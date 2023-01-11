Букайо Сака – мой герой 2022-го. Не поплыл после решающего промаха в финале Евро и стал лучшим в «Арсенале» и в сборной

Слава Палагин – о молодой звезде с характером.

В нашем новогоднем сериале про персонажей, которыми мы восхищались в ушедшем году, полно классических сказочных историй.

Стефано Пиоли – про долгожданное признание на шестом десятке лет;

Алексис Мак Аллистер – про внезапный прорыв от запаса Брайтона до победы на чемпионате мира;

Флориан Сотока – про восхождение с самых низов в стиле Рокки (ну, или Гены Букина, который смог, как здорово подсказали в комментах).

Букайо Сака в отличие от Пиоли и Мак Аллистера ничего не выиграл в 2022-м, а на фоне Сотока уже относительно давно на виду. Его история – про то, как пройти страшный стресс-тест тинейджером и выйти из него зрелым мужчиной, который рвется к победе в АПЛ.

Сака не забил решающий пенальти в финале Евро, а потом столкнулся с расизмом в соцсетях

Тот самый стресс-тест, если кто-то не помнит – незабитый Букайо пенальти в финальной серии с Италией на чемпионате Европы. Сака неожиданно подошел к точке пятым: после матча Саутгейт объяснял, что сделал выбор исходя из впечатлений на тренировках. Других аргументов просто не видно: к тому моменту Букайо вообще не бил в официальных матчах – был только удар в выставочной игре и парочка пенальти за юношескую команду «Арсенала». С давлением «Уэмбли» Сака не справился – Доннарумма потащил удар и оставил Англию без трофея на родной земле.

Похвалим Саутгейта – за решение доверить Саке решающий удар тренер сразу же взял всю ответственность на себя. Но от критики Букайо это не спасло. В какой-то момент тема мерзких оскорблений в адрес Саки, Рэшфорда и Санчо вышла за пределы спортивных новостей – в защиту футболистов даже выступил Борис Джонсон.

Призывы убираться в свою Нигерию не остались незамеченными властями – полиция Лондона позже отчиталась об 11 приводах по этому поводу. Одного отправили за решетку на два с половиной месяца, другой раскаялся и признал, что его следует забанить от походов на стадион на всю жизнь. Сам Сака несколько дней не реагировал, но позже выступил с открытым письмом:

«Несколько дней я держался подальше от соцсетей, чтобы провести время с семьей и поразмышлять о том, что произошло в последние несколько недель. Это письмо не выразит всей моей благодарности за ту любовь, которую я получил, выступая за сборную. Я просто чувствую, что должен поблагодарить всех, кто поддерживал меня.

Для меня было честью представлять сборную Англии, я благодарен за все, чему научился у каждого игрока и персонала, которые так усердно работали последние полтора месяца. Помочь этой команде выйти в наш первый финал за 55 лет, видеть свою семью в толпе зрителей, знать, чем они пожертвовали, чтобы я оказался тут – это многое для меня значило.

Нет слов, чтобы передать, как сильно я был разочарован результатом и собственным промахом. Я правда верил, что у нас получится выиграть этот трофей для вас. Мне жаль, что у нас не получилось это на своем поле, но обещаю: мы отдадим все, чтобы убедить вас – это поколение знает, как побеждать.

Моя реакция после матча говорила обо всем, что я чувствовал в тот момент. Чувствовал, что подвел всех вас и особенно мою семью, но могу обещать вам вот что: я не позволю этому моменту или тому негативу, который получил за последние дни, сломить меня. Любовь всегда побеждает».

Сака не соврал – с тех пор он только прогрессирует, а в стрессовых ситуациях больше не паникует.

Букайо здорово помогла поддержка – подбадривали даже фаны «Тоттенхэма». С пенальти больше никаких проблем

На стальной характер Саки указывали еще до того самого промаха. Объясняя само попадание Букайо на Евро, Саутгейт приводил это в качестве одной из причин:

«Во-первых, он здорово себя показывал в матчах за сборную и в клубе, у которого выдался не самый простой сезон. Молодым игрокам проще вписаться в команду, которая постоянно побеждает и не испытывает игровых проблем. Но Букайо ворвался в команду, которая проходит переходный период. И помогли ему не только игровые качества, но и характер. Это видно по его игре».

Помимо характера, проработать проблему помогла поддержка родных. Несмотря на мультимиллионый контракт, Букайо продолжает жить с родителями. По словам Саки, польза огромная – они постоянно спускают его с небес на землю и помогают стать лучшим в профессии.

Неожиданной терапией после промаха стала дружба с Тьерри Анри. Француз разыскал номер Букайо после финала и утешал по телефону. С тех пор у них непрерывное общение, из которого Сака выуживает ценные советы. «Звонок Тьерри многое для меня значил. Теперь мы часто общаемся после матчей «Арсенала». Он волшебный человек и все еще страстно переживает за клуб», – рассказывал Сака перед чемпионатом мира.

Поддержка прилетела даже от фанатов «Тоттенхэма». Букайо не попал в старт «Арсенала» на первое после Евро дерби, но перед выходом на замену удостоился оваций всего стадиона. «Тот факт, что болельщики «Тоттенхэма» устроили для меня такой прием, говорит лишь о том, что в жизни есть более важные вещи, чем футбол», – восхищался Сака.

Комбинация железных нервов и повсеместной поддержки помогла Букайо преодолеть главный вызов и не испугаться. Сака не штатный пенальтист «Арсенала», но с тех пор реализовал все три попытки. За незначительным количеством скрывается ответственность момента, в который Сака отваживается подойти к точке.

Во всех трех матчах, в которых Букайо забивал, «Арсеналу» противостоял топовый соперник: в прошлом сезоне – «Челси» и «Манчестер Юнайтед», в этом – «Ливерпуль». В двух случаях дело происходило в концовках. Перед первым сомнения были даже у Микеля Артеты:

«Сначала я думал, что удар нанесет Мартинелли, поэтому когда мяч взял Букайо, моей первой мыслью был тот его летний промах. Но, как я говорил, когда дело касается Букайо, все, что происходит в его жизни, он переносит в пользу и неоценимый опыт. Он учится на каждой своей ошибке и вот почему стал настолько зрелым, чтобы подойти к точке. Даже если бы он промахнулся, само желание говорит о его образе мышления и характере».

Проделки соперников тоже не волнуют Букайо. После случая с «Ливерпулем», когда пенальти затягивался из-за драки между игроками, Сака отмечал: «Не знаю, что перед моим ударом пытались сделать игроки «Ливерпуля». Возможно, специально затягивали время или пытались залезть мне в голову. Я просто стоял на своем и понимал, что пробью так, как уже представил в уме – к счастью, у меня получилось».

На чемпионате мира Англии не пришлось участвовать в серии пенальти, но по ходу турнира Букайо рассказывал, что его уже ничего не смутит: «С того момента я здорово повзрослел и сильно продвинулся и как игрок, и как личность. Если бы я не был уверен в себе, не бил бы пенальти за «Арсенал». Поэтому если настанет момент и меня выберут для исполнения пенальти, буду более чем счастлив пробить».

Уверенность Букайо переросла в шикарный отрезок в клубе. Сака – самый сбалансированный игрок «Арсенала»

Забив Ирану, Букайо стал третьим (после Оуэна и Беллингема) в списке самых молодых бомбардиров Англии на чемпионатах мира. А еще первым игроком «Арсенала», который забивал за Англию на ЧМ со времен Сола Кэмпбелла (прошло 20 лет!). Еще круче два других достижения 2022-го – Букайо признавали игроком года как в клубе, так и в сборной.

Тони Адамс максимально гордится (и, возможно, даже перебарщивает с похвалой): «Я считаю, что Сака – лучший игрок сезона. Парень просто феноменален. Я немного ругал Гарета за то, что тот убирал его с поля во время чемпионата мира. Но Сака в нынешней форме ничуть не хуже Месси. Даже когда мы сомневаемся в нем, а он не забивает пенальти в финале Евро, он возвращается. Каждый раз, когда я вижу его на поле, он создает голевые моменты и забивает. Это феноменальный футболист, лучший игрок в сборной Англии и лучший игрок для «Арсенала».

Форма Саки помогла команде Артеты выдать отличный год – по количеству набранных очков в 2022-м «Арсенал» уступил только «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» (по 79 против 77). Что же делает Букайо таким важным для неожиданного лидера АПЛ?

Начнем с цитаты Пепа Гвардиолы: «Секрет успеха во всех командных видах спорта в том, чтобы создать численное преимущество в одной части поля, вынуждая соперника приспособиться и переместить свою оборону туда, следовательно, другой фланг окажется ослабленным. Когда это случается, нужно атаковать и забивать после перевода мяча на этот фланг. Именно для этого нужны долгие перепасовки, они приносят пользу, только если в них есть четкий замысел. В нашем случае он заключается в том, чтобы нагрузить соперника на одном фланге – и отправить его в нокаут на другом. Так я вижу нашу игру».

Уникальность Саки в том, что он способен принести пользу от обоих приемов. Букайо в руках бывшего ассистента Пепа – хороший инструмент и для комбинаций с партнерами, и для обострений на индивидуальном мастерстве. В этом сезоне «Арсенал» гармонично распределяет атакующую нагрузку между флангами, поэтому Сака чаще удивляет за счет смены приема.

Когда комбинация развивается через его фланг, Букайо выбирает один из трех вариантов. Есть привычные еще по прошлому сезону комбинации с Мартином Эдегором:

Есть передачи на ход Бену Уайту, который удивляет подключениями по флангу:

А есть передачи под удар Томасу Парти – так как ганец правша, чаще заходит именно к флангу Букайо («Тоттенхэм» помнит):

Выбор адресата зависит от разных параметров. Перед матчами Сака просматривает предстоящих соперников на планшете в попытке распознать их слабые места, а уже на поле изучает их поведение и расстановку. Артета отмечал:

«Что самое главное в игре Букайо? Интеллект. Мы можем говорить о физических данных, характере или технике. Но именно мозг отвечает за принятие решений. Букайо принимает столько правильных решений именно потому, что он умный игрок. У него получается отлично читать эпизоды. Понятно, что требуется техника, чтобы это решение потом исполнить, но за всем стоит именно интеллект».

В индивидуальном плане Сака тоже хорош – берет тонкими навесами в штрафную и умением протащить мяч на ограниченном пространстве. В выигрыше – снова партнеры. После проходов с мячом Букайо отдал сразу 14 передач под удар в этом сезоне. Больше в АПЛ только у Кевина де Брюйне (15).

Сочетание командности и личных качеств делает из Сака одновременно сбалансированного и непредсказуемого игрока. В зависимости от схемы соперника и ситуации в игре он просто подбирает наиболее подходящий прием. Благодаря технике получается исполнять. Как доказательство – табличка из самых разных компонентов, по которым Сака входит в топ-10 АПЛ:

Учитывая историю Саки, важно, что Букайо исполняет в момент, когда «Арсеналу» это требуется сильнее всего. В восьми случаях из двенадцати его результативные действия выводили команду вперед – особенной стала игра с «Ливерпулем», когда Сака делал это дважды. Во всех трех матчах, в которых «Арсенал» пропускал первым, Букайо помогал отыграться. В общей сложности только результативными действиями Сака принес 14 очков.

Короче, несмотря на возраст, Букайо даже не думает бежать от ответственности. Когда градус давления зашкаливает, Сака раскрывается еще ярче.

Фото: REUTERS/Peter Cziborra, Andrew Couldridge, ; Gettyimages.ru/Paul Ellis – Pool / Pool, Justin Setterfield, Laurence Griffiths, Julian Finney