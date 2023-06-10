20 комментариев

Вадим Лукомский – о бесконечном прогрессе опорника «Сити».

Два года назад «Манчестер Сити» играл в финале Лиги чемпионов против «Челси». В той встрече Родри выступил в качестве актера второго плана в очередной серии ситкома «Пеп снова перемудрил в ЛЧ». «Сити» вышел без чистого опорника. Формально позицию Родри занял Илкай Гюндоган. Решение оказало ключевое (и негативное) влияние на ход встречи.

С тех пор Родри прошел путь до самого железного игрока старта «Сити» и лучшего опорника мира для владеющих команд. Вместо сомнений Гвардиолы он получает заслуженные и категорически мощные комплименты. «Люди много обсуждают Холанда, но посмотрите, какой сезон проводит Родри. Не уверен, что в мире сейчас есть полузащитник сильнее него», – сказал Пеп после ответного полуфинала против «Реала».

Давайте погрузимся в детали прогресса испанца.

В чем была проблема первых сезонов (и как Пеп это исправил)

После трансфера Родри в 2019-м Гвардиола назвал его опорником, которого «Сити» покупает «на ближайшее десятилетие». Идеальность испанца для роли глубинного плеймейкера Пеп описал нестандартным образом: «Часто игроки в жизни и на поле похожи. Их характер переносится на поле. Родри даже выглядит как полузащитник. Он потрясающий. Никаких тату или сережек. А его прическа! У него прическа опорного полузащитника. Именно так должен выглядеть опорный полузащитник».

«Я понимаю, что имел в виду Пеп, – объяснял позже Родри в интервью The Guardian. – Опорный полузащитник, в большей степени, чем остальные, должен поддерживать порядок, играть с холодной головой. Для этого нужно быть самым «нормальным». Ты невольно выбираешь между тем, что лучше для команды, и демонстрацией собственных навыков. Форварды всегда в центре внимания, что понятно, ведь забивать – самое трудное в футболе, но за этим стоит много закулисной работы. Нужны игроки, которые понимают это. Все, что идет на пользу команде, я воспринимаю как пользу для себя. И действительно за пределами поля я такой же».

«Родри напоминает мне Бускетса. Очень немногие способны читать игру на его уровне, предугадывать сценарии развития событий, сохранять ментальную свежесть весь матч и буквально быть тренером на поле. Таких примеров немного. Пожалуй, еще Хаби Алонсо и Хави», – восторгался Артета.

Потенциал Родри и соответствие системе Пепа были очевидны с первых дней, но на уровне деталей потребовалась адаптация. В итоге он оказался именно тем, кого хотел каталонец. Первые два сезона ушли на перестройку. По ходу второго уже были длительные позитивные отрезки, но по-настоящему на топ-уровень Родри вышел только в последние два года.

Что ему мешало? Разделим проблемы на категории.

Первую претензию проговорил Гвардиола, объясняя решение в финале ЛЧ-2021: «Гюндоган много лет играл на этой позиции, потому что быстро работает с мячом и находит игроков передачами между линиями. Поэтому я и принял решение выпустить его в старте».

Игра в пас – сильная сторона Родри с ранних лет, но характер комплиментов показателен. Вот характеристика Альберта Селадеса, который тренировал его в молодежке: «Для игрока таких габаритов у Родри быстрые ноги, он хорошо выводит мяч из-под давления. Он делает трудные вещи с ощущением простоты. У него сильная интуиция, которая позволяет ему занимать верные позиции и понимать, как будет развиваться атака».

Селадес акцентирует внимание на интуиции как плюсе, но в футболе «Сити» выбор позиции – более осмысленный процесс. Пеп в прямом смысле называет это «позиционным футболом» (Juego de Posicion). Не всегда правильное решение совпадает с выбором сильного, но все-таки интуитивного игрока.

Еще одной зоной для роста был ритм передач. Уже после прогресса Родри в этом отношении Гвардиола рассказывал: «Родри стал лучше понимать темп, в котором мы должны играть. Иногда опорный полузащитник должен сделать пять касаний, иногда – одно, иногда – три. Сейчас он действует в нужном ритме».

Одна из причин прогресса – естественная адаптация к футболу Гвардиолы. В рубрике «мастер-класс» на ютуб-канале «Сити» Родри проговаривал важность понимания не только своей, а вообще всех ролей в команде. Особенно важны связки с ближними: «Как команда мы работаем особенным образом. В частности это касается игроков, которые располагаются близко друг к другу: центральные защитники и опорник, опорник и центральные полузащитники. Мы создаем связи, которые потом нам помогают».

Вторая претензия к раннему Родри – реакция на потерю мяча и сдерживание контратак .

«В прошлом сезоне (2020/21) он слишком много двигался, – формулировал Гвардиола. – Опорный полузащитник должен держать зону. Не двигаться, когда нет необходимости. Он – водитель машины. Если водитель захочет внезапно перебраться на заднее сиденье, машина попадет в аварию. Водитель должен всегда быть на своем месте».

Родри понимал важность этой стороны роли: «В 90% матчей у нашей команды владение и контроль. Обычно соперник прижимается к воротам, а мы всегда атакуем. Важно контролировать момент возможного обрыва атаки и быть готовым к обороне». Но в деталях на первых порах были проблемы. «Когда мяч потерян, нужно в сумасшедшем ритме прыгать в давление, чтобы быстрее его вернуть и продолжать атаковать, атаковать, атаковать», – говорил испанец в интервью The Guardian 2019 года.

Позже его мнение изменилось: «У нас много атакующих игроков в составе, поэтому иногда опорник остается в одиночестве при контратаках, но это хорошо для моего обучения. Я учусь новым вещам: когда идти в контрпрессинг, а когда оставаться рядом с защитниками, когда нужен тактический фол, как лучше двигаться. Мне это сильно помогает».

«В сумасшедшем ритме прыгать в давление» сменилось на важность оценки ситуации («когда идти, а когда оставаться с защитниками»).

Косвенным отражением прогресса Родри служит соотношение фолов к желтым карточкам. Для «Сити» это особенно важно, так как 60% фолов команда совершает в первые 8 секунд после потери – наибольшая пропорция в АПЛ. То есть в конкретном случае это не просто показатель заряженности на борьбу, но и тактический инструмент:

Каждый сезон Родри заканчивал лидером клуба по фолам, но их характер менялся. Сначала Родри всегда выдвигался. В случае провала либо использовал фолы как спасительный и опасный инструмент, либо в качестве зрителя смотрел за развитием скоростной атаки соперника. Вот классика того периода – выдвижение без оглядки на зону, которая остается за спиной. Результат – легкая контратака через центр для соперника:

«Он сильно прибавил в чтении эпизодов без мяча и теперь дает команде намного больше при обороне», – резюмировал Гвардиола в 2021-м. Родри прибавил не только в понимании идти или не идти, но и в алгоритме действий в случае, если в давление не идет (испанец объяснял этот момент тут).

Но важно держать в уме, что эта часть адаптации была взаимной. Постепенно «Сити» приспособил прессинг и схему игры без мяча под Родри.

Давление остается максимально слаженным, когда команда в него идет, но теперь более частыми стали эпизоды выжидания в 4-4-2 (хорошо знакомая Родри по «Атлетико» схема). В этом сезоне тенденция достигла пика, так как помогает максимизировать качества Эрлинга Холанда на пространстве, но такая стратегия у «Сити» уже несколько лет.

«При обороне я предпочитаю играть в паре с другим игроком. В такой ситуации у тебя поддержка партнера, нужно покрывать меньше пространства. С другой стороны, игра со сдвоенным центром дает меньше вариантов для продвижения», – рассуждал Родри.

Новый замысел «Сити» учитывал эти детали. С мячом была старая проверенная структура, а без мяча – схема 4-4-2 (4-2-3-1) с парой игроков в опорной. Интересно, что преобразования почти не сказались на уровне территориального доминирования «Сити». Просто изменился его характер.

Фернандиньо – это опорник, который даже в системе Пепа не добирался до 90% точности передач. Родри – опорник, который даже в «Атлетико» пробивал 90% (разумеется, каждый сезон в АПЛ тоже). Бразильцу проще рискнуть (даже если это не лучшее решение) и потом накрыть. Испанец контролирует через минимизацию ошибок, иначе на них реагируя.

Заключительный фактор – стабильность . «Для опорника важна стабильность. Он всегда должен играть на семерку или восьмерку. Нельзя сыграть на десятку, а потом на двойку или тройку. Вингеры и нападающие могут себе подобное позволить, а для опорника – это беда», – разъяснял Гвардиола.

Родри перед тем финалом ЛЧ проводил плохой отрезок конкретного сезона. С тех пор ничего подобного не было. Испанец иногда выпадает из диапазона 7-8, но только потому что играет на 10.

Насколько хорош Родри сейчас

В последние два сезона Родри – абсолютный топ. «Думаю, его позиция сильно недооценена. Именно эта позиция связывает всю команду. Родри сильно изменился с момента прихода к нам. Он сделал гигантский рывок. Кажется, его прогресс пришелся на идеальное время, когда Фернандиньо начал стареть и уже не мог играть каждую неделю. Сейчас Родри играет на выдающемся уровне», – расхваливал партнера Кевин де Брюйне.

Базис великолепия Родри – функции глубинного плеймейкера. Возможно, самый впечатляющий аспект работы испанца – количество и точность передач под давлением. В среднем за матч он делает 25,4 таких паса (больше всех в АПЛ – среди игроков всех позиций) с точностью 86% (ни один другой опорник не дает точности выше 83%):

Родри делает далеко не только простые передачи. Но его простые ритмичные передачи тоже важны. Здесь главное достоинство – вариативность. «Передачи должны придавать легкость атакам. Для этого нужно пасовать по-разному. С левой, с правой, переводы, дальние обостряющие передачи. Нужно владеть любым типом паса», – объяснял Родри.

Лучшим олицетворением этих ценностей стал матч против «Вест Хэма» (рекорд АПЛ на тот момент). В той встрече Родри отдал 178 передач – столько же, сколько вся команда соперника:

«До сих пор помню ту игру. Впервые в жизни я чувствовал, что устал получать мяч. Обычно устаешь бегать, а тут я устал владеть мячом. Потом я узнал, что это рекорд. В первую очередь он подчеркивает мощь команды – один игрок может отдать столько же передач, сколько целая команда. Это подчеркивает, как мы можем доминировать», – вспоминал опорник «Сити».

В нынешней системе «Сити» Родри контролирует центр вместе с Джоном Стоунзом, который поднимается в опорную из центра защиты. Недавно испанец даже шутил, что в такой конфигурации ему слишком легко. В плане игры в пас он максимально вариативен и практически безупречен.

Оборонительная сторона его работы плохо отражается через цифры. Во-первых, игра без мяча в принципе на 95% состоит из правильных смещений, а не из активных действий, которые идут в статистику (и именно в этих смещениях и решениях Родри прекрасен). Во-вторых, «Сити» постоянно владеет мячом, что лишает игроков возможностей чаще вступать в отбор.

В прошлом сезоне исследователи из Opta попытались устранить вторую проблему – пересчитали возвраты мяча на 1000 касаний соперника (так игроки из разных команд оказываются в более равных условиях). Родри – лидер с отрывом. 17 возвратов на 1000 касаний. У второго места – 12,8.

Кроме описанных выше реакции на потерю и действий внутри схемы 4-4-2 при обороне, у Родри есть еще несколько бонусных суперсил. Тезисно пройдемся по ним:

• выигранные верховые единоборства. По проценту побед в них Родри каждый сезон заканчивал лидером АПЛ среди опорников. Худший результат 66,3% (в первый сезон) все равно был лучше, чем у остальных. В лучшие времена он поднимался до 72%. Это особенно важно в контексте проблем «Сити» при подборах, которые были до прихода Родри. Он разгружает центральных защитников в такие моменты и дает им ключевые преимущества.

• высокая для опорника результативность. Родри забил 14 голов за четыре сезона в «Сити». В прошлом сезоне он положил 7 только в АПЛ. Источники угрозы – дальние удары против автобусов и стандарты, при которых он использует 190 см роста.

• постоянная доступность. За последние три сезона Родри пропустил всего 8 матчей из-за травм. В каждый английский сезон он играл больше 45 матчей во всех турнирах.

Симеоне + Гвардиола + обучаемость = лучший опорник мира

Кажется, Родри постепенно вырос в лучшего опорника мира. Точно лучшего под стиль Пепа, но вполне возможно и лучшего без оговорок. Интересна осознанность этого пути. Возможно, Родри не просто стал топом, но и придумал идеальную формулу обучения.

Испанец работал с топ-тренерами, которые так же экс-опорники разных типов. «Симеоне и Пеп играли на моей позиции, поэтому мне проще. Они знают особенности роли и как игроки, и как тренеры. Для меня это важный фактор, потому что я очень, очень быстро учусь. Оба научили меня разным вещам», – вспоминал Родри.

Интересная деталь этого пути – осмысленность. Объясняя переход в «Атлетико», Родри сказал: «Это решение поможет мне. Это сделает меня более разноплановым». На представлении новичка в «Сити» Гвардиола прямо сказал, что его команде пригодятся вещи, которые Родри выучил у Симеоне (и правда пригодились).

Испанские академии и старт в «Вильярреале» дали Родри базу для игры в позиционный футбол (позже Гвардиола ее развил), Симеоне научил его обороняться и даже организовывать партнеров в позиционной структуре без прессинга (Гвардиола это использует как ситуативный прием), а Пеп методом проб и ошибок научил его правильно играть при потере (это очень нужно «Сити»). Выбранный путь максимально прокачал Родри, которого в свое время отчислили из академии «Атлетико» (из-за нехватки физических данных).

Он получил ценные преимущества, но еще один важнейший фактор – обучаемость. Она у Родри зашкаливает и выбирается за пределы футбольного поля. Он совмещал футбол с обучением в Университете Кастельона (бизнес и экономика) – не забросил даже после переезда в Англию (учился удаленно, а на экзамены приезжал).

В одном интервью Родри назвал себя «губкой», которая впитывает знания. Это максимально сходится с показаниями тех, кто с ним пересекался.

«Родри – очень умен. Он может адаптироваться к любой ситуации. Он всегда просит совета, задает много вопросов. Для него это естественный процесс», – Эмерик Лапорт.

«Он всегда отличался от других ребят. Был очень профессионален и послушно обучался. Другие ребята его возраста всегда сидели в телефонах. У Родри, кажется, его даже не было», – Пако Лопес, работавший с Родри во второй команде «Вильярреала» (в тот момент Родри было 18).

«Он точно не выглядел нормальным мальчиком своего возраста. Тактически он был максимально подкован. Бросалось в глаза, как быстро он понимал любое указание. Ему не нужно было разжевывать несколько раз. Мне никогда не доводилось тренировать кого-то вроде него», – Фран Алкой (тренер Родри в команде до 12 лет).

Так те времена вспоминает сам Родри: «В детстве мне интереснее было понимать футбол, а не наслаждаться им. Мне интересно было узнавать, как работают схемы. Я смотрел много матчей – это даже бесило мою семью. Старался оценивать, как мыслит тот или иной игрок, а потом пытался добавить это в свою игру. Я считал, что, понимая игру, получаю преимущество. Это особенно проявлялось на уровне молодежных команд, где нет трудных концепций».

«Игрок сам по себе – никто. Игрок хорош, когда он правильно взаимодействует с идеей команды и партнерами», – гласит одна из ключевых заповедей Пепа. В рамках этой системы ценностей каталонец ставит Родри на один уровень с Холандом (или даже выше). И это абсолютно справедливо.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Michael Regan; globallookpress.com/IMAGO/Gary Oakley, imago-images.de, EIBNER/Harry Langer