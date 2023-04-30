113 комментариев

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. В матче были как взаимные перестраховки, так и оригинальные тренерские ходы. Все это умножалось на чрезмерную концентрацию индивидуального мастерства на квадратный метр.

Попробуем разложить максимально содержательную битву на составляющие.

1. Состав «Мадрида» оказался предсказуемым. Все лучшие, кроме дисквалифицированного Эдера Милитао, доступны. Именно такой состав ожидали испанские медиа.

В качестве альтернативы рассматривался более оборонительный центр поля с Орельеном Тчуамени. Но выбор Анчелотти логичен: трио с Кроосом в опорной зоне в последнее время проявляет себя лучше и проверено даже топ-матчем (против «Барселоны»), в домашнем матче с «Сити» Анчелотти не захотел излишне перестраховываться.

2. В составе Пепа Гвардиолы была одна пограничная позиция на правом фланге: Рияд Марез и Бернарду Силва. В случае выхода алжирца Бернарду мог переместиться в центр – на скамейке оказался бы Илкай Гюндоган. Как правило, Гвардиола выбирает направо Мареза, когда нужно больше рисков и обострений, а Бернарду – под сценарий контроля. Против «Мадрида» Пеп выбрал Бернарду, а не Мареза.

Все еще травмирован проводящий сильный сезон и важный для трансформаций схемы Натан Аке. На его позиции предсказуемо вышел Мануэль Аканджи.

3. Матч разбился на три стадии.

Первый тайм: контроль у «Сити», но команда создавала только полумоменты. Большую часть тайма удавалось контролировать игру у ворот Куртуа и сдерживать контратаки. Но Винисиус все равно блестяще наказал.

Начало второй половины: ведя в счете, «Реал» сильно прибавил в контроле, «Сити» вынужден больше рисковать, игра стала более открытой в обе стороны. Гости не были лучше на этом этапе (скорее даже наоборот), но важную роль снова сыграло индивидуальное мастерство. В этот раз – Кевина де Брюйне.

Финальный этап: постепенно команды согласились, что ничья не худший результат. В концовке никто не форсировал события.

4. Оба тренера проявили тактическое уважение к сопернику. Преобразовали атакующие замыслы в сторону большей осторожности, понимая угрозу, которая исходит от оппонента. В случае Гвардиолы таким приемом стало изменение структуры розыгрышей в первой стадии.

Классика «Манчестер Сити» – три центральных защитника плюс Родри и Джон Стоунз в опорной. Для контроля против «Мадрида» этого было мало. К ним регулярно присоединялся Илкай Гюндоган (иногда сюда заглядывал и КДБ):

При счете 0:0 именно такая структура была основной для «Сити». Следствие – меньшее насыщение атакующих позиций, более постепенное (медленное) продвижение, но большая устойчивость к прессингу. То есть больше контроля и меньше рисков.

5. Жест тактического уважения со стороны Анчелотти – осторожность крайних защитников в стартовом рисунке.

Выбираясь в атаку, «Реал» по традиции делал упор на перегруз левого фланга, но Камавинга и Карвахаль были очень избирательны в подключениях. Либо вообще не шли, либо шли не сразу и не вдвоем. Хозяевам было крайне важно поддерживать цельность защиты на случай потери и атак «Сити» на скорости.

Любимый перекос «Реала» на левый фланг в атаке под импровизированные комбинации, но участвуют только полузащитники и форварды:

Такая осторожность помогала лучше контролировать Холанда. Да, с ним максимально плотно играли центральные, а не крайние защитники, но при четверке сзади у норвежца не было возможности открываться во фланговые зоны и между защитниками.

6. Команды применили похожие адаптации, выбирая стратегию без мяча. Тема этого матча – умеренный, а не постоянный прессинг. «Реал» боялся прессинговать «Сити» в каждом эпизоде – Холанд получил бы комфортный расклад против высокой линии. «Сити» боялся прессинговать в каждом эпизоде из-за магии Модрича, Крооса и ко, которым лишь удобнее проявлять себя в таких условиях.

Команды шли в давление при ударах от ворот и отдельных эпизодах, но постоянного прессинга не было. Базовая стратегия «Сити» – выжидание в среднем блоке в 4-4-2:

7. Анчелотти еще более тонко настроил игру команды без мяча. Сдерживание начиналось в схеме 4-2-3-1 – она применялась в среднем блоке:

Модрич в роли десятки, а рядом с ним очень узко располагались Винисиус и Родриго. Такое расположение провоцировало «Сити» к спускам: Гюндоган и КДБ двигались ниже, так как Родри и Стоунз часто оказывались в меньшинстве. Этим «Реал» здорово замедлял атаки гостей.

Когда «Сити» добирался до трети «Реала», команда выстраивалась в компактные 4-1-4-1:

На этой стадии важно было создавать плотность в центре поля, не бросать на растерзание Крооса, который далеко не профильный опорник.

8. Гол Винисиуса завершил стадию перестраховок. Анчелотти назвал эпизод первой контратакой своей команды – «Сити» неплохо сдерживал «Мадрид» до этого момента. Точно не было доведенных до удара атак на скорости. Да и вообще никаких ударов не было.

Хотя «Мадрид» регулярно пытался рискованно проходить контрпрессинг соперника через короткий пас. Преодолеть такое массивное давление – значит, сделать возможную быструю атаку еще опаснее. Не получалось создать момент, но похожие по типологии на гол эпизоды команда Анчелотти провоцировала и ранее.

Создавали треугольники, пасовались, выманивали больше соперников:

Кроме Камавинга и Модрича, организовавших выход из защиты, нужно отметить то, как Винисиус наказал «Сити».

Кажется, в левой части поля просто не осталось безопасных от Винисиуса зон. Когда-то предпочтительным приемом было выдавливать его до упора по флангу, чтобы не пустить по фирменной траектории в центр в штрафную. Но это больше не работает. «Осасуна» в финале Кубка Испании использовала двойную опеку, чтобы выдавливать его вдоль бровки, а он все равно выбирался из этих эпизодов – доходил до лицевой, выкручивался и решал. А вот теперь с «Сити» выясняется, что смещение в центр вне штрафной (под дальний удар) – тоже угроза.

Дальние удары пока не регулярное оружие, но вполне достойные вариант, когда другие опции закрывают. До этого сезона у Винисиуса была всего два гола дальними ударами за «Реал». В этой кампании уже положил три.

9. «Сити» отреагировал еще в конце тайма – изменилась структура владения. От описанной выше осторожной команда вернулась к классике:

Теперь Гюндоган и Де Брюйне располагались в полуфлангах, а опорная оставалась на Родри и Стоунза. На уровне намерений выглядело смелее, но создать хороших моментов до перерыва не успели, а дальше последовали тонкие ходы Карло.

10. В перерыве Карло Анчелотти внес изменения в расположение игроков при розыгрыше. После матча итальянец отмечал, что был доволен обороной, но добавил: «В первом тайме мы могли лучше держать мяч. Во втором мы хорошо контролировали темп».

Это напрямую связано с преобразованиями Анчи. Во-первых, респект ему за оценку содержания, а не счета – менее тонкий тренер мог бы не вносить изменений в такой ситуаций. Во-вторых, нельзя не восхититься смелостью и оригинальностью, с которой Карло подошел к решению проблем.

В первом тайме у крайних защитников «Мадрида» была очень сдержанная роль. После преобразований Карло они стали активнее, когда команда владеет мячом, но насыщали центр, а не фланги.

Карвахаля и Камавингу можно было застать как в опорной зоне, так и в атакующей позиции в полуфланге. Часто их функции чередовались в рамках одного эпизода. Тут Дани открывается выше, а Камавинга занимает место в опорной:

Камавинга и Карвахаль отвлекали на себя внимание. По цепочке больше свободы для контроля получали Кроос и Модрич. В первые 20 минут второго тайма «Мадрид» владел мячом 69%. В ключевой отрезок, когда «Сити» нужно было отыгрываться!

Крайне нетипичная и категорически смелая стратегия сдерживания, которую способен реализовать только «Мадрид». У нее были свои изъяны (доберемся до них), но сама готовность перестраиваться таким образом вызывает восторг.

11. Побочный продукт описанных механизмов – одна из самых шедевральных атак сезона. Начинается на отметке 48:30 (жалею, что из-за авторских прав не можем нарезать видео, но рекомендую всем найти и пересмотреть).

29 передач. 70 секунд владения. Использование всей ширины поля. Манипулирование соперниками. Задействование крайних защитников в центральных ролях. Элегантный розыгрыш в финальной стадии. Опасный удар Бензема из штрафной после паса пяткой оказавшегося на позиции форварда Карвахаля.

Шедевр, в котором тонкие установки Анчелотти (например, роли крайних защитников) сочетаются со свободой и высокоинтеллектуальной импровизацией игроков.

12. И все же у смелого хода Карло был побочный эффект. «Сити» получил больше возможностей для атак на пространстве. «Реал» отвечал собственными розыгрышами. Игра раскрылась для двух команд.

С одной стороны, как показывает практика, открытый рисунок – плюс для «Реала». С другой, «Сити» в этом сезоне играет на пространстве явно лучше, чем в прошлом сезоне. Организовывали неприятные вертикальные атаки с сами знаете кем в главной роли:

13. «Сити» отыгрался благодаря феноменальному дальнему удару КДБ. Исполнение тут первично, но нужно отметить, что пространство на границе штрафной для подобных шансов «Реал» оставлял и ранее (об этом даже сказал в послематчевом интервью Джек Грилиш – отметил, что его можно было еще лучше использовать).

Общий элемент – все три полузащитника «Мадрида» вжимаются в штрафную. Это можно назвать косвенным эффектом Холанда. Эрлинга внимательно держат сразу двое центральных защитников. Следовательно, смещаться и страховать крайнего не могут (задача ложится на полузащитников). Еще один хав следит за рывками из глубины. Третий может вжиматься из-за нехватки координации или чрезмерного желания помочь. На границе штрафной пусто.

Это системная проблема против «Сити» в этом сезоне. За похожие вещи «Баварию» наказала левая нога Родри. Эта цепочка начинается именно с повышенного внимания к Холанду. Основную угрозу «Мадрид» нейтрализовал, но косвенным образом норвежец все-таки повлиял на этот матч.

14. Кажется, на финальном отрезке обе команды предвкушали ответный матч и удовлетворились ничьей.

Действия тренеров показательны. Анчелотти с 81-й по 87-ю сделал три замены в три окна. Явно сбивал темп. Замены (особенно Начо и Тчуамени) несли оборонительный характер. Гвардиола обошелся вообще без замен – не пытался повлиять на динамику, в которой у его команды не было преимущества.

Попытки все равно были (особенно у «Мадрида») – дальний удар Тчуамени оказался очень опасным, но на уровне намерений команды уже не форсировали события.

15. Камавинга – топ. Тащит мяч, разбирается под давлением, вариативно двигается – это было на виду. Его влияние на ход встречи после изменения роли описано выше. Но отдельно хочется отметить, как Эдуардо оборонялся.

Позиция левого защитника уже весьма неплохо ему знакома (в том числе без мяча), но вчера он оказался в условиях повышенной трудности. Во-первых, лишился помощи левого центрального защитника – обычно он страхует и поддерживает. Вчера игравший тут Алаба не смещался помогать, так как вместе с Рюдигером тотально следил за Холандом.

Во-вторых, «Сити» давил именно на его фланг (44% атак). КДБ и Уокер рывками помогали Бернарду. Иногда приходилось разрываться, некоторые локальные пожары потушить не мог даже Камавинга, но по балансу нагрузки/оборонительной полезности француз провел выдающийся матч.

«Он силен во всем и постоянно прибавляет», – резюмировал после матча Анчелотти. Все так!

16. Дани Карвахаль во флэш-интервью назвал ничью «вполне справедливым результатом». Карло Анчелотти сказал, что удовлетворен исходом. С ними согласился и Пеп Гвардиола, добавивший: «Но они забили, когда мы были лучше. Мы забили, когда лучше были они». Ничья по делу. Второй (полу)финал через неделю в Манчестере.

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Angel Martinez