Для полного счастья болельщикам «Арсенала» не хватает успеха Смита Роу. Очень хочу его мощный камбэк в 2023-м

Новогодний сериал Sports.ru о людях, от которых мы ждем прорыва в 2023-м, добирается до полузащитника «Арсенала» Эмила Смита Роу. Вадим Лукомский рассказывает о его суперспособностях, травме, которая ему долгое время мешала, и последнем препятствии на пути к успеху.

«Арсенал» идет на первом месте в АПЛ с 5-очковым отрывом, играет в зрелищный позиционный футбол с самым молодым составом в лиге. Нужно сильно постараться, чтобы загадать что-то кроме сохранения текущего положения.

Но одна болельщицкая мечта у меня все-таки остается – хочется увидеть Эмила Смита Роу в роли лидера этой команды. В сезоне-2022/23 он пока лишь пять раз появился на поле (ни разу в старте), но наконец залечил давнюю травму. Шанс есть, но будет непросто.

Парадокс Смита Роу: воплощает арсенальские ценности, но потерялся в сильном «Арсенале»

В академии «Арсенала» Эмил с 10 лет. Его отец играл на любительском уровне и учился в одной школе с Ианом Райтом. Смит Роу несколько раз отказывал «Тоттенхэму» из-за связи с родным клубом. Последний раз в 16 лет – тогда отвечавший за поиск молодых талантов Дэвид Уэбб предлагал ему более прямой путь в основу и называл идеальным игроком для футбола Почеттино.

В конце прошлого сезона Деннис Бергкамп и Тьерри Анри заезжали на матч «Арсенала» против «Лидса» – и поговорили с Букайо Сакой и Смитом Роу. В частности Деннис сказал, что ему нравится страсть, с которой играет Эмил. «Это было невероятно. Я впервые встретился с Деннисом Бергкампом – и не мог поверить, что это реальность», – вспоминал Смит Роу.

«Эмил – очень трудолюбивый и скромный парнишка, у которого особенная связь с нашим клубом», – резюмировал Микель Артета. Смит Роу – воплощение арсенальских ценностей. Свой – и по духу, и по игровым качествам. При этом у Эмила еще не было мощного отрезка в здоровом «Арсенале» (то самое упущение, которое так хочется исправить в этом году).

В декабре 2020-го он ворвался в кризисную команду, которой отчаянно не хватало креативности, и где просто некому было играть десятку. Появление способного открываться между линиями созидателя чуть улучшило кризисную атаку, но не сделало «Арсенал» топ-командой. Однако за Смитом Роу было приятно следить.

«Эмил мне очень нравится, – признавался в интервью Sky Sports Джек Уилшер. – Он дерзко ворвался в основу. Даже в неудачных матчах именно он кажется единственным лучиком надежды. Отлично тащит мяч, связывает оборону с атакой. Уже сейчас он критически важен для «Арсенала».

В сезоне-2020/21 только Джек Грилиш (тогда одна из ярчайших звезд лиги в составе «Астон Виллы») превзошел Смита Роу по количеству созданных моментов после проходов с мячом на 10 и более метров. Этот навык не просто характеризует умение созидать – он подчеркивает мощь в индивидуальном созидании.

Беседуя с Эмилом для Daily Mail, Джейми Реднапп указал на еще одно сходство между этими футболистами – оба играют со спущенными гетрами. «Просто так у меня появляется ощущение дополнительной свободы. Я как бы говорю миру: «Я хочу играть в свой футбол и быть свободным». Возможно, это можно назвать маленьким суеверием, но оно мне помогает», – объяснял Смит Роу.

В роли свободного созидателя в кризисной команде Эмил был очень хорош – и стал только круче в начале сезона-2021/22. На стартовом этапе он был лучшим полевым игроком команды. «Он отлично владеет обеими ногами и всегда выглядит так, будто полностью контролирует эпизод. Особенно меня впечатляет скорость, с которой он может бежать с мячом в ногах», – восторгался Джейми Каррагер.

«Он обладает очень специфическим набором качеств, которые необходимы, чтобы открываться в чужой опорной и находить там пространство», – подчеркивал Артета. Внутри команды Смита Роу прозвали «кройдонским Де Брюйне» (Кройдон – родной городок Эмила). После одного голевого паса Смита Роу Сака обыграл прозвище, тегнув в твиттере Смита Роу с подписью «спасибо, Кевин».

Про схожесть спрашивали и Артету – он посоветовал пока продолжить называть его Эмилом. А вот впечатления самого Смита Роу: «Да, я слышу это каждый день на тренировках. Иногда просто «Кевин». Иногда «кройдонский Де Брюйне». Честно говоря, я с радостью принимаю эти сравнения. Как можно жаловаться, когда тебя сравнивают с таким игроком?»

На фоне мощного отрезка Смит Роу потребовал (да, именно так) десятый номер. «Эмил попросил себе десятку. Это подчеркивает его амбиции и желание играть на самом высоком уровне. Мне нравится, когда игроки ведут себя таким образом – просят о большем, даже пока, возможно, не готовы это потянуть. Если игроки верит в себя, не нужно это ограничивать. Поэтому когда он попросил меня и клуб о таком шаге, я сказал: «Окей, давай попробуем», – комментировал Артета.

В начале прошлого сезона с новым номером Смит Роу блистал, когда вокруг царил хаос. В начале кампании он был лучшим полевым игроком, но у «Арсенала» не было построенной игры в атаке. Когда команда избавилась от Пьера-Эмерика Обамеянга и заиграла, основным в атаке стал квартет Сака-Эдегор-Мартинелли-Ляказетт. Смит Роу превратился джокера, который выходил со скамейки, но часто забивал.

Интересно, что это тоже скорее сценарий, где больше хаоса, чем заготовленных на тренировочном поле элементов. Пока Эмил добивался успеха в «Арсенале» только в таких условиях – только на фоне кризисов.

В апреле 2021-го Артета даже указывал на нездоровую связь: «Если команда так сильно полагается на импровизацию двух игроков (Смит Роу и Сака) для достижения результата, то она находится в не очень сильной позиции». В то же время тренер признавал: «Наблюдать за их взаимодействием – огромная радость. Здорово, что у меня есть такая возможность не только в матчах, но и на каждой тренировке».

Сака доказал, что может быть частью более сбалансированного механизма. Он – важный лидер нового «Арсенала». Смит Роу в теории обладает всеми качествами, но в его случае пазл пока ни разу не сходился. Либо ему что-то мешало, либо «Арсенал» был кризисным.

В этом сезоне Смит Роу ни разу не вышел в старте. Проблема в таинственной травме – оказывается, она терзала Эмила 4 года

«Многие об этом не знают, но с сезона-2018/19 меня беспокоила эта травма. В эти годы мне приходилось очень непросто. Очень рад, что все наконец закончилось. Операция прошла успешно, я хорошо себя чувствую», – поделился на днях Смит Роу.

Эмил почувствовал боль в области паха после неудачной попытки пробить по мячу на тренировке «РБ Лейпциг», где он был в аренде в 2019-м. С тех пор у него появилась таинственная проблема, которая уходила и приходила на разных этапах.

Например, в начале этого сезона он не был в списках травмированных и часто в первые месяцы кампании оказывался в заявке, но не выходил больше, чем на 20 минут. The Athletic писал, что «травма Смита Роу нуждается в максимально внимательном менеджменте», а Артета на пресс-конференциях упоминал травму, но не уточнял деталей:

«У Эмила давняя проблема. К сожалению, он периодически чувствует дискомфорт в зоне паха. В этом сезоне у него нет возможности постоянно тренироваться, мы оцениваем его состояние и стараемся максимально ему помогать».

Кажется, всю серьезность ситуации долго не понимал сам Смит Роу (ориентируясь на оказавшиеся неверными прогнозы врачей). В июле он открыто говорил о цели сыграть на ЧМ-2022. Позже выяснится, что из-за сроков даже теоретической возможности не было.

«Меня сильно беспокоит ситуация. Когда Эмил пытается тренироваться, он не может выкладываться на 100%, он не готов и действует через боль. Это важное опасение. Мы должны найти решение. Сейчас работаем над этим», – резюмировал Артета в сентябре. Скоро пришло осознание, что без операции не обойтись.

Три месяца ушло на реабилитацию, но уже в конце декабря Смит Роу приступил к тренировкам. На этой неделе в кубковом матче против «Оксфорда» окончательно вернулся на поле.

Восстанавливаясь Смит Роу был с командой – приезжал на базу каждый день, просто потому что ему было интересно следить за тем, что строит Артета в тактическом плане. На вопрос, чем он занимался дома во время травмы, отвечает так: «Изучал матчи и смотрел нарезки. Осмыслял, куда лучше было отдать, в какой момент правильнее избавляться от мяча, как создавать еще больше моментов. Разумеется, я смотрел не только собственные хайлайты – изучал и других игроков. Кого именно? Кевина де Брюйне, Бернарду Силву, Бруну Фернандеша и Мэйсона Маунта».

Что будет означать успех Смита Роу

К 2023 году мы подошли с двумя конкурирующими гипотезами – из-за выпавшего отрезка трудно между ними выбрать.

Первый вариант. Смит Роу талантлив, но ему удобнее тащить в роли лидера в кризисной команде, а не быть элементом отлаженного механизма. Некоторых ярких игроков позиционные структуры лишь сковывают. Возможно, Эмил из их числа – его главная сильная сторона (созидание через проходы с мячом) неплохо вписывается в эту картину. Кстати, немного похоже на сценарий Грилиша в «Сити». В этом случае потолок Смита Роу – роль джокера со скамейки.

Второй вариант. Смит Роу достаточно силен и вариативен, чтобы адаптироваться к более структурному рисунку (как это, например, сделал Сака). Просто пока ему не повезло с внешними факторами – прогресс «Арсенала» пришелся на пик его проблем со здоровьем, хотя прямой связи и кардинальной несовместимости тут нет.

Обе гипотезы нужно держать в голове, но пока я склоняюсь ко второму варианту. Эмил может и даже должен стать важной частью нового «Арсенала». У него есть все качества, но это не означает, что камбэк в основу будет простым. Явной роли для него сейчас нет.

Эдегор – топ на позиции десятки и лучше подходит этой команде (левша и любит правый полуфланг для открываний – в отличие от Смита Роу, который предпочитает открываться левее в опорной зоне). Левый вингер Мартинелли после ухода Обамеянга стал критически важен как игрок, который растягивает оборону и открывается за спину – Смит Роу не дает этих качеств в аналогичном объеме (больше любит открывания между линиями).

Еще одна потенциальная позиция – авантюрная более глубокая роль, где сейчас выходит Гранит Джака. Тут потенциальная проблема в балансе при обороне – центр может стать слишком открытым. Плюс в этом сезоне швейцарец набрал волшебную форму. Пока явной дорожки в старт не видно, но не стоит недооценивать гигантский потенциал Эмила.

«Лучший игрок у нас на тренировках – это Смит Роу. Тренируясь с ним каждый день, осознаешь, насколько он особенный. Он способен получать мяч под любым уровнем давления, хорошо обыгрывать соперников, может и забивать, и отдавать голевые. Потрясающий игрок. Обожаю с ним играть», – рассказывал в интервью Goal.сom Киран Тирни. «Он не просто талантлив. Он ультраталантлив. Эмил способен найти пространство даже в телефонной будке – и всегда очень, очень хорошо оценивает ситуацию вокруг себя», – восторгался Дэнни Каули (тренировал Смита Роу во время аренды в «Хаддерсфилд»).

В интервью Sky Sports экс-тренер отвесил Эмилу еще пару комплиментов: «Он один из тех игроков, которые производят впечатление с первого взгляда. Если любишь футбол, влюбляешься в него. Он фантастический игрок – тотальный футболист. Эмил владеет искусством получения мяча между линиями, умеет взрывать ритм матча и очень ритмичен в каждом действии – и когда импровизирует, и когда тащит мяч. Он великолепно держит равновесие. Помню, что мы должны быть осторожными в комплиментах молодым игрокам. Но мне очень трудно без воодушевления говорить про Эмила, когда я лично с ним поработал и знаю его возможности».

Артета тоже отметился: «Каждый раз, когда Эмил получает мяч, возникает ощущение, что вот-вот случится нечто важное. Он очень креативен, обладает даром получения мяча и созидания в зонах повышенной ценности».

«У него естественным образом развит навык, который приходится вбивать в голову многим молодым игрокам – понимание, когда нужно открываться за спину. В нем это движение развито как естественная привычка», – объяснял нынешний тренер «Форест» Стив Купер (работал со Смитом Роу в сборной Англии до 17 лет). Каули объяснял, как умно Эмил пользуется этим инструментом: делает несколько рывков за спину (вынуждая защитников сесть глубже), а потом открывается между линиями – в пространстве, которое образовалось, так как защита села поглубже.

Еще один важный для понимания потенциала вердикт от Марка Хадсона (работал с ЭСРв штабе «Хаддерсфилда»): «Он невероятно альтруистичен. Многих игроков нужно обучать этому – учить их не принимать эгоистичные решения. Делать рывки, от которых выигрывают партнеры, очень трудно, но для него это естественно».

У Смита Роу есть талант, интеллект, здравое отношение к делу и арсенальская школа. Теперь нет травмы, которая мешала четыре года. Он может стать даже еще мощнее, чем прежде, и закрепиться в здоровом амбициозном «Арсенале».

При этом путь в основу из текущего положения – главное испытание в карьере Смита Роу. Состав так укомплектован и сбалансирован, что Эмилу придется показать нечто экстраординарное. Думаю, он на это способен. Любой вариант выигранной им конкуренции сделает «Арсенал» вариативнее и сильнее, а за Смита Роу будет просто очень радостно.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan, Mike Hewitt, Adrian Dennis