Артета ищет замену Джаке – попробовал уже шесть игроков. Получилось?

Тактический квест Микеля.

Гранит Джака провел в «Арсенале» семь лет. Очень долго болельщики не испытывали к нему теплых чувств, но сезон-2022/23 все изменил. Настолько, что летний переход Джаки в «Байер» многие восприняли с грустью.

Джака хорош в Бундеслиге, а «Арсенал» пока не нашел ему замену.

Как и почему роль Джаки стала такой важной?

Карьеру Джаки в «Арсенале» можно разделить на два этапа. Сначала он полностью разрушил репутацию, дошел до дна, а затем постепенно возвращал любовь фанатов.

Точка раздела – 27 октября 2019 года. Тогда «Арсенал» упустил победу с «Кристал Пэлас», а освистанный швейцарец, уходя на замену, со злостью швырнул капитанскую повязку на поле.

Проблемы начались задолго до этого. За Гранитом тянулся шлейф игрока, который излишне эмоционален и привозит голы. С сезона-2016/17 по сезон-2021/22 ему и правда почти не было равных в этом.

В декабре 2019-го тренером «Арсенала» стал Микель Артета. Джака уже решил уйти, но передумал после разговора с Артетой.

«Я оказался вне состава и потерял капитанскую повязку. Мы с женой уже собрали чемоданы и были готовы уезжать из Лондона.

Затем мы снова поговорили. Микель сказал, что я занимаю важное место в его планах. Он был честным и прямым, попросил дать ему шесть месяцев и пообещал, что отпустит меня, если я по-прежнему захочу уйти. Я почувствовал, что могу ему доверять, и решил остаться», – рассказал Джака в монологе для The Players’ Tribune.

План у Артеты действительно был. В те годы Джака действовал в глубине полузащиты. Эта позиция часто обнажала его слабые места. Недостаток скорости делал центр поля «Арсенала» уязвимым.

Чтобы решить эту проблему, во второй половине сезона-2021/22 Артета сдвинул его чуть выше. Это помогло сделать акцент на владении мячом и сгладить недостатки.

Игра Джаки начала преображаться, но ошибки еще не ушли. Порой Джака терял мяч рядом со своими воротами. Это приводило к необязательным голам, как, например, в матче с «Астон Виллой» в марте 2021-го.

Артета продолжил трансформацию Джаки перед началом сезона-2022/23. Тогда в «Арсенал» перешел Александр Зинченко. Благодаря умению украинца смещаться в центр полузащиты Артета смог переместить Джаку на более атакующую позицию в левом полуфланге.

«Команда хотела выйти на другой уровень, стать более доминирующей и иметь дополнительные опции в финальной трети, чтобы чаще атаковать и забивать больше голов. Он [Джака] знал, что мы должны изменить его роль», – так в интервью для Sky Sports Артета прокомментировал новый функционал Гранита.

Теперь перед Джакой стояла задача усилить атаку. Вряд ли кто-то предвидел, как преобразится его игра.

В сезоне-2022/23 Джака в среднем совершал 59 действий за 90 минут в Премьер-лиге. Это почти на 50% меньше, чем с сезона-2016/17 по сезон-2021/22 (91 действие). При этом он сделал 112 действий в штрафной соперника. Это ровно столько же, сколько за шесть предыдущих сезонов в «Арсенале».

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Такое перераспределение действий отразилось и на результативности. Джака стал больше забивать и чаще ассистировать (9 голов и 7 голевых передач во всех турнирах). Cезон-2022/23 стал самым результативным в карьере. Примечательно, что все девять голов пришли из штрафной – раньше швейцарец часто прикладывался издалека.

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Акцент окончательно сместился в сторону атаки. Тем не менее, без Джаки проседала и защита. В сезоне-2022/23 Гранит не появился в старте лишь в двух матчах Премьер-лиги: против «Борнмута» и «Саутгемптона». Именно в этих играх «Арсенал» пропустил два самых быстрых гола в сезоне – на 9-й и 27-й секундах. Отсутствие Джаки вносило хаотичность в действия всей команды.

Всего за несколько сезонов под руководством Артеты Гранит прошел путь от проблемы на поле до игрока, без которого трудно представить новый «Арсенал».

Такое преображение уже возрастного игрока свидетельствует о двух важных моментах. Во-первых, о высоких тренерских способностях Артеты. Во-вторых, о профессионализме и адаптивности самого Джаки.

Заключительный матч «Арсенала» в Премьер-лиге-2022/23 против «Вулверхэмтона» получился отличным прощанием. Гранит забил два мяча, а на 74-й минуте ушел под громкие овации. Такая реакция даже заставила его прослезиться. Слишком сильный контраст с тем, что случилось в матче против «Кристал Пэлас» в октябре 2019-го.

С Артетой Джака опробовал не только все роли в центре полузащиты, но и сыграл несколько матчей левым защитником. Путем проб и ошибок удалось выяснить главное преимущество швейцарца – способность исполнять гибридную роль.

Сам по себе Джака понемногу хорош во всем, но в паре с качественными партнерами еще лучше раскрывает сильные стороны. Во многом именно Джака балансировал оптимальный вариант центра полузащиты «Арсенала» прошлого сезона. Парти отвечал за защиту, Эдегор – за атаку, а между ними находился Гранит. При игре с мячом Джака наконец начал использовать свои плеймейкерские качества. Без мяча – помогал в защите, но в обороне отрабатывал в основном Парти.

Жаль, что таким воодушевляющим для Гранита получился лишь один сезон за «Арсенал». С Декланом Райсом центр поля мог стать еще сильнее, но «Арсеналу» предстоит найти баланс заново.

Получилось ли у «Арсенала» заменить Джаку? Кто теперь исполняет его роль?

Гранит ушел из «Арсенала» на пике, так что найти равноценную замену оказалось довольно сложно. Вероятно, планировалось, что функционал швейцарца ляжет на Кая Хавертца – на стартовом этапе его пробовали прямой заменой. Не прошло.

Еще на позиции левой восьмерки во владении появлялись Райс, Виейра, Смит Роу, Троссард и даже Томиясу. Кроме них, есть Зинченко, который играет тут в сборной. Функции Джаки без мяча более-менее распределить удалось, а вот его роль в атакующей структуре – пока нет. У каждого варианта свои минусы, а все это превратилось в тактический квест Артеты.

Хавертц – потенциальная замена Джаки, но пока заметно хуже в продвижении мяча

Именно Хавертц начал первые четыре игры «Арсенала» в Премьер-лиге на позиции восьмерки. После четырех стартов Кай появился на поле с первых минут лишь в пяти из следующих одиннадцати матчей.

Артета поддерживает Хавертца, но адаптироваться к новой роли оказалось не так просто.

Возможно, в будущем Хавертц сможет выполнять задачи Джаки, но уже сейчас ясно, что это игроки разного типа. Немец реже участвует в построении комбинаций, делает меньше передач и уступает в их точности. Взамен Хавертц лучше борется вверху и больше бьет по воротам. Авторы проекта Cannon Stats наглядно продемонстрировали их различия с помощью инфографики.

У Джаки ушло несколько лет, чтобы раскрыть лучшие качества. Требовать от Хавертца аналогичного с первых матчей не совсем справедливо. К тому же не все так плохо. Кай хорош в рывках до штрафной. Это заметно даже на фоне всей лиги.

Главный раздражитель болельщиков – ценник в 65 миллионов фунтов. Артета осознанно пошел на такую трату. Это значит, что испанец верит в потенциал Хавертца, но непонятно, сколько времени понадобится на его раскрытие. Пока можно как минимум извлекать пользу из тех аспектов, в которых Кай превосходит Гранита.

Подробнее об этом – в сентябрьском разборе игры немца.

Райс – хорошая опция, но он полезнее в более оборонительной роли

В этом сезоне Артета периодически выдвигал на позицию Джаки Деклана Райса. Sky Sports посчитал, насколько эффективным получился этот эксперимент.

При смене позиции Райс стал реже пасовать как на чужую половину поля, так и в финальную треть. Более того, «Арсенал» так чаще пропускает. Разница не такая критичная, но на позиции шестерки англичанин более эффективен.

Такое мнение выразил и бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон после игры с «Челси»:

«Я считаю, что Артета ужасно ошибся [с позицией Райса]. Деклана нужно задействовать в центре полузащиты. Он буквально толкает команду вперед. В этом можно было убедиться, когда заменили Жоржиньо. Райс переместился в центр, после чего игра «Арсенала» улучшилась».

Мерсон также отметил, что роль восьмерки ослабляет сильные качества Райса, а его физические данные и понимание игры помогают влиять на действия команды даже из глубины.

В интервью для TNT Sports после победы над «Севильей» в Лиге чемпионов Деклан сам признался, что шестеркой ему комфортнее:

«Думаю, позиция шестерки подходит мне больше всего. Играя восьмеркой, я стараюсь делать все возможное. Я могу чаще входить в штрафную, я пытаюсь создавать моменты, но это не самые сильные мои качества».

Возможно, при здоровом Парти у Райса получалось бы приносить больше пользы на позиции восьмерки. В больших матчах пара ганца и англичанина может давать дополнительную надежность в обороне.

В матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» без мяча команда перестраивалась на 4-4-2. Райс опускался в опорную зону к Парти, а при активном прессинге выдвигался вперед.

Без Парти достойной альтернативы на позицию шестерки в «Арсенале» нет. В таких условиях поднимать Райса ближе к атаке кажется не совсем оправданным решением.

Виейра – технически одарен, но не тянет физикой

Артета неоднократно говорил о потенциале португальца, но он по-прежнему остается лишь опцией.

Старт сезона для Виейры выглядел обнадеживающим. Против «Фулхэма» и «Манчестер Юнайтед» он отличился двумя голевыми передачами с замены. В матче с «Шеффилдом» даже забил. Неплохая результативность при ограниченном времени (217 минут).

Артета предоставил несколько шансов в основном составе, но португалец ими не воспользовался. Почти всегда его заменяли либо сразу после перерыва, либо в середине второго тайма. Одна из главных причин – слабая вовлеченность в командные действия. За 45 минут игры с «Тоттенхэмом» Виейра лишь однажды перехватил мяч.

Девяносто минут португалец сыграл однажды. Это было в матче с «Вест Хэмом» в Кубке лиги. Даже тогда Виейра ни разу не отобрал мяч и не совершил ни одного перехвата.

Это дает повод задуматься о готовности португальца. На данный момент Виейра полезнее с лавки, когда может надавить на уставшую защиту.

В матче с «Бернли» Фабиу получил прямую красную карточку. В воспитательных целях Артета даже отправил его играть за молодежку «Арсенала». А сейчас Виейра восстанавливается после операции из-за травмы паха.

Смит Роу – отличный вариант, но травмы все портят

В этом сезоне Смит Роу появился в старте впервые с 16 мая 2022 года. Это случилось в матче Кубка лиги против «Брентфорда». Долгое отсутствие связано с травмой, полученной в самом начале сезона-2022/23.

При этом англичанина никогда не списывали со счетов. Журналисты The Athletic даже предполагали, что Артета именно в нем видит потенциальную замену Джаки.

Сейчас такая опция кажется сомнительной. Если же вспомнить лучшие моменты Смита Роу в футболке «Арсенала», то сомнений станет меньше.

Эмил часто выходил на позиции левого вингера, но его роль периодически была похожа на восьмерку. Один из самых ярких примеров – матч против «Тоттенхэма» в сезоне-2021/22. Тогда Смит Роу за 15 минут дважды поучаствовал в голевых атаках. Это здорово напоминало стиль Джаки сезона-2022/23.

Сначала гол из штрафной после передачи Сака.

А затем голевая на Обамеянга почти от лицевой:

Казалось, сезон-2023/24 – отличная возможность начать заново. Артета постепенно увеличивал игровое время Смита Роу. В октябре против «Шеффилда» Эмил вышел в старте и даже сделал ассист. На следующий день появилась информация о новой травме.

Точные сроки возвращения неизвестны. Только бы снова не несколько месяцев.

Зинченко – часто играет так в сборной, но в «Арсенале» пока не пользуются этим постоянно

Когда Зинченко появился в «Арсенале», он помог раскрыть лучшие качества Джаки. Возможно, настало время чаще играть восьмерку самому.

Артета еще ни разу не задействовал украинца в этой роли со старта, но эпизодически поднимал его. Так было в недавнем матче с «Севильей» в Лиге чемпионов.

После замен и перестановок украинец расположился в правом полуфланге, который обычно занимает Эдегор. Это не должно смущать, Зинченко может закрыть позицию восьмерки и слева. Он успешно делает это в сборной.

Может, матч с «Севильей» – единичный случай, а может, и постепенная интеграция Зинченко на другую позицию. Томиясу в последнее время значительно прибавил, а скоро восстановится и Тимбер. Вполне вероятно, что Зинченко будет выходить в такой роли чаще. Не только при перестроении команды во время матча, но и с первых минут.

Томиясу – самый неожиданный вариант

В это сложно поверить, но на позиции Джаки в этом сезоне сыграл даже Томиясу. Это было почти незаметно, но все же нужно упомянуть. Такехиро был дважды замечен на позиции, близкой к восьмерке.

Первый случай – концовка матча с «Ман Сити» в восьмом туре. Тогда Артета воспользовался высоким ростом японца.

Получилось успешно! Томиясу сделал важное предголевое действие. При атаках японец оказывался левой восьмеркой, но без мяча возвращался на привычную позицию левого защитника. После гола Томиясу и вовсе перестал выдвигаться вперед. Получился классный гибрид защитно-атакующих функций.

Второй случай – первый матч группы ЛЧ против «Севильи». Японец чаще обычного входил в штрафную соперника, а на шестой минуте даже пробил. Команда комбинировала с формацией 3-2-5. Райс в дуэте с Жоржиньо взаимодействовали в глубине поля, а Томиясу выдвигался вперед и периодически располагался даже выше Эдегора. Когда «Арсенал» оставался без мяча, Томиясу возвращался в защиту.

Действия японца были очень похожи на то, что было с «Сити». Только теперь защитные и атакующие функции чередовались не пятнадцать минут, а почти весь матч.

Видимо, слова Томиясу о готовности играть на любой позиции Артета воспринял буквально.

Троссард – вариант, о котором вспомнили совсем недавно

Артета пытался наиграть Троссарда левой восьмеркой еще во время предсезонной подготовки. Бельгиец выходил так в матчах с «Нюрнбергом» и сборной звезд МЛС.

С началом сезона от этого отошли. Сначала Артета упорно наигрывал Хавертца, а затем с травмами поочередно вылетели Жезус и Мартинелли (а потом и снова Жезус). Троссард подменял бразильцев до их восстановления.

На фоне травм партнеров Леандро набрал хорошую форму. Когда все вернулись, Артета хотел все же использовать бельгийца в важном матче с «Брентфордом». Единственным свободным местом осталась позиция левой восьмерки.

Здесь как нельзя кстати пригодились наработки предсезонки. Троссард отыграл все 90 минут и даже забил (отменили из-за офсайда).

Из-за универсальности у Леандро нет привязки к одной позиции. При трансфере в «Арсенал» Sky Sports посчитал, сколько времени бельгиец провел в каждом атакующем амплуа. Вариативность действительно удивляет.

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Леандро при необходимости может закрыть любую дыру в атаке. В играх этого сезона он уже появлялся в центре нападения, на левом фланге и в левом полуфланге. Но как раз из-за этого мы вряд ли будем часто видеть Троссарда на одном месте.

О чем говорят столько проб?

«Арсенал» ищет лучший вариант. Заменить Джаку непросто.

Главный плюс в том, что Артета не боится пробовать разных игроков. Будь то постоянно критикуемый Хавертц, не совсем подходящий Райс или даже Томиясу. Это помогает не зацикливаться на конкретной модели игры.

Очевидный минус: по разным причинам никто пока не близок к Джаке сезона-2022/23. Чем дольше продлятся поиски, тем больше будет прогрессировать однобокость «Арсенала» в атаке.

При выборе направления атаки игроки гораздо чаще скатываются вправо. С Джакой разница была не такой критичной. Треугольник Зинченко-Джака-Мартинелли помогал держать хоть какой-то баланс.

Пока постоянный перебор исполнителей отражает глубину проблемы. Но хорошая новость: «Арсенал», кажется, испробовал уже все возможные варианты. Благодаря этому есть все основания полагать, что Артета сделал выводы – кого, как и при каких обстоятельствах использовать. Если так, скоро отсутствие Джаки станет менее заметным.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Catherine Ivill