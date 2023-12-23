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Трент и Зинченко – разные типы ложных фулбэков. Их игра помогает лучше понять эту роль

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Александр Зинченко Александр Зинченко
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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Вадим Лукомский (и Филипп Лам) – о самой модной позиции.

«Арсенал» и «Ливерпуль» подходят к очному матчу, занимая два первых места в АПЛ. У восхождения команд есть схожий элемент (не единственный, но важнейший фактор) – резкая трансформация результатов пошла после появления в системе ложного фулбэка.

У «Арсенала» эта роль стала обязательной с сезона-2022/23. С тех пор команда, которая раньше финишировала вне зоны ЛЧ, превратилась в машину, способную тягаться с «Ман Сити» – на дистанции полутора сезонов эти команды делят первое место:

«Ливерпуль» долгое время ассоциировался с атакующими крайними защитниками. Трент Александер-Арнолд и Энди Робертсон в атаке действовали как вингеры и собирали кучу ассистов. Все изменилось как раз в матче против «Арсенала» прошлой весной. Во втором тайме той встречи Клопп использовал Трента в центральной зоне – этот ход запустил процесс выхода из кризиса, что привело к текущей позиции. Если отсчитывать с той встречи, «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ: 

В «Арсенале» трансформация происходит на левом фланге. Ложную роль выполняет смещающийся в опорную зону Александр Зинченко. В «Ливерпуле» в центр поля с правого фланга уходит Трент. Но в обоих клубах роль стала частью командного ДНК, следовательно, сохраняется, даже если оптимальные исполнители не доступны.

Микель Артета просил Кирана Тирни (в прошлом сезоне) и Такехиро Томиясу (в этом) повторять маневр Зинченко – и еще недолго экспериментировал с Томасом Парти в качестве ложного с правого фланга. Юрген Клопп в периоды отсутствия Трента отправлял с правого фланга в центр Джо Гомеса (совершенно другого по качествам футболиста), что отлично подчеркивает именно структурную значимость роли.

Успехи «Арсенала» и «Ливерпуля» не только показывают популярность и мощь концепции ложного фулбэка, но и подчеркивают, насколько по-разному могут действовать исполнители внутри роли. 

Совершая формально идентичный маневр при владении (смещение с фланга в центр), Трент и Зинченко оказывают абсолютно разное влияние на центральную зону. Обе трактовки могут быть чрезвычайно полезны, если встроены в командную игру и подходят качествам футболистов. 

Разницу между ними недавно блестяще суммировал Филипп Лам – один из первопроходцев роли. Зинченко он ценит за пасы, которые разбивают линии и продвигают игру на чужую треть. 

«Мне очень нравится Зинченко в этой роли. Он показывает топ-уровень, а Артета толкает его прогрессировать еще сильнее. Как у большинства испанских тренеров, у Артеты четкая философия. Он до мелочей понимает ее и передает игрокам. Футболисты выигрывают от этого и развиваются внутри этой структуры. Зинченко – один из примеров», – резюмировал Лам.

Трента немец воспринимает иначе. Он не часть дисциплинированной структуры продвижения, а тактическое оружие Клоппа. По мнению Филиппа, у «Ливерпуля» другая цель использования ложного фулбэка – выводить своего лучшего созидателя на удобные позиции в центральной зоне и создавать ему свободу. «Центр поля выигрывает от лидерства Трента. Из этой зоны он сильнее вовлечен и может по-разному влиять на игру», – подчеркнул Лам.

Разницу между функционалом ложного фулбэка в «Арсенале» и «Ливерпуле» удобнее всего объяснить через любимый тип паса. У Зинченко продвигающая передача в чужую опорную из своей:

Украинец блестяще разбивает линии – он с впечатляющим отрывом лидирует в АПЛ по продвигающим передачам. Роль и командная структура преумножают это качество:

У Трента другой любимый тип паса после смещения в центральную зону. Оказываясь свободным (иногда хватает пары секунд), он готовит обостряющую передачу из глубины. Таким образом выводит партнеров на позицию, из которой можно прямо угрожать воротам:

Лучше всего такие передачи фиксируются в предударных действиях. По этому параметру Трент входит в топ-3 АПЛ, уделывая почти всех классических созидателей лиги:

И Трент, и Зинченко весьма подробно описывали функции в рамках ложной роли. Их прямая речь тоже полезна для понимания разницы. В интервью Рио Фердинанду игрок «Арсенала» в деталях описал задачи: 

«Если я смещаюсь в центр для построения атаки, а ты тренер команды соперника, которая играет, например, 4-4-2 или 4-3-3, какую установку дашь в прессинге правому вингеру? 

Если правый вингер идет за мной, это означает, что моя работа сделана. Почему? Потому что наш вингер остается 1-в-1 с крайним защитником соперника. Я создаю ему пространство и передаю мяч, допустим, 50 раз за игру. Если он не будет обыгрывать соперника, это уже не моя проблема. Я стянул соперника и создал ему пространство. Работа сделана. Как думаете, сколько раз с 20 попыток ребята вроде Букайо, Мартинелли, Стерлинга или Мареза пройдут соперника? 

Если же правый вингер соперника не идет за мной, я остаюсь свободным в центре. Вместе с опорником мы получаем ситуацию 2-в-1. Нам проще продвигать мяч».

The Athletic проиллюстрировал эти слова схемой:

Вся работа Зинченко строится вокруг продвижения мяча. В одном раскладе он пользуется свободой, продвигая сам; в другом – создает пространство для вингера и открывает линию для продвигающего паса. В этом идея ложного фулбэка в интерпретации «Арсенала».

Для игры в такой роли важно не терять мяч под давлением, замечать возможности для продвижения, с высоким процентом точности отдавать передачи сквозь линии – важные для построения атаки, но все же не прямые обострения с высоким риском потери. Ложный фулбэк действует в рамках структуры владения, которая облегчает описанные задачи. 

Индикатор успешности Зинченко в этой роли – 88% точности пасов при лидерстве в лиге по количеству продвигающих передач. Показатель Трента сильно отличается – 76% точности. Если Зинченко – ложный фулбэк-строитель, то ТАА – ложный фулбэк-созидатель.

Так в интервью Sky Sports Александер-Арнолд подробно рассказал, как адаптируется к роли: «Не могу сказать, что раньше я не умел принимать мяч. Базис был, но эта позиция требует 360-градусного сканирования поля перед получением. Это большое изменение. Особенно на первых порах.

Когда крайний защитник получает мяч, не нужно оглядываться назад – там боковая линия, никто не выскочит и не накроет прессингом сзади. В центре на тебя могут давить с любых ракурсов. Раньше я не попадал под такой прессинг».

Трент так сформулировал плюсы для игрока своего типа: «У меня возникает больше возможностей и больше вариантов, когда я с мячом. Справа я ограничен тем, что с одной стороны лишь боковая линия. Я не мог отдавать передачи направо. В центре можно пасовать через центральную зону, на правый и на левый фланг».

Идея ложного фулбэка в интерпретации «Ливерпуля» – манипулировать полузащитой соперника так, чтобы Трент оказывался свободным и получал условия для организации обостряющих передач. Пока такая ситуация не возникла, Трент играет на сохранение, но при первом же шансе замечает нужное открывание. 

Для игры в такой роли важно быть лучшим созидателем в команде с умением отдать любой тип паса. У «Ливерпуля» меньше структурности в этой стадии – игроки, включая ложного фулбэка, получают больше свободы. Помогает запутывать соперника и выводить ТАА на обострения.

Иногда его теряют просто из-за смещения в центр. Иногда требуются отвлекающие движения партнеров. Но цель манипуляции всегда одна – сделать Трента свободным и создать ему опции. Тепловая карта ТАА в новой роли хорошо улавливает эти особенности – она более хаотична и вариативна, чем у ложных фулбэков другого типа. Трент – там, где соперник не может перекрыть ему свободу:

Функции Трента и Зинченко отличаются, но при этом есть базовый набор качеств, которые нужны любому ложному фулбэку. В основном они связаны с действиями при сдерживании быстрых атак соперника через контрпрессинг. Это важнейшая функция – и тут в отличие от действий с мячом особых вариантов не предусмотрено. 

«Пожалуй, всем ложным фулбэкам нужна скорость в мышлении и психологическая быстрота. Нужно читать эпизоды и движение мяча. Умение предугадывать очень важно. Не менее важна непрерывность процесса предугадывания. В какой-то степени речь об умении прочитать эпизод на инстинктах, потому что по-настоящему подумать на высоком уровне времени часто нет», – подмечал Лам.

В прошлое уходят дни, когда можно было с умным видом объяснять, что ложный фулбэк – это игрок, который обороняется как фланговый защитник, а при владении уходит в центр поля. Теперь нужны уточнения. Роль стала слишком популярной, а авторские трактовки слишком отличаются друг от друга.

Интерпретации ТАА и Зинченко точно в числе лучших. Ждите их сегодня на «Энфилде», а уже завтра – на страницах тактических учебников.

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Фото: East News/Paul Terry/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Alex Pantling

14 комментариев
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Никогда не обращал внимание на разницу между Трентом-ложным фулбеком и Зинченко-ложным фулбеком (понимание роли было именно как в предпоследнем абзаце). Статья эту разницу очень хорошо ухватила и объяснила нюансы. А значит, выполнила свою задачу. Оч.хор.
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+16
Запутался, и этот Саша и второй Саша) лучше только имена в статье использовать)
+10
-1
+9
Ответ enechipo
Для полноты картины, надо обоих в статье называть Александрами. Тогда разница между их функциями будет вообще непонятна.
Олександром можно нашего звать
+5
0
+5
Для полноты картины, надо обоих в статье называть Александрами. Тогда разница между их функциями будет вообще непонятна.
+4
0
+4
Ответ Динар
Запутался, и этот Саша и второй Саша) лучше только имена в статье использовать)
Александром только Зинченко называл. Трента – либо полностью, либо ТАА, либо Трент.

Сейчас устранил полностью потенциальную путницу. Спасибо, что указали.
+4
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+4
Ответ ArnoNeputevy
Ложные журналисты тоже бывают. То бишь - они притворяются журналистами, но на самом деле в этом отношении пустое место. Трент и Зина плохо защищаются (вернее, они совсем не умеют защищаться), но совсем не плохо атакуют. И поэтому тому, кто не научился в этой жизни делать ничего, кроме как впустую трепать языком, лучше о них не говорить и не писать.
видео, что ты не смотришь матчи Ливерпуля, Трент не на столько плох в отборе, обвести можно любого защитника, вот только у Трента всегда были функции где он с трети соперника во всю бежит в оборону, а потом ему нужно попытаться отобрать мяч у вингеров или просто у нападающих, это стереотип, но конечно трент это не какой-нибудь Мальдини в обороне или типо того, но и не так плохо как принято говорить
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Ответ ArnoNeputevy
Ложные журналисты тоже бывают. То бишь - они притворяются журналистами, но на самом деле в этом отношении пустое место. Трент и Зина плохо защищаются (вернее, они совсем не умеют защищаться), но совсем не плохо атакуют. И поэтому тому, кто не научился в этой жизни делать ничего, кроме как впустую трепать языком, лучше о них не говорить и не писать.
зато какой то НЕПУТЕВЫй АНАЛитик лучше Артеты и Клоппа разбирается в футболе
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МЮ тоже пробовал из Амбрабата сделать подобие Зинченко, получилось ужасно
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Трент конечно настоящий мастер закидушек и особенно лонгболлов, когда он без замаха на метров 70 - 80 диагональ на левый фланг прямо в ноги делает это прям кайф, настоящее футбольное искусство
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Кстати Трент из-за травмы Мака в последних двух матчах опорником играл и по моему на этой позиции смотрится ещё более мощно
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Интересно, как менялась основная концепция игры правого защитника. Раньше (середина-конец 2000-х) при выходе со своей половины основными получателями мяча с фланга были два игрока на том же фланге впереди - похоже на разбитое поле Гвардиолы по секторам. То есть фактически адресатами были игроки на другой части этого вытянутого вдоль поля сектора - или кто-то из двух центральных полузащитников, или инсайд + сразу два центральных полузащитника при формировании "перегруза", численного преимущества на конкретном секторе. При позиционном нападении фланговые защитники синхронно занимали роль опорных - это тоже было относительно новым решением. В 1990-е в центр поля чаще поднимался кто-то из центральных защитников (а это, в свою очередь, отголосок игры с передними/последними центральными защитниками), только стало понятно, что фланговые игроки, благодаря преимуществу в скорости над центральными защитниками, гораздо лучше останавливают быстрые отрывы, если атака сорвалась - и так произошёл переход.
А сейчас игроки всё меньше привязаны к позиции, выполняя персональные задачи. Тоже вспоминаются ходы "Барсы" со сменой фланговых защитников, когда левый защитник мог оказаться правым инсайдом - чтобы смутить оппонентов скорее, нежели под конкретные тактические задачи.
Удивительно, как футбол изменился за 25 лет.
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Ответ Пользователь_7
МЮ тоже пробовал из Амбрабата сделать подобие Зинченко, получилось ужасно
К сожалению, у манков a priori это было невозможно повторить, не в такой структурной неразберихе уж точно.
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