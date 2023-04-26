8 комментариев

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Лучший бомбардир не становится чемпионом, только 2 из 92 клубов – без географии в названии. Что я узнал об английском футболе за месяц

Эвертон Эвертон
Микель Артета Микель Артета
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Вест Бромвич Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Хосе Саломон Рондон Хосе Саломон Рондон
Амаду Онана Амаду Онана
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Порт Вейл Порт Вейл
Робин ван Перси Робин ван Перси
Дэниэл Леви Дэниэл Леви
Идрисса Гуйе Идрисса Гуйе
Рой Ходжсон Рой Ходжсон
Кай Хавертц Кай Хавертц
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
Жоржиньо Жоржиньо
Данкан Фергюсон Данкан Фергюсон
Челси Челси
Абдулай Дукуре Абдулай Дукуре
Тим Кэйхилл Тим Кэйхилл
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Привет! А это новая (и уже регулярная!) пачка знаний об английском футболе: факты и неожиданные грани наших любимых героев. За апрель накопилось много интересного. 

• Из 92 клубов первых четырех дивизионов Англии лишь у двух нет в названии географической отсылки. Это «Арсенал» (который когда-то был «Вулвич Арсенал», но потом убрал привязку) и «Порт Вейл». 

Суперматч в АПЛ: «Арсенал» едет в гости к «Ман Сити» – чем все закончится?

• Удивительно, но с сезона-2012/13 лучший бомбардир АПЛ не становится чемпионом. Тогда это был перешедший в «Манчестер Юнайтед» Робин Ван Перси. С тех пор – всегда что-то одно. Прервать такую поразительно серию вполне может Эрлинг Холанд.

• Кое-что о дружбе. Тим Кэйхилл был свидетелем на свадьбе Артеты, а Микель – у него. Старые ливерпульские связи – оба играли за «Эвертон».

• И еще чуть-чуть. Во времена «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и Дэниэл Леви были настолько близки, что жена босса «шпор» называла аргентинского тренера третьим в их браке. У Почеттино и Леви были совместные путешествия по Францию и Южную Америку. Маурисио получал в подарок «Бентли» и дорогое вино.

Если Поче придет в «Челси», что-то наверняка изменится, да?

• «Тоттенхэму» еще предстоит найти нового тренера (Нагельсманн?). Но вот прибивающая статистика: 10 назначенных Леви за 20 лет тренеров до и после «Тоттенхэма» выиграли 61 трофей. В «Тоттенхэме» – всего один (спасибо Хуанде Рамосу за Кубок Лиги).

• Патриарх английского футбола Рой Ходжсон на 127 дней старше стадиона «Сантьяго Бернабеу». 

• Совсем немного побывший и. о. Бруно Сальтор стал 8-м тренером «Челси», с которым в «Ливерпуле» встретился Юрген Клопп. 

• Партнеры по «Челси» иногда называют Кая Хавертца ослом. Ничего обидного: ослы – любимые животные немца. «Они очень спокойные, может быть, в них я вижу себя. Я тоже спокойный. Ослы целый день отдыхают, мало что делают, просто хотят жить своей жизнью», – видит связь Хавертц. 

• С Хавертцом вообще хочется непременно подружиться. Кай рассказал, что прошлым летом нанял диетолога, повара, перешел на правильное питание... и стало хуже!

«А потом в «Челси» появился диетолог с полностью другим подходом. Он сказал: «Кай, тебе надо пить «Фанту», надо пить колу. Выпивай баночку в день». В перерыве я беру мармеладных мишек, Skittles или что-нибудь в этом духе. И эти перемены привели к тому, что я снова полон сил», – раскрылся немец. 

Рецепт счастья?

• Жоржиньо во время коронавирусного локдауна самостоятельно выучил язык жестов (British Sign Language) для глухих и слабослышащих людей. 

• Каждый из трио в полузащите «Эвертона» – Идрисса Гуйе, Абдулай Дукуре, Амаду Онана – мусульманин. Игроки очень близки вне поля: много общаются и вместе молятся. Здесь обычно руководит Гуйе. «Идрисса старше, и у него хороший голос», – поясняет Дукуре.

• В истории Премьер-лиги всего два хет-трика, когда все три мяча забивались головой. Авторы – Данкан Фергюсон («Эвертон», 1997/98) и Саломон Рондон («Вест Бромвич», 2016/17).

• И лишь один человек делал хет-трик в ворота клуба, за который играл его отец – Эрлинг Холанд (не повезло «Ноттингем Форест»). Хотя... Человек ли?

Ждете еще хет-триков от Холанда? А может, сегодня – «Арсеналу»?

Фото: Gettyimages.ru/Lewis Storey, Clive Mason; instagram.com/kaihavertz29; East News/AP Photo/Dave Thompson

8 комментариев

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Activity
Интересно, спасибо за подборку
+7
0
+7
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no_one_perfect
Подумал о том, что если бы мне задали вопрос: какой форвард Эвертона сделал хет-трик головой, то я бы без промедлений назвал Данкана Фергюсона)
+3
0
+3
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Александр Карсаков
Ответ NottinghamForest
Вест Хэм
Эвертон - район Ливерпуля, Вэст Хэм - район Лондона.
+3
0
+3
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Astella Guccio
сити- Чемпион
0
0
0
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NottinghamForest
Относительно "лишь у двух нет в названии географической отсылки". Просьба пояснить про Эвертон и Весь Хэм. Тут вроде бы тоже в названии никакой географии?
0
0
0
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Максим Бодня
А Порт Вэйл в честь чего так называется? не нашел в рос источниках
0
0
0
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NottinghamForest
Ответ NottinghamForest
Относительно "лишь у двух нет в названии географической отсылки". Просьба пояснить про Эвертон и Весь Хэм. Тут вроде бы тоже в названии никакой географии?
Вест Хэм
0
0
0
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Nerazzurri-88
Ответ NottinghamForest
Относительно "лишь у двух нет в названии географической отсылки". Просьба пояснить про Эвертон и Весь Хэм. Тут вроде бы тоже в названии никакой географии?
Эвертон-район Ливерпуля, Вест Хэм-железнодорожная станция.
0
0
0
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