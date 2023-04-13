20 комментариев

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Лэмпард боялся Винисиуса (справедливо) и запутал команду. «Мадрид» был лучше во всем

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Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» уверенно обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:0). В тактической дуэли экс-тренеров «Эвертона» Карло Анчелотти преподнес Фрэнку Лэмпарду урок – был смелее, лучше подготовился, лучше реагировал и лучше знает свою команду (вот же сюрприз!).

«Мадрид» выбирал между более атакующим вариантом центра поля с Тони Кроосом в роли разыгрывающего опорника и более осторожным с Орельеном Тчуамени (с учетом, что Эдуардо Камавинга слева в защите). И форма Тчуамени, и статус матча (домашний в ранге фаворита) толкали к первому варианту. Именно его предпочел Анчелотти.

«Челси» выбрал схему 3-5-2 – похожую вариацию использовал Бруно Сальтор против «Ливерпуля». После матча Лэмпард пояснил, что пытался так адаптироваться под соперника (эффективность адаптаций разберем ниже). 

Лэмпард адаптировал схему под Винисиуса и сильные стороны Джеймса. Задумка провалилась

Винисиус Жуниор – тактическая головоломка. Угроза, которую несет бразилец, заставляет выдумывать спецпланы по нейтрализации. Возможно, никто другой сейчас не способен так сильно пугать тренеров, погружая каждого из них в поиски. 

Лэмпард не стал исключением. На послематчевой пресс-конференции он признал, что ключевым мотивом выбора формации было нежелание оставлять Винисиуса 1-в-1 и стремление всегда играть с ним плотно. Еще одним мотивом было использование атакующих качеств Риса Джеймса.

Чтобы сочетать одно с другим, Фрэнк пытался использовать трансформации внутри схемы. При позиционной обороне 5-3-2 – с Винисиусом играет Джеймс, а Уэс Фофана страхует:

При этом Лэмпарду было важно, чтобы Джеймс мог активно подключаться в атаку. Рис занимал максимально высокую позицию, а в случае потери «Челси» оборонялся с четверкой, где Фофана был правым защитником и отвечал за Винисиуса:

Такие трансформации были регулярными, но они не помогли сдержать бразильца. Всего 5 минут у Вини ушло, чтобы усадить Фофана на желтую, а к концу матча он установил рекорд сезона ЛЧ по действиям внутри чужой штрафной (19 против 10 у всего «Челси»). Бразилец не боится плотной опеки – таким образом его можно сдержать, только если оппонент проводит максимально вдохновенный матч. 

Вчера был не тот случай – Фофана осторожничал после карточки, а Джеймс сосредоточился на атаке и не очень оперативно возвращался. Более того, замысел Лэмпарда внес косвенный вклад в удаление Чилуэлла. В этом эпизоде команду поймали как раз в момент трансформации.

Джеймс еще не вернулся, сзади четверка, при этом полузащитники действуют крайне пассивно, позволяя готовить пас:

Разрезать четверку (да еще с агрессивным выдвижением Марка Кукурельи из линии) проще, чем пятерку. Нужна либо пятерка, чтобы было труднее разрезать, либо агрессивность полузащитников, чтобы труднее было отдать пас. Либо более низкая линия и пассивная манера от самих защитников. У игроков «Челси» в этом эпизоде были максимально конфликтующие друг с другом замыслы. 

Другая сторона плана – смелая позиция Риса Джеймса в атаке. Лэмпард признал, что не удалось реализовать это, как он планировал, но на уровне намерений это прослеживалось. Частыми были моменты, где Джеймс открывался на одной линии с Жоау Феликсом и Рахимом Стерлингом:

Был еще вариант, где эта тройка ждет мяч в высоких позиций, а рывком из глубины их поддерживает Нголо Канте (вероятно, такую динамику тренер «Челси» хотел видеть чаще):

В теории ставка была понятна: при помощи сильного в подключениях Джеймса бить в точку, где у «Реала» непрофильный левый защитник, а Винисиус не всегда возвращается. Но это только в теории. На практике Камавинга хорошо обороняется 1-в-1, а «Челси» недостаточно часто доставлял мяч Рису. Из размена, инициированного Лэмпардом, больше выиграл «Реал Мадрид». 

Поворотная точка первого тайма – адаптация роли Вальверде. В первые 10 минут «Челси» остро контратаковал

Небольшое преобразование Анчелотти в начале встречи хорошо характеризует подход «Реала» – при этом оно сильно повлиял на рисунок матча. Сначала «Мадрид» использует классику, присматривается, а потом адаптируется по мере чтения замыслов соперника. В этой встрече таким ходом была смена позиции (или даже ориентиров) Феде Вальверде.

«Вальверде был лучшим на поле – он дает команде очень много энергии. Он хорошо выбирал позицию и блестяще помогал Кроосу при обороне. После первых 10 минут мы слегка преобразовали его расположение. Он провел выдающийся матч в плане возвратов мяча», – объяснил Карло. 

Помощь Кроосу в опорной – уже привычная черта, из-за которой схема «Мадрида» все чаще выглядит как 4-2-3-1, где Феде близок к Кроосу. По традиции уругваец был очень силен в этой стадии.

Но с точки зрения влияния на игру нужно отметить другое преобразование. В первые 10 минут «Челси» часто убегал в перспективные контратаки:

Разумеется, это не было виной Вальверде, но позиция в момент потери не позволяла ему гасить такие контратаки – он пытался нагонять их. Потом Вальверде принял более сдержанную позицию при владении. При необходимости Дани Карвахаль активнее шел вперед – в том числе в центральную зону, занимая позиции, где мог бы оказаться Феде. 

Это помогло сбалансировать центр поля в момент перехода мяча от «Реала» к «Челси». Феде располагается осторожно при владении:

Читает эпизод и гасит потенциальную контратаку в зародыше:

Даже если сразу вернуть мяч не получалось, центр был лучше защищен. Контратаки через фланг не были такими убойными (плюс «Челси» не насыщал их достаточно быстро – особенно левый). Легкое преобразование маневров Вальверде и Карвахаля отняло у «Челси» редкий работающий механизм. 

Вальверде заслуживает не только тактической, но и индивидуальной похвалы – его роль требовала постоянного чтения эпизодов с оглядкой на потерю. То есть это не только про большой объем работы и более осторожное расположение, но и про понимание игры. Феде справился во всех смыслах.

«Мадрид» душил «Челси» прессингом. Карвахаль – скрытый герой

Важная разница между командами – прессинг. «Челси» был пассивным при обороне, а у «Мадрида» была специальная заготовка для давления на соперника – персональный прессинг по всему полю. 

К такой структуре давления толкали стартовые формации. В 4-2-3-1 (с Модричем под Бензема) легко зеркалить 3-5-2 при прессинге. Каждый получает оппонента без дополнительных трансформаций. Но для реализации такого прессинга требуется предельная концентрация. Это формула давления без права на выключение – иначе все по цепочке развалится. «Реал» здорово реализовывал.

Особенно важная роль была у Карвахаля. Во-первых, он работал в зоне, где чаще всего замыкали давление. Во-вторых, на Карвахале был самый большой объем. У остальных была более прямая задача – игра по оппоненту. Дани нужно было контролировать и дальний пас (в таком случае быстро бежать на помощь защитникам), и Бена Чилуэлла на фланге.

Тут хорошо заметно: все играют очень плотно и контролируют оппонентов, кроме Дани, который в этот момент рядом с центральными защитниками:

Потом он резко выдвигается и накрывает Чилуэлла.

Карвахаль помогал избегать рискованного соотношения сзади, при этом успевал накрывать Чилуэлла. Был своеобразной страховкой в рамках рискованной модели давления. Карвахаль не просто потянул эту задачу – он блистал в ее рамках.

«В больших матчах Дани всегда себя проявляет. Мы смогли реализовать свою модель прессинга во многом из-за объема работы на правом фланге. Он здорово выдвигался и давил на Чилуэлла. Повторю: он всегда хорош в важные моменты», – восторгался Анчелотти.

Карвахаль провел шикарный матч на всех уровнях. Из-за адаптаций роли Вальверде был более активен в атаке, где тоже показал себя категорически здорово. Когда Дани готов физически, он крайний защитник без слабых мест и с высочайшим футбольным IQ. Перед «Челси» он получил отдых в матче Ла Лиги против «Вильярреала» – и отплатил Карло.

Опорная зона «Челси» – полный провал. Фернандесу неудобно в автобусном режиме

Кроме прессинга и мастерства Винисиуса, у «Реала» был еще один источник моментов – опорная зона «Челси». Здесь частой была ситуация, когда Энцо Фернандес (номинально главный опорник) выдвигается заметно выше остальных, а партнеры не реагируют – образуется дыра:

Постепенно «Мадрид» прочитал эту слабость – и стал регулярно задействовать зону. Чаще всего это пространство использовали Карим Бензема и Лука Модрич, но в свободном футболе «Реала» ситуативно там мог оказаться кто угодно (даже вездесущий Карвахаль). Крайне показательна карта xT (ожидаемой угрозы) «Мадрида»:

Настолько явный акцент на центральную зону внутри опорной – редкость. Обычно ее закрывают в первую очередь. Проблема возникала из-за желания Энцо постоянно выдвигаться, будто он в интенсивной команде, а не в пассивной и закрытой. 

Иногда Фернандес оставлял эту зону, даже не ориентируясь на оппонента. Выдвижения на Крооса тоже были неэффективными, несвоевременными и неуместными в рамках структуры обороны «Челси», но хотя бы были понятными. В иных случаях Энцо создавал провал даже без потенциальных выгод:

Фернандес – один из лучших опорников планеты, но в то же время посредственный опорник для пассивной системы. Не просто средний, а даже вредоносный, так как продолжает принимать в ее рамках агрессивные решения, которые уместны при давлении, а не при выжидании. Это вскрывал «Дортмунд», когда «Челси» пытался играть в автобус в начале первого матча. 

В прессинг-команде Энцо – умница. И с мячом в любой команде – тоже умница. Вряд ли вчерашний матч можно назвать полностью неудачным для него, так как при владении он был светлым пятном (лучший по продвигающим пасам), но этот недостаток бросался в глаза.

Хорошая новость. Это очень ситуативная и решаемая проблема. «Челси» нужно либо выбирать более активную стратегию с прессингом, либо адаптировать действия других полузащитников под помощь Энцо (например, просить Канте помогать, как Вальверде помогает Кроосу). Да, первопричина проблем была в выдвижениях аргентинца, но угрозы было бы меньше при правильных реакциях. Главная проблема «Челси» в непоследовательности действий игроков. 

***

«Мадрид» превзошел соперника во всех стадиях. Лучше прессинговали, лучше обращались с мячом, выиграли ключевые индивидуальные дуэли и лучше проявили себя в переходных эпизодах (за исключением первых 10 минут).

Реал Мадрид Испания – Челси Англия 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21 Бензема, 2:0 – 74 Асенсио.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга (Рюдигер, 71), Модрич (Себальос, 81), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 71), Бензема.
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва (Маунт, 76), Кулибали (Кукурелья, 55), Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Стерлинг (Хавертц, 65), Жоау Феликс (Чалоба, 65).
Предупреждения:
Фофана (5), Камавинга (7), Милитао (83), Карвахаль (87), Ковачич (87).
Удаление:
Чилуэлл (59).

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20 комментариев

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Владимир Самсонов
Ответ Ольга Иванова
Несмотря на полное отсутствие игры у Челси, ключевым фактором стала реализация моментов. Реал забил, а Челси нет, вот и все!
Так у Чесли не так уж много моментов было.
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Владимир Самсонов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
«Мадрид» превзошел соперника во всех стадиях. Лучше прессинговали, лучше обращались с мячом, выиграли ключевые индивидуальные дуэли и лучше проявили себя в переходных эпизодах. ________ Бывает такое пишут и про соперников Мадрида. Но они в итоге оказываются проигравшими.
Кстати, да. Например в финале ЛЧ так и было.
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Евгений Лифшиц
Как можно было назначить Лэмпарда, пусть даже и временным... Безумие
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Владимир Самсонов
Реал выиграл на классе. Думаю, что в этой паре уже всё решено.
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Владимир Самсонов
У Челси вообще нет намёка на командную игру. Такое ощущение, что футболисты вместе в первый раз на поле вышли.
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DolJun
увы, вчера играла команда против просто 11 футболистов. челси аукнулось решение не заявлять бадьяшиле в лч, после травмы кулибали кукурелья вышел и поучаствовал в двух ключевых эпизодах: красная и гол. неумение перебросить ближнего игрока при навесе в штрафную соперника, где уже ждут твоей подачи четверо атакующих, тут как вишенка на торте.
2-0 не приговор, вчера мадрид не показал ничего сверх ординарного, но этого и не требовалось чтобы обыграть этот челси. к сожалению чудес не бывает и к ответной игре лэмпард не сделает из этих 11 человек команду. шанс челси в этом матче был в том, чтобы феликс забил тот выход 1 на 1 в начале и искать удачи в осмысленном автобусе, но португальский тюфячок даже не смог убежать от защитника. не хотелось бы чтобы его выкупали, но что-то мне подсказывает что боули отпустит маунта, а феликса оставит. закономерный результат.
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Никита Самарин
Команды находятся на разном этапе своего развития, так что тут всё более чем логично.
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Александр Быстров
У Челси просто банальное отсутствие мысли в атаке, доходили до середины и не знали что делать
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гилберт
Ответ mekafff
И что же не так со стрелочками и кружочками?)
Они вообще не имеют никакого отношения к футболу, к тактике, к построению и философии игры. Вот есть выражение вырвать из контекста. Вот это яркий пример. А вырвать из контекста, значит ввести в заблуждение.
0
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Ольга Иванова
Несмотря на полное отсутствие игры у Челси, ключевым фактором стала реализация моментов. Реал забил, а Челси нет, вот и все!
0
-1
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
«Мадрид» превзошел соперника во всех стадиях. Лучше прессинговали, лучше обращались с мячом, выиграли ключевые индивидуальные дуэли и лучше проявили себя в переходных эпизодах.
________
Бывает такое пишут и про соперников Мадрида. Но они в итоге оказываются проигравшими.
+2
-1
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DanielCarvalho
Ответ Акира_1
У Челси нет тренера и понимания как вообще нужно играть и кому, к тому же кризис и плохая форма по-прежнему не решены. Мадрид - действующий победитель ЛЧ с более классным составом. Вот и все описание матча.
У Челси нет тренера. Этого достаточно)
+1
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mekafff
Ответ гилберт
Если бы не стрелочки и кружочки, можно было бы сказать, Вадим разбирается в футболе. По тексту неплохо, но стрелки кружки всё губят.
И что же не так со стрелочками и кружочками?)
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Акира_1
У Челси нет тренера и понимания как вообще нужно играть и кому, к тому же кризис и плохая форма по-прежнему не решены. Мадрид - действующий победитель ЛЧ с более классным составом. Вот и все описание матча.
+3
0
+3
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белошип
Если Винисиус будет так-же разрывать,то в будущем легко оформит ЗМ,просто нужно поменьше отвлекаться на всякий расизм и продолжать пахать,а так очередная топ игра в большом матче)
0
-1
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градус ненависти
С одной стороны была классная команда, с другой - сборище разных игроков, которые вдобавок классом ниже. Вот и всё
+3
0
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DanielCarvalho
То как вчера играл Винисиус, это пушка бомба) бедный фофана наверно лёгкие выплюнул.
круто что не боится брать игру на себя. был момент вчера, когда он с фланга смещался в центр, побежал куда то в кучу малу возле линии штрафной, и когда я уже хотел сказать: "ну куда ты прёшь, в толпу игроков челси" он выкатывает пяточкой под удар Камавинге. Красота =)

А вот Модрич вчера был какой то потерянный и неуверенный, терял мяч, обрезался в передачах, редко его можно увидеть таким конечно. А вывод конечно что шансов у Челси нет, хоть Лэмпард и говорит про чудеса, но это не тот случай
+9
-1
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Satis
Много воды о матче, в котором вчера играли команды разного уровня
+6
-2
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гилберт
Если бы не стрелочки и кружочки, можно было бы сказать, Вадим разбирается в футболе. По тексту неплохо, но стрелки кружки всё губят.
0
-1
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гилберт
Мадрид был лучше во всём? Так он и так лучше во всём.
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