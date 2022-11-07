«Арсенал» максимально уверенно задушил «Челси». Это даже не было похоже на матч равных топ-команд

Разбор Вадима Лукомского.

«Арсенал» победил «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (1:0). Счет не отражает степень превосходства команды Микеля Артеты. Более полную картину дает соотношение моментов: 14:5 по ударам, 10:4 по ударам из штрафной, 2,1 против 0,3 по xG. Победа могла быть более убедительной.

Сильнее всего впечатляет степень контроля «Арсенала». «Челси» вообще ничем не ответил на гол, хотя имел полчаса. За весь матч команда Грэма Поттера не предложила никаких работающих идей даже по выходу в атаку. Это отражает и кризисное состояние «Челси», и мощь «Арсенала». Постараемся выяснить, чего вчера было больше.

Поттер продолжает перебирать схемы и сочетания. В «Брайтоне» из этого рождались интересные персонализированные (и часто эффективные) планы на игру. В «Челси» меньше дней на подготовку, но Грэм упорствует – в таких условиях правда больше похоже на перебор идей, чем на тонкие адаптации.

В этот раз англичанин остановил выбор на 4-2-3-1. Особенно кризисными внутри схемы казались фланги защиты. Справа сильно не хватает Риса Джеймса (сдерживать Габриэля Мартинелли доверили Сесару Аспиликуэте), а слева после травмы Бена Чилуэлла вышел Марк Кукурелья.

У «Арсенала» вернулся Александр Зинченко – Артета получил возможность выпустить максимально основной вариант состава. Именно так выглядит оптимальное сочетания этого сезона, когда все здоровы.

Прессинг «Арсенала» полностью выключил центральную ось «Челси»

Важнейшим элементом превосходства «Арсенала» был высокий прессинг. Гости установили сразу два рекорда. Во-первых, организовали 16 высоких переходов мяча (на расстоянии 40 метров и ближе от чужих ворот). Во-вторых, довели до удара четыре ситуации с такими переходами.

Команда Артеты в этом сезоне всегда смело прессингует, но в этот раз частота и эффективность просто зашкаливали. Такие рекорды всегда подчеркивают две стороны – и качественное давление одной команды, и необоснованное желание другой разыгрывать.

«Челси» пытался выходить в атаку в короткий пас, но без должных связей между игроками (традиционно для этого сезона). Это сделало их легкой мишенью для «Арсенала». Команда Артеты делала упор на центральную зону при организации давления. Обратите внимание, как узко располагаются вингеры Сака и Мартинелли:

Внутри этого плана у игроков были интересные спецзадания. Четверка Мартинелли, Жезус, Эдегор и Джака начинала давление персональными ориентировками – накрывали двух центральных защитников и двух опорников. Следующими в давление вступали Сака и Зинченко: они выжидали, наблюдали, куда последует атака – и замыкали нужную зону (Сака, если правый фланг; Зинченко – левый).

Это хорошо заметно на примерах из эфира BT Sport с тактической камеры. Прессинг стартует с персональной четверки, при этом все футболисты «Арсенала» располагаются с акцентом на центр (не шире штрафной площади):

Атака пошла на левый фланг – Зинченко выдвигается для давления на Аспиликуэту (партнеры смещаются вместе с ним):

Если бы атака пошла на правый фланг, то на Кукурелью выдвинулся бы Сака (команда сместилась бы вместе с ним). При этом и Зинченко, и Сака в начальной стадии давления располагались узко – готовы помочь партнерам, если атака «Челси» пойдет через центр. Их можно назвать «замыкающими» игроками. Если атака идет на фланг, они замыкают давление там выдвижением. Если атака идет через центр, помогают замкнуть за счет плотности (бонусные игроки без прямых оппонентов).

Особенно активен в этой роли был Зинченко. Это связано и с его крутыми решениями, и с тем, что «Челси» чаще шел на фланг Аспиликуэты. Александр собрал 4 отбора на чужой трети – да, только отборов (без перехватов) и только на чужой трети (с отрывом лучший результат в матче).

Они рождались примерно таким образом. Персоналки закрывают «Челси» центральное направление:

Зинченко реактивно выдвигается на Аспиликуэту сразу после паса на правый фланг:

Своевременность и резкость рывков Зинченко в такие моменты делали давление «Арсенала» особенно продуктивным. В этой стадии он прекрасен. При этом Артета понимает ограничения украинца: когда «Арсенал» отказался от прессинга и сел поглубже на последние 15 минут, вместо Зинченко вышел Киран Тирни, который лучше в позиционной обороне.

Суммируем блестяще сработавший план «Арсенала» в прессинге . Первый шаг – закрыть центральное направление. Для этого используются персоналки от четверки в центре плюс Зинченко и Сака в качестве бонусных игроков без оппонента. Если давление идет сюда, у «Арсенала» численная фора. Второй шаг – если розыгрыш идет на фланг, Зинченко и Сака накрывают Аспиликуэту/Кукурелью, а команда смещается и поддерживает.

На второй стадии смещений традиционно ключевую роль играли Томас Парти (большой объем и мощное чтение эпизодов) и высокая линия защиты. Эти элементы здорово работают у «Арсенала» в этом сезоне. Адаптации были именно в разделении на персональных и замыкающих давление игроков. Обычно «Арсенал» просто зонно смещается всей командой, но под «Челси» Артета придумал эффективный спецприем.

«Арсенал» захватил контроль через позицию Зинченко (в опорной при розыгрышах) и движение Жезуса

Новость для Грэма Поттера: «Арсенал» с этого сезона играет с ложным фулбеком в левой части поля. «Челси» оказался тотально не готов к этому простому элементу. Было вообще непонятно, как команда собирается организовывать давление. Это очень странно, так как даже без Зинченко «Арсенал» сохранял структуру с ложным фулбеком. Например, так в последнее время действовал Такехиро Томиясу. Да, Зинченко лучше исполняет эту роль (и его участие было под вопросом), но структурно задача «Челси» не менялась из-за возвращения Александра.

Хозяева банально не понимали, как реагировать на схему розыгрышей «Арсенала», в которой было три защитника (Уайт, Салиба, Габриэл) и два опорника (Зинченко и Парти). Здесь Стерлинг играет по Габриэлу, Обамеянг – по Салиба, а Хавертц не может определиться – Парти или Зинченко:

Рэмсдэйл ожидает, пока Хавертц оставит одного из них свободным – и начинает атаку через это направление (в данном случае через свободного Зинченко):

«Арсенал» получал легкий выход из обороны в атаку просто из-за этой путаницы. Позже «Челси» начал действовать чуть иначе – Стерлинг играл по Зинченко:

Александр хитро манипулировал оппонентом – уводил его так, чтобы максимизировать свободу Габриэла:

То есть проблема «Челси» при прессинге могла переходить из одной зоны в другую, но общая беда сохранялась – четверка (Маунт, Хавертц, Обамеянг, Стерлинг) не могла накрыть пятерку «Арсенала» .

Потенциальным решением могло стать участие опорников в прессинге, но у «Челси» в рамках этой схемы такой прием не отлажен. Часто четверку атаки оставляли в изоляции при давлении. А когда опорники все-таки выдергивались, у прессинга все равно не было цельности. «Арсенал» проходил, а на половине «Челси» наблюдался такой хаос (Тиаго выдвигается в опорную страховать провал, а слева пожар – и именно туда сейчас переведут мяч):

Еще один вариант «Арсенала» при розыгрышах – Жезус идет в опорную (на позицию Зинченко), а Зинченко открывается слева в последней линии:

Такой расклад регулярно повторялся. «Челси» терялся в реакциях. Как правило, Трево Чалоба шел за Жезусом – часто не до упора, но достаточно, чтобы потерять контроль и позицию. Аспиликуэту оставляли на растерзание:

При таких соотношениях в первой стадии «Челси» просто не мог накрыть соперника. Результат: полный контроль «Арсенала» – 63% владения и 86% точность передач при счете 0:0.

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Явные преимущества «Арсенала» в ключевых для топ-клубов стадиях (прессинг и розыгрыши) сформировали картину , где команда Артеты давит, а «Челси» просто старается сдержать более мощного оппонента как андердог. Это точно не было похоже на матч двух равных готовых сражаться за инициативу команд .

При этом в рамках рисунка фаворит/андердог «Арсенал» не доминировал, а скорее душил. Моменты создавались именно объемом давления, а не через постоянные и эффективные уколы в конкретные зоны. Вскрыть андердога помог стандарт – сильная сторона «Арсенала» в этом сезоне и не редкость для таких матчей.

«Челси» при 0:1 – еще более жалкое зрелище. У команды оставалось полчаса на ответ, но они не организовали ни одного удара в сторону ворот с игры (выжали лишь один неопасный заблокированный после углового).

Не хочется быть излишне суровым к команде, которая уступила лишь 0:1, но по игре между соперниками была пропасть (не помню более безнадежных 0:1 в этом сезоне). Не хочется быть излишне суровым к тренеру, который пришел в трудную ситуацию уже после начала сезона, но Поттер сам подставляется, продолжая менять схемы и ротировать состав при двух матчах в неделю. Пока все грустно.

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Фото: REUTERS/John Sibley