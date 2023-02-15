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Тотальное бессилие «Тоттенхэма» в Милане. Главный сюрприз – Кейна закрыл почти 34-летний Кьер

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Тоттенхэм Тоттенхэм
Милан Милан
Харри Кейн Харри Кейн
Симон Кьер Симон Кьер
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Пап Матар Сарр Пап Матар Сарр
Антонио Конте Антонио Конте
Малик Тиав Малик Тиав
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Разбор Славы Палагина. 

«Милан» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голу Браима Диаса. Игра проиллюстрировала, почему обе команды рискуют не попасть в следующий розыгрыш, но баланс моментов и позитивных впечатлений остался в пользу хозяев. Из кризисного состояния соперника «Милан» выжал гораздо больше – в конце вполне могли забивать второй. 

На качество игры повлияла не только текущая форма команд, но и потери. Помимо отсутствия основных вратарей, не хватало привычных связей в центре поля. У «Милана» давно вне игры Исмаэль Беннасер, но хотя бы появился Сандро Тонали. «Тоттенхэм» же полностью лишился пары Хейбьерг-Бентанкур. Первый пропускал матч из-за дисквалификации, второй вылетел до конца сезона. Вместо них вышли Сарр и Скипп – резервисты, которые еще и мало играли вместе (92 минуты). 

В качестве стартовых схем тренеры выбрали одинаковую формацию – 3-4-2-1. Для «Тоттенхэма» она основная – Антонио Конте не изменил ей, даже несмотря на отсутствие лидеров. «Милан» обкатал расстановку в прошлую пятницу против «Торино» – и команда Стефано Пиоли наконец победила. Удачный эксперимент продолжился в ЛЧ. 

Неопределенность в обороне погубила «Тоттенхэм». А интересная роль Тео добавила проблем

Нехватка основной пары опорников у «Тоттенхэма» ощущалась в обеих стадиях – особенно остро при игре без мяча. Как правило, Бентанкур отвечает у «шпор» за смелость и слаженность прессинга, Хейбьерг – за организованность в среднем и низком блоке. Из-за их отсутствия у «Тоттенхэма» постоянно прослеживалась неопределенность. Иногда Конте в ручном режиме приходилось направлять игроков. 

В чем выражалась эта неопределенность? Было две проблемы. Первая: часть игроков прессингует, часть не рискует и остается сзади. Игрокам «Милана», как следствие, легче разыгрывать. 

Вот пример из начала матча. Атакующая группа «Тоттенхэма» готова к давлению, а вот опорник Сарр – нет. Из-за этого Раде Крунич получает свободу: 

Такой же эпизод из середины тайма. Тут Сарр все же поднимется за свободным Тонали, но с большим опозданием: 

Во втором тайме с этим было чуть меньше трудностей. Кажется, из-за того, что к половине поля «Милана» был ближе Антонио Конте. Благодаря его инструкциям игроки легче улавливали, когда и на кого выдвигаться. 

Вот подсказ все тому же Сарру – пора подниматься за Круничем. Показательно, что даже сейчас сенегалец не особо понимает, что от него просят: 

Советы Антонио помогают – Сарр не дает свободу Круничу, Тэтэрушану из-за нехватки вариантов приходится просто выбивать: 

Вторая проблема «Тоттенхэма» – откатиться в средний или даже низкий блок, но почему-то забить на компактность. То есть оставить защитников без подстраховки. 

Лучшие моменты «Милана» пришли именно из этой неопределенности. Перед голом Диаса Тео остался на огромном пространстве против Ромеро – без подстраховки аргентинца оставил Эмерсон: 

Шанс для Шарля де Кетеларе в конце – вариация этой проблемы. Несмотря на то, что «Тоттенхэм» в низком блоке, в штрафной образовалась ситуация 2-в-2 (снова без подстраховки). Бельгиец должен был наказывать после скидки Оливье Жиру: 

Хаоса в действия гостей добавляла любопытная роль Тео. Француз здорово переключался и перерубал лондонцам персональные ориентировки, которые могли возникать из-за наложения схем. 

Когда «Тоттенхэм» прессинговал, «Милан» перестраивался с пятерки на четверку защитников. Тео специально оставался ниже Алексиса Салемакерса – помогал за счет техники с выходом в атаку: 

Когда «Тоттенхэм» усаживался в защиту, Тео иногда менялся местами с Леау и поднимался в атакующую тройку: 

Перед голом этот прием тоже сработал, иногда француз по ходу одного эпизода успевал и с розыгрышем на своей половине, и с обострением на чужой. Такая многозадачность – фишка Тео. Ее сильно не хватало «Милану» после возвращения француза с ЧМ. В нужный момент вернулась – ура! 

Некоторые повадки «Милана» тоже было странными. Например, фолы на своей половине

Покритиковав «Тоттенхэм», стоит уколоть и «Милан». Команда Пиоли здорово защищалась, но странные черты прослеживались и в их игре. 

Вот пара вводных. «Милан» – одна их худших команд Серии А по голам, пропущенным после стандартов (9 мячей – больше только у «Кремонезе»). Особенно проблемными они стали после травмы Майка Меньяна. «Тоттенхэм» – напротив лучшая команда АПЛ по голам после стандартов (11). За их счет устраивают камбэки и вытаскивают матчи, которые в общем-то не должны вытаскивать (такие, как вчера). 

После матча Пиоли в первую очередь выделял стандарты «шпор», тем удивительнее, что «Милан» создавал сопернику удобные условия. Хозяева умудрились 11 раз сфолить на своей половине. 

Иногда в этом просто не было нужны. Вот эпизод, когда на Кейне висит сразу три игрока «Милана» – все равно фолят и подставляются под потенциальный момент: 

А вот нарушение у боковой линии – у Перишича нет пространства для разворота, вдобавок хорват располагался спиной к воротам. Салемакерс все равно фолит на нем: 

Именно стандарты стали единственным источником остроты у «шпор». Не создали ни одного прямо убойного момента, но если что-то и доходило на Тэтэрушану, то после штрафных или угловых. Неплохой в этом плане матч провел Эрик Дайер – нанес 4 удара (больше всех у «Тоттенхэма»). 

Давние проблемы «Милана» проявились перед самым последним – Дайер остался один в центре штрафной и мог наказывать (удар не получился): 

Справедливости ради, часть фолов «Милана» объяснялась желанием прервать потенциальную контратаку «Тоттенхэма». Показательно, что сразу шесть раз нарушали правили на Харри Кейне – тот способен одним пасом вывести партнера один на один. 

Самый красивый по циничности и важности фол – в конце у Сандро Тонали. 

Харри получил свободу и уже осмотрелся – Сон тоже уже начал рывок под потенциальный (и фирменный для Харри) пас. Фол был максимально необходим. Тонали ценой желтой остановил. 

Главная дуэль матча – между Кейном и Кьером. Датчанин вчистую ее выиграл

Перед матчем Пиоли рассказывал, что стиль «Тоттенхэма» провоцирует много индивидуальных дуэлей. Одной из таких стало противостояние Кейна и Симона Кьера. Выбор в пользу датчанина – не просто результат наложения схем (центральный защитник против центрального нападающего). По словам Тонали, капитану дали четкое персональное задание следить за Харри: 

«Кейн был нашей первой целью при атаках «Тоттенхэма». Было важно заблокировать его и затем запрессинговать остальных. Мы были готовы к большинству их атак – идею с Кьером отрабатывали на тренировках. Понимали, что от нас требуется». 

Слежка за Кейном со стороны Кьера прослеживалась буквально всю игру. Иногда чтобы оказаться рядом с Харри, датчанин даже менялся позициями с партнерами по защите (тут – с Калулу): 

Иногда поднимался выше остальных защитников, только чтобы поджать Кейна: 

Статистика Харри отражает и общее бессилие «Тоттенхэма» в атаке (снова ощущалась нехватка лидеров), но также эффективность Кьера. По сезону Кейн наносит 3,7 удара за игру – вчера был только один (неудобный через себя). Плеймейкерские функции Харри тоже отключили – у англичанина ни одного паса под удар (в АПЛ – почти 2 за игру). 6 потерь и 50% точность передач – тоже индикатор проблем, с которыми Кейн столкнулся под давлением Кьера. 

33-летний (уже в марте будет 34) ветеран заслуживает уважения еще по двум причинам. Во-первых, за Харри часто приходилось подниматься – для медленного защитника вызов, но Кьер с готовностью шел. Во-вторых, датчанин часто оставался без подстраховки – требовалось играть именно в прием, а не в режиме ожидания. В большинстве эпизодов Кьер справлялся – иногда за счет выигранных дуэлей даже запускал контратаки «Милана». 

Пожалуй, было лишь многовато фолов (3 нарушения), но за счет них Кьер не позволял Кейну развернуться и оценить варианты впереди. 

Классными компаньонами Симона стали его партнеры по центру защиты. В первую очередь выделим 18-летнего Малика Тиава, который еще в прошлом году играл во второй Бундеслиге. Для него матч с «Тоттенхэмом» вообще стал первым в ЛЧ. Здорово себя показал: справился с Деяном Кулусевски (швед не создал ни одного момента) и брал на себя Кейна, когда тот все-таки уходил от надоедливого Кьера. 

Объем работы тинейджера отражен в статистике: стал лучшим у «Милана» и по отборам (7 штук), и перехватам (3). Вдобавок неплохо пасовал – в том числе длинными передачами.

***

Заслуженная победа «Милана» – итальянцы были сильнее и коллективно, и в индивидуальных дуэлях. Ответная игра через месяц – у «Тоттенхэма» есть время, чтобы вернуть лидеров (Хейбьерг отбудет бан) и поработать с теми, кто призван их заменить. 

Милан Италия – Тоттенхэм Англия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Браим Диас.
МиланТэтэрушану, Кьер, Тиав, Калулу, Эрнандес, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 77), Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 77), Тонали (Побега, 86), Жиру, Рафаэл Леау (Ребич, 90).
ТоттенхэмФорстер, Эмерсон, Дайер, Лангле (Дэвис, 81), Ромеро, Перишич, Кулусевски (Ришарлисон, 70), Скипп, Сарр, Сон Хын Мин (Данджума, 81), Кейн.
Предупреждения:
Ромеро (48), Дайер (63), Тонали (80), Эрнандес (90).

Фото: eastnews.ru/IMAGO/Giuseppe Maffia/Imago Sport and News

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