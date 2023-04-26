8 комментариев

Привет! А это новая (и уже регулярная!) пачка знаний об английском футболе: факты и неожиданные грани наших любимых героев. За апрель накопилось много интересного.

• Из 92 клубов первых четырех дивизионов Англии лишь у двух нет в названии географической отсылки. Это «Арсенал» (который когда-то был «Вулвич Арсенал», но потом убрал привязку) и «Порт Вейл».

• Удивительно, но с сезона-2012/13 лучший бомбардир АПЛ не становится чемпионом. Тогда это был перешедший в «Манчестер Юнайтед» Робин Ван Перси. С тех пор – всегда что-то одно. Прервать такую поразительно серию вполне может Эрлинг Холанд.

• Кое-что о дружбе. Тим Кэйхилл был свидетелем на свадьбе Артеты, а Микель – у него. Старые ливерпульские связи – оба играли за «Эвертон».

• И еще чуть-чуть. Во времена «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и Дэниэл Леви были настолько близки, что жена босса «шпор» называла аргентинского тренера третьим в их браке. У Почеттино и Леви были совместные путешествия по Францию и Южную Америку. Маурисио получал в подарок «Бентли» и дорогое вино.

Если Поче придет в «Челси», что-то наверняка изменится, да?

• «Тоттенхэму» еще предстоит найти нового тренера (Нагельсманн?). Но вот прибивающая статистика: 10 назначенных Леви за 20 лет тренеров до и после «Тоттенхэма» выиграли 61 трофей. В «Тоттенхэме» – всего один (спасибо Хуанде Рамосу за Кубок Лиги).

• Патриарх английского футбола Рой Ходжсон на 127 дней старше стадиона «Сантьяго Бернабеу».

• Совсем немного побывший и. о. Бруно Сальтор стал 8-м тренером «Челси», с которым в «Ливерпуле» встретился Юрген Клопп.

• Партнеры по «Челси» иногда называют Кая Хавертца ослом. Ничего обидного: ослы – любимые животные немца. «Они очень спокойные, может быть, в них я вижу себя. Я тоже спокойный. Ослы целый день отдыхают, мало что делают, просто хотят жить своей жизнью», – видит связь Хавертц.

• С Хавертцом вообще хочется непременно подружиться. Кай рассказал, что прошлым летом нанял диетолога, повара, перешел на правильное питание... и стало хуже!

«А потом в «Челси» появился диетолог с полностью другим подходом. Он сказал: «Кай, тебе надо пить «Фанту», надо пить колу. Выпивай баночку в день». В перерыве я беру мармеладных мишек, Skittles или что-нибудь в этом духе. И эти перемены привели к тому, что я снова полон сил», – раскрылся немец.

Рецепт счастья?

• Жоржиньо во время коронавирусного локдауна самостоятельно выучил язык жестов (British Sign Language) для глухих и слабослышащих людей.

• Каждый из трио в полузащите «Эвертона» – Идрисса Гуйе, Абдулай Дукуре, Амаду Онана – мусульманин. Игроки очень близки вне поля: много общаются и вместе молятся. Здесь обычно руководит Гуйе. «Идрисса старше, и у него хороший голос», – поясняет Дукуре.

• В истории Премьер-лиги всего два хет-трика, когда все три мяча забивались головой. Авторы – Данкан Фергюсон («Эвертон», 1997/98) и Саломон Рондон («Вест Бромвич», 2016/17).

• И лишь один человек делал хет-трик в ворота клуба, за который играл его отец – Эрлинг Холанд (не повезло «Ноттингем Форест»). Хотя... Человек ли?

Фото: Gettyimages.ru/Lewis Storey, Clive Mason; instagram.com/kaihavertz29; East News/AP Photo/Dave Thompson