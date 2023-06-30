24 комментария

Тактический лонгрид.

В этом сезоне «Арсенал» лидировал 248 дней, но не стал чемпионом – рекорд для чемпионата Англии, но, увы, не новая история для клуба. Для «Арсенала» это сразу шестая гонка с лидерством к Рождеству и упущенным титулом: 1951/52 (3-е место), 1986/87 (4), 1989/90 (4), 2002/03 (2) и 2007/08 (3).

Сегодня мы в деталях вспомним последнюю такую попытку. В сердцах болельщиков «Арсенала» у этой команды особое место, но у некоторых зрителей все-таки возникнет справедливый вопрос: почему мы вообще должны столько читать о команде 15-летней давности с третьего места?

1. Венгербол лучших образцов с динамичной позиционной атакой – крайне интересно взглянуть на механизмы через тактическую лупу.

«Я хочу, чтобы болельщик просыпался утром и говорил: «Сегодня играет «Арсенал», я собираюсь хорошо провести время». Этот парень начинает день с мысли, что с ним произойдет что-то хорошее», – сформулировал однажды Венгер.

«Арсенал»-2007/08 соответствовал этой мантре даже лучше «Непобедимых».

2. Тот сезон трагично пересекается с последним – и внезапным включением в гонку, когда никто не верил; и коллапсом из выгодной позиции.

3. Текст особенный для авторов. Для одного этот «Арсенал» – любимая команда ever (Вадим Лукомский). Второй обожает процесс детального погружение в АПЛ того времени (Александр Лебедев, известный вам по блогу Tomorrow 29/10).

Возможно, вы тоже ностальгируете по АПЛ с лучшей предматчевой заставкой в истории и классической большой четверкой – и с радостью осилите любой лонгрид на эту тему.

« Я по-прежнему считаю, что за все время моего пребывания здесь лучшую работу проделал в период с 2007 по 2014 год. Хотя это были годы без трофеев, да. Они никогда не будут полностью оценены по достоинству . Это я тоже понимаю», – признавался Венгер. Именно команда-2007/08 – лучшая попытка чемпионской гонки в этих труднейших условиях.

Сезон начался с ухода Тьерри Анри в «Барселону». Француз был лучшим бомбардиром клуба в 7 из 8 последних сезонов. Он собирался уйти годом ранее, но задержался после драматичного финала ЛЧ-2006. Статус Тьерри приближался к божественному – после его отъезда «Арсеналу» отказывали даже в минимальных шансах на титул и сомневались, сможет ли клуб остаться в четверке.

На самом деле последний сезон Анри в Лондоне был смазан травмами, а из лидера, которому всегда можно было отдать мяч, он превратился в обузу, которой нельзя было не отдать мяч. Это противоречило ценностям «Арсенала». В какой-то степени уход француза освободил команду, но ощущение конца эпохи все равно было неизбежным. И все же изначально про это писали не как про возможность для прогресса, а как про большую трагедию.

«What now, Wenger?», – частый вариант заголовка перед стартом кампании. Мол, что ты нам подготовил на руинах «Непобедимых» и после ухода Анри? Переходный сезон? Ответ пришел через 6 туров, когда комментатор Sky Sports воскликнул: «Thierry Who?»

Вдвойне впечатляет тот факт, что «Арсенал» не покупал прямой замены Анри. Великого игрока заменили великие механизмы.

И да: мы понимаем, что материал получился…эээ…просто гигантским. По сути это несколько отдельных текстов, которые в деталях описывают все стороны дорогой нам команды.

Кому-то хочется полного погружения, а кто-то хочет ознакомиться только с ключевыми механизмами или узнать ответ на вопрос, где титулы, если команда была такой крутой. Подзаголовки вам в помощь. Под каждым из них – самостоятельный текст . Выбирайте интересный.

Общий портрет команды: свободные роли в схеме 4-4-2, идеальный центр Фабрегас-Фламини, скрытая важность Глеба

Переносимся в 2007-й/начало 2008-го. «Арсенал» лидирует в АПЛ. Задача поразить всех внутри Англии давно выполнена. Команда получает комплименты от легенд мирового масштаба.

«Арсенал» – моя любимая команда на данный момент. Я считаю их самой играющей командой в АПЛ», – Пеле.

«Арсенал» играет в самый веселый, гармоничный и развлекающий зрителя футбол в Европе. Я восторгаюсь Венгером – и его подходом к профессии», – Арриго Сакки.

И все же самая большая похвала прилетела от Эдди Хау через пару лет после того сезона. Сейчас она выглядит особенно ценной, так как именно эта команда вдохновила его пойти в тренерство: «Да, «Непобедимые» были великой командой, но как тренер я формировался, наблюдая именно за «Арсеналом»-2007/08. Они не выиграли чемпионат, но в какой футбол играли! Невероятная команда».

Далее Эдди уходит в детали, которые дают хорошую стартовую точку нашему разбору: «Они были первой командой, за которой я смотрел с мыслью: «Как они это делают?» Стеночки около штрафной, постоянные комбинации, перепасовки, которые завершаются буквально занесением мяча в ворота с минимального расстояния. А ведь еще была прекрасная игра на третьего. Все в том «Арсенале» меня поражало. Я смотрел матчи, осмыслял, а потом пересматривал еще раз. Мне пришлось очень глубоко погрузиться, чтобы понять, как работала эта команда.

Такой футбол – заслуга Арсена. Он изменил футбол. Он изменил АПЛ и сделал футбол в нашей стране намного лучше. Эта команда и в некоторой степени другие его команды сотворили революцию».

Коротко очертим круг основных характеристик:

• Без мяча основная схема выглядела как 4-4-2, но для полного понимания ее удобно расщепить до 4-2-2-2 . Детали и ключевых исполнителей обсудим ниже.

• Вратарь Мануэль Альмуния покрывал максимальную площадь внутри штрафной, временами страхуя линию обороны – для того времени скорее ноу-хау (хотя Йенс Леманн, у которого он выиграл конкуренцию, играл в схожей манере).

• Стремление всех защитников играть в проактивной манере – не ждать, а форсировать возврат мяча. Перехват или подбор становился первым действием в собственной атаке . Любой защитник сразу искал вертикальное решение. Линия была склонна к попеременным агрессивным выпадам на опережение – мастером этого ремесла был набравший лучшую форму в карьере Гаэль Клиши. Минусом были повышенные риски;

• Разнообразные подключения фланговых защитников. Санья и Клиши обладали прекрасными физическими данными и внушительным бензобаком энергии (Венгер продвигал диеты и концепцию «food like kerosene», сравнивая правильную еду с топливом, которым заправлялись футболисты). Оба не терялись в комбинационной среде на чужой половине;

• Прекрасно выстроенные комбинации. Их черты – разные типы взаимодействия, отрегулированный процесс заполнения опорной зоны соперника, умение взаимодействовать в динамике со сменой направлений и тонкая система забеганий. Команда отлично готовила атаки, сочетая два типа нападения: горизонтальное (медленно циркулирующее) и вертикально-динамичное с разветвленной системой атакующих траекторий;

• Основополагающие принципы атаки – рывок после передачи, игра на третьего, приоритет проникающих пасов и умение отдельных исполнителей вертикализировать игру . При этом «Арсенал» не отвергал менее изощренные методы атаки вроде кроссов и использования Адебайора в качестве мобильного маяка с длинными забросами;

• Взаимодополняющая связка Фабрегас-Фламини в центре поля . Матье был скрытым героем и одним из самых стабильных игроков сезона, его значимость была сопоставима с вкладом Хавьера Маскерано для «Ливерпуля» (не стиль игры, а именно ценностный комплекс из энергии, устремленности, лидерства). Фабрегас сочетал в себе сумму функций (№6, №8, №10), вторую треть поля «Арсенал» проходил на его качествах. Команда была уязвима в момент потери, но Фламини компенсировал это ролью буфера.

Для Матье (а позже для игроков вроде Франсиса Коклена) в терминологии Арсена существовало определение – «tactical position». Так тренер характеризовал роль полузащитников, чей функционал подчинен задаче раскрыть более атакующих напарников или даже группу партнеров . Например, Венгер признавался, что «Виейра + Жилберто» работает, «Жилберто + Фабрегас» работает, а «Виейра + Фабрегас» не работало. «Фламини + Фабрегас 2007/08» не просто пример рабочей пары, это, возможно, лучшее олицетворение самого принципа построения центра поля. Современный пример «tactical position» – Каземиро;

• Если справа можно было ожидать появления исполнителя классического флангового игрока вроде юного Уолкотта или Эбуэ (в полузащите), то слева чаще всего располагался дополнительный созидатель, тяготеющий не столько держать ширину, сколько помогать в центре. В некоторых матчах оба фланга занимали созидатели (например, Глеб и Росицки). Выбор характеристик в эту зону был тактическим инструментом влияния на команду;

• Особая роль в этой команде была у Александра Глеба. Белорус был железным игроком основы, но его время равномерно распределялось между несколькими позициями: оба фланга атаки + роль второго форварда/атакующего полузащитника, связывающего полузащиту с Адебайором. Роль Глеба не была привязана к месту обитания, поэтому везде он играл без потери качества.

В терминологии Венгера Глеб выступал прообразом Санти Касорлы – игрока, который «вытаскивает команду из сложных ситуаций», сохраняя мяч под чрезвычайным давлением . Такой тип ситуаций тренер называл «tight situations» (замкнутые, ограниченные) или действия в «tight spots» (проблемных точках, с явной нехваткой времени и пространства, в «пробках»). Александр разбирался в них через дриблинг, изворотливость и игру за счет партнеров.

Другое качество Глеба – предголевые передачи. Вспоминая эту команду пару лет спустя, Венгер даже возмущался, что Opta не считала предассисты во времена Глеба. Тренер подчеркивал, что такой пас «может быть сложнее, чем сам ассист».

«Он был не слишком заинтересован в завершении атак голами, но был способен выходить из очень сложных ситуаций под давлением. Игрок, способный на это, открывает команде всю игру. Если ты в ситуации «один против двоих», значит, на каком-то другом участке поля превосходишь соперника», – резюмировал роль Глеба тренер.

• Эммануэль Адебайор – незаменимый элемент на позиции основного форварда. Рядом с ним мог располагаться абсолютно разный тип напарника: Робин ван Перси и Эдуардо как дополняющий второй нападающий, Глеб как связующий элемент или даже вторая башня Никлас Бендтнер.

• Номинальной «десятки» в схеме не было, но по факту могло быть от двух до пяти – поднимающийся сюда Сеск, смещающиеся фланговые созидатели, опускающийся форварды. Это один из самых необычных механизмов команды. Ниже разберем его в деталях.

Формацию «Арсенала» записывали как 4-4-2 – из-за схемы при обороне. В атаке, с одной стороны, была весьма четкая геометрия (роли не дублировались, треугольники создавались); с другой, регулярно возникали нестандартные вариации:

На что это больше всего похоже? Центральный треугольник в 4-3-3, где Фабрегас – нижняя вершина, а чуть впереди него две восьмерки – Росицки слева + Глеб справа. Здесь аналогичное расположение родилось из смещений фланговых игроков.

Фламини вне кадра, но и он чаще находился выше. Тогда «Арсенал» фактически мог играть в 4 центральных полузащитника на расстоянии короткой-средней передачи. Хотя вариант выше можно назвать радикальной интерпретацией, обычно в центр смещался кто-то один (чаще Глеб).

Вот другая вариация. Общий элемент – стремление перегружать центр для комбинаций в короткий пас:

В рамках свободных 4-4-2 (или 4-4-Глеб-1) «Арсенал» все равно имел систему распределения игроков по уровням поля.

Уровень № 1 по центральной оси представлен Жилберто (обычно Фламини). Выше (2) располагается Фабрегас, который связывает центральную ось с флангами. На уровне № 3 – промежуточная креативная единица в лице Глеба. Выше него – форвард Адебайор (4).

Это можно назвать дроблением схемы (4-(1-3-1)-1). Внутри этого «креста» (1-3-1) – фигура Фабрегаса. Испанец был мозгом команды.

Фабрегас – мозг команды, но каждый был немного «десяткой»

Фабрегас был лицом того «Арсенала»: блестяще влиял на игру во всех стадиях и олицетворял игру в касание. Образец подобного влияния можно рассмотреть в этом многосоставном эпизоде:

Сначала отрабатывает в обороне, выполняя чистый подкат под Робби Кина у границы штрафной «Арсенала» (1). Мяч уходит к Альмунии в руки. Сеск мгновенно поднимается, показывает вратарю, что открыт для ввода мяча (2). Понимая, что голкипер сейчас вернет ему мяч, Фабрегас уточняет положение вокруг себя: два быстрых взгляда через правое плечо (3), один влево от себя (4). Убедившись, что угроза может прийти только сзади, в касание отыгрывается с Глебом в стенку, отсекая прессинг в спину (5).

Результат: испанец получает мяч лицом к чужим воротам, выводит его на ведении вперед, а параллельно с этим образуются сразу два перспективных рывка в контратаке, по обеим сторонам от Фабрегаса (6). То есть он перевел игру из одного статуса (угроза своим воротам) в кардинально иной (почти что выход один на один Адебайора) всего за несколько секунд.

Воистину уникальное влияние во всех стадиях от игрока, которому на момент старта чемпионата было всего 20 лет и 3 месяца. 17 голевых передач только в лиге (топ-8 результат в истории до сих пор). Побить его Сеск смог только в сезоне 2014/15 за «Челси» (18). Итого во всех соревнованиях в 20-летнем возрасте: 47 игр, 15 голов + 22 голевые передачи. В английской части карьеры Сеска не было более частого адресата голевого паса, чем Адебайор (13 мячей) – и это тоже отголосок блестящего сезона-2007/08.

«Арсенальская» версия испанца отличалась тем, что была более заточена на завершение, чем во времена «Челси» (на 25% чаще забивал в пересчете на 90 минут и на 42% чаще бил по воротам). Хотя в первую очередь Фабрегас был мастером проникающих передач. И в «Арсенале», и в «Челси» Сеску требовалось чуть больше 30 игровых минут на созданный голевой шанс.

Еще лучше эту креативность можно проследить через статистику разрезающих передач от Opta («through ball»), по которой есть данные как раз с сезона-2007/08. Это максимально обостряющий тип передачи, вокруг которого строилась не только игра команд Венгера. Также у Opta особенно строгие требования к такой передаче – должен разрезать последнюю линию обороны соперника и выводить партнера на пространство.

Сеск был лучшим в этом деле, но вся философия «Арсенала» была построена на таком типе передач. И тренировки, и стиль, и селекция были направлены на максимизацию этого навыка (даже у неочевидных кандидатов – привет Сонгу и Бендтнеру). В таблице игроки «Арсенала», которые выделяются в этом отношении в масштабах истории АПЛ. Выделены те, кто был в команде-2007/08:

Формально Фабрегас лишь второй, но в каком-то плане самый впечатляющий: немного опережающий его Деку в «Челси» отдавал чуть больше в пересчете на 90 минут, но делал это на коротком отрезке – выборка почти в 6 раз меньше (376 против 62).

Испанец всегда был настроен агрессивно вертикализировать игру. Здесь Андрей Воронин пытается просчитать Фабрегаса, подкараулив мягкий пас назад, стартовав у него из-за спины – тщетно, потому что Сеск играет жесткой вертикальной передачей в касание:

У Фабрегаса были почти идеальные союзники. Ниже представлен один из основополагающих принципов построения атаки «Арсенала» с распределением ролей:

Роль № 1 – инициатор (Фабрегас), его задача – найти момент для проникающей передачи в пространство между линиями.

Роль № 2 – посредник (Адебайор), его задача – в одно или два быстрых касания развернуть атаку через левое или правое плечо. Игрок-гиперссылка, ответственный за переадресацию, активировав которого команда переходила в режим обострения.

Роль № 3 – цель или несколько целей, их задача – предоставить опцию для короткого сброса мяча или рвануть за спину (Уолкотт/Эбуэ).

Указанный выше механизм перекликается с подпринципами единой тактической доктрины, выделяемой Венгером:

• quality of the positioning (качество расположения, позиционирования);

• quality of the distribution (качество распределительных механизмов);

• quality of the final balls (качество завершающего паса).

Механизм работал на любом участке поля, но наиболее эффективен был на входе в штрафную площадь. Он был отработан до автоматизма: на Фабрегаса выдвигается соперник, тот смещает мяч чуть вправо и рассекает линию. У Адебайора три варианта: Уолкотт, Эбуэ + собственный разворот лицом к воротам за счет первого касания и мощи.

На другом примере видно, как именно создавались эти зоны:

Каждый игрок в образовавшейся зоне проделал свою часть работы (перемещение туда показано стрелками). Кто-то сдвигается в центр с фланга, кто-то медленно отступает, но самый интересный аспект – это рывки центральных полузащитников из глубины на 15-20 метров выше. Посмотрите на Фламини, который указывает на конкретную зону, где он планирует завершить движение. К нему с разных сторон примыкают партнеры, так и достигается плотность в центре. Схожими рывками чаще занимался Сеск, но даже у француза (который был ближе всех к роли опорника в команде) было право подключаться в чужую опорную.

Еще две детали ситуации: сопернику необходимо как можно активнее перекрывать пространство перед мячом (им владеет Клиши), а также учитывать вариант длинного паса на Адебайора за спину (по линии заброса «Клиши-форварды» прошли несколько голевых передач за сезон).

Чужая опорная зона (зона «десятки») была местом, куда умышленно целился «Арсенал». Там всегда готовилось численное преимущество, а игроки (даже самые неочевидные) получали возможность для самовыражения. Почти каждый в этой команде мог стать ситуативной десяткой . Магия была в том, что это работало не только с Фабрегасом, Росицки и Глебом, для которых это естественная зона. Стиль и система раскрывали эти качества во всех.

Очередной момент, тесно переплетенный с заполнением опорной зоны, касается межуровневой связи и приоритета проникающих передач перед более безопасными:

«Арсенал»-2007/08 рисковал значительно чаще среднестатистической команды. Но игроки стремились упростить друг другу жизнь циркулирующим движением. Верхняя часть изображения отлично это иллюстрирует: перед Глебом плотная сцепка из двух соперников. Александр начинает двигаться к левой бровке, а параллельно ему движение дублирует и Фабрегас, стремясь выйти из тени. Совместное и, казалось бы, простейшее улучшение диспозиции эпизода работает.

Как только линия передачи подготовлена (Сеск не заслонен, а открылся в просвет), следует проникающая передача. Хорошо заметно и взаимное расположение Фабрегаса и Фламини: они старались не действовать на одной линии; если один разыгрывал мяч, то другой двигался вперед и предлагал диагональный или вертикальный вариант.

В обоих случаях во второй линии по 4 игрока «Арсенала», и все они повернуты лицом к потенциальной передаче. Их цель – создать пасующему партнеру максимально выгодные условия (двигаясь, подстраиваясь, меняясь местами). Эта связь между уровнями в позиционных атаках значительно облегчала жизнь, а перед соперником ставила дилемму: как оборонять эту зону, куда со всех сторон стекаются передачи и игроки. Для защиты это был настоящий логистический кошмар.

Процесс заполнения зоны между линиями очень интересно изучать отдельно – рассматривать под лупой, как мини-игру внутри большого матчевого процесса.

Факультативная польза от проникновения в пространство между линиями соперника заключалась в ударах из зоны 20-24 метров (в команде был ряд игроков с отличным ударом – Фабрегас, Росицки, Ван Перси, Диаби, Адебайор). «Арсенал» классно вписался в тренд лиги того периода: до сих пор сезон 2007/08 – рекордсмен по числу голов дальними ударами (191) и со штрафных (41). Старая добрая АПЛ!

Вот еще пример того, как «Арсенал» формировал варианты:

У Фабрегаса есть два направления – слева более простой, через промежуточный пас. Передача направо требует особых усилий как от испанца (сразу через две линии), так и от принимающего ее Глеба. Но Александр заблаговременно определил следующего адресата и играет в касание на фланг. Квадрат вокруг него хоть и становится сильно меньше по площади, но окончательно схлопнуться не успевает.

Итоговое закрепляющее изображение по распределению ролей в атаках подобного типа:

Назовем этот вариант «дельта», так как напоминает несколько рукавов, как у реки, впадающей в море. После передачи атака может распадаться на два канала (3А-3Б). Сознательно указаны не фамилии, а роли (инициатор, посредник, завершитель). Каждый игрок атаки «Арсенала» должен был уметь действовать в любой из них.

Хотелось бы особое внимание уделить второму человеку в таких комбинациях. Его задачи – умение открываться под передачу, играть под давлением, интерпретировать последующие открывания и предлагать еще более острый пас после разворота. Здесь, как это ни удивительно, отлично проявлял себя Адебайор (позже подобные функции классно освоил Оливье Жиру), часто открывавшийся навстречу передаче и хорошо отслеживающий движение партнеров. Атака выше пошла по правому рукаву в дельте (3 «Б») и завершилась голом Бендтнера.

Роль нападающего в этой системе была широкой (не забываем – каждый тут немного «десятка»). В системе ценностей Венгера даже габаритные форварды быстро приспосабливались, подтягиваясь по сложности и оригинальности принимаемых решений, чувству пасовых развязок, которые «Арсенал» создавал вокруг большого нападающего. «Арсенал» классно диверсифицировал форвардов, поднимал им чувство прекрасного до уровня лучших полузащитников.

Самым впечатляющим, пожалуй, был прогресс Жиру, но и Адебайор сильно развился в решениях – тут он спиной чувствует набирающего из глубины скорость Глеба и отдает ему пас на выход один на один, под очень сложным углом:

Бендтнер хуже Эммануэля находил контакт с полузащитой. Адебайор был приспособлен под разный тип подыгрыша, много действовал в опорной соперника. Кроме того, тоголезец был мастером игры не только на втором этаже (множество завершенных подач с флангов), но и на «полуторном»: ему часто набрасывали мяч в корпус, для приема на грудь. С типом передач, которые нужно опустить на землю и защитить, он сталкивался постоянно.

В этом помогал пакет навыков из пластики, координации и мощи. Он мог буквально двигать защитников в сторону от мяча, расчищая позицию до подхода полузащиты или съедать расстояние огромными шагами на скорости.

Другой интересный момент связан с отсутствием у Адебайора видимых ограничений по движению – он нырял в глубину, а уже через несколько секунд мог всплыть за левой бровкой, совершая забегание за Робина ван Перси:

Характерная иллюстрация свободы, которая была предоставлена отдельным исполнителям: центральный защитник Галлас выдвигается вперед с мячом, Адебайор идет ему навстречу и они оказываются на расстоянии 15-метровой передачи.

Ну и еще одна особенность, увидеть которую можно было в исполнении почти каждого защитника «Арсенала» – это атака пространства или коридора после отбора, перехвата или подбора. Мгновенный встречный импульс шел как от фланговых защитников (Клиши/Санья), так и от центральных (кроме, пожалуй, Сендероса). Вот пример с участием Коло Туре:

Агрессивный рейд с мячом практически через все поле. Уткнувшись в зону из соперников, Коло ищет вариант для паса и находит его в лице Адебайора. Защитник протащил мяч на 40+ метров, но даже после паса форварду не останавливается и продолжает движение без мяча. Увы, в этом моменте ответный пас Адебайора был испорчен браком.

Центральные защитники и нападающий в роли вскрывающих чужую опорную – конечно, редкость даже для этой команды, но даже эти моменты олицетворяют идею играть в рискованный тонкий футбол с постоянным заполнением (переполнением?) зоны «десятки». Слаженность механизмов и доверие от Венгера буквально заставляли каждого раскрывать креативные навыки.

Как достигалась магия комбинаций: игра на третьего, сочетание горизонтального и вертикального нападения, важность рывков

Другая высшая ценность была ориентирована на рывки после передачи. Тот «Арсенал» – команда движения без мяча, теневых рывков и крадущихся, незаметных для соперника, смен позиций . Симбиоз принципов можно вплетать в разные стадии эпизода. Смотрите:

Первый принцип: пас + рывок от Глеба (pass-and-move). Второй: игра в касание, от Фламини. Третий и четвертый: смена направления и длины передач + игра на третьего/текущий рывок от Фабрегаса. Пятый: атака пространства за спинами (Уолкотт). И это не красота ради красоты, а голевая комбинация, построенная со своей половины. Вердикт английского комментатора: «Football from paradise» («Футбол из рая»).

Даже в статике скриншотов это выглядит запутанно. Представляете, как тяжело быть защитником в эпицентре этого внешне случайного и хаотичного процесса:

Импровизация и смена направлений, движение под следующий пас. «Арсенал» тех времен часто называли «недоБарселоной». Это неточно, но «Барса» – удобная отправная точка для описания типов комбинационного футбола и места «Арсенала» в иерархии таких команд .

Обе команды играли красиво и совпадали в значительной части принципов, но были скорее двоюродными братьями. «Барселона» Гвардиолы – это структура («я там, где должен быть согласно структуре»), она про методичный разбор по частям чужой обороны гидравлическим прессом владения, про выжидающий ошибку счетчик передач. Тик-так, тик-так – мы ждем, где вы ошибетесь.

«Арсенал»-2007/08 был скорее про «я там, где меня не ждут» – про импровизацию и юношескую дерзость, динамику владения. Казалось бы, две команды действительно играли в микропас, но сам тип владения отличался: у «Арсенала» оно не было «испанским», терпеливо выжидающим разрыв в построении, а пыталось спровоцировать ошибку. Отсюда склонность спонтанно рисковать потерей мяча, не думая о последствиях. Назовем это «владение юношеского максимализма».

Формулу комбинаций «Арсенала» можно описать следующим образом : насыщение состава игроками правильного типа + выбор целевой зоны (в нашем случае – опорная зона соперника) + альтруизм в движении (все делали отвлекающие рывки) + умение импровизировать + право рисковать от тренера + действие в рамках общих базовых принципов.

Эти принципы были более размытыми, чем в классической версии позиционного футбола. Обучение позиционной игре Гвардиола сравнивает с изучением нового языка. В этом контексте обучение футболу «Арсенала» можно сравнить с обучением новому типу мышления. Язык может выучить почти каждый (кто-то быстрее, кто-то медленнее). Научиться думать по-новому доступно не каждому. Также труднее проверить результат этого обучения. А когда мы его наблюдаем, всегда велик соблазн занижать роль учителя, ведь на выходе рождаются собственные нигде не прописанные мысли учеников.

Динамика владения в данном случае – не про скорость и километраж бега. Она про скорость мяча, а не людей:

«Арсенал» блестяще владел комбинациями-молниями. Этот элемент был у каждой команды от «Непобедимых» до более поздних версий команд Венгера. Это то, к чему Арсен всегда стремился: training-ground goals (голы с тренировочного поля). Тренер сиял, когда видел нечто подобное, даже если это сопровождалось не голом, а фальшивой финальной нотой замешкавшегося Адебайора (как тут).

Ошибочно полагать, что занимались этим только креативные полузащитники перед чужой штрафной. Смотрите, что устроили Санья и Эбуэ на фланге при помощи Глеба:

Очень нестандартная конструкция выхода в атаку через фланг. Первый (Санья) отдает на бровку второму (Эбуэ) и делает рывок (1). Эбуэ играет на третьего внутрь поля, им оказывается Глеб (2). Александр оставляет мяч четвертому, который изначально был первым – Санья. Тот уже на скорости и подхватывает мяч на пространстве. Но после паса не останавливается и Эбуэ, вместе с Бакари они совершают разрушительный набег на фланг соперника.

Подобным импровизационно-комбинационным методам были обучены все игроки, просто в разных пропорциях их применяли. «Смотри, какое у тебя хорошее первое касание», – вспоминал первую тренировку с Венгером Алекс Сонг. – И он продолжал говорить мне об этом пять лет спустя».

Отдельно стоит отметить бродящую натуру Глеба, который часто использовался именно как мобильная промежуточная стенка, кочующая с участка на участок. Он создавал эту +1 поддерживающую опцию практически везде, где появлялся. При этом комбинации осуществлялись не только на финальной трети, но и на своей половине.

Следующий типичный механизм – передача на Адебайора в недодачу и волна креативных полузащитников, разогнанная в направлении чужой штрафной:

Все элементы работали в связке: игра спиной к воротам и скидка от Адебайора, ускорение пасом в касание на фланг от Фабрегаса с резким увеличением динамики, 3 рывка на высокой скорости в атакующей группе (Эдуардо, Глеб, Росицки) и разнообразие вариантов в завершающей стадии. Здесь совсем нет неважных передач, но все они разного типажа (скидка назад, ускоряющая, откат под удар в финальной стадии).

Помимо движения в контратаках и на пространстве, «Арсенал» мог в буквальном смысле закружить голову сопернику перемещениями в позиционном нападении:

Легко представить циферблат, где по кругу двигаются атакующие полузащитники: Глеб идет вверх по часовой стрелке с отметки в 9 на 12, Фабрегас начинает обратное движение (12-3), передислоцируясь на новую позицию, Диаби статичен на отметке 12. Естественно, это лишь частный случай кругового движения, важна сама взаимная смена точек, обмен координатами. Ширина вновь за крайними защитниками. Первая линия заполнена форвардами (РВП + Адебайор), а страхуется механизм глубоко посаженным полузащитником (Фламини).

Другая отличительная черта – умение играть как в горизонтальный (растягивая), так и в вертикальный футбол (угрожая глубине) . С точки зрения использования ширины следует выделить необычный элемент, который можно обозначить как «лесенки». Это когда перемещение с фланга на фланг дробилось несколькими короткими, но очень быстрыми отрезками контроля. Веерный тип нападения, свойственный гандболу или регби:

Верхняя часть: высокий перехват Галласа, передача и движение вперед, Глеб принимает мяч (движение назад и разворот атаки через плечо левее), следующая ступень – включение Фабрегаса и расширение атаки еще левее, до угла штрафной на Эдуардо. Быстротекущий процесс с минимальными вкраплениями ведения и временных затрат.

Первая «лесенка» в итоге дошла до аута, который ввел Клиши с левой бровки, и процесс пошел в обратную сторону (уже слева направо), короткими передачами по периметру. Вторая «лесенка» возвращает мяч Галласу, который даже в оборону не успел вернуться. Француз бьет по воротам с радиуса штрафной (нижняя часть картинки).

Как и любой комбинационный элемент команды Венгера, такой тип перевода мяча мог воспроизводиться в различных локациях. Часто такими высокоскоростными ступенями развивались контратаки «Арсенала». А иногда так команда выбиралась из фланговых ловушек на своей половине.

Классный пример «лесенки» с движением и нагнетанием динамики:

Желтым – движение игроков, подстройка; белым – движение мяча. Так команда переместила мяч от бровки под выход один на один по центру. Квинтэссенция суммы принципов: сочетание горизонтальной и вертикальной игры, коротких подыгрышей, pass-and-move, подхвата мяча на скорости и вывода партнера в выгодную позицию за спину.

Зашкаливала скорость разворота таких комбинаций во внутренних узловых точках (Росицки выше), к которым запаздывал соперник. Розыгрыш чаще всего шел в 1-2 касания. Когда один игрок получал мяч, человек на другой ступени уже набирал скорость, мяч передавался по принципу эстафетной палочки. Бедный игрок соперника, которого отсекли молниеносной стенкой Фабрегас и Росицки, как будто провалился под землю в черном бермудском треугольнике – исчез, пытаясь прессинговать чью-то тень.

В позиционной атаке развитию способствовал и гандбольный тип расстановки (Венгер всегда уделял внимание изучению других командных видов спорта и концепций из них):

Зонтичная система транзита мяча. Быстро перемещать мяч по периметру помогало подобное расположение в 4-5 узких коридорах по ширине штрафной. Но и здесь важны тонкости: посмотрите на язык тела правой части этого полукруга – каждый из игроков готов к приему паса от Фламини (Фабрегас, Глеб, Эбуэ). Французу нужно только выбрать адресата и тип паса.

В третьем, внутреннем коридоре находится ведущий креативный игрок (Сеск), а в пределах выделенной площади всего два игрока «Милана» (Зеедорф и Пирло), которым тяжело перекрывать ширину. Зеленым выделен Адебайор в привычной позиции, который сковывает соперников и готов к комбинациям. Скорость перемещения мяча в таких ситуациях ничуть не менее важна, чем в быстрых атаках, только пространство создается не по глубине, а по ширине.

Не забываем и о классической вертикальной угрозе. Этот скоростно-силовой элемент был суперсилой команды-2003/04. Новое поколение тоже умело так играть:

Мгновенный переход из обороны в атаку. Слева Фабрегас подкатывается под соперника, мяч уходит к защитникам «Арсенала». И здесь включается агрессивное мышление: Галлас одним касанием вперед, Глеб быстро фокусируется на позиции центрфорварда и пасует, скидка Адебайора (одно касание) на набирающего ход Сеска, который уже поднялся из подката и сам пытается ускорить Фламини (одно касание).

Все эти хитросплетения формировались в недрах полузащиты, но так пыталась играть практически вся команда, без исключений, а не только Фабрегас с Глебом и Росицки. Посмотрите на эту комбинацию от Бендтнера и Эбуэ:

Никлас действует по шаблону полузащитников (пас + рывок через группу соперников под ответную передачу), Эбуэ добавляет оригинальное решение (пяткой в противоход), приоритет проникающей передачи и смены направлений соблюден. И вот за это Венгеру нужно сказать спасибо: в той команде все получали удовольствие от процесса, эти настройки были предустановлены в систему и на этапе селекции состава, и на этапе тренировки.

Чтобы так играть, нужны не только часы тренировок. Суть не в красивой комбинации с пяткой, а в самом движении Бендтнера, ставшем логичным голевым завершением цепочки из 18 передач.

В команде царил культ вспомогательного движения – система из рывков, забеганий по широкой траектории и скрещиваний:

Атака 4-в-4. Внизу Сеск забегает за спиной у Глеба и вознаграждается короткой передачей. У защитников «Манчестер Сити» есть намерение разменять игроков. Белорус не останавливается после передачи. Эдуардо расчерчивает еще одну перспективную траекторию на дальнюю штангу, а забивает и вовсе Адебайор после паса испанца чуть назад. «Арсенал» отлично распылял угрозу по потокам движения.

А здесь Фабрегас (главная звезда команды, которая обычно творит с мячом) делает прекрасный рывок – и создает гигантский коридор для паса:

Испанец уводит защитника на угол штрафной движением, а в образовавшуюся брешь Глеб приглашает Абу Диаби передачей.

Еще один классный пример рывка Фабрегаса через всю структуру «Ливерпуля» (желтым):

План сверху отлично подчеркивает два вспомогательных рывка от форвардов Адебайора и Бендтнера (зеленым), которые отвлекают и расчищают пространство для Глеба и Сеска. Отметим умение Глеба созидать со смещений слева внутрь а-ля Робер Пирес – способность стягивать подстраховку и пасовать из насыщенных зон.

Концентрация обороны размывается активным вспомогательным движением, она сосредоточена на мяче и небольшом радиусе пространства в первой линии. То есть на ком угодно, кроме Фабрегаса из глубины, которого не подхватил никто из полузащиты «Ливерпуля». В системе Венгера этот принцип можно обозначить как «cheat the eye» (обман глазомера, распыление концентрации).

Суперсила этой команды – тактическая телепатия. Как это работало?

Описывая игру в атаке, Венгер использовал понятие «командной волны»: «Росицки – игрок типажа Пиреса. Глеб играет иначе – собирает вокруг себя соперников и скользит между ними. Наблюдая за Алексом, кажется, что он всегда хочет замедлить игру, но он делает это только для того, чтобы в нужный момент повысить скорость. Он в большей степени дриблер и плеймейкер, а Томаш – игрок, который адаптируется под течение игры.

С такими игроками футбол кажется простой и легкой игрой. Постепенно вся команда начинает ощущать эту легкость – все оказываются на одной волне. Сейчас мы играем именно в такой футбол, это означает, что угроза может возникать из любого направления – Росицки, Фабрегас, нападающие; возможно, в меньшей степени Глеб, но он помогает остальным забивать».

Внутреннюю кухню построения коммуникации в игровом процессе очень легко проследить по конкретной и непрерывной 10-секундной комбинации. Отследите траекторию Фабрегаса через две склейки:

Сначала испанец показывает, что открыт под передачу от Клиши от бровки (первая просьба). Комбинация продолжается, Ван Перси жестом просит мяч в ноги от Фламини (второй запрос). Тем временем Фабрегас уже занял новую позицию и предлагает Робину пасовать на него (просьба № 3). Но у него есть и конкурент, запрашивающий пас в ноги Адебайор (№ 4). Четыре жеста с просьбой о получении паса за 10 секунд.

Эти простейшие вещи в построении атак порой недооценивают. Указания партнерам, сверку дистанций, предоценку позиции, но в «Арсенале» этим нюансам уделялось большое внимание. Смотрите, они сначала передают взгляд – и только потом мяч:

Так мяч сначала визуально прогонялся по маршруту Клиши-Фламини-Фабрегас-следующий игрок, и только затем передавался в реальном времени. Это просто, но особенно эффективно в тех случаях, когда внедрено до степени инстинкта: в момент входящей передачи собиралась информация для следующего паса, сверялись риски, фотографировались позиции.

Типичный разветвленный эпизод из репертуара нападения «Арсенала», в котором мяч передается с уровня на уровень при наличии трех опций у Фламини:

Все трое (Тео, Сеск, Глеб) показывают жестами, что готовы принять мяч от Фламини. Каждый из них оценивает ситуацию вокруг, бросая взгляд через плечо. Уолкотт обычно начинал ведение после получения таких передач, Сеск смотрит на Глеба, взгляд Александра направлен в глубину поля. Еще не получив пас (тот в стадии обдумывания у Фламини), все они уже готовят следующее действие. Если в футболе вообще применимо слово «телепатия», то это она.

Что еще важно отметить: Фламини не решается на проникающий пас (хотя каждый из трех вариантов имеет хорошие шансы пройти) и разворачивает атаку налево длинным пасом. Юный Уолкотт просто в ярости от такого решения. Венгер приучил их не только не бояться «сложного» мяча под давлением, но и требовать его, пихать более опытному партнеру за то, что тот не осмелился ни на один обостряющий вариант. Это к вопросу о том, как должен вести себя 18-летний игрок внутри доверительной системы.

Коммуникация – вещь не сугубо атакующая, в защите она даже более важна:

Санья и Эбуэ (защитник и полузащитник правого фланга) обозначают приоритетные цели при вводе мяча из аута. Через 10 секунд происходит новый аут, а требования по новой разобрать соперников дублируют Эбуэ и Туре (ближайший к флангу ЦЗ).

В рамках коммуникации возникали и недопонимания – по двум причинам. Первая – не разобрались с адресатом передачи, поэтому важно было рассредоточиваться грамотно. Здесь пас Глеба проходит между форвардами, Адебайором и Эдуардо, своеобразный глюк системы:

Проблема в том, что такие передачи должны быть достаточно сильными, жесткими для обработки, чтобы проходить. Часто первый игрок просто останавливал их для второго (мастером таких обработок, микросбросов в касание был Адебайор). Но в идеале «Арсенал» предпочитал нашпиговать эту зону креативными полузащитниками, которые обладали великолепными данными по предоценке окружающего пространства, умели сбрасывать с плеч/спины первичное давление, играть в острое первое касание на приеме и отправлять следующий разрезающий пас за спину под рывок.

Вторая причина, по которой пара игроков в пространстве между линиями могла действовать несогласованно, противоположна первой – излишний альтруизм, желание уступить мяч партнеру. Иногда моменты несогласованности дарили пантомимы уже после эпизода:

В юриспруденции подобное назвали бы уступкой права, в футболе – джентльменством от Глеба, который решил пропустить мяч, и Адебайора (не ожидал). Намерения благие, но результат – неожиданный «сквозняк», никого не коснувшийся хоккейный проброс, который проходит не только между игроками «Арсенала», но и парой центральных защитников соперника (Неста/Каладзе).

Резюмируем классным эпизодом процессуальной коммуникации:

Тут игроки показывают друг на друга прямо как в меме про Человека-паука. Сендерос в замешательстве. Для чего нужен весь этот объем жестикуляции и внутренней коммуникации? Правильно: чтобы помогать, как метод адекватнее расставиться и лучше контролировать взаимные дистанции.

Все-таки то, что в иных эпизодах кажется «телепатией», не магия, а результат постоянного общения и мышления в рамках единой командной волны. Процент синхронизации в действиях у «Арсенала» был высочайшим, но иногда случались и ошибки. Но даже они помогают понять, по какому принципу рождались удачные взаимодействия.

Описав принципы, по которым функционировала та команда, предлагаем вам ребус. Дано – Фламини с мячом, есть три варианта с различным типом передач и несколькими адресатами:

1. Скатить мяч назад под удар Фабрегасу на радиус штрафной (есть запрос от адресата).

2. Сложная проникающая передача между двумя соперниками на Адебайора.

3. На Ван Перси в центр штрафной (запрашивает кросс).

Что же выберет француз? Думаем, вы догадались. И нет, Адебайор не был в офсайде – сразу 6 игроков «Ливерпуля» после паса одновременно подняли руки, сигнализируя об офсайде (это уже синхронность действий по Рафе Бенитесу).

Выбирая из двух простых по исполнению вариантов, игроки этого «Арсенала» неприлично часто находили неочевидный сложный. Брак и риски возрастали, но смотреть за процессом от этого становилось лишь интереснее. «Арсенал» отлично сочетал рожденные тренировочным процессом принципы с импровизацией, умением трактовать контекст параметров (скорость, направление, тип паса), плохо скрывая творческую натуру.

Чего не хватило для чемпионства?

Поворотной точкой стал роковой матч с «Бирмингемом» в конце февраля и серия неудач сразу после него в марте . Вот динамика очкового темпа по месяцам:

Вплоть до начала марта и даже после провальной концовки в Бирмингеме «Арсенал» шел на 90 очков (чемпионский показатель «Юнайтед» – 87).

Встречу против «Бирмингема» так хорошо помнят и уверенно выделяют как поворотную точку из-за страшной травмы Эдуардо. Мартин Тэйлор был удален, телевещатели сначала не хотели показывать повтор эпизода, Венгер призывал к пожизненной дисквалификации нарушителя после игры.

«Арсенал» все равно смог выйти вперед со счетом 2:1. Тяжелая травма, но команда до последних минут игры увозит с выезда жизненно необходимые в гонке 3 очка. И тут Клиши (возможно, лучший игрок того сезона!) привозит глупый пенальти. 2:2!

Много внимания в эпизоде было уделено самому фолу (или факту его наличия), но не менее важны и несколько секунд до него:

Мяч под контролем Клиши (основное изображение), но француз поворачивает голову в сторону своих ворот (влево). В это мгновение он упускает зарождающийся рывок игрока соперника с фланга. Так зачем оглядываться на вратаря? Объяснение только одно: Гаэль хотел проверить, не хочет ли Альмуния выйти из ворот и забрать мяч, чтобы убить еще немного времени в напряженной концовке. Тем временем мяч уже на равном удалении от Клиши и рванувшего в штрафную площадь игрока «Бирмингема». Стык, пенальти и нервный срыв капитана Галласа.

Так банальное желание выиграть 10 секунд времени привело к катастрофе, что только подчеркивает неопытность той команды.

Эдуардо вернулся только через год (без одной недели), признавшись, что сам момент травмы посмотрит лишь на пенсии: «Мне стало известно, что Тэйлор приходил в больницу, когда мне делали операцию, но я был без сознания. Моя жена отправилась в больницу сразу после инцидента, она была в приемной, когда врач «Арсенала» сказал ей: «Видите того парня? Это он». С ним была его дочь или сын, и она или он нарисовали флаг Хорватии на листе бумаги, так что моя жена вообще думала, что это болельщики, которые пришли меня поддержать. Затем, перед моим возвращением в резервную команду, он отправил письмо в клуб, в котором написал, что рад узнать о моем возвращении. На этом все».

Когда Эдуардо возвращался, то матч резервной команды «Арсенала» посетили две тысячи болельщиков клуба. Но на уровень того сезона бразильский хорват, к сожалению, так и не вернулся.

«Я был на хорошем счету, и, при всей скромности, после моей травмы форма команды ухудшилась. Я не знаю, было ли это потому, что ребята были шокированы тем, что произошло со мной, или из-за чего-то другого. Но все приходили ко мне и говорили: «Ты нам нужен», – вспоминал Эдуардо.

Жесткая, но откровенная версия изложена в автобиографии Йенса Леманна. Немец винит Галласа/нехватку хорошего капитана:

«Капитанство Галласа было проблематичным. Мы узнали о его назначении из газет – и вообще не понимали этого хода. В прошлом сезоне он регулярно опаздывал на тренировки и без разрешения покидал базу клуба. Видимо, повышая его до капитана, Венгер хотел привить Галласу чувство ответственности. Надо признать, что сначала это получилось, но в ключевой момент Галлас психанул.

Вместо того, чтобы расположиться на границе штрафной в надежде вынести мяч, если будет шанс после пенальти (так сделал бы любой другой защитник), он бросил команду, убежал к центру поля, в гневе избивал рекламные щиты.

А после матча он отказывался покидать поле. Сидел в центральном круге как обиженный мальчик. Тренеру пришлось идти за ним – забирать его с поля. В раздевалке Галлас подрался с Жилберто, который обвинил его в охоте за вниманием – конфликт тянулся до конца сезона. Это определенно внесло вклад в наше третье место с отставанием в 4 очка от «МЮ». К началу марта мы опережали их на 6 очков».

У Галласа другая трактовка событий (важнее тут не точность изложения, а как команда воспринимала ситуацию). При этом даже Вильям признавал, что матч стал поворотным: «Патриc Эвра рассказывал: после матча с «Бирмингемом» Фергюсон вновь поверил, что они могут выиграть титул».

За бирмингемским кошмаром последовал отрезок с одной победой в восьми матчах. На отрезке в 4 матча «Арсенал» переиграл соперников со счетом 69:17 по ударам (то есть в соотношении 4 к 1), но каждый раз заканчивал вничью. Этот мартовский отрезок и стал началом конца.

Психологические проблемы после обидной осечки – признак более широкой проблемы. «Арсенал» был в разы моложе основных конкурентов . В АПЛ была лишь одна более молодая команда – «Ман Сити» (тогда середняк):

Вот более детальный анализ распределения времени по возрастам. В «Арсенале» игроки 17-20 играли в три раза чаще, чем в «МЮ». Игроки 21-24 получали на 44% больше времени. Кроме цифр, есть и разница в качестве опытных игроков. Самым возрастным полевым игроком «Арсенала» с регулярным местом в старте был 29-летний Галлас. Какой из него лидер, мы разобрались выше. «МЮ» противопоставлял этому опыт Эдвина ван дер Сара (36), Райана Гиггза (33), Пола Скоулза (32) и Рио Фердинанда (28).

Интересным наблюдением еще до весеннего кризиса делился Арриго Сакки: «Арсенал» отбирал мяч на половине «Милана» 15 или 20 раз. Если бы «Милан» столько раз отбирал мяч у «Арсенала», они забили пять голов. Они использовали бы эти шансы. Все дело в молодости «Арсенала». Молодым порой не хватает решительности, хладнокровия и постоянного фокуса внимания. Они думают, что обязательно будет еще один шанс. Временами этот «Арсенал» казался испуганным, временами – слишком нарциссичным. Этой команде не хватало решительности в ключевые моменты».

Велик соблазн сказать, что в этом случае недостатки были продолжением достоинств. Без мышления «еще один шанс придет» трудно так часто рисковать и строить импровизационную атакующую игру высочайшего уровня. То есть хладнокровный «Арсенал» с сохранением всех лучших качеств этой команды был бы практически неуязвимым. Но могла ли такая команда вообще существовать? Кажется, нет. Эти качества не сочетаются.

После завершения сезона Венгер горько резюмировал: «Мы пропустили на 10 голов больше, чем остальные претенденты». Кажется, что тренер имел в виду именно необязательные, глупые ошибки, свойственные молодому составу вроде короткого замыкания Клиши или нелепых автоголов.

Недостатки могли проявляться и тогда, когда «Арсенал» слишком авантюрно поднимал линию или забывал игроков между линиями, где и зарождались рывки за спину:

Отлично видна и базовая расстановка команды (4-4-1-1), и пас-заброс над двумя четверками «Арсенала», и две опции соперника между линиями, и недостаточно хорошо закрытый полузащитой мяч. Если Альмуния старался страховать подобные забросы, то Леманну уже было не до этого.

В общем, «Арсеналу» не очень нравилось, когда его атакующие принципы заимствовались соперником и оборачивались против него самого. Десятки копий и вариаций указанной выше комбинации за авторством Фабрегаса и Адебайора можно было увидеть в исполнении команды Венгера в том сезоне.

А это Никлас Бендтнер, дамы и господа:

Опасный момент у Фабрегаса, удар, мяч летит в створ. Никлас спасает ворота «Ливерпуля» от неминуемого гола. Мяч застревает (иначе и не скажешь) в Бендтнере. Судья поднимает флажок, офсайд, но вопрос так и не снят с повестки: «Как ты там вообще оказался?!»

Или еще один пример, 1:1 в гостях с главным конкурентом за чемпионство. Кто там у мяча? Харгривз и Роналду (который тогда исполнял штрафные удары с абсолютно иной эффективностью)? Не будем прыгать в стенке:

Выпрыгивает только Ван Перси, реакция на потенциальное добивание тоже показательна. Вратарь даже не шелохнулся в надежде, что выставленная стенка пробьет «тотал > 1,5 прыжков».

Конечно, таких эпизодов можно надергать даже у лучших команд (хотя, кажется, у «Арсенала» их было намного больше, чем у других – это лишь самые-самые). Они не служат неопровержимым доказательством незрелости команды, но хорошо передают ощущение: команда, которая блестяще играла в футбол, была феерически ужасна в деталях, которые могут делать разницу и приносить очки . И, ведь, такие вещи правда приходят с опытом.

Не каждый провал молодой команды в гонки объясняется возрастом. Часто это используют в качестве ленивой отмазки, но в этом случае есть много причин полагать, что связь реальна, а фактор сыграл важную роль.

Основные причины краха команды – коллапс после «Бирмингема» и нехватка зрелости. Уровень игры большую часть кампании был крайне высоким, но безупречной команда не была . Рассмотрим тактические слабости, которые часто удавалось перекрывать достоинствами.

Ключевой вариант противодействия «Арсеналу» заключался в создании исключительной плотности перед мячом, иногда в ущерб обороне флангов:

Вверху тройка полузащитников «Милана» в знаменитом ромбе 4-3-1-2 занимает максимально плотные позиции. Так как эпизод происходит на границе штрафной, то и расстояние между линиями минимальное. Фабрегас вынужден пасовать на фланг.

Внизу «Арсенал» пробует более типичный для себя вариант: просунуть проникающую передачу. Однако плотность «Милана» перед мячом воистину уникальная – 4 опытнейших высококлассных защитника + тройка центральных полузащитников. Итог: один из защитников цепляет проникающий пас низом, но «Милан» дважды за 30 секунд прошел по грани в ультранизком блоке обороны.

Следующая проблема – в простом эпизоде можно увидеть одновременно и нехватку резкости у центральных защитников, и проблемы на оборонительных стандартах, с которых «Арсенал» пропускал регулярно. Главная беда была даже не в габаритах, а в запоздалых реакциях:

Типичная ситуация, когда атакующий и защищающийся футболисты идут в зону подачи по разным траекториям, огибая группу игроков. Туре не только позже реагирует, но и утыкается в грамотно выставленный блок.

Аналогично нехватка резкости в центральной конструкции обороны вызывала проблемы в противостоянии мобильным группам форвардов (вроде атаки «Юнайтед» из Роналду, Руни и Тевеса) и отражалось как в игре один на один, так и в реакции на прострелы и подачи в створ.

В эпизоде ниже показано, каким образом «Арсенал» пытался временными рокировками обороняться при контратаках:

Санья отрезан в высокой позиции справа, контратака идет через его фланг. Зона страхуется по цепочке: Туре заполняет указанное пространство, Фламини призван восстановить целостность линии обороны, следующий уровень компенсации должны гарантировать атакующие полузащитники Фабрегас и Глеб. При этом скорость и выносливость Клиши и Санья позволяли им оперативно возвращаться, минимизировав ущерб от таких эпизодов (плюс они подключались, соблюдая очередность – обратите внимание, что Клиши слева в линии).

И все же объем рисков (и потерь) был слишком большим. Отбивать все атаки на пространстве не получалось. Команда банально давала сопернику слишком много попыток (хотя в лучшие отрезки уверенно компенсировала это объемом собственной угрозы).

Короткой строкой о других проблемах:

• «Арсеналу» можно было поломать игру паузами, сбить его кураж. Обложить стандартами, навязать хаотичную темповую беготню с обилием единоборств, сократить отрезки осмысленности и загружать зону мяча стыками. После травмы Эдуардо Венгер даже вслух озвучил своеобразный рецепт-охоту на команду как сложившуюся идею («чтобы остановить «Арсенал», вам нужно бить «Арсенал»);

• Команде не хватало глубины на некоторых позициях. Дублеры не могли скопировать весь функционал лидеров либо были совсем молодыми (вся основная четверка обороны, Жилберто не мог дать весь репертуар Фламини, сумма качеств Адебайора была больше, чем у того же Бендтнера). Любое расхождение с оригиналом влияло на качество;

• Травматичность состава. Уже после ухода Адебайор ярко высказался по этому поводу: «Я был самым сильным игроком в команде, несмотря на то, что весил 73 кг. У «Челси» в полузащите были Эссьен и Баллак. У нас был Росицки. Ты ему просто говоришь «как дела», а он травмируется на 2,5 месяца».

• В 2007-м Венгер потерял не только Анри и Рейеса, но и важного союзника – вице-президента «Арсенала» Дэвида Дейна. Их отношения всегда были построены на уважении и доверии. Дейн мог бы не только помочь Венгеру на следующем этапе развития или сохранения состава (отличный переговорщик), но даже повлиять на атмосферу в критический отрезок сезона. Его роль всегда была шире просто участия в трансферных делах. В итоге команда летом 2008-го лишилась сразу двух ключевых полузащитников – Фламини и Глеба. «Я бы с удовольствием продолжил работать с ним», – позже признавался Арсен.

• Команда плохо удерживала завоеванное преимущество в топ-матчах (матчи с прямыми конкурентами «МЮ» и «Челси», «Ливерпуль» в Лиге чемпионов);

Послесловие

Эпоха Венгера разделилась примерно по границе двух стадионов: на эпоху «Хайбери» и эпоху «Эмирейтс». «Арсенал»-2007/08 был отголоском еще той, прежней эпохи, пусть не по результату, но по стилю.

«У «Хайбери» был особый дух. Это собор, церковь. Вы могли почувствовать душу каждого парня, который там играл. «Эмирейтс» – это как покупка нового дома. Нам потребовалось время, чтобы почувствовать себя там как дома. Это фантастический стадион, но в «Хайбери» было что-то особенное, что невозможно воссоздать, когда строишь что-то новое», – рассказывал француз.

Появление сверхбогатых владельцев в лиге и радикальная переориентация долей доходов в АПЛ (со стадиона/матчдэй на телеправа) сделали так, что клуб не получил те конкурентные преимущества, которые мог. Относительная значимость современного стадиона снизилась из-за факторов, которых в момент запуска строительства просто не было.

Период «пост-Хайбери», (2006-13) отдаленно напоминает некоторые версии дортмундской «Боруссии»: вечно молодой команды с винтажно-хрупкой игрой, которую по запчастям разбирают акулы рынка, а ее главное достоинство – регенерация ящерицы, которой отрубили очередной хвост (кредиты под стадион и громадные проценты с них сами себя не заплатят). При этом важно было привлекать новых звездочек и не выпадать из четверки.

Вырваться из этого заколдованного цикла «Арсеналу» было крайне непросто. Арсен прав, обращая внимание на трудность работы в таких условиях. Он даже ставит качество собственной работы на этом этапе выше чемпионских сезонов – спорно, но аргументация понятна.

По соотношению «имеющийся ресурс/качество игры/результат» команда-2007/08 – точно одна из лучших в исполнении Венгера. Красивую игру не поставишь в трофейный кабинет, но объективно с такими вводными сам факт борьбы за чемпионство был успехом .

Косвенным достижением могут считаться персональные награды. Фабрегас получил приз лучшему молодому игроку сезона, а в команду года от PFA попали сразу 4 игрока «Арсенала» – Клиши и Санья, Сеск и Адебайор. Больше, чем у чемпионского «МЮ». Футболисты в этой системе максимально ярко раскрывались и прогрессировали.

Значимая часть описанных выше игровых механик эпизодически проскальзывает у многих команд. Кажется, что это не аналог ракетостроения в футбольной плоскости. Разница в радикальности, слаженности и уровне исполнения. По прокаченности этих элементов этому «Арсеналу» мало равных во всей истории АПЛ.

Убедить игроков играть так и избавить от боязни – это роль даже не тренера, а ментора, учителя, которым Арсен стал для ребят. Банально не хочется, чтобы столь яркая игровая страница лиги попала в разряд недоизученных только потому, что не стала чемпионской.

В год мощнейшей конкуренции («Челси» и «МЮ» играли в финале ЛЧ-2008) «Арсеналу» не хватило лишь одного качественного отрезка, а столь молодых претендентов на титул можно пересчитать по пальцам одной руки. Иронично, что среди них будет и «Арсенал»-2022/23.

В материале вы могли заметить еще несколько аналогий с этим сезоном. Аналогии опасны в качестве инструмента предсказания будущего (они всегда показывают лишь часть картины, а полностью идентичных ситуаций не бывает), но могут быть полезны в качестве уроков под осмысление.

Летом 2008-го «Арсенал» потерял Глеба и Фламини (и продолжил терять игроков основы каждое лето). Постепенно разбежался весь костяк – эти парни так и не повзрослели в качестве единой команды. Приблизиться к показанному в первой части сезона-2007/08 уровню больше не получилось.

Здесь траектории той команды и нынешней расходятся. Мы не знаем, каким будет пик поколения Артеты, но терять лидеров сейчас «Арсенал» не собирается. Напротив, анонсированы амбициозные траты (на усиление будет около 200 млн фунтов). Важно правильно распорядиться ими. У этой части истории точно будет иное окончание (пускай не факт, что чемпионское).

А вот мощнейшие конкуренты (как и в 2007/08) никуда не денутся. «Манчестер Сити» – самая стабильная команда в истории АПЛ. «Ливерпуль» планирует вернуться на уровень последних сезонов.

Переменных очень много, гарантий быть не может, но, возможно, через 15 лет нам не придется снова писать про прекрасную молодую команду. Возможно, она сама впишет себя в историю.

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