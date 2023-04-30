113 комментариев

Англия, Англия
Блог

Хитрый Анчелотти, косвенная угроза от Холанда и индивидуальная мощь Винисиуса. Тактика полуфинала «Реал» – «Сити»

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
тактика тактика
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Разбор Вадима Лукомского. 

«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. В матче были как взаимные перестраховки, так и оригинальные тренерские ходы. Все это умножалось на чрезмерную концентрацию индивидуального мастерства на квадратный метр. 

Попробуем разложить максимально содержательную битву на составляющие. 

1. Состав «Мадрида» оказался предсказуемым. Все лучшие, кроме дисквалифицированного Эдера Милитао, доступны. Именно такой состав ожидали испанские медиа. 

В качестве альтернативы рассматривался более оборонительный центр поля с Орельеном Тчуамени. Но выбор Анчелотти логичен: трио с Кроосом в опорной зоне в последнее время проявляет себя лучше и проверено даже топ-матчем (против «Барселоны»), в домашнем матче с «Сити» Анчелотти не захотел излишне перестраховываться. 

2. В составе Пепа Гвардиолы была одна пограничная позиция на правом фланге: Рияд Марез и Бернарду Силва. В случае выхода алжирца Бернарду мог переместиться в центр – на скамейке оказался бы Илкай Гюндоган. Как правило, Гвардиола выбирает направо Мареза, когда нужно больше рисков и обострений, а Бернарду – под сценарий контроля. Против «Мадрида» Пеп выбрал Бернарду, а не Мареза.

Все еще травмирован проводящий сильный сезон и важный для трансформаций схемы Натан Аке. На его позиции предсказуемо вышел Мануэль Аканджи.

3. Матч разбился на три стадии.

Первый тайм: контроль у «Сити», но команда создавала только полумоменты. Большую часть тайма удавалось контролировать игру у ворот Куртуа и сдерживать контратаки. Но Винисиус все равно блестяще наказал.

Начало второй половины: ведя в счете, «Реал» сильно прибавил в контроле, «Сити» вынужден больше рисковать, игра стала более открытой в обе стороны. Гости не были лучше на этом этапе (скорее даже наоборот), но важную роль снова сыграло индивидуальное мастерство. В этот раз – Кевина де Брюйне. 

Финальный этап: постепенно команды согласились, что ничья не худший результат. В концовке никто не форсировал события.

4. Оба тренера проявили тактическое уважение к сопернику. Преобразовали атакующие замыслы в сторону большей осторожности, понимая угрозу, которая исходит от оппонента. В случае Гвардиолы таким приемом стало изменение структуры розыгрышей в первой стадии.

Классика «Манчестер Сити» – три центральных защитника плюс Родри и Джон Стоунз в опорной. Для контроля против «Мадрида» этого было мало. К ним регулярно присоединялся Илкай Гюндоган (иногда сюда заглядывал и КДБ):

При счете 0:0 именно такая структура была основной для «Сити». Следствие – меньшее насыщение атакующих позиций, более постепенное (медленное) продвижение, но большая устойчивость к прессингу. То есть больше контроля и меньше рисков. 

5. Жест тактического уважения со стороны Анчелотти – осторожность крайних защитников в стартовом рисунке.

Выбираясь в атаку, «Реал» по традиции делал упор на перегруз левого фланга, но Камавинга и Карвахаль были очень избирательны в подключениях. Либо вообще не шли, либо шли не сразу и не вдвоем. Хозяевам было крайне важно поддерживать цельность защиты на случай потери и атак «Сити» на скорости.

Любимый перекос «Реала» на левый фланг в атаке под импровизированные комбинации, но участвуют только полузащитники и форварды:

Такая осторожность помогала лучше контролировать Холанда. Да, с ним максимально плотно играли центральные, а не крайние защитники, но при четверке сзади у норвежца не было возможности открываться во фланговые зоны и между защитниками. 

6. Команды применили похожие адаптации, выбирая стратегию без мяча. Тема этого матча – умеренный, а не постоянный прессинг. «Реал» боялся прессинговать «Сити» в каждом эпизоде – Холанд получил бы комфортный расклад против высокой линии. «Сити» боялся прессинговать в каждом эпизоде из-за магии Модрича, Крооса и ко, которым лишь удобнее проявлять себя в таких условиях. 

Команды шли в давление при ударах от ворот и отдельных эпизодах, но постоянного прессинга не было. Базовая стратегия «Сити» – выжидание в среднем блоке в 4-4-2:

 

7. Анчелотти еще более тонко настроил игру команды без мяча. Сдерживание начиналось в схеме 4-2-3-1 – она применялась в среднем блоке:

Модрич в роли десятки, а рядом с ним очень узко располагались Винисиус и Родриго. Такое расположение провоцировало «Сити» к спускам: Гюндоган и КДБ двигались ниже, так как Родри и Стоунз часто оказывались в меньшинстве. Этим «Реал» здорово замедлял атаки гостей.

Когда «Сити» добирался до трети «Реала», команда выстраивалась в компактные 4-1-4-1: 

На этой стадии важно было создавать плотность в центре поля, не бросать на растерзание Крооса, который далеко не профильный опорник.

8. Гол Винисиуса завершил стадию перестраховок. Анчелотти назвал эпизод первой контратакой своей команды – «Сити» неплохо сдерживал «Мадрид» до этого момента. Точно не было доведенных до удара атак на скорости. Да и вообще никаких ударов не было.

Хотя «Мадрид» регулярно пытался рискованно проходить контрпрессинг соперника через короткий пас. Преодолеть такое массивное давление – значит, сделать возможную быструю атаку еще опаснее. Не получалось создать момент, но похожие по типологии на гол эпизоды команда Анчелотти провоцировала и ранее.

Создавали треугольники, пасовались, выманивали больше соперников:

Кроме Камавинга и Модрича, организовавших выход из защиты, нужно отметить то, как Винисиус наказал «Сити». 

Кажется, в левой части поля просто не осталось безопасных от Винисиуса зон. Когда-то предпочтительным приемом было выдавливать его до упора по флангу, чтобы не пустить по фирменной траектории в центр в штрафную. Но это больше не работает. «Осасуна» в финале Кубка Испании использовала двойную опеку, чтобы выдавливать его вдоль бровки, а он все равно выбирался из этих эпизодов – доходил до лицевой, выкручивался и решал. А вот теперь с «Сити» выясняется, что смещение в центр вне штрафной (под дальний удар) – тоже угроза. 

Дальние удары пока не регулярное оружие, но вполне достойные вариант, когда другие опции закрывают. До этого сезона у Винисиуса была всего два гола дальними ударами за «Реал». В этой кампании уже положил три.

9. «Сити» отреагировал еще в конце тайма – изменилась структура владения. От описанной выше осторожной команда вернулась к классике:

Теперь Гюндоган и Де Брюйне располагались в полуфлангах, а опорная оставалась на Родри и Стоунза. На уровне намерений выглядело смелее, но создать хороших моментов до перерыва не успели, а дальше последовали тонкие ходы Карло.

10. В перерыве Карло Анчелотти внес изменения в расположение игроков при розыгрыше. После матча итальянец отмечал, что был доволен обороной, но добавил: «В первом тайме мы могли лучше держать мяч. Во втором мы хорошо контролировали темп».

Это напрямую связано с преобразованиями Анчи. Во-первых, респект ему за оценку содержания, а не счета – менее тонкий тренер мог бы не вносить изменений в такой ситуаций. Во-вторых, нельзя не восхититься смелостью и оригинальностью, с которой Карло подошел к решению проблем. 

В первом тайме у крайних защитников «Мадрида» была очень сдержанная роль. После преобразований Карло они стали активнее, когда команда владеет мячом, но насыщали центр, а не фланги. 

Карвахаля и Камавингу можно было застать как в опорной зоне, так и в атакующей позиции в полуфланге. Часто их функции чередовались в рамках одного эпизода. Тут Дани открывается выше, а Камавинга занимает место в опорной:

Камавинга и Карвахаль отвлекали на себя внимание. По цепочке больше свободы для контроля получали Кроос и Модрич. В первые 20 минут второго тайма «Мадрид» владел мячом 69%. В ключевой отрезок, когда «Сити» нужно было отыгрываться! 

Крайне нетипичная и категорически смелая стратегия сдерживания, которую способен реализовать только «Мадрид». У нее были свои изъяны (доберемся до них), но сама готовность перестраиваться таким образом вызывает восторг. 

11. Побочный продукт описанных механизмов – одна из самых шедевральных атак сезона. Начинается на отметке 48:30 (жалею, что из-за авторских прав не можем нарезать видео, но рекомендую всем найти и пересмотреть).

29 передач. 70 секунд владения. Использование всей ширины поля. Манипулирование соперниками. Задействование крайних защитников в центральных ролях. Элегантный розыгрыш в финальной стадии. Опасный удар Бензема из штрафной после паса пяткой оказавшегося на позиции форварда Карвахаля. 

Шедевр, в котором тонкие установки Анчелотти (например, роли крайних защитников) сочетаются со свободой и высокоинтеллектуальной импровизацией игроков. 

12. И все же у смелого хода Карло был побочный эффект. «Сити» получил больше возможностей для атак на пространстве. «Реал» отвечал собственными розыгрышами. Игра раскрылась для двух команд. 

С одной стороны, как показывает практика, открытый рисунок – плюс для «Реала». С другой, «Сити» в этом сезоне играет на пространстве явно лучше, чем в прошлом сезоне. Организовывали неприятные вертикальные атаки с сами знаете кем в главной роли:

13. «Сити» отыгрался благодаря феноменальному дальнему удару КДБ. Исполнение тут первично, но нужно отметить, что пространство на границе штрафной для подобных шансов «Реал» оставлял и ранее (об этом даже сказал в послематчевом интервью Джек Грилиш – отметил, что его можно было еще лучше использовать). 

Общий элемент – все три полузащитника «Мадрида» вжимаются в штрафную. Это можно назвать косвенным эффектом Холанда. Эрлинга внимательно держат сразу двое центральных защитников. Следовательно, смещаться и страховать крайнего не могут (задача ложится на полузащитников). Еще один хав следит за рывками из глубины. Третий может вжиматься из-за нехватки координации или чрезмерного желания помочь. На границе штрафной пусто.

Это системная проблема против «Сити» в этом сезоне. За похожие вещи «Баварию» наказала левая нога Родри. Эта цепочка начинается именно с повышенного внимания к Холанду. Основную угрозу «Мадрид» нейтрализовал, но косвенным образом норвежец все-таки повлиял на этот матч.

14. Кажется, на финальном отрезке обе команды предвкушали ответный матч и удовлетворились ничьей.

Действия тренеров показательны. Анчелотти с 81-й по 87-ю сделал три замены в три окна. Явно сбивал темп. Замены (особенно Начо и Тчуамени) несли оборонительный характер. Гвардиола обошелся вообще без замен – не пытался повлиять на динамику, в которой у его команды не было преимущества.

Попытки все равно были (особенно у «Мадрида») – дальний удар Тчуамени оказался очень опасным, но на уровне намерений команды уже не форсировали события.

15. Камавинга – топ. Тащит мяч, разбирается под давлением, вариативно двигается – это было на виду. Его влияние на ход встречи после изменения роли описано выше. Но отдельно хочется отметить, как Эдуардо оборонялся. 

Позиция левого защитника уже весьма неплохо ему знакома (в том числе без мяча), но вчера он оказался в условиях повышенной трудности. Во-первых, лишился помощи левого центрального защитника – обычно он страхует и поддерживает. Вчера игравший тут Алаба не смещался помогать, так как вместе с Рюдигером тотально следил за Холандом. 

Во-вторых, «Сити» давил именно на его фланг (44% атак). КДБ и Уокер рывками помогали Бернарду. Иногда приходилось разрываться, некоторые локальные пожары потушить не мог даже Камавинга, но по балансу нагрузки/оборонительной полезности француз провел выдающийся матч. 

«Он силен во всем и постоянно прибавляет», – резюмировал после матча Анчелотти. Все так!

16. Дани Карвахаль во флэш-интервью назвал ничью «вполне справедливым результатом». Карло Анчелотти сказал, что удовлетворен исходом. С ними согласился и Пеп Гвардиола, добавивший: «Но они забили, когда мы были лучше. Мы забили, когда лучше были они». Ничья по делу. Второй (полу)финал через неделю в Манчестере.

Реал Мадрид Испания – Манчестер Сити Англия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
9 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36 Винисиус Жуниор, 1:1 – 67 де Брюйне.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Модрич (Начо, 87), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
Предупреждения:
Кроос (45), Анчелотти (68), Гюндоган (71), Камавинга (79), Бернарду Силва (86).

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Карвахаль бил и задирал Грилиша весь первый тайм. Могло закончиться плохо

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Angel Martinez

113 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
В очередной раз смотрю и убеждаюсь, на каком спокойнике играют Кроос и Модрич, 90% команд выбили бы мяч при прессинге Сити, а они разбираются просто 🔝. Ну и отдельно надо выделить левый фланг Мадрида, Камавинга и Винисиус 👏👏👏. Каково же потрясающего прогресса добился Камавинга на позиции ЛЗ, реально крут.
+133
-9
+124
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акыл Сатыбалдиев
Ответ Никита Самарин
В очередной раз смотрю и убеждаюсь, на каком спокойнике играют Кроос и Модрич, 90% команд выбили бы мяч при прессинге Сити, а они разбираются просто 🔝. Ну и отдельно надо выделить левый фланг Мадрида, Камавинга и Винисиус 👏👏👏. Каково же потрясающего прогресса добился Камавинга на позиции ЛЗ, реально крут.
Камавинга вообще космос, пришел в Реал ЦПЗ, а проводит матчи как будто всю жизнь был левым защитником, настолько уверенно и агрессивно играет против соперника
+75
-4
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
g-flex
Отличная битва была. Давно не смотрел футбол с таким напряжением. Кажется, футболисты тоже получили удовольствие, судя по послематчевым обнимашкам.

Я почти никогда не говорю про судейство, но вчера оно было сомнительное. Благо, сами игроки не вышли за пределы разумного.

Есть смешное видео, как Рюдигер опекает Холанда. Респект Холанду, что очень спокойно реагировал. даже по-доброму.
+49
-2
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акыл Сатыбалдиев
Не знаю кто пройдёт дальше, но вчера был очень восхищён рукопожатиями игроков после матча, как Уокер и Вини обнялись будто когда то играли вместе за один клуб, насколько соперники друг другу отдают дань уважения
+34
-2
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ Никита Самарин
В очередной раз смотрю и убеждаюсь, на каком спокойнике играют Кроос и Модрич, 90% команд выбили бы мяч при прессинге Сити, а они разбираются просто 🔝. Ну и отдельно надо выделить левый фланг Мадрида, Камавинга и Винисиус 👏👏👏. Каково же потрясающего прогресса добился Камавинга на позиции ЛЗ, реально крут.
А вы думали Кама просто так 12 номер взял?)
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SlevinKelevra8
Я конечно не могу спорить с Вадимом, но я бы выделил первые 20 минут, как отдельный этап матча.
В этот отрезок первого тайма у Мансити было 6:0 по ударам. После, до конца первого тайма 1 удар. Гол Реала.
По Холанду это было видно. 10 из 13 касаний в первые 20 минут. После 3 и то в середине поля.
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goshan700
Ответ SlevinKelevra8
Я конечно не могу спорить с Вадимом, но я бы выделил первые 20 минут, как отдельный этап матча. В этот отрезок первого тайма у Мансити было 6:0 по ударам. После, до конца первого тайма 1 удар. Гол Реала. По Холанду это было видно. 10 из 13 касаний в первые 20 минут. После 3 и то в середине поля.
да и не сказать, что все эти 6 ударов какие-то были сложные для Тибо. МС создавал очень хорошую видимость преимущества, хотя тот же прострел Вини на Бенза был куда опаснее, чем все эти 6 ударов. Ну, а после уже игра, в лучшем случае, была равной, а то и с преимуществом Реала
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акрапович
Сорри за оффтоп, но безотносительно клубных пристрастий, к УЕФА есть один вопрос: как на такой матч можно было назначить арбитра, отсудившего за всю свою карьеру всего 2 матча в плей офф ЛЧ (и оба максимум в 1/8)? И нельзя сказать, что их он отработал идеально - этот тип дал прямую красную Коло Муани в матче с Наполи за наступ в игровом эпизоде, когда тот был первым на мяче. Я помню его еще по осенней игре Сити с Копенгагеном, он вообще не успевал за игрой и не мог разобраться сам почти ни в одном ключевом моменте - его постоянно вызывали к монитору смотреть повторы, что в моменте с удалением, что с руками при пенальти и отменном голе. Раньше казалось, что возможность судить в таких матчах надо заслужить, сейчас же вообще непонятно чем они руководствуются, когда выбирают арбитров.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
Ответ g-flex
Отличная битва была. Давно не смотрел футбол с таким напряжением. Кажется, футболисты тоже получили удовольствие, судя по послематчевым обнимашкам. Я почти никогда не говорю про судейство, но вчера оно было сомнительное. Благо, сами игроки не вышли за пределы разумного. Есть смешное видео, как Рюдигер опекает Холанда. Респект Холанду, что очень спокойно реагировал. даже по-доброму.
Если убрать тёрки Карвахаля и Грилиша то в целом вообще понравилось и приятно удивило отношение команд и игроков друг к другу. В нынешнее время редко встречается взаимное уважение в таких важных матчах, обычно все выходят как на войну против соперника, а не как на спортивное состязание.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergei Garai
Ответ g-flex
Отличная битва была. Давно не смотрел футбол с таким напряжением. Кажется, футболисты тоже получили удовольствие, судя по послематчевым обнимашкам. Я почти никогда не говорю про судейство, но вчера оно было сомнительное. Благо, сами игроки не вышли за пределы разумного. Есть смешное видео, как Рюдигер опекает Холанда. Респект Холанду, что очень спокойно реагировал. даже по-доброму.
А мне судейство показалось близким к уровню матча. Не мешал играть, не поджигал, не обращал внимание на лишние эмоции, короче держал игру в балансе.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
persx
Матчи Реала и Сити на протяжении последнего года - это лучшее, что есть в клубном футболе, причём с большим запасом. Фантастический и разнообразный Сити Пепа против гениальных Модрича с Кроосом и Карло, который, кажется, лучше всех в мире готовится под соперника. Одно удовольствие подобные игры смотреть, и объективно нет никаких предпосылок, чтобы победитель этого противостояния проиграл в финале - с вероятностью процентов в 90 мы смотрим скрытый двухматчевый финал. По игре возникло ощущение, что Сити ближе к концовке поднаелся; надеюсь, Гвардиола держал в голове потенциальную ротацию на матч против Эвертона, когда не проводил замен - запас в чемпионате есть, можно себе позволить, КДБ, Гюндогана, Грилиша, Холланда точно стоит поберечь. Сити на Этихаде вполне может подавить Реал по игре, мы это как минимум в прошлом году видели, но если у игроков ключевых язык на плече будет - задача сильно усложнится. Есть ощущение, что Холланд последнего слова не сказал, и шуточки в его адрес вчера были ооочень преждевременными.

Как бы ни закончилось, уже предвкушаю ответку. Неделя ожидания будет долгой.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pamir88
Осторожничал Пеп. Сказывается опыт несправедливых вылетов в прошлом. Однако, на Эттихаде играть будут более ярко и агрессивнее. Тем не менее, шансы 50/50. За Сити игра и поддержка трибун, за Мадрид опыт и психология.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crawling
Если говорить не "справедливости" и "закономерности" результата, а о сценарии, то Реал вчера просто отдал победу (привет, Камавинга). Во втором тайме у Реала получалось вообще всё, а МС ничего. Будто поле наклонили. При своих трибунах и счёте 1:0. Реал такое обычно не упускает. Для меня это главный итог.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShamilK
Ответ Игорь 60
Как бы не хвалил автор Камавинга, но он оказался автором обреза из которого пришел гол и в конце игры допустил еще пару раз ошибки в обработке мяча и в передачах, в результате которых мяч перешел к сопернику. Может это из-за усталости или же из- за молодости но факт есть факт. В ЛЧ нет скидок. Ну и еще в соавторы можно взять судью, который не зафиксировал перед этой атакой аут в пользу Реала. Ведь тогда игра развивалась в направление ворот Сити
Ему нужно еще набраться опыта, обрести футбольную зрелость или еще что. За Камавингой частенько такое наблюдается. Он иногда теряет мяч в простых ситуациях, совершает обрезы, но спасает в безнадежных эпизодах. Молодой и сыроват в некоторых аспектах. Есть еще чему поучиться у Крооса с Модричем. Камавинга еще любитель схватить карточку на первых минутах, но этот аспект вроде как подправил. Огромный талант, который должен и дальше прогрессировать
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
мне кажется, что Гвардиола сыграл в трусливый футбол: а) перекатывание без обострения большую часть времени владения мячом; б) игра без замен, где тот же свежий Марез или Альварес могли предложить более атакующий футбол. МС приехал в Мадрид с установкой не проиграть и не играть в открытый футбол
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Лукомский
Автор
Ответ SlevinKelevra8
Я конечно не могу спорить с Вадимом, но я бы выделил первые 20 минут, как отдельный этап матча. В этот отрезок первого тайма у Мансити было 6:0 по ударам. После, до конца первого тайма 1 удар. Гол Реала. По Холанду это было видно. 10 из 13 касаний в первые 20 минут. После 3 и то в середине поля.
Вполне уместно. Это не строгое деление.

Но в целом мне кажется, что до гола команды, продолжали держаться тех же стратегий, что в эти 20 минут.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Не знаю кто пройдёт дальше, но вчера был очень восхищён рукопожатиями игроков после матча, как Уокер и Вини обнялись будто когда то играли вместе за один клуб, насколько соперники друг другу отдают дань уважения
Руководству Ла Лиги задуматься над этим. А командам Ла Лиги пристыдится: в Лиге чемпионов топ игроки играют с Винисиусом нормально, с уважением после матча обнимаются, а в Ла Лиге игрочишки среднего уровня устраивают клоунаду.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Сергей Сорока
Откровенно говоря, вчерашняя ничья - случайность, и Сити реально был в игре только в первые 20 минут. Толковых атак почти не было, все удары - дальние выстрелы, а гол - исключительно исполнительское мастерство одного человека. Реал выглядел командой намного более умной и расчётливой. Но главное, что можно вынести из игры - Родри-Гюндоган - это очень слабый центр поля. Вчера при малейшем давлении со стороны Реала в центре начинался пожар, паника и выносы мяча куда-нибудь в аут, лишь бы чего не случилось. А с другой стороны Модрич с Кроосом, которых накрывают трое, но они абсолютно спокойны. Пока что не вижу, за счёт чего Сити может забрать ответку. Вчера были команды разных уровней на поле.
А что, у Мадрида все удары были из штрафной площади?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь 60
Как бы не хвалил автор Камавинга, но он оказался автором обреза из которого пришел гол и в конце игры допустил еще пару раз ошибки в обработке мяча и в передачах, в результате которых мяч перешел к сопернику. Может это из-за усталости или же из- за молодости но факт есть факт. В ЛЧ нет скидок. Ну и еще в соавторы можно взять судью, который не зафиксировал перед этой атакой аут в пользу Реала. Ведь тогда игра развивалась в направление ворот Сити
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Калашников
Ответ Ман Сити
Реал кроме грубости ничего особо не создал. Дальний удар на гол и дальний удар в конце и на этом все. Сити создал много в начале, дальше не было смысла, игра на выезде, типичная для Сити в этом сезоне на выезде, когда надо было чуть добавили прессинга реал рассыпался и тут же пропустил. С такой игрой на Этихаде Реалу ловить нечего, там они точно много пропустят, но забьют ли с такой игрой.
так Сити кроме дальних ударов тоже не создал!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
на примере этого матча можно сказать насколько все же статистика обманчива: по сети разлетелись заголовки мол реал забил единственным ударом в первом тайме, в то время как у сити было сколько-то-там, и по факту это так. это у обывателя вроде как должно вызвать впечатление атакующего сити и автобусного реала. но если смотреть футбол глазами - то в первом тайме можно было наблюдать несколько моментов, когда реал разрывал в контре и бенз пару раз едва не вывалился 1 в 1, где-то пас был чуть сильнее и едерсон успел на перехват, где-то оффсайд, что визуально смотрелось куда острее чем те несколько ударов, которые куртуа взял особо не потея.
увы, сейчас люди предпочитают оценивать матчи пользуясь лженаукой типа иксджи, вместо глаз.
+25
-22
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
Счёт ничейный, но всё равно понятно, что ничья на СБ больше на руку Сити. Однако, учитывая тот факт, что игра была равной по содержанию, в ответке Пеп может и пуститься в свои любимые эксперименты с целью добиться преимущества.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Как болельщик каталонцев не пойму, почему в тройке главных претендентов на ЗМ Мбаппе вместо Винисиуса

Только не надо говорить, что за два пенальти в финале ЧМ. Их и Коло Муани мог бы забить (послематчевый он забил)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ta1ib
Спасибо за обзор матча.
Культура мелкого паса у Мадрида просто хай-левел, тоже врезался в память именно разобранный отрезок, под прессингом так смело пасовать - это космос, причем это общекомандный крутой уровень, даже Суетолог подтягивается в этом отношении.
Жаль, что Мадрид не закрепил успех, как раз в отрезок до гола Сити поплыл, но не додавили.
Чтож, тем интереснее будет игра в Манчестере.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gato17
Ответ Сергей Сорока
Откровенно говоря, вчерашняя ничья - случайность, и Сити реально был в игре только в первые 20 минут. Толковых атак почти не было, все удары - дальние выстрелы, а гол - исключительно исполнительское мастерство одного человека. Реал выглядел командой намного более умной и расчётливой. Но главное, что можно вынести из игры - Родри-Гюндоган - это очень слабый центр поля. Вчера при малейшем давлении со стороны Реала в центре начинался пожар, паника и выносы мяча куда-нибудь в аут, лишь бы чего не случилось. А с другой стороны Модрич с Кроосом, которых накрывают трое, но они абсолютно спокойны. Пока что не вижу, за счёт чего Сити может забрать ответку. Вчера были команды разных уровней на поле.
Так Реал забил такой же индивидуальный гол
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий