Азар не лузер, закончивший в 2019-м. Он волшебник, которого будет не хватать

Колонка Вадима Лукомского.

Примерно с 2013 года Эден Азар мелькал в разговорах о «Золотом мяче». Популярная точка зрения в те годы: пока есть Лео Месси и Криштиану Роналду, не победит, а дальше – вполне. Кто бы мог подумать, что Эден завершит карьеру раньше, чем Лео выиграет финальный «Золотой мяч»?

Партнеры и соперники регулярно ставили бельгийца на одну ступеньку с парой великих. В самых лестных сравнениях ему не хватало лишь одного компонента – результативности. «Не думаю, что Эден может стать лучшим бомбардиром АПЛ, а это, как правило, влияет на суждения публики», – резюмировал тогда Жозе Моуринью.

Азар не только мечтал о награде, но и рассуждал вслух: «Часто себя спрашиваю, что могу сделать, чтобы стать ближе к Месси и Роналду и забивать по 50-60 мячей за сезон. Конечно, я пытаюсь, но осознаю, что никогда не буду истинным бомбардиром. Мне чего-то не хватает. В первую очередь нужной психологии. Думаю, сейчас, чтобы выигрывать «Золотой мяч» и другие награды, нужно быть эгоистом. Я просто-напросто не такой. Не могу таким стать. Такой у меня характер».

Эти разговоры точно подчеркивают две вещи. Во-первых, по таланту Азар мог взять «Золотой мяч». Во-вторых, попал в неправильное время: дело не только в барьере Роналду/Месси (даже в тройку Эден не попадал), но и в ценностях эпохи. В современном футболе правит не романтика, а статистика (часто самая поверхностная, если речь об индивидуальных призах).

Азар добивался успеха в командах, где был явным номером один, строил игру вокруг дриблинга, не заморачивался по поводу статистики и диет. С его талантом этого набора хватило для полного успеха во Франции и Англии, где он выигрывал чемпионат и становился лучшим игроком. Не хватало в Европе и в голосованиях на индивидуальные призы мирового масштаба.

Увы, все его особенности идут против нашего времени:

● Сейчас в моде структурные команды, а клубы, где нужен четкий номер один в свободной роли, все меньше;

● Дриблинг становится редким качеством. Тренеры внимательно считают не только обводки, но и потери с контратаками соперника;

● Топ-звезды переписывают рекорды результативности и следят даже за уровнем освещения во время сна.

«Почему Азар так плохо тренировался? Потому что он был так хорош, что никто не мог ему ничего сказать. Он выигрывал за нас матч в выходные и становился лучшим игроком. Потом в понедельник и вторник было ощущение, что его вообще нет на тренировках. Он просто стоял или медленно ходил. Ничего не делал. Но все понимали, как он хорош в матчах. Смотрел на него и думал: все-таки это несправедливо, что некоторым достается такой гигантский талант», – вспоминал Джон Оби Микел.

«Азар – великолепный игрок, который ужасно тренировался. Трудно вообразить, чего он достиг бы с профессиональным отношением к тренировкам, – рассказывал Моуринью. – Он приходил на тренировки и почти не работал. Потом выходил на поле, и мы наблюдали отражение его таланта, а не работы».

А вот более конкретная история от Филипе Луиса: «Эден сидит в раздевалке, играя в Mario Kart. Заходит тренер по физподготовке со словами: «10 минут и выходим на разминку». Все уже готовы, а Азар даже не переоделся. Через пять минут тренер возвращается: «Эден, пора!» Он отвечает: «Не волнуйся, просто дайте мне мяч – и проблем не будет».

И это даже не самая яркая байка про соотношение таланта и трудолюбия у Азара. Самая яркая – пьяный хет-трик в последнем матча за «Лилль». Капитан той команды Рио Мавуба вспоминал:

«Мы обеспечили себе третье место, предстояло сыграть последний матч чемпионата против «Нанси». Азар хотел организовать вечеринку перед своим уходом, и мы пошли выпить. На следующее утро Эден все еще был пьян, а нас ждала игра. Парень вообще не спал, пил всю ночь, но сделал хет-трик за полчаса, сразу же в первом тайме. Тогда мы поняли, что он вырастет в большого футболиста».

История стала культовой, потому что идет против духа времени. В 90-е она потерялась бы в тысячах похожих. Такие вещи лишь придавали ретро-звездам шарма.

Через пару недель тренер «Челси» Роберто Ди Маттео (как раз игравший в АПЛ 90-х) подобрал очень правильную аналогию: «Джанфранко Дзола был выдающимся талантом и художником. Эден тоже может стать художником».

Стал, но не собрал той степени признания, на которую мог претендовать во времена Дзолы. Азар был игроком с широким выбором приемов, но его доминантное качество – дриблинг. Тогда он больше ценился, а уникальность Азара возвышала бы его даже в сравнении с великими и могла гарантировать любые награды.

Мощный факт от Opta Sports: с момента дебюта в Лиге чемпионов (2011/12) бельгиец входит в топ-5 по обводкам – вместе с Месси, Неймаром, Роналду и Рибери. По общему количеству он на третьем месте (тут важны не только умения, но и сыгранные матчи). А вот по успешности обводок – лидер с отрывом. 67,6% при втором результате 56,0% у Месси. Никто не показывал схожей эффективности на таких выборках. 67,6% – лучший результат среди всех, кто делал более 200 попыток. В пиковые сезоны Эден выбирался за 80%.

Раньше таким игрокам давали тотальную свободу. Сейчас считают потери, объясняя отличия в особенностях контрпрессинга при потере через пас и через обводку. Еще одна частая претензия – неучастие звезд в этом самом контрпрессинге. Обводить в топ-клубах все еще разрешается, но только в специальных зонах (при изоляциях), либо если ты совсем явная суперзвезда, а команда на тебя молится.

Волшебный дриблинг Азара не про изоляции, а про диагональные смещения – собирал соперников одного за другим, не терял мяч и вовремя передавал свободному партнеру. Полезное, но слишком редкое качество, чтобы вписаться в современные шаблоны. А прямо сейчас мы живем в эпоху тренерских шаблонов, которые становятся все более совершенными, но от этого не перестают быть шаблонами.

Эден расцветал в командах, где ему давали такие полномочия, но круг команд, готовых их предоставить, стремительно сужается. Либо структура – главная звезда, либо звезд слишком много, чтобы сделать его явной и главной (как в «Реале»). Особенно если речь о самых сильных командах планеты. Азар успел себе найти просто очень сильную команду и всячески ее украшал, но так и не сделал следующий шаг (либо с ней, либо успешно покинув ее).

Современный футбол поощряет холандов и задвигает в середняки азаров. Возможно, скоро даже там им не будет места.

«Надеюсь, однажды выиграю «Золотой мяч». Возможно, не сейчас, но почему нет, если я буду работать каждый день и наслаждаться футболом?» – говорил Азар в 2014-м. Эден выполнил задачу наполовину. Кайфовал, чем дарил кайф нам, но не максимизировал талант.

Работать каждый день и наслаждаться футболом – разные полюса. Пожалуй, даже взаимоисключающие вещи, если речь о радикальных проявлениях. Бельгиец выбрал радикально кайфовать. У такого выбора есть минусы (среди них частые травмы – мы толком не видели его здоровым в «Мадриде», когда повреждения пошли одно за другим), но в футболе должно быть место двум полюсам.

Кажется, в последние годы мы (болельщики, журналисты и даже тренеры) поощряем один тип отношения к игре как единственный правильный. Тех, кто не вписывается в шаблон, морально уничтожают при первом же поводе. Отчасти это отражение естественных тенденций развития игры, но отчасти наша с вами ответственность. Печальный финиш карьеры Эдена – напоминание о том, как важно ценить трудных гениев, всегда поддерживать и даже бороться за них. Ведь их осталось совсем немного.

Азар не лузер, который завершил карьеру в 2019-м. Азар – волшебник, по которому мы будем скучать.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Jordan Mansfield, Catherine Ivill; Panoramic/ZUMAPRESS.com, Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press