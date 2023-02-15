Тотальное бессилие «Тоттенхэма» в Милане. Главный сюрприз – Кейна закрыл почти 34-летний Кьер

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Разбор Славы Палагина.

«Милан» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голу Браима Диаса. Игра проиллюстрировала, почему обе команды рискуют не попасть в следующий розыгрыш, но баланс моментов и позитивных впечатлений остался в пользу хозяев. Из кризисного состояния соперника «Милан» выжал гораздо больше – в конце вполне могли забивать второй.

На качество игры повлияла не только текущая форма команд, но и потери. Помимо отсутствия основных вратарей, не хватало привычных связей в центре поля. У «Милана» давно вне игры Исмаэль Беннасер, но хотя бы появился Сандро Тонали. «Тоттенхэм» же полностью лишился пары Хейбьерг-Бентанкур. Первый пропускал матч из-за дисквалификации, второй вылетел до конца сезона. Вместо них вышли Сарр и Скипп – резервисты, которые еще и мало играли вместе (92 минуты).

В качестве стартовых схем тренеры выбрали одинаковую формацию – 3-4-2-1. Для «Тоттенхэма» она основная – Антонио Конте не изменил ей, даже несмотря на отсутствие лидеров. «Милан» обкатал расстановку в прошлую пятницу против «Торино» – и команда Стефано Пиоли наконец победила. Удачный эксперимент продолжился в ЛЧ.

Неопределенность в обороне погубила «Тоттенхэм». А интересная роль Тео добавила проблем

Нехватка основной пары опорников у «Тоттенхэма» ощущалась в обеих стадиях – особенно остро при игре без мяча. Как правило, Бентанкур отвечает у «шпор» за смелость и слаженность прессинга, Хейбьерг – за организованность в среднем и низком блоке. Из-за их отсутствия у «Тоттенхэма» постоянно прослеживалась неопределенность. Иногда Конте в ручном режиме приходилось направлять игроков.

В чем выражалась эта неопределенность? Было две проблемы. Первая: часть игроков прессингует, часть не рискует и остается сзади. Игрокам «Милана», как следствие, легче разыгрывать.

Вот пример из начала матча. Атакующая группа «Тоттенхэма» готова к давлению, а вот опорник Сарр – нет. Из-за этого Раде Крунич получает свободу:

Такой же эпизод из середины тайма. Тут Сарр все же поднимется за свободным Тонали, но с большим опозданием:

Во втором тайме с этим было чуть меньше трудностей. Кажется, из-за того, что к половине поля «Милана» был ближе Антонио Конте. Благодаря его инструкциям игроки легче улавливали, когда и на кого выдвигаться.

Вот подсказ все тому же Сарру – пора подниматься за Круничем. Показательно, что даже сейчас сенегалец не особо понимает, что от него просят:

Советы Антонио помогают – Сарр не дает свободу Круничу, Тэтэрушану из-за нехватки вариантов приходится просто выбивать:

Вторая проблема «Тоттенхэма» – откатиться в средний или даже низкий блок, но почему-то забить на компактность. То есть оставить защитников без подстраховки.

Лучшие моменты «Милана» пришли именно из этой неопределенности. Перед голом Диаса Тео остался на огромном пространстве против Ромеро – без подстраховки аргентинца оставил Эмерсон:

Шанс для Шарля де Кетеларе в конце – вариация этой проблемы. Несмотря на то, что «Тоттенхэм» в низком блоке, в штрафной образовалась ситуация 2-в-2 (снова без подстраховки). Бельгиец должен был наказывать после скидки Оливье Жиру:

Хаоса в действия гостей добавляла любопытная роль Тео. Француз здорово переключался и перерубал лондонцам персональные ориентировки, которые могли возникать из-за наложения схем.

Когда «Тоттенхэм» прессинговал, «Милан» перестраивался с пятерки на четверку защитников. Тео специально оставался ниже Алексиса Салемакерса – помогал за счет техники с выходом в атаку:

Когда «Тоттенхэм» усаживался в защиту, Тео иногда менялся местами с Леау и поднимался в атакующую тройку:

Перед голом этот прием тоже сработал, иногда француз по ходу одного эпизода успевал и с розыгрышем на своей половине, и с обострением на чужой. Такая многозадачность – фишка Тео. Ее сильно не хватало «Милану» после возвращения француза с ЧМ. В нужный момент вернулась – ура!

Некоторые повадки «Милана» тоже было странными. Например, фолы на своей половине

Покритиковав «Тоттенхэм», стоит уколоть и «Милан». Команда Пиоли здорово защищалась, но странные черты прослеживались и в их игре.

Вот пара вводных. «Милан» – одна их худших команд Серии А по голам, пропущенным после стандартов (9 мячей – больше только у «Кремонезе»). Особенно проблемными они стали после травмы Майка Меньяна. «Тоттенхэм» – напротив лучшая команда АПЛ по голам после стандартов (11). За их счет устраивают камбэки и вытаскивают матчи, которые в общем-то не должны вытаскивать (такие, как вчера).

После матча Пиоли в первую очередь выделял стандарты «шпор», тем удивительнее, что «Милан» создавал сопернику удобные условия. Хозяева умудрились 11 раз сфолить на своей половине.

Иногда в этом просто не было нужны. Вот эпизод, когда на Кейне висит сразу три игрока «Милана» – все равно фолят и подставляются под потенциальный момент:

А вот нарушение у боковой линии – у Перишича нет пространства для разворота, вдобавок хорват располагался спиной к воротам. Салемакерс все равно фолит на нем:

Именно стандарты стали единственным источником остроты у «шпор». Не создали ни одного прямо убойного момента, но если что-то и доходило на Тэтэрушану, то после штрафных или угловых. Неплохой в этом плане матч провел Эрик Дайер – нанес 4 удара (больше всех у «Тоттенхэма»).

Давние проблемы «Милана» проявились перед самым последним – Дайер остался один в центре штрафной и мог наказывать (удар не получился):

Справедливости ради, часть фолов «Милана» объяснялась желанием прервать потенциальную контратаку «Тоттенхэма». Показательно, что сразу шесть раз нарушали правили на Харри Кейне – тот способен одним пасом вывести партнера один на один.

Самый красивый по циничности и важности фол – в конце у Сандро Тонали.

Харри получил свободу и уже осмотрелся – Сон тоже уже начал рывок под потенциальный (и фирменный для Харри) пас. Фол был максимально необходим. Тонали ценой желтой остановил.

Главная дуэль матча – между Кейном и Кьером. Датчанин вчистую ее выиграл

Перед матчем Пиоли рассказывал, что стиль «Тоттенхэма» провоцирует много индивидуальных дуэлей. Одной из таких стало противостояние Кейна и Симона Кьера. Выбор в пользу датчанина – не просто результат наложения схем (центральный защитник против центрального нападающего). По словам Тонали, капитану дали четкое персональное задание следить за Харри:

«Кейн был нашей первой целью при атаках «Тоттенхэма». Было важно заблокировать его и затем запрессинговать остальных. Мы были готовы к большинству их атак – идею с Кьером отрабатывали на тренировках. Понимали, что от нас требуется».

Слежка за Кейном со стороны Кьера прослеживалась буквально всю игру. Иногда чтобы оказаться рядом с Харри, датчанин даже менялся позициями с партнерами по защите (тут – с Калулу):

Иногда поднимался выше остальных защитников, только чтобы поджать Кейна:

Статистика Харри отражает и общее бессилие «Тоттенхэма» в атаке (снова ощущалась нехватка лидеров), но также эффективность Кьера. По сезону Кейн наносит 3,7 удара за игру – вчера был только один (неудобный через себя). Плеймейкерские функции Харри тоже отключили – у англичанина ни одного паса под удар (в АПЛ – почти 2 за игру). 6 потерь и 50% точность передач – тоже индикатор проблем, с которыми Кейн столкнулся под давлением Кьера.

33-летний (уже в марте будет 34) ветеран заслуживает уважения еще по двум причинам. Во-первых, за Харри часто приходилось подниматься – для медленного защитника вызов, но Кьер с готовностью шел. Во-вторых, датчанин часто оставался без подстраховки – требовалось играть именно в прием, а не в режиме ожидания. В большинстве эпизодов Кьер справлялся – иногда за счет выигранных дуэлей даже запускал контратаки «Милана».

Пожалуй, было лишь многовато фолов (3 нарушения), но за счет них Кьер не позволял Кейну развернуться и оценить варианты впереди.

Классными компаньонами Симона стали его партнеры по центру защиты. В первую очередь выделим 18-летнего Малика Тиава, который еще в прошлом году играл во второй Бундеслиге. Для него матч с «Тоттенхэмом» вообще стал первым в ЛЧ. Здорово себя показал: справился с Деяном Кулусевски (швед не создал ни одного момента) и брал на себя Кейна, когда тот все-таки уходил от надоедливого Кьера.

Объем работы тинейджера отражен в статистике: стал лучшим у «Милана» и по отборам (7 штук), и перехватам (3). Вдобавок неплохо пасовал – в том числе длинными передачами.

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Заслуженная победа «Милана» – итальянцы были сильнее и коллективно, и в индивидуальных дуэлях. Ответная игра через месяц – у «Тоттенхэма» есть время, чтобы вернуть лидеров (Хейбьерг отбудет бан) и поработать с теми, кто призван их заменить.

Фото: eastnews.ru/IMAGO/Giuseppe Maffia/Imago Sport and News