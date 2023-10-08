Бан Родри на «Арсенал» – адская головоломка для Пепа. Почему нет сменщика и как выкрутиться?

Размышления Славы Палагина.

Результаты официальных матчей «Сити» в этом сезоне: победа, победа, победа, победа, победа, победа, поражение, поражение, победа. У последовательности замечена закономерность: пока «Сити» выигрывает все матчи, в которых играет Родри, и проигрывает все матчи, в которых Родри не играет. Все совпадения неслучайны.

Две осечки пришлись на дисквалификацию опорника внутри Англии: сначала был вылет из Кубка Лиги от «Ньюкасла», потом неожиданный проигрыш «Вулвз» в АПЛ. Совсем не факт, что Родри вообще бы сыграл на «Сент-Джеймс Парк» и помог бы «Сити» разрушить автобус Гари О’Нила, но бан испанца все еще продолжается. Последний матч пропуска – важнейшая игра с «Арсеналом» на «Эмирейтс». В случае еще одного поражения «Сити» лишится лидерства в Премьер-лиге.

«Арсенал» – один из любимых клиентов не только Пепа, но и самого Родри. Одна из всего четырех команд, которым испанец забивал больше одного мяча. Разумеется, это последняя причина, почему Гвардиола в раздумьях, но замена Родри – очевидно, предмет главной головной боли Пепа прямо сейчас.

Проблема в том, что Гвардиола не знает, каково без Родри. Достойных сменщиков в «Сити» тоже больше нет

На прошлых выходных Opta зафорсила пугающую статистику: после прихода Родри в клуб «Сити» проиграл треть всех матчей в АПЛ, когда испанец отсутствовал (вообще не выходил на поле) – 5 из 15. Не лучшая новость перед «Арсеналом», но попробуем успокоить тех, кто уже загрустил.

Во-первых, железобетонным игроком основы Родри стал не сразу. В дебютном сезоне делил время с Фернандиньо, на замену которому приходил. В грандиозной форме находится, пожалуй, только последние два года. До этого привыкал к требованиям Пепа, о чем неоднократно рассуждал в интервью. Соответственно, и так незначительную выборку нужно еще больше сокращать.

Во-вторых, некоторые проигранные матчи Родри пропускал, когда «Сити» уже был немотивированным. В апреле-2021 испанец не сыграл с «Лидсом» – тогда команда лидировала с отрывом 14 очков, думала только о Лиге чемпионов и вышла полуосновой. Похожий случай – проигрыш «Брентфорду» на финише прошлого сезона: «Сити» уже стал чемпионом и готовился к кубковым финалам, поэтому Пеп снова выставил резерв. То есть Родри был не единственным из основы, кто пропускал игру.

В-третьих, потеря Родри была далеко не всегда главной причиной проигрыша. Достаточно даже беглого взгляда на статистику. Например, в августе-2021 «Сити» уступил в гостях «Тоттенхэму»: сложный для Пепа выезд по умолчанию, но тогда вмешалась и катастрофическая реализация (0 голов при 2,11 xG). Очевидно, что отсутствие Родри на это никак не повлияло.

Главная причина для беспокойства – в том, что Родри не сыграл ВСЕГО в 15 матчах. То есть «Сити» банально не привык играть без него. По сути испанец – заложник своего железного здоровья. По данным Transfermarkt, за все годы в Манчестере Родри получил всего одну более-менее серьезную травму – в дебютном сезоне, когда еще не был таким монстром, как сейчас.

В этом году испанец показательно жалуется, что ему нужно больше отдыхать: «Я не помню точно, сколько матчей провел в прошлом сезоне, но летом у меня был разговор на эту тему с врачами и тренером. Играть столько – ненормально для здоровья. Один такой сезон еще можно пережить, но когда это длится два-три года подряд, у команды могут возникнуть проблемы: поддерживать форму в таком случае невозможно. В прошлом году мне приходилось напрягать тело до предела. С одной стороны, понимал, что боремся за требл; с другой, так не должно продолжаться из сезона в сезон».

Пошутим, что Родри устроил себе отпуск, но еще один повод для беспокойства – уход игроков, которые научились его подменять. Почти во всех матчах, в которых опорник не играл, вместо него выходили либо Фернандиньо, либо Илкай Гюндоган. Их уже нет в клубе: бразилец покинул «Сити» прошлым летом, немец – этим.

Ни Фернандиньо, ни Гюндоган не давали всех качеств, к которым приучил Родри. Например, журналист Адам Бэйт из Sky Sports подсчитал, что без испанца «Сити» допускает гораздо больше моментов после контратак: Родри либо помогает их гасить в зародыше, либо обрывает в завершающей фазе. Эта проблема проявилась и в прошлые выходные против «Вулвз», но Фернандиньо и Гюндоган как минимум не проваливались, когда подменяли Родри. Иногда вообще выдавали перфомансы года.

У Илкая в прошлом сезоне был матч, в котором он почти обновил рекорд АПЛ по передачам – 183 паса против «Лидса». К этому Гюндо добавил два мяча. В активе Ферны есть – барабанная дробь – гостевая победа над «Арсеналом» в АПЛ. Да, тогда команда Микеля Артеты только строилась, но бразилец был признан лучшим в той игре.

На самом деле у Родри есть сменщик. Но он вообще не играет, а Пеп даже называл толстым

Прошлым летом «Сити» купил Кэлвина Филлипса из «Лидса». По идее именно он должен был стать сменщиком Родри. На презентации Пеп проговаривал, что задача Кэлвина – постоянно будить испанца, чтобы он не уснул от недостатка конкуренции. Филлипс справился с задачей: у Родри не было времени на сон – правда, из-за того, что приходилось вечно играть.

За весь сезон Кэлвин провел меньше 300 минут в АПЛ. Это эпизодические появления на замену и всего два выхода в основе. Показательно, что Пеп дал ему шанс, только когда «Сити» официально стал чемпионом. Когда матчи имели значение, Филлипс не выходил. Максимум – матчи на ранних стадиях кубков, которые Родри обычно и так пропускал.

Одна из причин такой плохой адаптации – травмы. Кэлвин почти полностью пропустил первую часть сезона – восстановился только к чемпионату миру, на который его внезапно взял Гарет Саутгейт. Это точно аргумент в защиту: когда Филлипс вернулся, у «Сити» начался адский график из матчей каждые три дня, причем без права на ошибку – «Арсенал» навязал борьбу за титул и даже долго лидировал. Шанс неподготовленному игроку в такой ситуации – очевидный риск.

К тому же травмы ударили по физической форме Кэлвина. Чуть ли не сразу после возвращения с ЧМ Пеп указал на то, что у опорника лишний вес. Намекнул, что не помогла даже команда диетологов, которую Саутгейт привез с собой в Катар. Это лишь усилило нагрузку на Родри, который, в отличие от Филлипса, безвылазно играл в сборной.

Проблема посерьезнее – стилистическое несоответствие Филлипса и «Сити». Мы предупреждали сразу после трансфера. Дебютный сезон никак не приблизил к решению. Более того, Пеп уже признал, что неправильно оценил Кэлвина, положившись на то, что игрок, знакомый с требованиями Марсело Бьельсы, легко впишется в его систему:

«Марсело извлекал из него лучшие качества. Именно при нем Кэлвин показывал лучший футбол в карьере. Я был бы и рад сделать то же самое, что и Марсело, но у нас другой стиль игры. Стиль «Лидса» подходил Кэлвину идеально. У нас он испытывает проблемы в некоторых вещах».

Чуть позже Пеп конкретизировал: «Родри чуть больше знает, что мы требуем от опорника и как в целом хотим играть. Безусловно, Кэлвин лучше него с точки зрения качества длинных передач. Но в сжатых пространствах лучше Родри. Он лучше контролирует мяч, лучше начинает атаки. Это ключевое его преимущество».

Сработал эффект стартовой базы. Родри был куда ближе к стилю «Сити» перед трансфером, чем Филлипс – перед своим. Хороший индикатор тут – точность передач. У испанца перед переходом в «Сити» она была на отметке 91,1%. У англичанина – всего 82%. Очень показательной была даже похвала Филлипсу после удаления Родри в игре с «Ноттингемом»: Пеп отметил, что от Кэлвина требовались привычные по «Лидсу» действия – много бегать и обороняться и играть исключительно длинными передачами.

Сам Филлипс не сдается: его вдохновляют истории Натана Аке и Джека Грилиша, которые провалили дебютный сезон, но привыкли к требованиям Пепа и заиграли в основе. Беда в том, что уже сдается клуб: летом «Сити» купил двух полузащитников (хотя ушел только один Гюндоган) и не скрывал, что готов расстаться с Филлипсом. Это еще не приговор Кэлвину: Александр Зинченко несколько лет отказывался от трансфера на выход и в итоге получил шанс. Но ситуация у Филлипса во всех смыслах тяжелая.

Что же делать Пепу с «Арсеналом»? Вариантов хватает, но проверенных – почти нет

Как Пеп пытался заменить Родри во время дисквалификации? Изначально ожидалось, что шанс всей жизни получит Филлипс. Так и получилось в кубковой игре с «Ньюкаслом»: Кэлвин вышел с первых минут и отыграл весь матч. Однако уже через несколько дней позицию Родри занял Матео Ковачич – хорват появился на игру с «Вулвз» в АПЛ.

Результаты – не самые впечатляющие. Кэлвин плохо замечал варианты в опорной «Ньюкасла» – в эту болевую точку Пеп ударил в летней игре чемпионата, на которую выходил Родри. Ковачич плохо растягивал оборонительный блок «Вулвз» – пасовал на 10% хуже испанца. Соперник брал передышки от обороны и получал шансы контратаковать.

У Пепа были надежды, что к «Арсеналу» сможет восстановиться Джон Стоунз. Да, центральный защитник, но с опытом игры в опорной и большим опытом игры за Пепа в принципе. В прошлом сезоне Джон на ключевом отрезке сезона отыграл ложным центральным защитником – составлял с Родри связку, когда «Сити» владел мячом. Более того, у Стоунза даже были матчи единственным опорным – в сезоне-2018/19, когда травмировался Фернандиньо. Но об этом варианте нужно забыть: Джон пока не вернулся.

Еще одна надежда – на полноценное возвращение Бернарду. Это тоже не опорник, но у него есть аналогичный опыт игры в связке с Родри. Проблема в том, что португалец только залечил травму – матч с «Лейпцигом» в середине недели был первым после камбэка. Сомнений добавляет и позиция Бернарду в той игре: не центр поля, а фланг атаки.

Опыт есть и у другого португальца – Матеуша Нунеша. Пеп впервые увидел его в «Спортинге», где Нунеш блистал в паре опорников. Сомнения возникают из-за того, как Матеуша используют в Англии. В «Вулверхэмптоне» чаще играл на фланге атаки со смещениями в середину. У Пепа пробуется бокс-ту-боксом – возвращается в опорную, только когда нужно обороняться.

Кажется, выходом может стать не один опорник, а именно пара, которая будет оставаться вместе в любой ситуации. Интересным вариантом может стать связка Ковачича и Нунеша. Оба уступают Родри комплексно, но разнообразнее действуют под прессингом – не только пасуют, но и обыгрывают. У Нунеша по карьере 3,44 попытки обыгрыша в среднем за матч, у Ковачича – 3,01, у Родри – лишь 0,97. Эти качества могут пригодиться, учитывая прессингующую манеру «Арсенала» и привычку Микеля Артеты давить персонально 1-в-1.

Не забываем и про ложных фулбеков «Сити», которые помогают опорному на мяче. В этом сезоне Пеп разошелся: новый опыт получили Мануэль Аканджи, Натан Аке, Кайл Уокер и Йошко Гвардиол. Шанс может получить и молодой Рико Льюис, который ворвался в команду именно в этой роли, а игру с «Лейпцигом» доигрывал в опорной.

На пресс-конференции перед игрой Артета сказал, что Пеп может решить проблему не перед игрой, а прямо по ходу. Что-то подобное было в прошлом сезоне на «Эмирейтс», когда Гвардиола стартовал с тройкой полузащитников КДБ – Родри – Гюндоган и ложным фулбеком Бернарду, а затем вернулся к проверенному варианту.

Как мы знаем, Пеп любит запираться в своем офисе перед важными матчами в поисках тактической эврики. Возможно, в пятницу там родилось что-то оригинальное.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, George Wood, Alex Livesey, Michael Regan