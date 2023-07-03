25 комментариев

Вадим Лукомский – о свежем ходе Тен Хага.

В предсезонных матчах «Манчестер Юнайтед» использовал новую структуру розыгрышей – достаточно интересную, чтобы коротко рассказать о ней. Важную роль в механизмах играет новый вратарь Андре Онана – у нас уже выходил подробный текст про камерунца. Здесь разберем только одну конкретную сторону его влияния.

Выглядит следующим образом – Лисандро Мартинес занимает позицию в опорной зоне рядом с Каземиро, а за первую стадию отвечают оставшиеся три защитника и вратарь Андре Онана. На выходе получается соотношение три защитника и два опорника в данной стадии:

Еще есть вариант, где Онана становится практически дополнительным защитником в линии из четырех игроков. Тут крайние защитники располагаются шире, но фишка с передвижением Мартинеса в опорную все равно сохраняется:

На что это похоже? Очевидный аналогия – «Манчестер Сити» концовки прошлого сезона. У Пепа за трансформации отвечал выдвигавшийся в полузащиту Джон Стоунз.

Дорогу к таким экспериментам Эрику тен Хагу открыл Онана. Он не просто меняет пропорции коротких/дальних, точных/неточных передач, но и толкает тренера мыслить шире. Чтобы максимизировать его качества, нужно не просто играть, как в прошлом сезоне только без паники и выносов, а давать вратарю дополнительные полномочия.

Онана не просто улучшил роль вратаря в «МЮ». Он поменял эту роль и методы команды в первой стадии. Из-за значимости осмысленных розыгрышей для Тен Хага не будет преувеличением сказать, что Онана уже повлиял на всю игру «Юнайтед». С такой первой стадией открываются совсем другие возможности на чужой половине поля, так как приходить туда команда совсем в другом соотношении через другой тип передач.

«Андре – великолепный вратарь совершенного другого профиля. Именно поэтому мы так хотели его подписать. С ним в нашей игре многое поменяется», – резюмировал Эрик после дебюта камерунца в товарищеском матче против «Реала».

Первые, но вполне четкие изменения можно зафиксировать уже сейчас. Разумеется, без лишних восторгов. Сами по себе изменения еще не залог успеха. Вероятно, будут и привозы – как например, в товарищеском против «Ланса».

Мы просто видим, что теперь у «МЮ» есть новый вариант в розыгрыше, который даже теоретически не был доступен в прошлом сезоне. Без пасующего вратаря Лисандро был критически нужен в более глубокой позиции. Теперь «МЮ» не боится строить эту стадию, имея на игрока меньше, чем раньше, а часть функций Мартинеса перераспределяется на Онану.

Крайне полезная опция. Насколько успешным может такой вариант контроля центра в прошлом сезоне показал «Сити». Теперь Тен Хаг получил инструменты, чтобы внедрить аналогичную структуру в «МЮ».

Косвенный бенефициар – новичок Мэйсон Маунт. В такой концепции его роль становится в разы более логичной и осмысленной. В прошлогоднем «МЮ» Кристиан Эриксен помогал Каземиро контролировать опорную. Маунту такая роль не совсем подходила. Приходилось бы грузить его нетипичной работой, либо просить Бруну Фернандеша чаще опускаться (понижая его креативный потенциал). Теперь же контролировать центр помогает Лисандро, а оба Маунт и Бруну располагаются в чужой опорной.

Если использовать аналогию с «Сити», то Маунту достается прошлогодняя роль Илкая Гюндогана. Она намного ближе его качествам, чем прошлогодняя роль Эриксена.

Еще один повод для оптимизма – зарождающаяся у «МЮ» способность планировать на несколько ходов вперед. Один новичок по цепочке помогает раскрыть качества другого. При бинарном мышлении (у нас такой состав – надо улучшить такие-то позиции) возникли бы проблемы. Но при комплексном мышлении все иначе (у нас есть не только текущая структура, но и структура, к которой мы идем – нам надо купить не просто игроков сильнее нынешних, а тех, которые подходят под новый план и согласуются друг с другом).

У Тен Хага есть четкий план. «МЮ» готов в полной мере на него поставить.

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Фото: East News/AP Photo/Michael Wyke; IMAGO/Gary Oakley. IMAGO/Jamie Johnston/Global Look Press