Эмери ненавидит нули, а Бьелса любит гугл-карты. Что я узнал об английском футболе в феврале

От редакции: Привет! Это второй выпуск нашей подборки случайных (но не всегда) и обрывочных фактов об английском футболе. Первая серия вам, кажется, понравилась.

• Если у болельщиков спросить про классический состав «Ливерпуля» Клоппа, скорее всего он будет таким: Алиссон, Трент, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино и Мане. Поразительно, но такой основой «Ливерпуль» провел всего 1 (!) матч – против «Тоттенхэма» в финале Лиге чемпионов-2019. В АПЛ таких стартовых 11 не было ни разу. Как же так? (Ответ – травмы Алиссона, Матипа и уход Вейналдума).

• Тео Уолкотт – третий по матчам за «Арсенал» Арсена Венгера в АПЛ (270). Больше только у Патрика Виейра (276) и Денниса Бергкампа (277).

• Тьерри Анри в годы игры за «Арсенал» посматривал дома матчи низших французских дивизионов и выделял для себя игроков, которые должны по таланту оказаться выше. А партнеров Анри доставал расспросами-квизами о малоизвестных футбольных мелочах.

• За 60 матчей в АПЛ команды Унаи Эмери – «Арсенал» и «Астон Вилла» – ни разу не катали нулевые ничьи. Шок? По-моему, да!

• В середине 2010-х Дэвид Мойес хотел подписать форварда «Бернли» Дэнни Ингза в «Реал Сосьедад». Теперь они встретились в «Вест Хэме», а мы заодно вспомнили, что Мойес тренировал в Испании.

• Скотт Паркер сейчас (и, наверное, пока – результаты паршивые) тренирует «Брюгге». В среду он станет третьим английским тренером, который проведет матч Лиги чемпионов с неанглийским клубом. Предшественники – Бобби Робсон («Порту» и ПСВ) и Гари Невилл («Валенсия»).

• Самого дорогого новичка АПЛ Энцо Фернандеса назвали в честь великолепного уругвайского футболиста Энцо Франческоли. Кстати, Зинедин Зидан абсолютно по той же причине назвал Энцо старшего сына.

• Спустя 27 лет в «Хаддерсфилд» вернулся Нил Уорнок – харизматичный тренер, заезжавший в Премьер-лигу чуть ли не с десятком команд. Последний матч в «Хаддерсфилде» Уорнок провел в 1995 году. Тогда, как и сейчас, за «Парму» играл Джанлуиджи Буффон. Кто-нибудь расскажет, за это время много чего произошло?

• Харри Кейн (поздравляем с 200-м голом) – единственный игрок АПЛ, кто забивал в каждом месяце и каждый день недели. Он буквально забивает ВСЕГДА.

• Но что удивительно: в этом сезоне у Кейна всего 1 ассист. В прошлом было 9, в позапрошлом – 14 (Харри выиграл недавно придуманный приз АПЛ лучшему ассистенту). Легко связать просадку с катастрофической формой Сона, любимого партнера Кейна – хотя по ожидаемым ассистам (xA, согласно данным Opta) у самого Харри всего 1.87. Впрочем, Конте хотел видеть Кейна конечной точкой комбинаций – получилось?

• У Брендана Роджерса в «Лестере» налаживаются дела. Чего бы приятного и незаезженного сказать про Брендана? Окей, Роджерс – первый тренер-победитель Кубков Шотландии и Англии со времен Алекса Фергюсона.

• Грэм Каррик, младший брат экс-полузащитника «МЮ» Майкла, тренирует в академии «Ньюкасла» команду U-18.

• Перед назначением в «Эвертон» Марсело Бьелса планировал доработать сезон с молодежной командой и только потом принять основной состав – это вы наверняка видели в новостях. Тогда вот деталь, которая точно разобьет сердце: чтобы проникнуться антуражем, Бьелса с помощью сервисов Google Earth и Street View рассматривал виды вокруг тренировочной базы. Эх, какого же аттракциона нас лишили.

• Суровый Шон Дайч уже навел свои порядки в «Эвертоне». На тренировках введен запрет на шапки и снуды (шарф-хомут). Мотив – в реальных матчах их тоже не носят.

• В последние дни январского окна воспитанник «Эвертона» Энтони Гордон со скандалом и за 45 млн ушел в «Ньюкасл». По иронии Гордон – лицо февраля в клубном календаре «Эвертона». Фанатам было не очень приятно. Повезло, что февраль – самый короткий месяц.

• Тренер Натан Джонс не продержался до нашей второй подборки – его уволили из «Саутгемптона». Попрощаемся фактом из юных лет Натана: он набожный христианин, и в детстве ему не разрешали играть в футбол по воскресеньям.

• На сайте «Солфорд Сити» (клуб из окрестностей Манчестера, за который взялись Гари Невилл, Райан Гиггз и другие звезды Класса-92) не найти статистики бомбардиров. В 2009-м в пожар уничтожил архивы, и у «Солфорда» есть цифры лишь по новейшему этапу истории.

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Фото: REUTERS/Tony Obrien, Carl Recine; Gettyimages.ru/Stu Forster, Michael Regan