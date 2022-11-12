Разбогатевший «Ньюкасл» уже рвется в ЛЧ. Секрет – лучшие стандарты в АПЛ и игрок, который мстит Джеку Грилишу

Эдди Хау – новый Фергюсон?

Спустя год после покупки клуба консорциумом из Саудовской Аравии «Ньюкасл» уже рвется в Лигу чемпионов. Команда Эдди Хау идет третьей в АПЛ и уступает лишь «Арсеналу» и «Ман Сити» – команде, которая установила личный рекорд по очкам на старте сезона, и действующему чемпиону. На паузу, связанную с чемпионатом мира, «Ньюкасл» при любых обстоятельствах уйдет в четверке.

Стремительный взлет был бы невозможен без трансферов – за два окна «Ньюкасл» потратил больше 250 миллионов фунтов. Покупки облегчили восхождение, но направление задал Хау – именно совокупность факторов сделала из «Ньюкасла» команду, которая реально претендует на ЛЧ и может воспользоваться кризисом у топ-клубов.

Состояние «Ньюкасла» перед Хау дополнительно подсвечивает прогресс. Это был ужас-ужас!

Не забываем: после смены владельцев «Ньюкасл» еще тренировал Стив Брюс. От него отказались не сразу, но другого выхода не оставалось – команда уверенным темпом двигалась в Чемпионшип.

Позиция в таблице пугала не меньше игрового кризиса. Не было даже аспекта, за который можно зацепиться. По всем параметрам «Ньюкасл» был либо худшей командой лиги, либо одной из худших команд. Расставание с Брюсом было неизбежным.

Убогость команды, которую унаследовал Хау, заставляет еще сильнее восхититься прогрессом – даже со скидкой на трансферы, которые объективно помогли Эдди. После его назначения только четыре клуба набрали больше очков, чем «Ньюкасл»:

Сам прогресс был крайне поступательным. Начинал Хау с базовых вещей. На первых порах помогали игроки, с которыми Эдди работал в «Борнмуте» – Каллум Уилсон, Райан Фрейзер и Мэтт Ритчи. В команде их даже прозвали сержантами – за то, что помогали партнерам разобраться в требованиях Хау.

Ключевой задачей на стартовом этапе была физика. Источник The Athletic в клубе сообщал, что состояние игроков было чуть ли не главной проблемой перед назначением Хау. Выпадавшие в плотном графике паузы Эдди посвящал решению. Интенсивность стала самым популярным словом на тренировках (ее Хау даже попросил выписать на стенах базы). Некоторые с нагрузкой не справлялись: новичок Мэтт Таргетт привык только через пару недель после трансфера, а Джонджо Шелви из-за усталости вырубался в 8 вечера.

В игровом плане тоже без революционного подхода. После знакомства с командой Хау понял, что нужно начинать с обороны. Покупки Кирана Триппьера и Криса Вуда подчеркнули прагматичный путь развития: первый – мастер навесов, второй – шикарно борется на втором этаже. Чтобы не утомить игроков, Хау дозировал разборы, а на тренировках исключал тоску и повторение одних и тех же упражнений – помог архив с пятью сотнями тренировок.

Прибавив у своих ворот, «Ньюкасл» уверенно избежал вылета, но Эдди хотел большего:

«Если вспомнить, с каких позиций мы начинали, то все выглядело здорово. Но по метрикам, которые указывают на качество игры, мы все равно были очень низко – я говорю про владение и разницу ударов. Да, мы начали побеждать и собирать очки, но в большинстве матчей не доминировали над соперником.

Не думаю, что можно довольствоваться только очками. В какой-то момент просто перестанешь побеждать, и начнутся большие проблемы. Сейчас мы пытаемся изменить стиль. Хотим играть в современный и доминантный футбол, причем не важно – дома или в гостях. Для меня это главный маркер прогресса».

Наблюдения со стороны подчеркивают, что Хау справился и с этой задачей. Вот недавнее замечание Томаса Франка из «Брентфорда»:

«Я хотел бы похвалить Эдди, его тренерский штаб и игроков. Они проделали большую работу – сначала стабилизировали ситуацию, а сейчас играют в динамичном и агрессивном стиле, полагаясь на хорошую форму игроков. Эдди сделал их намного более атакующими и прессингующими. Теперь они стараются играть от себя, а не от соперника. Мне это нравится».

«Ньюкасл» играет первым номером благодаря прессингу. Хвалит даже Пеп

Первые намеки на развитие пошли еще в конце прошлого сезона. Сохранив место в АПЛ, команда выдала два мощных прессинг-перфоманса – против «Арсенала» и «Бернли». Готовность команды сделать этот шаг подчеркивает тот факт, что оба соперника, в отличие от «Ньюкасла», были еще мотивированы: «Арсенал» претендовал на место в ЛЧ, а «Бернли» пытался избежать вылета.

В обоих матчах «Ньюкасл» выдавал суперпоказатель по интенсивности прессинга – в два раза выше нормы. Микель Артета после поражения одновременно и критиковал своих, и нахваливал команду Хау за давление:

«Они были сильнее в каждом аспекте, а мы особенно ужасны в розыгрыше. Просто не справились с игрой, в которую нас заставили сыграть. Попытались что-то изменить, но лучше так и не стало. Меня обескураживает, что «Ньюкасл» был в 10 раз лучше нас. Мы так и не показали, что соответствуем уровню Лиги чемпионов».

Летом «Ньюкасл» продолжил развитие. На предсезонке Хау посвящал прессингу целые тренировки, а игроки настолько прониклись, что даже подгоняли отстающих – часто доставалось технарю (но совсем не трудяге) Аллану Сен-Максимену. Следование плану проявилось даже по покупке вратаря – из «Бернли» забрали Ника Поупа, который был одним из лучших по выходам из штрафной и часто страховал высокую линию.

Заточенность на прессинг уже прослеживается по интенсивности давления. При Брюсе команда была самой трусливой в АПЛ: Стив объяснял, что «Ньюкасл» способен только глубоко защищаться и контратаковать – якобы такое наследие ему оставил Рафа Бенитес. Приход Хау слегка изменил ситуацию, а полноценная предсезонка сотворила революцию: сейчас по интенсивности давления «Ньюкасл» уступает лишь «Лидсу», «Челси», «Арсеналу» и «Ливерпулю».

Работа над физической формой, с которой Хау начинал в «Ньюкасле», стала главной причиной прогресса. Эдди объяснял:

«Многое исходит от игроков, которые есть в распоряжении. Они создают такую систему, под которую подстраиваешь план на игру. У нас в составе несколько классных атлетов – они на инстинктивном уровне заточены на прессинг. Взять того же Мигги (Альмирона) – ему не нужно встраиваться в систему, он изначально был готов к такой игре без мяча. Кому-то потребовалась дополнительная работа, но за этот год мы инвестировали много времени и сил в нее».

Еще один важнейший фактор – изучение соперников и подстройка под них. Перед матчем с «Брентфордом» штаб Хау выделил как слабое звено вратаря Давида Райю – именно из-за игры ногами. На него давили при каждом удобном случае – дважды привело к голам. В самом «Ньюкасле» за структуру прессинга отвечает купленный зимой Бруно Гимараэс. Бразилец может либо подняться к атакующей группе, либо остаться с четверкой защитников – зависит от схемы соперника.

Пара примеров.

Матч с «Сити» – Гимараэс выдвигается на свободного по схемам Родри:

Матч с «Астон Виллой» – остается глубоко и присматривает за десяткой Буэндией:

Матч с «Ман Юнайтед» – смешанный подход. Смещается от Каземиро к Бруну:

В игре с «Тоттенхэмом» Гимараэс часто выдвигался на опорника Биссума – это оставляло центральных защитников без подстраховки против Кейна и Сона. Впечатлился такой смелостью даже Пеп Гвардиола: «Ньюкасл» уже рядом. Я видел их игру против «Тоттенхэма». Их центральные защитники без проблем встречали Кейна и Сона – высоко выдвигались и даже действовали персонально. Они играют очень смело и, думаю, уже претендуют на титул».

Последний факт, который демонстрирует эволюцию «Ньюкасла». В этом сезоне команда Хау уже 40 раз отбирала мяч на трети поля соперника. В последнем полном сезоне при Брюсе было 42. Не забыли, что у нас еще ноябрь?

Стандарты – главная фишка «Ньюкасла» в атаке. Они с отрывом лучшие в АПЛ

Если по интенсивности прессинга «Ньюкасл» только в одном ряду с топами (только!), то на стандартах у команды Хау вообще нет конкурентов. Команда и чаще всех бьет (отрыв – 13 ударов!), и создает больше всех остроты. От устрашения отделяет лишь реализация – могла бы быть и повыше с таким количеством моментов.

Формула состоит из нескольких компонентов:

1. Шикарный подающий. В лице Кирана Триппьера у «Ньюкасла» появился один из лучших исполнителей стандартов. Причем может не только подать, но и пробить – меньше чем за год положил уже три мяча со штрафных.

2. Невероятно высокая команда. В оборонительной четверке может быть сразу три центральных защитника – слева часто выходит огромный Дэн Берн (рост – 198 см). Это делает «Ньюкасл» и мощнее, и непредсказуемее. Угрозы можно ждать буквально от каждого. По количеству игроков, которые нанесли минимум 5 ударов после стандартов, в АПЛ лидирует именно «Ньюкасл».

3. Закулисная работа. Хау всегда отмечал помощь ассистентов. В «Ньюкасле» не исключение: «Это Джейсон Тиндэлл, Саймон Уитхерстон, Грэм Джонс и Стивен Пурчес – они заслуживают большой похвалы за те идеи, которые мы используем на стандартах. Мы вкладываем много сил в эту работу. Причем не только тренеры, но и аналитики. Это коллективная заслуга».

4. Интересные короткие розыгрыши. Шок, но «Ньюкасл» до сих пор не забил ни одного мяча после прямой подачи со стандарта. Розыгрыши компенсируют невезение. Слово – снова Хау: «Элемент сюрприза должен быть в каждом матче. Нельзя останавливаться на каком-то одном розыгрыше – соперник быстро его раскусит и подстроится. Наша задача – разбалансировать схему соперника. Методы для этого могут быть разными».

Силу всех четырех пунктов характеризует недавний гол «Астон Вилле». В нем была и подача Триппьера, и замыкание высокого Каллума Уилсона, и сюрприз, преподнесенный коротким розыгрышем, и заслуга тренерского штаба – точно такой же гол и этому же сопернику забивал «Борнмут» Хау.

Идентичными оказались даже детали. В обоих случаях команда Хау выдергивала игрока, отвечавшего у соперника за ближнюю штангу: «Борнмут» воспользовался этим напрямую, «Ньюкасл» – косвенно.

В обоих случаях ответный пас сделан пяткой – еще один элемент сюрприза для соперника. Забавно, что в «Борнмуте» его отдавал Ритчи – сейчас Хау работает с ним в «Ньюкасле».

Такой запас розыгрышей делает домашнюю работу для соперника просто невыносимой – никогда не знаешь, чего ожидать. «Ньюкасл» этим пользуется – например, возвращается к розыгрышам, которые не сработали в предыдущих матчах.

В сентябре «Ньюкасл» пытался удивить «Кристал Пэлас». Тогда розыгрыш с пасом на Триппьера и подачей под рывок Жоэлинтона сработал только наполовину – бразильцу создали пространство и даже вывели на удар, но тот прошел мимо:

Через месяц розыгрыш повторили, но уже против «Брентфорда». Сменился лишь завершитель – в штрафную врывался не Жоэлинтон, а Гимараэс. Он со своей задачей справился лучше:

Комбинация прессинга и стандартов приводит к поистине кошмарным для соперника отрезкам – «Ньюкасл» может проводить одну волну атаки за другой. Грубо говоря, сначала накрывают прессингом, зарабатывают угловой, после чего снова давят и накрывают.

Для наглядности несколько примеров с диким соотношением ударов в пользу «Ньюкасла»:

Полчаса из второго тайма с «Ноттингемом» – 7:1;

Последние 15 минут первого тайма с «Кристал Пэлас» – 11:1;

Первые 15 минут второго тайма с «Тоттенхэмом» – 7:1;

Последние 20 минут матча с «Вулвз» – 9:3;

Отрезками такого доминирования «Ньюкасл» решает несколько задач. Либо спасаются от поражения («Вулверхэмптон»), либо создают задел в счете («Ман Сити», «Ноттингем»), либо сдерживают соперника, которому нужно отыгрываться («Тоттенхэм»).

Лучший бомбардир «Ньюкасла» – игрок, над которым шутил Джек Грилиш. Забивать ему помогает (внезапно!) опорник

Об истории отношений Мигела Альмирона и Джека Грилиша, кажется, знают уже все. Если коротко:

– На вечеринке по случаю чемпионства «Сити» подвыпивший Грилиш поделился секретами драматичной победы над «Астон Виллой». Один из них – замена Рияда Мареза, который по версии Джека играл прямо как Альмирон;

– Почему сравнение именно с Альмироном? Пожалуй, Мигел – худший атакующий игрок прошлого сезона. Уж точно – самый серый. За весь сезон забил только один мяч. По ожидаемым голам за игру (0,09 xG) рядом были только защитники и опорники – да-да, вот такую нес угрозу соперникам;

– Публично Альмирон не вспоминал про эту историю, но постфактум она обернулась против Джека. У парагвайца уже 8 голов в этом сезоне – уступает только Холанду, Кейну и Митровичу. У Грилиша – только один мяч.

Что же случилось? Ну, «Ньюкасл» начал просто больше атаковать. Даже на стандартах у Альмирона важная роль – иногда подхватывает мячи в зоне подбора и опасно бьет. То же самое – с прессингом. За счет давления Альмирон получает бонусные (и, как правило, убойные) моменты. Три гола из восьми – именно результат прессинга «Ньюкасла».

Еще один важный фактор – идея Хау в позиционных атаках. Дважды Альмирону ассистировал опорник Гимараэс. Это совсем не случайность. Гимараэс – опорник очень редкого типажа. При владении не только задает темп атакам, но и сам в них участвует.

Ниже – сравнение с опорниками из топ-клубов, которые играют по схеме 4-3-3. Гимараэс – с отрывом самый атакующий из них:

В чем проявляется смелость Гимараэса? Прежде всего – в перегрузе правого фланга, на котором обычно Альмирон. Бруно часто смещается к этому краю – и затем обостряет. Частенько – передачами на ход как раз Альмирону.

Ниже – несколько максимально однотипных эпизодов. В каждом Гимараэс свободен и требует мяч – в каждом отдаст на ход Альмирону:

Важно, что идею с перегрузом правого фланга балансирует более стремительный левый. На старте сезона основной связкой там были Жоэлинтон (форвард, переученный Хау в полузащитника) и Сен-Максимен (по мнению Хау, лучший в мире в ситуациях 1-в-1). Сейчас их часто подменяют Райан Фрейзер и Джейкоб Мерфи – оба сильны прежде всего скоростью и умением протащить мяч.

Такая сбалансированность здорово помогает не только Альмирону, но и нападающему Каллуму Уилсону. Тот получает моменты разного типа. А их количество и качество – вообще лучшие в карьере Уилсона, которого на днях вызвали в сборную на чемпионат мира.

***

Даже по этому тексту заметно влияние игроков, которых «Ньюкасл» приобрел после смены владельцев. Не будем недооценивать просто фактор денег, но выбор тренера все равно кажется более весомым. Изначально Хау рассматривали лишь альтернативой Унаи Эмери, но опыт Эдди в «Борнмуте» (провел команду от Лиги 2 до АПЛ) теперь здорово помогает с продвижением «Ньюкасла». Сам Хау еще смущается, когда ему задают вопросы о чемпионстве, но уже мечтает сделать клуб таким же большим, как «Манчестер Юнайтед».

В этой связи логично, что сами владельцы видят в Эдди нового Алекса Фергюсона – тренера, который может построить долгосрочный проект. Кризис «Ливерпуля» и переходный этап в «Челси» и «Ман Юнайтед» уже сделали «Ньюкасл» угрозой для признанных грандов – учитывая облегченный график, вполне могут добраться до ЛЧ уже в этом сезоне.

И даже если этого не произойдет, скорость прогресса указывает на главное: кажется, в Англии появился еще один топ-клуб. Игру «Ньюкасла» обсуждают даже больше, чем права человека в Саудовской Аравии.

Фото: globallookpress.com/Paul Bonser/Keystone Press Agency, IMAGO/Salvio Calabrese; REUTERS/Lee Smith, David Klein, Scott Heppell