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Эмери ненавидит нули, а Бьелса любит гугл-карты. Что я узнал об английском футболе в феврале

Тоттенхэм Тоттенхэм
Эвертон Эвертон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Харри Кейн Харри Кейн
Унаи Эмери Унаи Эмери
Тео Уолкотт Тео Уолкотт
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
Натан Джонс
Нил Уорнок Нил Уорнок
Марсело Марсело
Энтони Гордон Энтони Гордон
Шон Дайч Шон Дайч
Арсенал Арсенал
Солфорд Сити
Скотт Паркер Скотт Паркер
Футбол Футбол

От редакции: Привет! Это второй выпуск нашей подборки случайных (но не всегда) и обрывочных фактов об английском футболе. Первая серия вам, кажется, понравилась. 

• Если у болельщиков спросить про классический состав «Ливерпуля» Клоппа, скорее всего он будет таким: Алиссон, Трент, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино и Мане. Поразительно, но такой основой «Ливерпуль» провел всего 1 (!) матч – против «Тоттенхэма» в финале Лиге чемпионов-2019. В АПЛ таких стартовых 11 не было ни разу. Как же так? (Ответ – травмы Алиссона, Матипа и уход Вейналдума). 

• Тео Уолкотт – третий по матчам за «Арсенал» Арсена Венгера в АПЛ (270). Больше только у Патрика Виейра (276) и Денниса Бергкампа (277).

• Тьерри Анри в годы игры за «Арсенал» посматривал дома матчи низших французских дивизионов и выделял для себя игроков, которые должны по таланту оказаться выше. А партнеров Анри доставал расспросами-квизами о малоизвестных футбольных мелочах.

Мегаматч «Арсенал» – «Ман Сити» и тур АПЛ – угадаете результаты?

• За 60 матчей в АПЛ команды Унаи Эмери – «Арсенал» и «Астон Вилла» – ни разу не катали нулевые ничьи. Шок? По-моему, да!

• В середине 2010-х Дэвид Мойес хотел подписать форварда «Бернли» Дэнни Ингза в «Реал Сосьедад». Теперь они встретились в «Вест Хэме», а мы заодно вспомнили, что Мойес тренировал в Испании. 

• Скотт Паркер сейчас (и, наверное, пока – результаты паршивые) тренирует «Брюгге». В среду он станет третьим английским тренером, который проведет матч Лиги чемпионов с неанглийским клубом. Предшественники – Бобби Робсон («Порту» и ПСВ) и Гари Невилл («Валенсия»). 

• Самого дорогого новичка АПЛ Энцо Фернандеса назвали в честь великолепного уругвайского футболиста Энцо Франческоли. Кстати, Зинедин Зидан абсолютно по той же причине назвал Энцо старшего сына. 

«Челси» против худшей команды АПЛ – наконец-то победа?

• Спустя 27 лет в «Хаддерсфилд» вернулся Нил Уорнок – харизматичный тренер, заезжавший в Премьер-лигу чуть ли не с десятком команд. Последний матч в «Хаддерсфилде» Уорнок провел в 1995 году. Тогда, как и сейчас, за «Парму» играл Джанлуиджи Буффон. Кто-нибудь расскажет, за это время много чего произошло?

• Харри Кейн (поздравляем с 200-м голом) – единственный игрок АПЛ, кто забивал в каждом месяце и каждый день недели. Он буквально забивает ВСЕГДА. 

• Но что удивительно: в этом сезоне у Кейна всего 1 ассист. В прошлом было 9, в позапрошлом – 14 (Харри выиграл недавно придуманный приз АПЛ лучшему ассистенту). Легко связать просадку с катастрофической формой Сона, любимого партнера Кейна – хотя по ожидаемым ассистам (xA, согласно данным Opta) у самого Харри всего 1.87. Впрочем, Конте хотел видеть Кейна конечной точкой комбинаций – получилось? 

• У Брендана Роджерса в «Лестере» налаживаются дела. Чего бы приятного и незаезженного сказать про Брендана? Окей, Роджерс – первый тренер-победитель Кубков Шотландии и Англии со времен Алекса Фергюсона. 

• Грэм Каррик, младший брат экс-полузащитника «МЮ» Майкла, тренирует в академии «Ньюкасла» команду U-18. 

• Перед назначением в «Эвертон» Марсело Бьелса планировал доработать сезон с молодежной командой и только потом принять основной состав – это вы наверняка видели в новостях. Тогда вот деталь, которая точно разобьет сердце: чтобы проникнуться антуражем, Бьелса с помощью сервисов Google Earth и Street View рассматривал виды вокруг тренировочной базы. Эх, какого же аттракциона нас лишили.

• Суровый Шон Дайч уже навел свои порядки в «Эвертоне». На тренировках введен запрет на шапки и снуды (шарф-хомут). Мотив – в реальных матчах их тоже не носят.

Если тоже играете в футбол без шапки – можно поставить на «Эвертон» против «Лидса»

• В последние дни январского окна воспитанник «Эвертона» Энтони Гордон со скандалом и за 45 млн ушел в «Ньюкасл». По иронии Гордон – лицо февраля в клубном календаре «Эвертона». Фанатам было не очень приятно. Повезло, что февраль – самый короткий месяц.

• Тренер Натан Джонс не продержался до нашей второй подборки – его уволили из «Саутгемптона». Попрощаемся фактом из юных лет Натана: он набожный христианин, и в детстве ему не разрешали играть в футбол по воскресеньям. 

• На сайте «Солфорд Сити» (клуб из окрестностей Манчестера, за который взялись Гари Невилл, Райан Гиггз и другие звезды Класса-92) не найти статистики бомбардиров. В 2009-м в пожар уничтожил архивы, и у «Солфорда» есть цифры лишь по новейшему этапу истории. 

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Фото: REUTERS/Tony Obrien, Carl Recine; Gettyimages.ru/Stu Forster, Michael Regan

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