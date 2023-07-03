25 комментариев

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Онана уже повлиял на «МЮ». Трансформации при розыгрышах (почти как у «Сити»), но с риском привозов

Андре Онана Андре Онана
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Вадим Лукомский – о свежем ходе Тен Хага.

В предсезонных матчах «Манчестер Юнайтед» использовал новую структуру розыгрышей –  достаточно интересную, чтобы коротко рассказать о ней. Важную роль в механизмах играет новый вратарь Андре Онана – у нас уже выходил подробный текст про камерунца. Здесь разберем только одну конкретную сторону его влияния.

Выглядит следующим образом – Лисандро Мартинес занимает позицию в опорной зоне рядом с Каземиро, а за первую стадию отвечают оставшиеся три защитника и вратарь Андре Онана. На выходе получается соотношение три защитника и два опорника в данной стадии: 

Еще есть вариант, где Онана становится практически дополнительным защитником в линии из четырех игроков. Тут крайние защитники располагаются шире, но фишка с передвижением Мартинеса в опорную все равно сохраняется: 

На что это похоже? Очевидный аналогия – «Манчестер Сити» концовки прошлого сезона. У Пепа за трансформации отвечал выдвигавшийся в полузащиту Джон Стоунз.

Дорогу к таким экспериментам Эрику тен Хагу открыл Онана. Он не просто меняет пропорции коротких/дальних, точных/неточных передач, но и толкает тренера мыслить шире. Чтобы максимизировать его качества, нужно не просто играть, как в прошлом сезоне только без паники и выносов, а давать вратарю дополнительные полномочия.

Онана не просто улучшил роль вратаря в «МЮ». Он поменял эту роль и методы команды в первой стадии. Из-за значимости осмысленных розыгрышей для Тен Хага не будет преувеличением сказать, что Онана уже повлиял на всю игру «Юнайтед». С такой первой стадией открываются совсем другие возможности на чужой половине поля, так как приходить туда команда совсем в другом соотношении через другой тип передач.

«Андре – великолепный вратарь совершенного другого профиля. Именно поэтому мы так хотели его подписать. С ним в нашей игре многое поменяется», – резюмировал Эрик после дебюта камерунца в товарищеском матче против «Реала».

Первые, но вполне четкие изменения можно зафиксировать уже сейчас. Разумеется, без лишних восторгов. Сами по себе изменения еще не залог успеха. Вероятно, будут и привозы – как например, в товарищеском против «Ланса».

Мы просто видим, что теперь у «МЮ» есть новый вариант в розыгрыше, который даже теоретически не был доступен в прошлом сезоне. Без пасующего вратаря Лисандро был критически нужен в более глубокой позиции. Теперь «МЮ» не боится строить эту стадию, имея на игрока меньше, чем раньше, а часть функций Мартинеса перераспределяется на Онану. 

Крайне полезная опция. Насколько успешным может такой вариант контроля центра в прошлом сезоне показал «Сити». Теперь Тен Хаг получил инструменты, чтобы внедрить аналогичную структуру в «МЮ». 

Косвенный бенефициар – новичок Мэйсон Маунт. В такой концепции его роль становится в разы более логичной и осмысленной. В прошлогоднем «МЮ» Кристиан Эриксен помогал Каземиро контролировать опорную. Маунту такая роль не совсем подходила. Приходилось бы грузить его нетипичной работой, либо просить Бруну Фернандеша чаще опускаться (понижая его креативный потенциал). Теперь же контролировать центр помогает Лисандро, а оба Маунт и Бруну располагаются в чужой опорной.

Если использовать аналогию с «Сити», то Маунту достается прошлогодняя роль Илкая Гюндогана. Она намного ближе его качествам, чем прошлогодняя роль Эриксена. 

Еще один повод для оптимизма – зарождающаяся у «МЮ» способность планировать на несколько ходов вперед. Один новичок по цепочке помогает раскрыть качества другого. При бинарном мышлении (у нас такой состав – надо улучшить такие-то позиции) возникли бы проблемы. Но при комплексном мышлении все иначе (у нас есть не только текущая структура, но и структура, к которой мы идем – нам надо купить не просто игроков сильнее нынешних, а тех, которые подходят под новый план и согласуются друг с другом). 

У Тен Хага есть четкий план. «МЮ» готов в полной мере на него поставить. 

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Фото: East News/AP Photo/Michael Wyke; IMAGO/Gary Oakley. IMAGO/Jamie Johnston/Global Look Press

25 комментариев

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таких фейлов как в матче с Лансом конечно ещё могут быть в АПЛ. но то, как он играет в роли полевого игрока, и разыгрывает мяч очень очень очень сильно нравится.
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Ответ Ман Сити
Да уже повлиял, против Реала за шиворот пустил, а сегодня и вовсе с центра поля, под смех публики трафорда. В АПЛ все увидят и будут постоянно закидывать этому привозу. Сравнение с Сити вообще не в тему
Не помню, комментировал ты что-то, когда Эдерсон пропустил от Мактомини...
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как то даже непривычно, что в воротах МЮ не де Хеа
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Ответ Ман Сити
Там не с центра поля было и не в дебютном матче, да и при чем тут Эдерсон? Эдерсон показал насколько он сильнее в финале ЛЧ, когда Анана в ближний пустил от Родри.
То есть там вины Эдерсона не было вообще? Поле виновато и мяч? Ну да, ну да
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Да, вот только у Пепа каждый защитник пасует на уровне Лисандро. А у МЮ только сам Лисандро и, мб, Варан. Будут ли эти розыгрыши такими надежными, если регулярно будут случаться обрезы и привозы, как в игре с Лансом?
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Сколько голов в плюс по сравнению с прошлым сезоном даст такая манеры игры вратаря и покроет ли она все его косяки, типа голов с центра поля? Пока две бабочки Онана пустил, а вот плюсов в продвижении мяча и создании опасных моментов через него пока не наблюдается. Поэтому пока вся игра Онаны ногами выглядит как "пацаны, гляньте как понтово как я могу!" чем приносит реальную пользу. Вайбы Бартеза. Алиссон, который ногами играет не хуже Онаны, выглядит куда более монолитно в раме и как-то обходится без лишнего понторезства
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Ответ Today I feel Qatari
Сколько голов в плюс по сравнению с прошлым сезоном даст такая манеры игры вратаря и покроет ли она все его косяки, типа голов с центра поля? Пока две бабочки Онана пустил, а вот плюсов в продвижении мяча и создании опасных моментов через него пока не наблюдается. Поэтому пока вся игра Онаны ногами выглядит как "пацаны, гляньте как понтово как я могу!" чем приносит реальную пользу. Вайбы Бартеза. Алиссон, который ногами играет не хуже Онаны, выглядит куда более монолитно в раме и как-то обходится без лишнего понторезства
Разумный вопрос. Но тогда надо считать и сколько голов МЮ забьет за счет другого типа выхода в атаку, и сколько не пропустит за счет отсутствия подставных передач на защитников и откровенных привозов.
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Ответ Bavarec-Art
Работает с ошибками = не работает. Что за фразы у современных журналистов из оперы "отрицательный рост" и "хлопок"
Если результат достигается, но с ошибками, это работает или не работает? Мне кажется, что все же первое. Что-то может работать хорошо, нормально, плохо или вообще не работать – это все разные состояния.
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Не, ну гол с середины поля это конечно мощно!
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как всегда, по полочкам. спасибо
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Уверен, что у ТенХага план четкий. Не зря он из Голландии
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Короч и тен хага и онана будут до последнего защищать при любом раскладе, хоть влети 7:0, хоть пропусти с центра поля. До середины сезона будет повторятся мантра "команда строится" и "так надо для будущих успехов". Потом голландца уволят, и МЮ снова останется с набором "своих" игроков бывшего тренера, кого следующему тренеру придётся расчищать.
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Ответ Слончик
В футболе нет "авторского права", любую фишку, рожденную одним лысым тренером бессонными ночами за просмотром тысяч видеозаписей, может скопировать другой лысый тренер уже на следующий день. Ну или купив подходящего вратаря. Онана в зависимости от успешности своей игры будет признан либо продолжателем голандской вратарской школы, с великим ван дер Саром как зачинателем моды на подключение вратарей к розыгрышам, либо будет объявлен авантюрным африканским вратарем. Третьего не дано. Если логически продолжить идею копирования Манси, то Рэшфорд должен стать таким же результативным, как Холанд. Потянет ли англичанин?
Так это же здорово, что нет авторского права. Это логично, так как ценность в исполнении и интерпретации, а не в контурах идеи.
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Ответ Просто Я
Да, вот только у Пепа каждый защитник пасует на уровне Лисандро. А у МЮ только сам Лисандро и, мб, Варан. Будут ли эти розыгрыши такими надежными, если регулярно будут случаться обрезы и привозы, как в игре с Лансом?
вот
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Ответ Today I feel Qatari
Вспоминается старый мем где Борат рассказывает про своего соседа
нраицца
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Ответ DolJun
преемственность по-манчестерски: раньше сульшер зеркалил схемы соперников, теперь тен хаг зеркалит пепа: от прически и скандинавского напа - до схемы и роли защитника и вратаря в команде. осталось дождаться как быстро он поймет, что серия побед пепа, как в свое время серия побед сафа, держится не на схемах и игроках, а на поддержке ребят со свистками и за мониторами.
Вспоминается старый мем где Борат рассказывает про своего соседа
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Вот ничего своего. Раньше не было своих скаутов, вечно интересовались теми кем наши скауты интересовались. Теперь поднялись на новую ступень, тырят тактику. Такими темпами лет через 6 конкурентами станут 😁
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