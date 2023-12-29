Да-да, Хендерсон лицемерил, но поплатился. Мне его жаль

Колонка Вадима Лукомского.

Первым делом разберемся со слоном в комнате. Невозможно в позитивном ключе говорить про возвращение Джордана Хендерсона в Европу, закрывая глаза на характер его ближневосточного вояжа.

Я давно симпатизирую Хендерсону, но в истории с переходом в саудовскую лигу считаю его лицемером. Кажется, тут вообще вторично ваше отношение к взглядам и активностям экс-капитана «Ливерпуля» – возможно, вы ему аплодировали; возможно, осуждали до того, как это стало мейнстримом.

Лицемерие – это моральная гибкость, которая проявляется именно в рамках собственной системы ценностей. Без сомнений, компас Хендерсона сбился. Мотивация была максимально примитивной – деньги.

В попытках оправдаться Джордан собрал классическое бинго – «не в деньгах дело», «поднимать уровень футбола» и «влиять на изменения изнутри». Все это выглядело максимально паршиво и делало Хендо легкой мишенью. Увы, по делу.

Но еще большую трагедию я вижу в другом – переход в «Аль-Иттифак» был Хендерсону не к лицу, так как максимально противоречит футбольным ценностям, на которых построена его карьера.

Хендо – синоним слова «преодоление». Успехи Джордана построены на повторении цикла: его списывают и считают непригодным для этого уровня; в ответ он питается критикой, осваивает новый уровень, приносит кучу пользы за счет силы характера и тактической подкованности. Этот бесконечный цикл больших и малых преодолений – топливо карьеры Джордана. Оно сделало из таланта уровня середняка АПЛ большого победителя и лидера топ-клуба.

Молодой Джордан дебютировал в «Сандерленде» при Рое Кине, который хвалил его характер. Рой был в числе героев Хендерсона, который боготворил «МЮ» 90-х, но в «Юнайтед» не попал – Алекс Фергюсон забраковал его из-за манеры бега. «Да, сейчас он доказал, что я был не прав. Все, что я о нем слышал, указывает на то, что мы тогда упустили не только отличного игрока, но и прекрасного человека», – признал в 2021-м Фергюсон.

Почему его взял «Ливерпуль»? Трансфер Хендо пришелся на манибол версии 1.0. Грубо говоря, тогда клуб собирал футболистов по статистике, используя крайне бинарный подход – брал тех, кто лидировал в конкретных категориях (без оглядки на общий набор качеств). Джордан был в топе по пробегу. «Он регулярно пробегает 13 км за матч и редко теряет мяч», – точная характеристика той версии Джордана от Стива Брюса.

Другие плоды этой политики стали мемами: главные из них – человек-навес Стюарт Даунинг и король воздуха Энди Кэрролл. Хендерсон пошел против тренда и стал самым успешным капитаном «Ливерпуля» в 21-м веке. Все это на фоне бесконечной нужды доказывать, что он занимает свое место. Не игрок уровня «Ливерпуля», не подходящий футболу Роджерса, не тянущий стиль Клоппа, не заслуживающий капитанской повязки – Хендо регулярно затыкал критиков.

Легендарный «почти переход в «Фулхэм» – это карьера Хендо в миниатюре. В 2012-м Роджерс хотел его отпустить, а в «Ливерпуле» ждали Клинта Демпси. Все сорвалось под дедлайн. Уже через два года Хендерсон был важным элементом погони за чемпионством – разумеется, в любимой теневой роли; хвалили других, но никто из полузащитников не отыграл больше минут в тот сезон.

Когда пришел Клопп, сомнений внутри клуба почти не осталось. Юрген всегда котировал Джордана. Давал ему роль опорника, восьмерки, капитана, а в кризисный сезон делал даже центральным защитником – Хендо тянул любую функцию. Везде была похожая траектория трансформации сомневающихся в верующих. В лучших традициях тренера.

Пиком цепочки преодолений стала победа в Лиге чемпионов и слезы его отца, победившего рак, чтобы увидеть триумф сына, который в детстве пообещал папе сыграть в финале ЛЧ. «Я так счастлив за этих ребят. Вы в курсе, что люди говорили про некоторых игроков этой команды. Джордан Хендерсон – капитан победителя Лиги чемпионов-2019. Знаете, я кайфую от этого факта», – сказал в тот вечер Клопп.

Прошлым летом назревала логичная следующая глава любимого сюжета Хендо. Со стороны кажется, что предложение «Ливерпуля» идеально подходило его менталитету.

«Сказал Хендо, что хочу его сохранить, но мы также говорили о перспективе нерегулярной игры в старте. Я не могу перед стартом кампании сказать игроку, что он обязательно получит 50 матчей за сезон. Нет, это зависит от уровня игры. Если бы Хендо играл хорошо, он мог бы получить даже эти 50 матчей – это точно было возможным», – описывал схему Юрген.

Обычно на такое Хендерсон говорит «да», а потом уже разбирается, кто его конкуренты/жертвы. Не в этот раз. Впервые в жизни он выбрал легкий путь – погнался за деньгами.

Кажется, полгода спустя англичанин осознал, что просто не может так. Осознал, что готов бежать – редкий случай, когда это самое точное слово. Вряд ли он настолько сильно не представлял, как выглядит жизнь в Саудовской Аравии и какой климат на Ближнем Востоке. Вряд ли он прямо не может потерпеть еще полтора года – даже если розовые очки, через которые он наблюдал развитие местного футбола, разбились. Скорее всего Хендо просто почувствовал, что без драйва и состояния постоянного вызова он никто.

По информации The Telegraph, велик риск, что Джордан уйдет, вообще не заработав ничего, так как из-за налогов отложил выплату на конец контракта. То есть пока не получал денег от клуба – и теперь, вероятно, не получит. Даже если этот инсайд не подтвердится, очевидно, что он пошел на финансовые потери, чтобы уехать – «Аль-Иттифак» согласился на расторжение контракта по обоюдному согласию; это выгодно клубу только при полном или существенном отказе от финансовых претензий.

Только по-настоящему глубокие мотивы могли побудить Хендо в такой отчаянной манере искать варианты, когда ущерб репутации уже нанесен, а обещанных денег он, возможно, вообще не увидит.

Хендерсон совершил сразу два предательства – предал не только человеческие ценности, но и карьерные. Первое сейчас дешево стоит – уж больно много примеров. Второе – для меня большая трагедия, ведь буквально вся его карьера построена на преодолении. Он уже заплатил огромную цену – в прямом и переносном смысле, поэтому предлагаю теперь пожелать ему удачи.

Следующий шаг – «Аякс». В каком-то смысле переход носит унизительный характер – Хендо растерял симпатии и, возможно, даже достоинство; оказался в Нидерландах, так как не может себе позволить играть в АПЛ и не всем нужен в топ-лигах; будет играть не в местном гегемоне, а в кризисной команде.

Хендерсона снова списывают – прямо как он любит. Следовательно, его переход – отличная новость для страдающего, но полного молодых талантов «Аякса», которому нужен вожак.

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Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Clive Rose, Bryn Lennon, Francois Nel