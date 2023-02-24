В этот раз «МЮ» сыграл с «Барсой» еще смелее. Замены Тен Хага и магия Бруну перевернули игру

Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Барселону» (2:1) в ответном матче 1/16 Лиги Европы и вышел в следующую стадию. В отличие от первой игры, вторая получилась не такой хаотичной и богатой на моменты, но такой же насыщенной с точки зрения тренерских решений.

Смелые намерения Эрика тен Хага читались уже по стартовому сочетанию. Кадрово было всего одно изменение – в основу вернулся Лисандро Мартинес. Зато изменилась позиция Маркуса Рэшфорда: на «Камп Ноу» англичанин появился в центре нападения с акцентом на контратаки, тут вышел на левом краю. Джейдон Санчо сместился на позицию десятки – роль, в которой блистал в последнем матче АПЛ с «Лестером».

Перед Хави была дилемма другого рода: как заменить Педри (травмирован) и Гави (бан)? Частично решить ее удалось благодаря возвращению Серджи Бускетса. Далее у Хави был выбор – использовать чисто атакующую тройку впереди или сохранить идею с дополнительным полузащитником, который начинает движение слева. Тренер предпочел второй вариант. В роли такого вспомогательного хавбека был Серджи Роберто.

Два других изменения – по позиции. Андреас Кристенсен вышел в центре обороны вместо Маркоса Алонсо, а на левом краю появился Алекс Бальде – ветеран Жорди Альба остался в запасе. Жюль Кунде и Рональд Араухо поменялись местами: француз – на правом фланге, уругваец – в центре защиты.

«Юнайтед» сыграл в более смелой манере, чем на «Камп Ноу». Но слишком много свободы получал Кунде

Фишкой команды Тен Хага в первом матче была персональная игра по тройке полузащитников «Барсы»: Фред отвечал за Френки де Йонга, Вегорст – за Кессиэ, Каземиро – за Педри. Ход шел в комплекте с отказом от постоянного прессинга – из-за этого Вегорст мог оказаться одним из опорников «МЮ» (именно оказаться, а не специально его играть).

В ответном матче персональные ориентировки сохранились, но были не такими строгими. Зато «Юнайтед» чаще встречал «Барсу» именно прессингом. Контраст заметен по действиям, которые прошли на трети поля «МЮ». В первом матче – 36%, во втором – всего 27%.

Прессингуя, «Юнайтед» делал упор на центральную зону – как и всегда при Тен Хаге. Специально перекрывали середину и оставляли фланги (иногда один, иногда оба) свободными:

В выходные на этом неплохо сыграл «Лестер» – в первом тайме Тимоти Кастань получал свободу на своем фланге и часто обострял. «Барса» тоже попробовала. Широкие позиции занимал и Кунде на правом фланге, и Бальде на левом краю. Чаще всего задействовали француза:

На первых минутах за ним старался добегать Маркус Рэшфорд, затем перестал – видимо, чтобы поберечь силы для контратак. Партнерам приходилось разрываться и решать – давать свободу Кунде для продвижения или отпускать своих соперников и выдвигаться на француза. Многое зависело от решений Лисандро Мартинеса и Каземиро.

Тут Каземиро отпустил Кессиэ и перехватил передачу от Кунде – эпизод завершится опасным ударом Бруну (оголил высокую позицию Бальде) после паса бразильца:

Перед эпизодом с пенальти преимущество извлекла «Барселона». На фланге Кунде образовалась ситуация 3-в-2 – Рэшфорд в этот момент очень высоко впереди:

Справедливости ради, «Барсе» не удалось поставить на поток моменты за счет выхода через правый край – Каземиро и Мартинес маскировали недоработки Рэшфорда. Но до перерыва вариант с Кунде позволял «Барсе» хотя бы не застревать под прессингом «МЮ». Важная опция, учитывая более смелую стратегию Тен Хага.

Без мяча Кунде тоже здорово опекал Рэшфорда. Помогали партнеры

Недоработки в защите Рэшфорд, как правило, сполна компенсирует магией в атаке. Особенно часто – после возобновления сезона. Вчера в этом плане редкое исключение. До перерыва Маркус не нанес ни одного удара по воротам и в целом только трижды коснулся мяча в штрафной (все три касания – в одном эпизоде).

Что еще характернее – эффективность дриблинга. В первом тайме Рэшфорд пять раз пытался обыграть соперников, получилось – только однажды. Тут Кунде тоже здорово себя показал, правда, не без помощи партнеров.

Были эпизоды, когда француз в одиночку справлялся с Маркусом:

А была и подстраховка от партнеров – тут Кунде, например, помог Араухо:

Помимо дриблинга Рэшфорд предлагал и фирменные рывки за спину. В этот раз партнеры либо не замечали их (особенно Джейдон Санчо), либо замечали, но не доставляли до него мяч. По своим меркам Маркус провел не самый сильный тайм, но это точно не от недостатки усилий.

Серджи Роберто как вспомогательный хавбек – интересная, но из-за решений партнеров бесполезная идея

Как было сказано выше, Хави не отказался от идеи с дополнительным полузащитником. На этот раз им оказался Серджи Роберто. В отличие от Гави и Педри, которые играли в этой роли до этого, у Серджи были даже более объемные функции.

При владении Роберто не просто смещался с левого фланга в середину, чтобы создавать там численный перевес. Еще успевал опуститься для розыгрыша и даже перегрузить правый край. В прессинге Серджи часто оборонялся на одной линии с Робертом Левандовски.

Вот карта касаний Роберто – неплохо подсвечивает именно объем:

Из-за такой активности у «Юнайтед» не было постоянного приема по сдерживанию Серджи. Чаще всех на него выдвигался Аарон Уан-Биссака, но благодаря постоянному движению Роберто часто оставался свободен. Одна проблема – партнеры категорически плохо использовали его открывания.

Особенно грешил Рафинья. Вот эпизод из начала матча – Роберто один в опорной зоне, но бразилец решает пробить издали:

Эпизод, где Рафиньи не хватило уже быстроты решения. На этот раз за Роберто вышел Рафа Варан – в штрафной прямая дуэль между Уан-Биссакой и Левандовски. Учитывая слабости Аарона в игре головой, вполне можно было наказать. Рафинья не сразу замечает – навес заблокирует Каземиро:

Из-за таких решений идея с Серджи не сработала до конца. Партнеры либо совсем не замечали перспективы, которые открывало его движение, либо замечали, но с большим опозданием. На концовку Хави вообще отказался от задумки с вспомогательным хавбеком. Матч заканчивала тройка Фати – Левандовски – Ферран, но в отличие от первой игры перестановки Хави не оказали такого же эффекта.

Как же Тен Хаг поменял игру? Помогли замены (сработали реально все)

Перелом в матче здорово описан в телеграм-канале «Футбол в цифрах» . Возьмем оттуда ключевой пункт:

«В начале второго тайма «Барселона» пасовала с точностью 78.6% «в билдапе», что на 11% ниже их среднего значения по сезону. Только 10.7% процентов передач гостей было совершено финальной трети – в два раза меньше, чем в первом тайме».

Что на это повлияло? В первую очередь замена Тен Хага в перерыве. Вместо Вегорста на поле появился Антони. Перестановка затронула сразу трех игроков. Рэшфорд отправился в центр нападения, Бруну – на привычное место десятки, а Санчо – на левый край.

Главное изменение – Санчо доигрывал свободного в первом тайме Кунде. Партнерам больше не приходилось разрываться между двумя игроками. Вот классическая ситуация для второго тайма – Санчо опускается за Кунде, благодаря чему в этой зоне ситуация 3-в-3 (в первом тайме было 3-в-2 в пользу «Барсы»):

Где-то тут можно справедливо заметить: но как же момент Кунде в середине второго тайма? Все так, Жюль мог снова выводить «Барсу» вперед. Но даже в этом эпизоде Санчо максимально опустился за ним (то есть все равно доработал). Просто не хватило концентрации и оборонительных качеств:

Важно, что это редкий случай, когда «Барсе» удалось закрепиться на чужой половине. Благодаря доработкам Санчо «МЮ» быстрее возвращал себе владение. Плюс получал шансы против неорганизованной защиты гостей. Контраст виден по количеству передач «Барсы» на чужой трети. В первом тайме их было 79, во втором – всего 49. Тот удар Кунде вообще стал последним для гостей с игры.

Помимо этого, перестановка помогла и Рэшфорду. Вместо попыток обыграть Кунде и Араухо теперь чаще оказывался в зоне Кристенсена и Бальде. Провел чуть более яркий тайм (наконец-то пробил по воротам).

Качества Гарначо и Антони помогли «Юнайтед» уже в быстрых отрывах. Этим их роль не ограничилась. Гарначо (так же как и Санчо до него) садился за Кунде, а Антони пару раз здорово опускался за Бальде и тоже помогал (о, и еще победный забил!).

Розыгрыши «МЮ» на своей половине – по-прежнему сложный вопрос. Были и плюсы, и минусы

В первом матче «Юнайтед» практически не заигрывал с прессингом «Барсы» – часто просто выносили мяч в сторону Вегорста. В этот раз розыгрышей было больше. Видно по статистике Де Хеа: на «Камп Ноу» лишь каждый третий пас испанца был коротким (29%), вчера – почти каждый второй (46%).

Характерными были эпизоды, когда «Юнайтед» не выбивал, даже оказавшись под сильным прессингом:

Тут вообще продолжают разыгрывать, несмотря на то, что Каземиро завязывает шнурки:

Не слишком успешной эту идею по-прежнему делают ошибки Де Хеа. Привоз из первого тайма лишь частично связан с техникой испанца. Ключевой промах – в оценке ситуации. Иногда из-за плохой обработки мяча Давид выключает для себя альтернативные направления. Вчера на это нельзя было сослаться – просто плохо оценил эпизод заранее.

Итог: вместо паса на свободного Варана попытался отдать рискованную передачу, причем непонятно – на Мартинеса или Санчо (вне кадра). Обоих в любом случае перекрывали:

С другой стороны, розыгрыши, которые у «МЮ» все же проходили, становились источником остроты. Чаще всего от Лисандро Мартинеса и Каземиро. Оба, получив свободу, пытались максимально быстро найти партнеров и наказать «Барсу» за высокую линию. Причем Каземиро опускался для этого в защиту, а Лисандро искал пространство в разных локациях (мог стать и либеро, и опорником).

В среднем за игру оба делают в районе 14 длинных передач (на двоих). Вчера таких передач было сильно больше – в общей сложности 21.

Одна из таких передач Мартинеса пришла перед вторым голом «Юнайтед». Здорово заметил подключение Люка Шоу по флангу.

Бруну – главный герой матча. Побывал и в роли Рэшфорда, и в роли Бруну

Много претендентов на MVP матча. Мартинес и Варан классно сдерживали Левандовски и вдобавок круто пасовали. Каземиро помогал на проблемном левом фланге «Юнайтед» и снова раскрылся как пасующий опорник (было редкостью в «Мадриде»). Фред забил ответный мяч и снова поразил огромным объемом работы.

Наберусь смелости и выделю Бруну.

Во-первых, важнейшая роль в обоих голах – исправился за эпизод с пенальти (сомнительный, но все же).

Во-вторых, побывал сразу на трех позициях: начинал как правый вингер, затем стал десяткой, после замены Рэшфорда заканчивал ложной девяткой.

В-третьих, взял на себя и роль Маркуса (открывания за спину – первый тайм), и роль Бруну (тонкие решения и креатив – второй).

В поведении Фернандеша проскальзывают черты дьявола (еще бы!), но португалец маскирует их тонкими решениями и работоспособностью. Еще один сильный перфоманс.

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Эрик тен Хаг даже после удачных матчей напоминает, что его «Юнайтед» далек от идеала. Некоторые компоненты по-прежнему нуждаются в улучшении, но учитывая ситуацию, в которой оказался голландец после прихода в клуб, динамика прогресса впечатляет. Хави уже в числе поклонников – между матчами называл «МЮ» одной из лучших команд Европы.

Важной деталью этих двух встреч стали точечные решения Тен Хага: в первой был удачный стартовый план, во второй перестановки прямо по ходу матча. «Барса» без своих молодых звезд не справилась.

Фото: REUTERS/Carl Recine