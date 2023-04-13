20 комментариев

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» уверенно обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:0). В тактической дуэли экс-тренеров «Эвертона» Карло Анчелотти преподнес Фрэнку Лэмпарду урок – был смелее, лучше подготовился, лучше реагировал и лучше знает свою команду (вот же сюрприз!).

«Мадрид» выбирал между более атакующим вариантом центра поля с Тони Кроосом в роли разыгрывающего опорника и более осторожным с Орельеном Тчуамени (с учетом, что Эдуардо Камавинга слева в защите). И форма Тчуамени, и статус матча (домашний в ранге фаворита) толкали к первому варианту. Именно его предпочел Анчелотти.

«Челси» выбрал схему 3-5-2 – похожую вариацию использовал Бруно Сальтор против «Ливерпуля». После матча Лэмпард пояснил, что пытался так адаптироваться под соперника (эффективность адаптаций разберем ниже).

Лэмпард адаптировал схему под Винисиуса и сильные стороны Джеймса. Задумка провалилась

Винисиус Жуниор – тактическая головоломка. Угроза, которую несет бразилец, заставляет выдумывать спецпланы по нейтрализации. Возможно, никто другой сейчас не способен так сильно пугать тренеров, погружая каждого из них в поиски.

Лэмпард не стал исключением. На послематчевой пресс-конференции он признал, что ключевым мотивом выбора формации было нежелание оставлять Винисиуса 1-в-1 и стремление всегда играть с ним плотно. Еще одним мотивом было использование атакующих качеств Риса Джеймса.

Чтобы сочетать одно с другим, Фрэнк пытался использовать трансформации внутри схемы. При позиционной обороне 5-3-2 – с Винисиусом играет Джеймс, а Уэс Фофана страхует:

При этом Лэмпарду было важно, чтобы Джеймс мог активно подключаться в атаку. Рис занимал максимально высокую позицию, а в случае потери «Челси» оборонялся с четверкой, где Фофана был правым защитником и отвечал за Винисиуса:

Такие трансформации были регулярными, но они не помогли сдержать бразильца. Всего 5 минут у Вини ушло, чтобы усадить Фофана на желтую, а к концу матча он установил рекорд сезона ЛЧ по действиям внутри чужой штрафной (19 против 10 у всего «Челси»). Бразилец не боится плотной опеки – таким образом его можно сдержать, только если оппонент проводит максимально вдохновенный матч.

Вчера был не тот случай – Фофана осторожничал после карточки, а Джеймс сосредоточился на атаке и не очень оперативно возвращался. Более того, замысел Лэмпарда внес косвенный вклад в удаление Чилуэлла. В этом эпизоде команду поймали как раз в момент трансформации.

Джеймс еще не вернулся, сзади четверка, при этом полузащитники действуют крайне пассивно, позволяя готовить пас:

Разрезать четверку (да еще с агрессивным выдвижением Марка Кукурельи из линии) проще, чем пятерку. Нужна либо пятерка, чтобы было труднее разрезать, либо агрессивность полузащитников, чтобы труднее было отдать пас. Либо более низкая линия и пассивная манера от самих защитников. У игроков «Челси» в этом эпизоде были максимально конфликтующие друг с другом замыслы.

Другая сторона плана – смелая позиция Риса Джеймса в атаке. Лэмпард признал, что не удалось реализовать это, как он планировал, но на уровне намерений это прослеживалось. Частыми были моменты, где Джеймс открывался на одной линии с Жоау Феликсом и Рахимом Стерлингом:

Был еще вариант, где эта тройка ждет мяч в высоких позиций, а рывком из глубины их поддерживает Нголо Канте (вероятно, такую динамику тренер «Челси» хотел видеть чаще):

В теории ставка была понятна: при помощи сильного в подключениях Джеймса бить в точку, где у «Реала» непрофильный левый защитник, а Винисиус не всегда возвращается. Но это только в теории. На практике Камавинга хорошо обороняется 1-в-1, а «Челси» недостаточно часто доставлял мяч Рису. Из размена, инициированного Лэмпардом, больше выиграл «Реал Мадрид».

Поворотная точка первого тайма – адаптация роли Вальверде. В первые 10 минут «Челси» остро контратаковал

Небольшое преобразование Анчелотти в начале встречи хорошо характеризует подход «Реала» – при этом оно сильно повлиял на рисунок матча. Сначала «Мадрид» использует классику, присматривается, а потом адаптируется по мере чтения замыслов соперника. В этой встрече таким ходом была смена позиции (или даже ориентиров) Феде Вальверде.

«Вальверде был лучшим на поле – он дает команде очень много энергии. Он хорошо выбирал позицию и блестяще помогал Кроосу при обороне. После первых 10 минут мы слегка преобразовали его расположение. Он провел выдающийся матч в плане возвратов мяча», – объяснил Карло.

Помощь Кроосу в опорной – уже привычная черта, из-за которой схема «Мадрида» все чаще выглядит как 4-2-3-1, где Феде близок к Кроосу. По традиции уругваец был очень силен в этой стадии.

Но с точки зрения влияния на игру нужно отметить другое преобразование. В первые 10 минут «Челси» часто убегал в перспективные контратаки:

Разумеется, это не было виной Вальверде, но позиция в момент потери не позволяла ему гасить такие контратаки – он пытался нагонять их. Потом Вальверде принял более сдержанную позицию при владении. При необходимости Дани Карвахаль активнее шел вперед – в том числе в центральную зону, занимая позиции, где мог бы оказаться Феде.

Это помогло сбалансировать центр поля в момент перехода мяча от «Реала» к «Челси». Феде располагается осторожно при владении:

Читает эпизод и гасит потенциальную контратаку в зародыше:

Даже если сразу вернуть мяч не получалось, центр был лучше защищен. Контратаки через фланг не были такими убойными (плюс «Челси» не насыщал их достаточно быстро – особенно левый). Легкое преобразование маневров Вальверде и Карвахаля отняло у «Челси» редкий работающий механизм.

Вальверде заслуживает не только тактической, но и индивидуальной похвалы – его роль требовала постоянного чтения эпизодов с оглядкой на потерю. То есть это не только про большой объем работы и более осторожное расположение, но и про понимание игры. Феде справился во всех смыслах.

«Мадрид» душил «Челси» прессингом. Карвахаль – скрытый герой

Важная разница между командами – прессинг. «Челси» был пассивным при обороне, а у «Мадрида» была специальная заготовка для давления на соперника – персональный прессинг по всему полю.

К такой структуре давления толкали стартовые формации. В 4-2-3-1 (с Модричем под Бензема) легко зеркалить 3-5-2 при прессинге. Каждый получает оппонента без дополнительных трансформаций. Но для реализации такого прессинга требуется предельная концентрация. Это формула давления без права на выключение – иначе все по цепочке развалится. «Реал» здорово реализовывал.

Особенно важная роль была у Карвахаля. Во-первых, он работал в зоне, где чаще всего замыкали давление. Во-вторых, на Карвахале был самый большой объем. У остальных была более прямая задача – игра по оппоненту. Дани нужно было контролировать и дальний пас (в таком случае быстро бежать на помощь защитникам), и Бена Чилуэлла на фланге.

Тут хорошо заметно: все играют очень плотно и контролируют оппонентов, кроме Дани, который в этот момент рядом с центральными защитниками:

Потом он резко выдвигается и накрывает Чилуэлла.

Карвахаль помогал избегать рискованного соотношения сзади, при этом успевал накрывать Чилуэлла. Был своеобразной страховкой в рамках рискованной модели давления. Карвахаль не просто потянул эту задачу – он блистал в ее рамках.

«В больших матчах Дани всегда себя проявляет. Мы смогли реализовать свою модель прессинга во многом из-за объема работы на правом фланге. Он здорово выдвигался и давил на Чилуэлла. Повторю: он всегда хорош в важные моменты», – восторгался Анчелотти.

Карвахаль провел шикарный матч на всех уровнях. Из-за адаптаций роли Вальверде был более активен в атаке, где тоже показал себя категорически здорово. Когда Дани готов физически, он крайний защитник без слабых мест и с высочайшим футбольным IQ. Перед «Челси» он получил отдых в матче Ла Лиги против «Вильярреала» – и отплатил Карло.

Опорная зона «Челси» – полный провал. Фернандесу неудобно в автобусном режиме

Кроме прессинга и мастерства Винисиуса, у «Реала» был еще один источник моментов – опорная зона «Челси». Здесь частой была ситуация, когда Энцо Фернандес (номинально главный опорник) выдвигается заметно выше остальных, а партнеры не реагируют – образуется дыра:

Постепенно «Мадрид» прочитал эту слабость – и стал регулярно задействовать зону. Чаще всего это пространство использовали Карим Бензема и Лука Модрич, но в свободном футболе «Реала» ситуативно там мог оказаться кто угодно (даже вездесущий Карвахаль). Крайне показательна карта xT (ожидаемой угрозы) «Мадрида»:

Настолько явный акцент на центральную зону внутри опорной – редкость. Обычно ее закрывают в первую очередь. Проблема возникала из-за желания Энцо постоянно выдвигаться, будто он в интенсивной команде, а не в пассивной и закрытой.

Иногда Фернандес оставлял эту зону, даже не ориентируясь на оппонента. Выдвижения на Крооса тоже были неэффективными, несвоевременными и неуместными в рамках структуры обороны «Челси», но хотя бы были понятными. В иных случаях Энцо создавал провал даже без потенциальных выгод:

Фернандес – один из лучших опорников планеты, но в то же время посредственный опорник для пассивной системы. Не просто средний, а даже вредоносный, так как продолжает принимать в ее рамках агрессивные решения, которые уместны при давлении, а не при выжидании. Это вскрывал «Дортмунд», когда «Челси» пытался играть в автобус в начале первого матча.

В прессинг-команде Энцо – умница. И с мячом в любой команде – тоже умница. Вряд ли вчерашний матч можно назвать полностью неудачным для него, так как при владении он был светлым пятном (лучший по продвигающим пасам), но этот недостаток бросался в глаза.

Хорошая новость. Это очень ситуативная и решаемая проблема. «Челси» нужно либо выбирать более активную стратегию с прессингом, либо адаптировать действия других полузащитников под помощь Энцо (например, просить Канте помогать, как Вальверде помогает Кроосу). Да, первопричина проблем была в выдвижениях аргентинца, но угрозы было бы меньше при правильных реакциях. Главная проблема «Челси» в непоследовательности действий игроков.

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«Мадрид» превзошел соперника во всех стадиях. Лучше прессинговали, лучше обращались с мячом, выиграли ключевые индивидуальные дуэли и лучше проявили себя в переходных эпизодах (за исключением первых 10 минут).

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