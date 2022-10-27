Инструкция для Роналду: однажды Кейн отвоевал авторство похожего гола в АПЛ

В роли Бруну был Эриксен.

Борьба Криштиану Роналду за авторство первого гола Уругваю продолжается.

Анонсировано, что Федерация футбола Португалии направит в ФИФА доказательства касания. Пока же правду отстаивает Пирс Морган, поразительно сблизившийся с Роналду в последние недели.

Криштиану готов спорить даже с технологиями: датчики внутри мяча adidas все равно не убедят, что гол – не его.

Этой упрямостью Роналду очень похож на другого большого форварда современности – Харри Кейна. В 2018-м звезда «Тоттенхэма» даже клялся здоровьем близких, убеждая Премьер-лигу в похожей ситуации – сработало. Битва за авторство шла четыре дня и закончилась успешно.

Роль Бруну тогда досталась Кристиану Эриксену, еще одному скромному гению паса.

Какой была ситуация? У Кейна были аргументы?

7 апреля 2018-го «Тотеннхэм» в АПЛ на выезде обыграл «Сток» (2:1). Оба гола «шпор» организовал Эриксен.

Датчанин открыл счет, пробив в дальний угол после паса Деле Алли. Затем, на 63-й минуте, Кристиан исполнил стандарт с левого фланга. Ближе всех к прилетевшему в штрафную мячу оказался Кейн, он отклеился от Райана Шоукросса. Вратарь Джек Батленд был рядом, но движение нападающего его дезориентировало – мяч залетел в сетку.

Харри отпраздновал гол в объятиях Сона с видом человека, который мало в чем сомневается.

Премьер-лига посчитала иначе и не зафиксировала касания Кейна, отдав второй гол Эриксену.

«Это точно мой гол. Мяч чиркнул по плечу. Не волнует, это мой гол» , – заявил форвард, улыбаясь, в интервью после матча. Стоявший рядом Эриксен рассмеялся. И сказал: «Не знаю. Он праздновал гол как свой, видимо, там было касание. Тогда у меня ассист. Прекрасно».

Тренировавший «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино уклонился от конкретики: «У меня не было времени пересмотреть повтор. Он [Кейн] сказал, что дотронулся плечом, но я точно не знаю. Самое важное – три очка».

Но Харри уже включился в борьбу.

Обладатель «Золотой бутсы» АПЛ еще раз настоял на своем авторстве в твиттере и высказал надежду, что Гари Линекер и Алан Ширер в программе Match of the Day установят истину.

«Клянусь жизнью дочери, что я дотронулся до мяча» , – у Кейна был даже такой аргумент.

А «Тоттенхэм» тем временем подал апелляцию, требуя у лиги присвоить авторство нападающему.

Почему гол был так важен для Кейна?

Кейн стал лучшим бомбардиром АПЛ в сезонах-2015/16 и 2016/17 и рвался к третьей «Золотой бутсе» подряд (чего никому не удавалось со времен Тьерри Анри).

Выезд к «Стоку» был для Кейна первым матчем в старте за месяц – он пропустил несколько туров из-за травмы.

Но более конкретной преградой на пути Харри к бомбардирскому хет-трику была безумная форма пришедшего (вернувшегося) в Премьер-лигу Мохамеда Салаха. У новой звезды «Ливерпуля» было 29 голов. У Кейна – пока автором мяча «Стоку» значился Эриксен – 24.

Снайпер «Тоттенхэма» был уверен, что еще сможет достать египтянина.

Через 4 дня Премьер-лига переписала гол на Кейна

11 апреля на сайте АПЛ вышло заявление. В нем говорилось: « Изначально гол был присужден Кристиану Эриксену, но с учетом сведений игрока и пересмотра эпизода комиссия из трех человек согласилась, что последним было касание Кейна .

Теперь у Кейна 25 голов в сезоне-2017/18».

Какой была реакция? Кейн сказал, что это просто его работа, Салах и игроки «Ливерпуля» высмеяли решение

Реакция прилетела со всех сторон.

• Кейн, разумеется, поддержал лигу: «Люди будут ловить хайп и веселиться в соцсетях. Но это моя работа – выходить на поле и делать все возможное ради команды.

Это часть игры в наши дни. У людей может быть свое мнение, но меня это никоим образом не беспокоит. Кто-то может смеяться, но я просто сосредоточен на своей работе.

Мои шансы? Еще есть матчи, посмотрим. Салах хорош. У нас осталось по четыре игры, увидим, что произойдет».

• В ближайшие дни на Кейна свалилась тонна подколов в соцсетях. Не удержался и Алан Ширер, лучший бомбардир в истории АПЛ: «Интересно, отдадут ли мне те 9 голов, которые я забил, но не получил».

Клуб из подвалов английского футбола «Гейтсхед» поддержал тренд: «Наш второй гол в ворота «Транмер Роверс» мы отдаем Харри Кейну».

• Агент Эриксена Мартин Шутс дал понять, что никакого скандала не будет: «Это удивительная ситуация, хотя не стоит ее преувеличивать. Тем не менее, за 35 лет в футболе я не видел ничего подобного. К счастью, Кристиан – умный парень и не будет делать из этого проблему».

• А вот игроки «Ливерпуля» отреагировали ярко. Вскоре после заявления АПЛ в твиттере Салаха появилась запись: «Огооооооо, серьезно?» К удивлению вингера присоединились партнеры: Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд, Симон Миньоле и Джорджиньо Вейналдум.

Содействие лиги Кейну не помешало Мо взять «Золотую бутсу: египтянин обогнал англичанина в бомбардирской гонке – 32 против 30.

«Делать это за счет Эриксена? Такого я раньше не встречал». Питер Крауч был на стадионе и не видел касания

Питер Крауч был рядом, когда мяч после подачи Эриксена полетел в сторону Кейна. В те времена Питер совмещал игру за «Сток» и колонки в Daily Mail.

Высоченный нападающий вспомнил, что вокруг его первого гола за «Ливерпуль» тоже были споры. Но другого плана — записывать мяч на Питера или автогол. «Ливерпуль» тогда подал успешную апелляцию.

Но чтобы гол просили переписать с одноклубника – здесь Питер удивился.

«Первое, что стоит сказать о Харри Кейне: при всей одержимости голами он честный парень.

Но он попал в ситуацию, в которой его честность поставлена под сомнение.

Я был на скамейке, когда мяч пересек линию, и не мог понять, почему он так празднует. С моего места это выглядело как гол Кристиана Эриксена.

После игры в раздевалке у нашего вратаря Джека Батленда и центрального защитника Бруно Мартинса Инди было такое же мнение. Они не могли быть ближе к моменту, и оба утверждали одно: касания не было.

Понятно, что «Тоттенхэм» хочет, чтобы Харри вновь взял «Золотую бутсу», но делать это за счет Эриксена? Такого я раньше не встречал.

Похоже, Эриксен, любящий творить полузащитник, не придает этому большого значения. Я посмотрел кучу повторов и не могу сказать, что у Харри точно был контакт с мячом.

На его месте надо быть полностью уверенным, иначе я бы беспокоился о карме!

То, что Харри сразу начал праздновать, дает повод верить, что касание было. Именно поэтому я упомянул его честность в самом начале.

В глубине души только он знает, было ли последнее касание – его».

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Фото: Gettyimages.ru/Tony Marshall; East News/Nigel French/PA via AP; globallookpress.com/Li Ga/XinHua