201 комментарий

Мысли Вадима Лукомского.

«Манчестер Сити» третий раз подряд стал чемпионом АПЛ. Постараюсь суммировать впечатления.

1. За семь сезонов после прихода Пепа Гвардиолы «Сити» выиграл пять чемпионств. Три раза (плюс один в уме – в этом сезоне) команда выбиралась за 90 очков. До эпохи «Сити» всего 4 чемпиона пробивали этот барьер. За 25 лет. «Сити» уложился в 7 сезонов (или даже 6, если отсчитывать с первого чемпионства при Пепе, а не с его прихода). Абсолютный рекорд в 100 очков тоже принадлежит этой команде.

«Ман Сити» не просто доминирует, а переписывает все понятия о том, что значит доминировать в АПЛ и что требуется для входа в чемпионскую гонку. Раньше 90+ очков – гарантия титула. Сейчас – норма для участия в погоне за «Сити» до последнего тура («Ливерпуль» не даст соврать).

Все это в эпоху превосходства АПЛ над другими лигами и максимальной внутренней конкуренции. Такого доминирования в Англии после закрепления понятия «топ-4» (позже «топ-6») не показывал никто. Страница со списком чемпионов в Википедии выдает в этом «Сити» великую команду. Понимание контекста и деталей делает из них претендента на величайшую.

2. В начале мая Трент Александер-Арнолд воспользовался ролью стороннего наблюдателя за гонкой и воспел чемпионский менталитет «Сити»: «Победитель АПЛ очевиден. Если на финише «Манчестер Сити» близок к первому месту и чувствует кровь, то все кончено. Их не остановить после того, как начинается серия. Сильно удивлюсь, если они хотя бы раз сыграют вничью. «Сити» в этом режиме безжалостен».

С тех пор «Сити» исключительно побеждал. Осечка, если случится, будет уже после оформления титула. Суперсила команды Гвардиолы – ускоряться на финишной прямой. Здесь сходится все – от качества игры и планового выхода на пик физической формы до чемпионской психологии и хитрых прагматичных ходов Пепа по управлению матчами.

Все хотели бы разложить этот навык на составляющие и скопировать. Увы, это трудно. Но игнорировать уникальность и мощь невозможно. Весенний «Сити» особенно прекрасен.

3. Интересное осмысление долговечности доминирования «Сити» недавно дал Бернарду Силва:

«С Гвардиолой я работаю дольше, чем с любым другим тренером. Он по-настоящему особенный – он определенным образом видит футбол, но в некотором плане всегда меняется. Он точно всегда думает об изменениях. Выиграв три трофея за сезон, легко просто продолжить играть так же в следующем сезоне, но нет – он всегда что-то меняет. Мы развиваем наш стиль, чтобы соперники не могли его прочитать. Он всегда меняется, следовательно, игроки всегда учатся и мотивированы. Пепу удалось полностью изменить мое понимание футбола».

Гвардиола обитает в рамках позиционного футбола, доминирования по владению и высокого прессинга, но в этих рамках он находит все новые варианты. Как подметил Бернарду, это не только помогает команде тактически, но и держит игроков мотивированными после стольких побед.

4. Первая чемпионская версия «Сити» была максимально академичной, но идеально слаженной в контексте позиционного футбола – вингеры Лерой Сане и Рахим Стерлинг создают ширину, креативные восьмерки Давид Сильва и Кевин Де Брюйне созидают в чужой опорной зоне, в штрафной открывается Серхио Агуэро, который способен на хорошем уровне комбинировать, но в первую очередь бомбардир.

В следующей версии вингеры были инвертированными (Рияд Марез справа, Стерлинг – слева), а работу по созданию ширины они делили с центральными полузащитниками, который делали рывки в эту зону. Та же структура, но больше взаимозаменяемости и вариативности. Четкие и максимально удобные качествам игроков роли сменились отлаженными треугольниками с более широкими полномочиями у каждого исполнителя.

Дальше поиски привели Пепа к варианту без нападающих. Таких вариантов было несколько. В одном роль главного бомбардира на себя брал подключавшийся в стиле Фрэнка Лэмпарда из глубины Илкай Гюндоган. В другом – КДБ в свободной роли. При этом в составе нападающие все еще были – эпизодически можно было вернуться к старой вариации.

Свежая версия «Сити» – резкий, но удачный поворот. К весне Пеп вырулил баланс, в котором Эрлинг Холанда в атаке сочетается с максимальным количеством номинальных центральных защитников (иногда – три, иногда – четыре).

5. Эта команда – пример, как далеко можно отойти от классики, оставаясь в рамках философии. «Сити» все еще с отрывом лидирует по владению (64,9%), но особенности наполнения состава отличаются от классики Гвардиолы.

Шесть лет назад Пеп говорил, что хотел бы иметь команду из 11 полузащитников. Два года назад, когда каталонец был ближе всего к реализации замысла, его спрашивали про перебор полузащитников в команде: «Должен признать, что питаю слабость к футболистам, которые умеют сохранять мяч в любых условия. Это одно из главных требований в моей команде. Держать мяч – это также лучший способ обороняться. Игроки должны уметь сохранять его даже в самые трудные моменты. За карьеру я работал со многими полузащитниками. У меня ощущение, что они помогают команде играть лучше».

Дополнительных полузащитников Гвардиола внедрял в состав через позиции крайних защитников, центральных защитников, вингеров и нападающего. То есть на разных этапах делал «ложными» все возможные роли (кроме вратарской).

В этой версии «Сити» другой механизм – при владении одно из мест в опорной зоне занимает дополнительный центральный защитник Джон Стоунз. Всего в составе помещается до 4 центрдефов, а в атаке всегда стартует Холанд. При этом принципы и структура сохраняются:

Слегка потеряв в классике Пепа, «Сити» стал намного гибче. В избранных матчах владение опускалось ниже 40% – теперь есть полноценная опция защиты на своей половине поля. При переходах мяча команда опаснее, чем когда-либо ранее. А нехватка дополнительного игрока под комбинации (из-за роли Холанда) компенсируется безупречной реализацией норвежца и вниманием, которое ему уделяют соперники (команда получает возможности наказывать через альтернативные зоны).

6. Иногда толчками к эволюции служат внешние факторы. Перед тем, как «Сити» лишился Бенжамена Менди (сначала из-за тяжелой травмы, а потом из-за обвинений в изнасилованиях), Гвардиола наигрывал асимметричную схему, в которой Менди отвечал за всю левую бровку. Планы преобразовались на ходу – роль левого защитника стала «ложной».

Активнее всего с механизмами внедрения ложной девятки Пеп начал экспериментировать после травмы КДБ в начале 2021 года. Без лидера команда выдала мощнейший отрезок, Фил Фоден освоил новую роль, позже Гвардиола интегрировал в концепцию вернувшегося бельгийца и сделал ее основной.

Новым импульсом к поискам стал переход Холанда. Гвардиола изначально назвал норвежца «приобретением для клуба», но постепенно нашел вариант, который комбинирует базис «Сити» с максимизацией качеств Эрлинга. Способность Пепа всегда находить новый баланс, сохраняя при этом постоянное лицо команды, поражает.

7. Гюндоган – олицетворение этого «Сити». Многопрофильный, идеально понимающий систему игрок, который формально ассоциируется с одной позицией (центр полузащиты), но на деле в разном контексте дает разный набор качеств. А еще в свободное время тренирует детишек в академии.

За время в «Сити» Илкай исполнял контролирующего полузащитника рядом с опорником, иногда сам играл опорника, переквалифицировался в скрытого нападающего с рывками из глубины, а при необходимости становился восьмеркой-созидателем. Это разные роли в рамках одной зоны. Трансформации требуют высокого футбольного IQ и вариативности качеств. Гюндоган никогда не жалуется и всегда выполняет нужную работу.

«Сити» как команда тоже обитает в рамках одного стиля, но за счет командного интеллекта и тренерских идей переквалифицируется в деталях и ключевых сильных сторонах. Гюндоган – лицо и важнейший элемент этих перевоплощений.

8. Ключевой момент эволюции этого сезона – новая позиция Стоунза. Гвардиола начал регулярно использовать Джона в гибридной роли в начале марта. До весны у «Сити» не было серии из более чем трех побед подряд. Текущая (и, разумеется, лучшая в сезоне) серия – 12 побед.

При обороне Стоунз играет правого или центрального защитника. При владении выдвигается в опорную зону, где помогает Родри контролировать темп матча. Англичанин всегда выделялся техникой и пасом, но нестабилен в более привычных оборонительных качествах. Пропорции построения и разрушения в новой роли ему максимально удобны.

На командном уровне это стало последним кусочком пазла по балансированию схемы при новом сочетании. Пеп разругался с Жоау Канселу, который не так здорово сочетался с вариантом этого сезона, экспериментировал с Кайлом Уокером, Рико Льюисом и даже Бернарду Силвой в роли смещающегося в опорную. Но лучший баланс дал именно Стоунз.

9. Натан Аке – лучший центральный защитник в чемпионской команде, которая использует 4 центральных. Это не шутка!

Прогресс голландца в этом сезоне феноменален. Настолько, что затмевает даже топовую стабильность Рубена Диаша. Конечно, на дистанции пару сезонов португалец – вожак защиты. Но в этой кампании Аке был слишком хорош. Потрясающе оборонялся – в высокой линии, 1-в-1, внутри штрафной.

С мячом помогают особенности роли. При владении «Сити» создает тройку защитников. Аке в ней – левый центральный. Иногда продвигает мяч через передачи, а, когда команда рискует, подключается как традиционный левый защитник. У Натана есть нужный опыт и качества, чтобы проделывать эту работу.

10. Впервые с сезона-2012/13 лучший бомбардир представляет чемпиона. Последним таким был Робин ван Перси в «МЮ». Теперь это Холанд из «Сити». Нестандартное достижение для команды, которая ранее владела другим символическим рекордом – заканчивала сезон с пятью разными футболистами, забившими более 10 голов в АПЛ. Если «Сити» выбирает путь, то реализует его до предела. Так было с вариативными угрозами, но без одной главной. Так поступают и сейчас, максимизируя таланты Холанда.

Победа в бомбардирской гонке – это всегда сочетание хорошей реализации и качественной игры на нападающего. Последний аспект нельзя недооценивать. Холанд обновил рекорд результативности, но и «Сити» обновил рекорд по созданным для нападающего моментам. xG Холанда в АПЛ – 27,3. Это больше, чем у любого другого за все доступные сезоны (с 2017-го).

Показательно, что Холанд лидирует не только по голам, но и по нереализованным явным моментам (26 – на 6 больше, чем у любого другого игрока). Уникальное достижение норвежца – это сочетание его потрясающих открываний и реализации с атакующей мощью команды и спецадаптациями Пепа.

11. Холанд дал «Ман Сити» план Б, но не тот, который все ожидали. Чаще всего о чистом нападающем в контексте «Сити» вспоминали в концовках матчей – времени оставалось мало, основные идеи Пепа уже не сработали, а грузить в штрафную казалось не худшим вариантом.

Именно с таким сценарием «Сити» почти не сталкивается, а Холанд, кстати, по игре при навесах в заполненной штрафной не лучший вариант. Но план Б действительно появился. Он выражается в том, насколько страшнее «Сити» стал на пространстве (и раньше могли наказывать, но теперь – новый уровень). Это, во-первых, открывает дорогу к возможности сыграть вторым номером с прохождением чужого прессинга в 1-2 паса. Во-вторых, делает команду безжалостнее, когда первый гол уже забит – сопернику становится еще сложнее раскрываться.

В совокупности «Сити», возможно, потерял 10-15% привычной комбинационной мощи у чужой штрафной (все равно одна из лучших команд мира в этом отношении), но стал в разы гибче и опаснее в скоростных атаках. При этом после финальных преобразований Пепа ощущаются только плюсы.

12. Де Брюйне – больше не главный игрок «Сити» (в плане заточенности игры), но все еще исполняет главную роль в больших матчах и держит феноменальный уровень. Именно Кевин похоронил (два раза) главного конкурента в борьбе за золото и вел за собой команду в полуфинале Лиги чемпионов против «Мадрида».

Поражает не только высочайший уровень КДБ в эти моменты, но адаптивность. «Арсенал» высоко прессинговал и плотно держал Холанда – КДБ по ситуации начинает открываться как Холанд на пространстве и убивает соперника таким образом. «Реал» обороняется глубоко и держит Холанда парой защитников – КДБ пользуется дополнительной свободой в опорной зоне и наказывает оттуда. Он может все и блестяще читает игру.

13. Джек Грилиш из 100-миллионного провала превратился в очередной пример, почему футболистам надо время на адаптацию к трудному футболу Пепа. После ЧМ Джек играет просто прекрасно.

Прекрасно, хоть и не так, как в лучшие сезоны в «Вилле». Все еще собирает десятки фолов, но все остальное изменилось – он не свободный художник, а магнит для соперников, который идеально чувствует момент, когда надо избавиться от мяча. Еще один внезапный образ – инструмент для прессинга. Лучшие в плане давления перфомансы «Сити» были с Грилишем в роли игрока первой волны.

14. «Люди говорят про Эрлинга, но какой сезон проводит Родри. Не думаю, что в мире есть полузащитник сильнее», – мудрость Пепа после разгрома «Реала».

Испанец прошел путь от проблемного элемента, которому Гвардиола не доверился в самый важный момент (финал ЛЧ-2021), до игрока, который в глазах Гвардиолы заслуживает не меньше комплиментов, чем Холанд. Прорыв случился в прошлом сезоне, но в этом продолжается и вызывает справедливые восторги.

15. Камео сезона – Рико Льюис. Пеп даже сказал, что, экспериментируя с его позицией и наблюдая за его решениями, многому научился (последний раз подобное говорил про Андреса Иньесту!).

Рико пока не готов играть в старте всегда, но правда кажется игроком будущего – апгрейд-версия ложного фулбека. Формально он правый защитник, который уходит в центр поля при развитии атаки. Но его движение внутри этой позиции крайне интригует. По сути он сочетает в себе и опорника, и восьмерку, и десятку. При этом очень уверенно действует под давлением.

Набор качеств потрясает, но манера пока кажется слишком авантюрной (возможно, поэтому не готов к старту). Если созреет и научится вовремя переключать роли, то следующий этап эволюции «Сити» Пеп может построить вокруг него.

16. Нельзя пройти мимо темы финансового допинга и обвинений в адрес от «Сити» от АПЛ. Мне близко возмущение Джейми Каррагера: «Каждый комплимент «Сити» встречается валом сообщений о 115 нарушениях финансовых правил, в которых их обвиняет лига. Люди буквально требуют, чтобы каждый позитивный комментарий эксперты уравновешивали отсылкой к нарушениям ФФП».

Что ж, дежурное упоминание для полноты картины теперь есть и в этом тексте. Но, по-моему, тезисы «команда потратила ##### тучу денег» и «команда играет лучше – с запасом» необязательно должны всегда идти в комплекте. Тезис не противоречат друг другу. И тот, и другой можно глубоко разобрать, но отдельно.

Действительно большие траты в футболе гарантирую тебе определенный результат. Такая корреляция всегда была и остается, но доминирование исторических масштабов и предельный уровень футбола в лучших матчах – это намного выше той нижней планки, по которой тебя страхуют большие траты.

Это следствие длинной цепочки правильных решений, которая построила великую команду.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, Julian Finney / Staff, Clive Brunskill / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Alex Pantling / Staff,, Gareth Copley / Staff Stu Forster / Staff, Clive Rose / Staff