил, но поплатился. Мне его жаль

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Колонка Вадима Лукомского.

Первым делом разберемся со слоном в комнате. Невозможно в позитивном ключе говорить про возвращение Джордана Хендерсона в Европу, закрывая глаза на характер его ближневосточного вояжа. 

Я давно симпатизирую Хендерсону, но в истории с переходом в саудовскую лигу считаю его лицемером. Кажется, тут вообще вторично ваше отношение к взглядам и активностям экс-капитана «Ливерпуля» – возможно, вы ему аплодировали; возможно, осуждали до того, как это стало мейнстримом.  

Лицемерие – это моральная гибкость, которая проявляется именно в рамках собственной системы ценностей. Без сомнений, компас Хендерсона сбился. Мотивация была максимально примитивной – деньги.

В попытках оправдаться Джордан собрал классическое бинго – «не в деньгах дело», «поднимать уровень футбола» и «влиять на изменения изнутри». Все это выглядело максимально паршиво и делало Хендо легкой мишенью. Увы, по делу.

Но еще большую трагедию я вижу в другом – переход в «Аль-Иттифак» был Хендерсону не к лицу, так как максимально противоречит футбольным ценностям, на которых построена его карьера. 

Хендо – синоним слова «преодоление». Успехи Джордана построены на повторении цикла: его списывают и считают непригодным для этого уровня; в ответ он питается критикой, осваивает новый уровень, приносит кучу пользы за счет силы характера и тактической подкованности. Этот бесконечный цикл больших и малых преодолений – топливо карьеры Джордана. Оно сделало из таланта уровня середняка АПЛ большого победителя и лидера топ-клуба. 

Молодой Джордан дебютировал в «Сандерленде» при Рое Кине, который хвалил его характер. Рой был в числе героев Хендерсона, который боготворил «МЮ» 90-х, но в «Юнайтед» не попал – Алекс Фергюсон забраковал его из-за манеры бега. «Да, сейчас он доказал, что я был не прав. Все, что я о нем слышал, указывает на то, что мы тогда упустили не только отличного игрока, но и прекрасного человека», – признал в 2021-м Фергюсон.

Почему его взял «Ливерпуль»? Трансфер Хендо пришелся на манибол версии 1.0. Грубо говоря, тогда клуб собирал футболистов по статистике, используя крайне бинарный подход – брал тех, кто лидировал в конкретных категориях (без оглядки на общий набор качеств). Джордан был в топе по пробегу. «Он регулярно пробегает 13 км за матч и редко теряет мяч», – точная характеристика той версии Джордана от Стива Брюса. 

Другие плоды этой политики стали мемами: главные из них – человек-навес Стюарт Даунинг и король воздуха Энди Кэрролл. Хендерсон пошел против тренда и стал самым успешным капитаном «Ливерпуля» в 21-м веке. Все это на фоне бесконечной нужды доказывать, что он занимает свое место. Не игрок уровня «Ливерпуля», не подходящий футболу Роджерса, не тянущий стиль Клоппа, не заслуживающий капитанской повязки – Хендо регулярно затыкал критиков. 

Легендарный «почти переход в «Фулхэм» – это карьера Хендо в миниатюре. В 2012-м Роджерс хотел его отпустить, а в «Ливерпуле» ждали Клинта Демпси. Все сорвалось под дедлайн. Уже через два года Хендерсон был важным элементом погони за чемпионством – разумеется, в любимой теневой роли; хвалили других, но никто из полузащитников не отыграл больше минут в тот сезон.

Когда пришел Клопп, сомнений внутри клуба почти не осталось. Юрген всегда котировал Джордана. Давал ему роль опорника, восьмерки, капитана, а в кризисный сезон делал даже центральным защитником – Хендо тянул любую функцию. Везде была похожая траектория трансформации сомневающихся в верующих. В лучших традициях тренера.

Пиком цепочки преодолений стала победа в Лиге чемпионов и слезы его отца, победившего рак, чтобы увидеть триумф сына, который в детстве пообещал папе сыграть в финале ЛЧ. «Я так счастлив за этих ребят. Вы в курсе, что люди говорили про некоторых игроков этой команды. Джордан Хендерсон – капитан победителя Лиги чемпионов-2019. Знаете, я кайфую от этого факта», – сказал в тот вечер Клопп. 

Прошлым летом назревала логичная следующая глава любимого сюжета Хендо. Со стороны кажется, что предложение «Ливерпуля» идеально подходило его менталитету.

«Сказал Хендо, что хочу его сохранить, но мы также говорили о перспективе нерегулярной игры в старте. Я не могу перед стартом кампании сказать игроку, что он обязательно получит 50 матчей за сезон. Нет, это зависит от уровня игры. Если бы Хендо играл хорошо, он мог бы получить даже эти 50 матчей – это точно было возможным», – описывал схему Юрген.

Обычно на такое Хендерсон говорит «да», а потом уже разбирается, кто его конкуренты/жертвы. Не в этот раз. Впервые в жизни он выбрал легкий путь – погнался за деньгами.

Кажется, полгода спустя англичанин осознал, что просто не может так. Осознал, что готов бежать – редкий случай, когда это самое точное слово. Вряд ли он настолько сильно не представлял, как выглядит жизнь в Саудовской Аравии и какой климат на Ближнем Востоке. Вряд ли он прямо не может потерпеть еще полтора года – даже если розовые очки, через которые он наблюдал развитие местного футбола, разбились. Скорее всего Хендо просто почувствовал, что без драйва и состояния постоянного вызова он никто.

По информации The Telegraph, велик риск, что Джордан уйдет, вообще не заработав ничего, так как из-за налогов отложил выплату на конец контракта. То есть пока не получал денег от клуба – и теперь, вероятно, не получит. Даже если этот инсайд не подтвердится, очевидно, что он пошел на финансовые потери, чтобы уехать – «Аль-Иттифак» согласился на расторжение контракта по обоюдному согласию; это выгодно клубу только при полном или существенном отказе от финансовых претензий. 

Только по-настоящему глубокие мотивы могли побудить Хендо в такой отчаянной манере искать варианты, когда ущерб репутации уже нанесен, а обещанных денег он, возможно, вообще не увидит.

Хендерсон совершил сразу два предательства – предал не только человеческие ценности, но и карьерные. Первое сейчас дешево стоит – уж больно много примеров. Второе – для меня большая трагедия, ведь буквально вся его карьера построена на преодолении. Он уже заплатил огромную цену – в прямом и переносном смысле, поэтому предлагаю теперь пожелать ему удачи.

Следующий шаг – «Аякс». В каком-то смысле переход носит унизительный характер – Хендо растерял симпатии и, возможно, даже достоинство; оказался в Нидерландах, так как не может себе позволить играть в АПЛ и не всем нужен в топ-лигах; будет играть не в местном гегемоне, а в кризисной команде.

Хендерсона снова списывают – прямо как он любит. Следовательно, его переход – отличная новость для страдающего, но полного молодых талантов «Аякса», которому нужен вожак.

Почему Хендерсон не вернулся в АПЛ? Вероятно, из-за налогов

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Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Clive Rose, Bryn Lennon, Francois Nel

92 комментария
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Отдельно хотелось бы отметить по поводу лицемерия. Есть подозрение, что лицемерие было не в том, что он уехал в страну, законы которой противоречат его убеждениям, а в том, что ранее озвученные "убеждения" как раз-таки не соответствовали его реальным внутренним убеждениям. Поэтому он так легко и перешёл к арабам - вероятно, тут не было моральной дилеммы.
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+122
А мне не жаль) поделом все )
+140
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+119
Не знаю, что тут вообще обсуждать. В Саудовскую Аравию все ехали из-за денег и 99% игроков дали комплиментарные интервью лиге, лишь пару признались в мягкой форме. Хендерсону 33, он не тянул весь матч, в Ливерпуль как раз пришли новые хавы - Собослаи и Мак Аллистер, да и сам англичанин провел трудовую карьеру и заслужил заработать. Конечно, Клопп был не против его сохранить, но все всё понимали.

Не понравился климат и обстановка - вернулся, покрыл все финансовые моменты с клубу, не давал скандальных интервью. Вроде летом было 0 вопросов, а сейчас появилось много злости из-за ситуации с налогами и т.д. Никакого вреда рекламные интервью не несли и не несут, Хендерсон не сделал ничего ужасного, еще и на заработанные деньги попал. Либо давайте тогда пройдемся по всем, начиная с Бензема. Француз за полгода умудрился похвалить близкую культуру, слить тренера и заработать отстранение от клуба за невозвращение из отпуска, целое бинго помимо общих рекламных фраз.
+111
-9
+102
Человек в 33 года, выиграв всё в Англии, решил заработать. Это плохо? Нет. Проведя полгода в СА понял, что сделал неверный выбор и решил вернуться. Опять же это плохо? Нет. Футбол это работа для игроков. Предательства какие-то.. Высосанная из пальца графомания.
+86
-23
+63
Вот нужно отметить Карраско, который честно сказал, да еду за деньги (за финансовой безопасностью). Поэтому если вдруг он решит как после Китая вернуться, вопросов к нему не будет
+51
0
+51
Вадим, вот это промах. Вы точно про Хендерсона из Ливерпуля написали? Личные поклонники Хендо, без обид. Но он просто средний игрок, его спортивный успех это встреча с Клоппом и его доверие. Так как и с Милнером, Вейналдумом, Мане. Да даже с Салахом. Если бы Хендо поменяли местами с кем-нибудь Гюндоганом, Де Брейне, Бернарду Силовой, Родри то у Сити и Пепа было бы на пару титулов меньше, а у Клоппа больше. За все эти годы Хендо не вытащил ни один топовый матч, никого за собой не вел, ничего не преодолевал. Было пару эмоциональных ярких моментов, красивых голов, не более. Просто не возможно представить кого бы на своей позиции мог заменить Хендо в эти годы в топ командах? Киммиха в Баварии? Модрича или Крооса в Реале? Канте или Жоржиньо в Челси? Джаку в Арсенале? Бускетса в Барсе? Про Сити вообще молчу. Гвардиола вообще в шоке наверное был от того состава Ливерпуля, как с таким набором игроков вообще можно добиваться успеха? Мане и Вейналдумы тоже думали что дело было в них. А дело было в добром дядьке в очках на бровке поля
+51
-9
+42
Ответ Scorpic
Человек в 33 года, выиграв всё в Англии, решил заработать. Это плохо? Нет. Проведя полгода в СА понял, что сделал неверный выбор и решил вернуться. Опять же это плохо? Нет. Футбол это работа для игроков. Предательства какие-то.. Высосанная из пальца графомания.
Это можно было бы понять, будь это какой-нибудь серый человек вроде Месси или Мбаппе - они ничего толком не говорили, их и не за что упрекнуть. Но Джордан много раз говорил вещи, за которые ему респектовали люди, для многих он стал символом. А потом он просто взял и растоптал все это. Поэтому он просто получает то, что заслужил.
+46
-5
+41
Ответ раскаявшийся жиробас
Видимо, не всем удается оставаться профессионалами в тепличных условиях, двойное уважение Роналду, Малкому и остальным, что никуда не бегут, ни на что не жалуются, тащат свои клубы и беспрекословно исполняют контрактные обязанности без каких-то громких слов
Малком всей своей карьерой доказывает, что для него главное.)
+44
-3
+41
Ответ раскаявшийся жиробас
Видимо, не всем удается оставаться профессионалами в тепличных условиях, двойное уважение Роналду, Малкому и остальным, что никуда не бегут, ни на что не жалуются, тащат свои клубы и беспрекословно исполняют контрактные обязанности без каких-то громких слов
Справедливости ради, у Роналду просто есть ресурс жить в Дубае. У него там особняк. И самолет каждый день. Не все так могут, даже при саудовских зарплатах. Это важно учитывать, так как у вас написано «не бегут». В каком-то смысле бегут. Только не все так могут.

Еще не уверен, что уход Хендо – это именно непрофессионализм. Не вернуться в клуб (как Бензема) или играть халтурно – это подходило бы. Он же честно сказал, что не может. Все урегулировал с клубом без сканадов.
+34
-5
+29
Я так и не понял, почему его нужно жалеть?
Нет, ненавидеть и глумиться над ним необязательно (чего я не делал, например), но и жалеть не нужно.
+18
0
+18
Ответ Vitezslav
Отдельно хотелось бы отметить по поводу лицемерия. Есть подозрение, что лицемерие было не в том, что он уехал в страну, законы которой противоречат его убеждениям, а в том, что ранее озвученные "убеждения" как раз-таки не соответствовали его реальным внутренним убеждениям. Поэтому он так легко и перешёл к арабам - вероятно, тут не было моральной дилеммы.
Интересная точка зрения.
У мужика отлично получилось играть в футбол и он решил поиграть в общественного деятеля в модной ливерпульской тусовке. И немного проиграл )) Бывает.
+17
-1
+16
Ответ Нико Росберг
Вот нужно отметить Карраско, который честно сказал, да еду за деньги (за финансовой безопасностью). Поэтому если вдруг он решит как после Китая вернуться, вопросов к нему не будет
до сегодня думал Карраско все еще в Атлетико числится в травмах
+17
-1
+16
Видимо, не всем удается оставаться профессионалами в тепличных условиях, двойное уважение Роналду, Малкому и остальным, что никуда не бегут, ни на что не жалуются, тащат свои клубы и беспрекословно исполняют контрактные обязанности без каких-то громких слов
+28
-14
+14
Ответ Scorpic
Да чем растоптал-то? Сменив место работы на закате карьеры? Я не следил внимательно за его высказываниями, но почти уверен, что все эти слова про "развитие футбола в СА" не более чем то, что хотел услышать от него новый работодатель. Очевидно, он не мог сказать "я приехал просто за баблом", иначе его бы не приняли на новом месте и освистывали как Крооса. Возможно, он не оправдал чьих-то ожиданий и оказался менее принципиальным, чем кто-то ожидал. Но как говорил классик "ваши ожидания - это ваши проблемы". Поэтому вся эта риторика про предательства мне не очень понятна
Я думаю речь про его слова в поддержку лгбт, ну ничего удивительного нет, абсолютно все эти соевые активисты готовы отказаться от всех своих убеждений стоит помахать бумажками
+15
-2
+13
Прости Вадим, но тут минусов наполучаешь. Человек, который был капитаном "Ливерпуля" и поднимал над головой кубок Лиги Чемпионов, оказался сказочным дураком (на самом деле даже хуже).

В чём его жаль? Человеческие цены хоть и продаются регулярно, но потому ещё какая-то надежда на светлое будущее у нас есть, что мы это осуждаем. И должны осуждать, потому что продажные шкуры не должны шиковать, в то время как сохраняющие принципиальность и честность страдают. И это не звучит утопией, достаточно быть честным хотя бы с самим с собой.

Если бы тот же Хендерсон в каком-нибудь из последних интервью сказал "Сорри, ребят, я тупо повёлся на бабки и потому все мои предыдущие слова перестали иметь для меня значение", ему бы стоя аплодировала публика. Мол, ты хоть и негодяй, но негодяй честный.

А так - ни чуть не жаль. Он погнался за деньгами, облажался, да ещё и не всё потерял, в самый статусный клуб Нидерландов перешёл. Блин, да не за что и некого тут жалеть!
+14
-2
+12
Ответ Как дела на заводе
А мне не жаль) поделом все )
А ни кто именно его и не призывает жалеть.
Жаль, что так заканчивается красиво начатая и шедшая история.
Могла родится легенда не хуже Джи (кстати идёт по тому же пути), а по сути ... всё. История окончена.
Хотя если приведёт Аякс к чемпионству... но есть сомнения.
+13
-3
+10
Ответ Олжас
Вадим, вот это промах. Вы точно про Хендерсона из Ливерпуля написали? Личные поклонники Хендо, без обид. Но он просто средний игрок, его спортивный успех это встреча с Клоппом и его доверие. Так как и с Милнером, Вейналдумом, Мане. Да даже с Салахом. Если бы Хендо поменяли местами с кем-нибудь Гюндоганом, Де Брейне, Бернарду Силовой, Родри то у Сити и Пепа было бы на пару титулов меньше, а у Клоппа больше. За все эти годы Хендо не вытащил ни один топовый матч, никого за собой не вел, ничего не преодолевал. Было пару эмоциональных ярких моментов, красивых голов, не более. Просто не возможно представить кого бы на своей позиции мог заменить Хендо в эти годы в топ командах? Киммиха в Баварии? Модрича или Крооса в Реале? Канте или Жоржиньо в Челси? Джаку в Арсенале? Бускетса в Барсе? Про Сити вообще молчу. Гвардиола вообще в шоке наверное был от того состава Ливерпуля, как с таким набором игроков вообще можно добиваться успеха? Мане и Вейналдумы тоже думали что дело было в них. А дело было в добром дядьке в очках на бровке поля
База! Дисциплинированный и старательный игрок, который рубился за клуб, но я тоже никогда не видел в нем ничего экстраординарного.
+8
0
+8
В чем предательство? Кому и что он должен?))Поехать зарабатывать, но немного просчитался со своими налоговыми схемами. А может и вернут ему деньги саудиты, кто знает. ДА и чем плох Аякс?)
+10
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+7
Вадик, перегибаете с идейностью. Он добился карьерных успехов серьезнейших. И нечего ему предавать тут.

Не судите насчет денег. Работяга и капитан. Имеет право.
+11
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+7
В Лацио бы его, а то после ухода МС все плохо в центре, Гендузи пытается что-то сделать, но Серега был в разы универсальней.
+8
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Саудовская Аравия - это Саудовская Аравия. Ты выключаешься из обычной жизни на 2 года ради денег. В случае Хендо все гораздо прозаичнее, на мой взгляд. Дело не в преодолении. Просто он всю жизнь провел в Англии, ему не нужно было выживать и доказывать с младых лет за пределами родины, как многим бразильцам и аргентинцам, и даже некоторым испанцам и португальцам.

Поэтому нет ничего удивительного, что он сломался психологически. Ближний Восток - непростое место для людей, проведших всю карьеру дома.
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+7
Статью минуснул, даже в легком шоке что такую ерунду написал Лукомский. Во первых Хендо каждый сезон приходилось бороться за место в составе, но видимо в этот раз разговор был серьезнее. Во вторых уверен дело не только в деньгах иначе странно как легко Хендо отказался от такой суммы и пошел на копеечный контракт в Аякс. Удивительно такой жадный, но бросил все ради возможного вызова на евро. Немногие на его месте поступили бы так, о чем местные глорики быстро забывают. В третьих что за пренебрежение Аяксом? Это однозначный европейский гранд, которому как раз нужна помощь такого опытного игрока как Хендо. В общем незачет статье.
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-7
+7
Ответ Scorpic
Да чем растоптал-то? Сменив место работы на закате карьеры? Я не следил внимательно за его высказываниями, но почти уверен, что все эти слова про "развитие футбола в СА" не более чем то, что хотел услышать от него новый работодатель. Очевидно, он не мог сказать "я приехал просто за баблом", иначе его бы не приняли на новом месте и освистывали как Крооса. Возможно, он не оправдал чьих-то ожиданий и оказался менее принципиальным, чем кто-то ожидал. Но как говорил классик "ваши ожидания - это ваши проблемы". Поэтому вся эта риторика про предательства мне не очень понятна
Он жёстко критиковал арабские страны (Катар на ЧМ, СА) из-за отношения к ЛГБТ. Был одним из самых громких в этом плане. То есть сам взял на себя роль проводника определеннных ценностной. А потом уехал к ним за деньгами. Ну типа как в России критикующие запад чиновники отправляют своих детей жить там, да и сами туда собираются. Ну если в России всем пофиг, то в Англии по Хендерсону жёстко проезжались. Других уехавших ведь не хейтят, т к они ничего не говорили и из себя никого не строили.
+6
0
+6
Хендерсон чист как слеза младенца, по сравнению с Майклом Оуэном или тем же Фиго, развели грязь на чистом месте.
+8
-2
+6
Ответ Вадим Лукомский
Да, это предсказуемо. Мне жаль, что он выбрал легкий путь, хотя все его карьера построена на вызовах. Много говорят о ценностях, но об этой непоследовательности говорят меньше. А она, как мне кажется, лучше характеризует причину его быстрого возвращения. Понял, что натворил именно в этом контексте. Поэтому лично мне жаль его. Хотя не отрицаю справедливости критики в его адрес.
Непоследовательность всегда будет присутствовать, но её осуждали, осуждают и будут осуждать, надеюсь. Я сам согрешил с этим: с работы обещали уволить, если определённого рода посты не удалю со своего Инстаграма. Ну а семью и себя кормить надо, поэтому пришлось удалить, хотя и пошёл против своих принципов. До сих пор противно за то, что мне пришлось это сделать. Но у меня хотя бы было оправдание в виде того, что я - не миллионер и не езжу на классной тачке. У Хендерсона это есть, и у него была возможность стать полноценным наследником Джеррарда и влюбить в себя "Энфилд" на годы, десятилетия. А если денег на золотой Range Rover не хватает, ну съезди ты в МЛС, наверняка там в плане денег тоже не обидят. Но он выбрал саудитов - страну, где вне закона те, за кого Джордан постоянно вписывался в Англии. Снова бабло убило добро. И потому его ни чуть не жаль. Жаль, скорее, тот образ боевого Хендерсона, которого мы лишились.
+7
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+6
Ну судя по тому, что он так радикально решил вернуться в Европу, не такой уж он и лицемер. Его неустроила скамеечная старость в Ливерпуле - уехал к саудовцам. Не устроила СА - разорвал контрак, уехал в Голландию, даже теряя в деньгах. И, ребята, СА вполне себе развивается в сторону от радикального ислама, скоро вырастет новое поколение, сплошь прошедшее западные университеты. Недавно на событии беседовал с двумя парнями-химиками оттуда. Одному СА полностью оплачивает аспирантуру в Лондоне (включая проживание), другому - в Делфте, с полным обеспечением семьи. Оба вполне себе выпивают и за жизнь болтают. И таких тысячи.
+7
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+6
Нынешний принцип любой жизни это за деньги-мать родную, а не какие-то там ваши убеждения и демократические ценности.
+7
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+6
Ответ Andartan
Это можно было бы понять, будь это какой-нибудь серый человек вроде Месси или Мбаппе - они ничего толком не говорили, их и не за что упрекнуть. Но Джордан много раз говорил вещи, за которые ему респектовали люди, для многих он стал символом. А потом он просто взял и растоптал все это. Поэтому он просто получает то, что заслужил.
Да чем растоптал-то? Сменив место работы на закате карьеры? Я не следил внимательно за его высказываниями, но почти уверен, что все эти слова про "развитие футбола в СА" не более чем то, что хотел услышать от него новый работодатель. Очевидно, он не мог сказать "я приехал просто за баблом", иначе его бы не приняли на новом месте и освистывали как Крооса. Возможно, он не оправдал чьих-то ожиданий и оказался менее принципиальным, чем кто-то ожидал. Но как говорил классик "ваши ожидания - это ваши проблемы". Поэтому вся эта риторика про предательства мне не очень понятна
+16
-10
+6
Ответ Cearvm
Не знаю, что тут вообще обсуждать. В Саудовскую Аравию все ехали из-за денег и 99% игроков дали комплиментарные интервью лиге, лишь пару признались в мягкой форме. Хендерсону 33, он не тянул весь матч, в Ливерпуль как раз пришли новые хавы - Собослаи и Мак Аллистер, да и сам англичанин провел трудовую карьеру и заслужил заработать. Конечно, Клопп был не против его сохранить, но все всё понимали. Не понравился климат и обстановка - вернулся, покрыл все финансовые моменты с клубу, не давал скандальных интервью. Вроде летом было 0 вопросов, а сейчас появилось много злости из-за ситуации с налогами и т.д. Никакого вреда рекламные интервью не несли и не несут, Хендерсон не сделал ничего ужасного, еще и на заработанные деньги попал. Либо давайте тогда пройдемся по всем, начиная с Бензема. Француз за полгода умудрился похвалить близкую культуру, слить тренера и заработать отстранение от клуба за невозвращение из отпуска, целое бинго помимо общих рекламных фраз.
Ну так Бензема никогда не был "хорошим мальчиком", от него ничего кроме хе*ни не ждалось.
Как и от Неймара, например.

Очень талантливые игроки, но их человеческие качества и поведение на протяжении всей карьеры вызывали вопросы.

Хендерсон, напротив, был если не образцом поведения, то чем-то близким к тому.

Разные ожидания - разный уровень критики.
+7
-2
+5
Прочитав статью, думал - обойдусь без комментариев. Но… чужие комментарии вынудили написать таки свой.
Сразу скажу - я большой поклонник Ливерпуля. Уберу слово фанат, ибо данный титул предполагает безоговорочное принятие всех клубных процессов и хейт любого упоминания клуба в негативном контексте.
Поэтому к каждому игроку отношусь критически. Как и ко взлётам/падениям любимого клуба.
Поэтому с печалью отнёсся к нынешнему кризису игрока, ставшему фактически лицом Ливерпуля второй половины десятых годов. Да, погнался за деньгами, «кто без греха, пусть бросит камень». Очевидено, что на осень прошлого года его карьера пошла на закат. Чего же тут плохого, что он решил заработать немного (или даже много) денег. Тем более, что его позвал в прошлом партнёр по клубу?
Да, Джордан всегда был бойцом, преодолевающий трудности. Да, волшебником мяча никогда не был. Но в одном из комментариев к статье Лукомского звучит буквально «Хендо не вытащил ни один топовый матч». Ага, да самая великая победа клуба (4:0 на Барсой) именно была рождена феерическим стартом игры, где он играл главную роль.
В августе 2012го я оказался в Ливерпуле. Ехал в такси, водитель которого был ярый скаусер - все тачка в стикерах Ливерпуля. Вот и стали мы обсуждать завершившийся ЧЕ, в котором команда Ходжсона уступила итальянцам в 1/4 финала, как все могут помнить или догадаться, по пенальти. Но, и это главное, не показала хорошей игры. Одной из ошибок тренера была доверие игрокам Ливерпуля, который в те годы ничего особенного в АПЛ не показывал. Все 4 матча на поле были Джонсон и Джеррард, в трёх поучаствовал Кэролл, в двух Хендерсон. Вот я таксисту это и выкладывал - не на тех менеджер сборной поставил. Он скрепя сердце соглашался, подивившись тому, что, мол, в России есть такие знатоки «творчества» Ходжсона и состояния Ливерпуля. Но сказал «да, Хендо ещё не игрок уровня хорошей сборной, но - такого бойца вы редко на поле увидите, придёт время и он покажет всем свой характер».
Статью Вадима заплюсовал - как бы Хендерсон не расстроил нас своими уходом в Аякс, но его искренне жалеть надо
+5
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+5
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