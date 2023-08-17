15 комментариев

Оценка Славы Палагина.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Суперкубок Европы. К игре с «Севильей» команда Гвардиолы подходила явным фаворитом, но победить испанцев удалось лишь в серии пенальти (в основное время – ничья 1:1).

Одно из объяснений – эксперименты, которые устроил Пеп, пытаясь заменить лидеров прошлого сезона. Подопытными стали Мануэль Аканджи, Матео Ковачич и Фил Фоден.

Аканджи – еще один ложный защитник Пепа. Не потянул роль Стоунза

Финальный отрезок прошлого сезона Гвардиола отыграл с ложным центрбеком (до этого были только ложные фулбеки). Функции неплохо освоил Джон Стоунз. При обороне задачи англичанина были традиционными – Джон продолжал играть центрального защитника. Когда мяч переходил к «Сити», Стоунз смещался к Родри и превращался в скрытого опорника.

В этом сезоне Пеп еще не обращался к такому варианту. Против «Севильи» тоже не мог – Стоунз залечивает травму. Внезапным сменщиком стал Ману Аканджи. Для швейцарца это первый подобный опыт в карьере.

Базовые требования не поменялись. Без мяча – центральный защитник:

При владении – смещения в опорную к Родри и помощь испанцу с розыгрышами:

Слишком строго оценивать перфоманс Аканджи не будем, но в глаза бросилась проблема, которую недавно сформулировал Стоунз. Вот его впечатления от задач, которые накладывает роль при владении:

«Главной проблемой было то, что я не мог оценить всю картину целиком – на все 360 градусов. В первых матчах старался сыграть осторожнее, особенно когда мне пасовали в сжатое пространство. Просто не успевал оглянуться и оценить ситуацию – понимал, что в девяти случаях из десяти потеряю мяч. Со временем приноровился – теперь знаю, как подстраиваться под прием, лучше рассчитываю время.

Парни, которые играют в полузащите всю жизнь, по умолчанию хорошо ориентируются в пространстве. Взять Давида Сильву – он знал, где находятся партнеры и соперники, даже не оглядываясь вокруг. Мне же приходится учиться таким мелочам – сейчас эти привычки постепенно формируются».

Проблемы у Аканджи возникали именно с оценкой ситуации. «Севилья» несколько раз этим пользовалась и убегала в контратаки.

Эпизод из начала матча, когда «Севилья» еще прессинговала, – из-за промедления Аканджи накрывают сразу двое:

Похожая ошибка при розыгрыше в середине поля. Снова не оценил обстановку (принимал не в полоборота, а спиной к воротам), снова потеря:

Тут мяч у чужих ворот, но Аканджи снова не оценил ситуацию перед приемом (можно было развернуть атаку налево), из-за чего варианты сократились до неподготовленного дальнего удара:

Гораздо лучше Мануэль чувствовал себя без давления. Тут «Севилья» облегчила ему задачу (непохожий на Мендилибара отказ от прессинга), но кастинг на нового Стоунза швейцарец явно не прошел.

Из Ковачича пытались вылепить нового Гюндогана. Еще одна неудача Пепа

Презентуя Ковачича в «Сити», мы проговаривали, что не стоит рассматривать хорвата как прямую замену ушедшему Гюндогану. Контраст особенно заметен в одном направлении – подключения в атаку. После переезда Ковачича в Англию Илкай 28 раз забил из штрафной (и это только в АПЛ), у Матео на этом же отрезке всего два мяча.

В первых матчах сезона Пеп даже не рассматривал Ковачича как альтернативу немцу. Матео играл в привычной роли – одного из двух опорников. Оттуда легче демонстрировать фирменный скилл: Ковачич – один из лучших в мире по переносу мяча из обороны в атаку.

Против «Севильи» хорвата впервые попробовали в роли Гюндогана. Из-за эксперимента с Аканджи пришлось подняться в атакующую линию. В первом тайме совпадала даже позиция, которую у «Сити» привык занимать Илкай, – левая десятка.

Из потенциальных плюсов на будущее – попытки Ковачича найти Холанда пасом за спину. Пробовал несколько раз в первом тайме, но пока химия далека от той, что было у Эрлинга с Гюндоганом.

Очевидный минус – очень сдержанные рывки в штрафную. Гюндоган даже после прихода Холанда проверял защитников – иногда даже становился альтернативой Эрлингу, когда норвежца опекали особенно плотно. Ковачич не привык к такой роли. В «Челси» тренеры банально не просили.

Хромала даже сама частота рывков. Иногда Ковачич банально забывал о задаче. Тут может создать численный перевес на дальней штанге (фишка Гюндогана), но Матео остается смотреть футбол:

Своевременность рывков – еще одно ключевое качество Илкая. Ковачичу его тоже не доставало. Тут включается, но с большим опозданием (мяч перелетит всех):

Показательны перестановки Пепа. На второй тайм Ковачич поменялся местами с Фоденом – теперь играл ближе к правому флангу. Острота с этого края начала возникать, но совсем не благодаря Матео – в голе и паре других эпизодов рывки совершал Уокер (видимо, указание Пепа из-за пассивности Ковачича).

У Фодена есть потенциал заменить КДБ, но пока все очень сыро

Согласно инсайдам, летом Фоден просил Пепа чаще использовать его под нападающим. Эту позицию Фил считает наиболее удобной для себя. Обычно Гвардиола отправляет англичанина на фланг, но травма Де Брюйне дала Фодену шанс стартовать там, где желает. Зона ответственности тоже была похожей – правый полуфланг, откуда КДБ обостряет через рывки и кроссы в штрафную.

Компенсировать качества Кевина не удалось. В первом тайме Фил почти не пытался двигаться в стиле бельгийца. Вот редкий пример, когда Фоден идет за спину крайнему защитнику (любимая манера Де Брюйне) – удается создать коридор для рывка Аканджи:

По той же причине не дождались кроссов в исполнении Фила. В защиту Фодена скажем, что «Сити» в целом реже атаковал через его зону – в основном пытались через левый фланг. До перерыва Фил коснулся мяча 27 раз – меньше было только у Холанда.

На второй тайм Пеп перевел Фодена ближе к левому флангу. Теперь было проще играть сильной ногой (Фил – левша), поэтому похожих по манере КДБ рывков стало больше. Прогресс фиксирует даже количество кроссов: в первом тайме – 0, во втором – сразу 5.

Вот характерный эпизод: сначала рывок в стиле КДБ, потом – кросс в штрафную:

Чего не хватало, так это качества подач. Они либо не доходили до партнера, либо были заблокированы защитниками (точность – 0 из 5).

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66 минут – столько понадобилось «Сити», чтобы нанести первый удар из штрафной с игры. К несчастью для «Севильи», он же закончился ответным голом. К тому моменту испанцы могли уже отрываться – «Сити» дважды выручал Эдерсон. Эксперименты Пепа не оправдались, но обязательно ждем продолжения: если Стоунз близок к возвращению в основу, то без Де Брюйне придется играть минимум до зимы.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis