Так ли плох Кай Хавертц в «Арсенале»? Разбираем

Главный вопрос Вселенной.

Всем привет! Разборов топ-матчей в привычном виде станет меньше – хотим оживить и разнообразить контент (кстати, пишите свои за и против). Будут более точечные акценты: например, сегодня разберем перфоманс Кая Хавертца. В матче с «МЮ» он наделал много шума: сначала комичный промах, потом голевой привоз.

Критика в адрес Кая не ограничена только свежей игрой. Из всех новичков «Арсенала» к нему пока больше всего претензий. Даже успевший вылететь Юрриенн Тимбер получил больше похвалы, чем Хавертц. Яркие выходы на замену Фабиу Виейры еще сильнее смазывают впечатления от Кая. Перед «Ман Юнайтед» Микелю Артете даже пришлось обращаться к фанатам:

«Ему нужна любовь. Только тогда мы сможем извлечь из него лучшее. За последние годы у нас набралось много примеров, когда игрок, получая поддержку, раскрывался. Я помню, как люди не верили в Мартина Эдегора, не верили, что Бен Уайт может быть крайним защитником, не верили, что Аарон Рэмсдэйл достаточно хорош, чтобы играть за этот клуб. Только когда игроки чувствуют поддержку, они могут преобразиться.

Я сказал Каю, что вначале все сложно. Когда я встретил свою будущую жену, поначалу ее тоже было сложно завоевать. Я написывал ей каждый день, приглашал на свидания. И когда она наконец сказала, что мы можем быть вместе, это было прекрасно».

В общем, очевидно, что Артета тоже не в восторге от старта Хавертца, но так ли плох Кай на поле? По мотивам матча с «МЮ» разберем главные аспекты его игры. Будет и критика, и похвала.

Спойлер: хвалить тоже есть за что.

Привоз Хавертца очень показателен. Пока Кай плохо ориентируется на поле (важно: только с мячом)

Вот так Хавертц начал голевую атаку на ворота «Арсенала». Неудачный пас на Эдегора, перехват Кристиана Эриксена – и Маркус Рэшфорд не прощает, когда ему дают разбежаться:

Подобные эпизоды – главный бич Хавертца на старте сезона. Пока Кай не очень здорово ориентируется в пространстве и в целом оценивает ситуацию. Похожий эпизод из матча с «Фулхэмом», где Кай принимает пас в одиночестве, но решает сразу же избавиться от мяча. В итоге и ответную передачу сделал настолько коряво, что организовал контратаку:

Возможно, в том числе из-за подобных проблем «Арсенал» пока реже задействует для розыгрышей левый фланг. Перекос направо был и в прошлом сезоне, но треугольник Зинченко – Джака – Мартинелли тоже неплохо работал и добавлял атаке разнообразия. Сейчас такого же взаимодействия нет и близко.

Очевидно, что Кай привыкает не только к новым партнерам – еще нужно подстраиваться под структуру позиционных атак. Она у Артеты тоже меняется на старте сезона. Были отрезки, когда Хавертцу приходилось делить зону у левого фланга с Декланом Райсом. Против «МЮ» Кай впервые вышел с Александром Зинченко – до этого Хавертца поддерживали только защитники правши.

Промах – главный хайлайт Хавертца против «МЮ». Он может надломить еще сильнее

Разбирать фэйл большого смысла нет. Можно лишь еще раз оценить, в какой убойной ситуации Кай оказался:

А еще напомнить, что шлейф подобных промахов тянется за Хавертцом еще с «Челси». За три сезона там Кай забил на 10 голов меньше, чем следовало из xG. В прошлом сезоне немец вообще стал худшим по этому показателю в лиге – конкуренцию ему составил только Патрик Бэмфорд, у которого давно черный пояс по ударам мимо ворот.

Очевидно, что новые промахи не помогают Каю выбраться из ямы и лишь усиливают фанатскую критику. Превращают в мем в соцсетях. Пока с реализацией все так, Хавертца не спасет никакая польза.

Кстати, вот и про нее.

За что Кая можно хвалить? Вообще-то он уже освоил открывания Джаки

По позиции Кай – почти прямая замена ушедшему Граниту Джаке. В атаке так полностью повторяет функции швейцарца.

За последние два года Джака здорово прокачал рывки в штрафную. Оценить прогресс можно по количеству действий в штрафной. Сезон-2020/21 (задолго до изменений) – 0,32 за игру. Сезон-2022/23 (пиковый в новой роли) – 3,18. Частота увеличилась почти в десять раз!

Рывки Джаки приносили «Арсеналу» и прямую пользу, и косвенную. Прямая – еще один вариант в штрафной. Косвенная – возможность растянуть оборону. Хавертц развивается в обоих направлениях.

Убойный момент в матче с «Фулхэмом» Кай получил как раз благодаря рывку в штрафную. Подвела лишь реализация:

Против «Юнайтед» рывки Хавертца почти персонально высматривал Каземиро. Для бразильца не новая роль, но даже от него Кай отрывался:

Кроме того, Хавертц часто сажал бразильца пятым защитником в линию. Благодаря этому оголялась опорная «МЮ» – проявление косвенной пользы от открываний:

Похожий эпизод во втором тайме – отмененный пенальти на Хавертце. Дырой в опорной соперника воспользовался Эдди Нкетиа:

Очевидно, что только этим функционал Джаки не ограничивался. Швейцарец здорово открывался не только в чужой штрафной. Еще помогал с выходом из-под прессинга.

О важности таких открываний в интервью клубному ютуб-каналу рассказывал Александр Зинченко. Приводили в пример эпизод, когда Зинченко уводит соперника, а его позицию на фланге занимает как раз Джака:

Против «МЮ» Кай пробовал открываться похожим образом – еще один прием, который постепенно копирует у Джаки. Но, пожалуй, это первая игра, где от него в принципе требовалось подобное движение. «Ноттингем», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» практически не прессинговали и не проверяли Хавертца в этом аспекте.

Игра без мяча пока тоже в порядке. Против «МЮ» был супергеройский эпизод!

То, что Кай – трудяга, мы знали еще по «Челси». Так как играл нападающего, часто был спусковым крючком и запускал прессинг.

В «Арсенале» выполняет разные задачи. Иногда становится частью первой линии прессинга – поднимается к нападающему и запускает давление:

Иногда оттягивается поглубже и помогает уже Деклану Райсу:

Это незнакомая роль для Кая. Даже в Германии не защищался так низко. Из-за этого иногда возникают проблемы, но они совсем не критичные благодаря манере Артеты. Нехватку оборонительных качеств Кая маскирует команда, которая практически не защищается у своих ворот.

Главное, в чем не откажешь Хавертцу, – старательность. Против «МЮ» был супергеройский эпизод, который многое говорит о работоспособности Кая.

Начало момента – Хавертц в роли оттянутого нападающего. Пытается притормозить атаку «МЮ»:

«Юнайтед» расправился с ним и быстро довел мяч до атаки. Теперь от Хавертца требуется рывок к штрафной. Делает его и заодно закрывает Аарона Уан-Биссаку:

Далее не думает выключаться. После рывка на 40 метров быстро переключается на Эриксена и блокирует его удар:

С одного из повторов видно, что удар был очень опасным – Кристиан направлял мяч в неприкрытый Рэмсдейлом угол.

Еще Хавертц был частью домашней заготовки «Арсенала» на угловых. Она принесла команде победу, но уже без Кая

Внезапно главным источником моментов «Арсенала» стали стандарты. Конкретно – угловые. После них команда Микеля Артеты нанесла сразу семь ударов.

Генеральная идея – наполнение дальней штанги. Этот прием «Арсенал» использовал еще в матче с «Фулхэмом». На «МЮ» его решили повторить. Идея неплохо бьется с зональной опекой у соперников – так как не играют персонально, можно получить лишнего.

Хавертц был одним из тех, кто перегружал дальнюю. В одном из эпизодов даже пробил по воротам.

Похожим образом «Арсенал» разыграл решающий угловой – к тому моменту Хавертца уже заменили. На этот раз свободным оказался Деклан Райс.

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Подытоживаем:

● Хавертц все еще адаптируется в «Арсенале». Сколько потребуется времени – неизвестно, но промахи точно не добавят уверенности. Артета все еще доверяет, но нет гарантий, что Микель и дальше будет давать шанс, учитывая форму Виейры.

● Хавертц совсем не так плох, как кажется из хайлайтов. Схватывает новые задачи и правда старается.

● Задача на будущее – как-то совместить недооцененную пользу с результатами. В двух последних турах «Арсенал» переворачивал игры уже после ухода Хавертца с поля. Символизм в этом тоже есть.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff