Так умеет Трент защищаться или нет? Отвечаем вместе с Клоппом, Каррагером, Невиллом и Григоряном

Не очень.

Шок дня: Трент Александер-Арнолд до сих пор не отдал ни одной голевой передачи в АПЛ. С тех пор, как стал железно основным в «Ливерпуле», это самая долгая серия со старта сезона (10 матчей) – сочувствие всем, кто верил в Трента в фэнтэзи. С ожидаемыми ассистами у ТАА еще куда ни шло, но резонирующий ноль в реальной статистике уже стал поводом для иронии. Особенно на фоне дерзких предложений Дарвину Нуньесу в твиттере.

Недостаток голевых передач неизбежно смещает фокус к оборонительной части игры Трента. К ней всегда было полно вопросов, но на волне кризисных результатов всего «Ливерпуля» критика достигла исторических (истерических?) масштабов. Давайте разбираться, правда ли Трент так плох в защите – наблюдения Юргена Клоппа, Джейми Каррагера, Гари Невилла и Александра Григоряна помогут в процессе.

Застревает ли Трент впереди? Да, но есть один нюанс – объясняет Клопп

В начале октября журналисты не выдержали и прямо спросили Клоппа, что он думает об оборонительных навыках Трента. Вместо дежурного ответа и слов поддержки Юрген разыграл тактическую карту – посвятил репортеров в секреты прессинга «Ливерпуля», из-за которого у репортеров складывается ощущение, что ТАА задерживается в атаке:

«Когда мы прессингуем на чужой половине, Трент часто оказывается выше всех наших защитников. Это наш способ игры в футбол. Если мяч закидывается в его зону, там его должны подстраховать Матип, Конате или Гомес. Это риск, но мы идем на него. И не сказать, что это какой-то сумасшедший риск – в 9 случаях из 10 мы отвоевываем мяч обратно.

Проблема – единственный момент, когда у нас не получается это сделать. Тогда люди начинают кричать: «Где же Трент?» Совсем странно слышать это от тех, кто часто смотрит наши игры. Они говорят, что Трент должен располагаться ниже, ведь это его работа, но именно я прошу его подниматься в прессинг ».

Для иллюстрации пара эпизодов из разных сезонов, чтобы подчеркнуть: в таком стиле Трент действовал почти всю эпоху Клоппа.

Матч с «Ман Юнайтед» осенью-2019:

Игра с «Интером» зимой-2022:

Важное уточнение: как правило, ТАА поднимается в прессинг против команд с пятеркой защитников или когда «Ливерпуль» настроен на совсем сумасшедший прессинг . Пример – кубковый матч прошлого сезона с «Ман Сити», когда Клопп просил давить на Зака Стеффена (подменял основного и лучше пасующего Эдерсона).

Моменты со скриншотов выше – попытки соперников оголить зону Трента напрямую. Еще одна категория моментов – когда соперник пытается пройти через противоположный край и наказать ТАА косвенно (стянуть других защитников и довести мяч в зону Трента, у которого уже нет подстраховки). Такие эпизоды еще лучше вписываются в нарратив, что Трент недорабатывает – видно и зону за его спиной, и его самого, застрявшего на чужой половине.

На это у Клоппа тоже был заготовлен ответ: «Как правило, мы защищаемся очень смело, поэтому когда не успеваем в отбор, оставляем большие зоны сзади. В такие моменты их легче распознать. Когда вовремя вступаем в прессинг, эти зоны тоже есть – просто люди не успевают их заметить, потому что мы действуем слаженно и интенсивно. Не даем им даже повода поговорить об этом.

Если у нас не получается прессинг, на какой-то момент эти зоны правда свободны, а соперник может их оголить. Вот «Брайтон» делал это довольно неплохо – пасовали в открытые пространства между линиями, потом разворачивались и доводили атаки до наших ворот. Все зависит от компактности и слаженности – если это есть, сопернику сложно использовать зоны, которые мы оставляем».

В доказательство снова пара примеров – специально из прошлого сезона, когда «Ливерпуль» был лучше в прессинге, а вопросов по Тренту было сильно меньше.

Эпизод из игры с «Арсеналом» – ситуация, когда зону не распознали благодаря компактности «Ливерпуля». Тут Трент возвращается после прессинга на чужой половине, в его зоне совершенно свободен Эмил Смит Роу. Потенциально убойный момент, но «Арсенал» даже не успевает довести туда атаку – благодаря численному перевесу и компактности в зоне мяча «Ливерпуль» отбирает его обратно:

А вот обратный пример – из матча с «Интером». В отличие от «Арсенала», миланцы прошли прессинг «Ливерпуля» на левом краю – благодаря этому могли оголять зону Трента, в которую он пытался спешно вернуться:

В этом сезоне таких моментов больше – не в сравнении с удачными, а на контрасте с предыдущими кампаниями. Причин – несколько:

• Прессинг «Ливерпуля» в целом банально хуже работает . Клопп объяснял это на примере Трента:

«Оборона – это искусство. Все должны работать слаженно. Это в атаке можно проявить себя за счет какого-то навыка. В защите один игрок не может покрыть все пространство. Каждый вовлечен в процесс, и на старте сезона мы были не очень хороши в этом. Это правда и это моя ответственность».

• Форма игроков, которые страхуют Трента . Конате и Матип постоянно ломаются, Фабиньо (еще один важный элемент) просто не похож на себя и пропускает матчи, даже когда здоров.

• Позиционная структура . Бьет по готовности «Ливерпуля» к контрпрессингу – когда он проваливается, зону Трента тоже можно оголить. Тут хороший пример – гостевая игра с «Наполи». После нее Клопп отдельно отмечал, что команда располагалась слишком широко, а игроки – слишко далеко друг от друга. Это затрудняло попытки отобрать мяч сразу после потери – «Наполи» было еще проще контратаковать (в том числе через зону Трента).

Похоже, именно недовольство прессингом заставило Клоппа поменять схему и структуру давления. По его словам, в 4-4-2 команда перекрывает слегка другие зоны – упор делается на полуфланги, по которым бил «Брайтон» (последняя команда, с которой Клопп использовал 4-3-3).

От Трента в новой структуре не нужны смелые выдвижения в прессинге – ширину поля покрывает атакующая четверка. Тройка с этой задачей не справлялась, поэтому требовались выдвижения крайних защитников. Теперь их сильно меньше. Интрига – сохранит ли Клопп эту (более осторожную) модель или в какой-то момент перестроится к проверенной (но не работавшей из-за спада лидеров).

Игра 1-в-1. У Трента все не так ужасно, но реакция на проигранные эпизоды – именно ужас

В этом пункте анализируем не роль Трента, а его чисто оборонительные навыки. Конкретно – навык отбора. Он проявляется в разных режимах, но чтобы упростить, поделим моменты на две категории – когда отбор инициирует Трент и когда отбор инициирует соперник (дриблинг в ситуации 1-в-1).

В табличке, в которой сравниваем Трента с конкурентами по сборной, это хорошо отражено. Попытки отбора – моменты, когда инициатор единоборства – защитник. Ситуации 1-в-1 – их инициирует соперник.

Пара экспресс-выводов:

• Трент и Уокер реже всех инициируют отбор. Логично, учитывая уровень команд – «Ливерпуль» и «Сити» доминируют во владении;

• Эффективность отбора выше в ситуациях, когда инициируют единоборство защитники. Тоже кажется логичным – чем подготовленнее игрок к отбору, тем выше вероятность отобрать мяч;

• Трент в обеих категориях – либо последний, либо предпоследний. Что еще показательнее: Трент – единственный, у кого есть перекос в сторону ситуаций 1-в-1. Подчеркивает нацеленность соперников на его зону. Например, у Энди Робертсона такого нет.

Теперь разберем конкретно ситуации 1-в-1 . При сравнении со всеми фулбеками лиги позиции Трента тут, мягко говоря, плачевные. Чередует просто средние сезоны с откровенно провальными . Исключение – внезапный заход в топ-3 в сезоне-2020/21. Но даже если учтем аномалию, Трент защищается максимум на среднем уровне:

Еще один важный нюанс – в первых сезонах ТАА чаще сталкивался с ситуациями 1-в-1. Это неплохо отражает прогресс «Ливерпуля» в прессинге. Чем выше команда давит, тем реже защитник сталкивается с обыгрышами. Чем ниже команда защищается, тем больше вероятность, что защитника будут проверять.

Это важно учитывать и в разрезе оборонительных качеств Трента. Любимый аргумент защитников ТАА – когда-то же он закрыл Лероя Сане! Дело было в четвертьфиналах ЛЧ-2018. Тогда «Сити» построил всю игру через немца: 47% атак прошли по флангу Трента и только 26% – по флангу Робертсона. Нацеленность неплохо фиксируют и переводы: 10 – на фланг Трента, только 3 – на фланг Роббо. То есть не только направляли атаки на Сане, но и пытались изолировать его с Трентом.

Сам ТАА впоследствии гордился этими матчами и даже приводил их как доказательство, что он способен справляться со специалистами в дриблинге (Сане той версии – такой игрок). Важно не переоценивать тот перфоманс. Да, Трент был хорош, но ему здорово помогла команда – даже по меркам тех сезонов «Ливерпуль» сыграл осторожнее обычного. Сане от этого проиграл – было гораздо меньше пространства для обыгрыша.

В цифровом выражении осторожность позволяют измерить действия на трети «Ливерпуля». Показатель в АПЛ того сезона – всего 23%, против «Сити» – 31% и 41%. Частыми были моменты, когда Трента страховал не один, а даже два партнера (иногда вообще три!). У Сане такой поддержки не было – в тех матчах на его фланге играл номинальный ЦЗ Лапорт:

Гораздо показательнее тут другое признание Трента – когда его попросили назвать самого сложного соперника, он внезапно выбрал Уилфрида Заа: «Просто из-за его атлетизма. У него невозможно отобрать мяч, он очень быстрый и мастеровитый. Неймар и Роналду, против которых я играл, – игроки другого плана. Они действуют по-другому, даже двигаются иначе. Да, Заа не ровня Роналду и Неймару, но для меня он самый сложный соперник ».

Выбор в пользу скоростного дриблера не кажется случайным. Против «Кристал Пэлас» «Ливерпуль» не имеет права играть в осторожной манере – благодаря этому Заа всегда в более комфортных условиях по сравнению с тем же Сане. Страх Трента перед Уилфридом даже проник в раздевалку «Ливерпуля» и породил шутку. Ее автор – Джеймс Милнер, которому как-то раз пришлось подменять Трента на фланге: «Почему Трент не сыграл? Думаю, просто побоялся выйти против Заа. На самом деле я был готов выйти, но уверен, что над Трентом еще долго будут посмеиваться из-за этого».

Поскольку в этом сезоне весь «Ливерпуль» не в порядке, Трент чаще проваливается 1-в-1. Но есть и более глобальные проблемы. С разницей в полтора года на них обращали внимание Джейми Каррагер и Гари Невилл – причем в студиях разных каналов.

Начнем с Карры: « Когда Трент защищается 1-в-1, он делает это на прямых ногах . Когда ноги в полусогнутом положении, можешь быстрее среагировать на действие соперника – можешь броситься ему в ноги, можешь уйти за ним, если он развернется в правую или левую сторону. В такой позе, как у него, защищаться гораздо труднее – нелегко поменять направление.

Хорошо, можно остаться на прямых ногах, но тогда нужен взрыв, чтобы угнаться за соперником – его у Трента тоже нет. Такое ощущение, будто он думает, что защищаться – попросту не его работа. Ему хочется только играть с мячом».

Аналогичное, но еще более детальное наблюдение от Гари:

«Просто нельзя стоять в такой позе перед соперником. Когда я был молодым игроком, Брайан Робсон работал со мной каждый день именно над этим. Он говорил мне, что я всегда должен быть в позе тигра, который готовится к прыжку. Трент стоит прямо – в очень расслабленной и вертикальной позе. Проблема в том, что из такой позы тяжело совершить рывок и поменять направление . Голова – самая тяжелая часть тела, и повернуть ее в другую сторону, когда стоишь вот так, просто невозможно.

Пару лет назад я сказал, что когда-то наступит момент, когда ему аукнется такое несерьезное отношение к защите. Кажется, сейчас именно такой момент. Я давно хотел обратить на это внимание – причем не покритиковать только ради критики. Просто Трента уже не назвать молодым игроком. У него 250 матчей за «Ливерпуль» и сборную, но меня удивляет, что в этом компоненте у него все еще такие проблемы».

Из игры на прямых ногах вытекают еще две проблемы, которые лишь усугубляют ситуацию. Первая – в отличие от скоростных Уокера и Джеймса, Трент не может угнаться за соперником, который только что его обыграл. Вторая – Трент банально останавливается после обыгрыша .

Невилл обращал на это внимание по мотивам матча с «Манчестер Юнайтед» – тогда Трент вполне мог помочь Джеймсу Милнеру, которого оставили на растерзание в штрафной (в итоге попытался, но с жутким опозданием). В эфире «Тотального футбола» проблему подчеркнул и Александр Григорян – только на фоне эпизода с обыгрышем Хвичи:

Потери концентрации – еще один бич Трента. Слишком часто смотрит на мяч

Нацеленность соперников на зону Трента связана не только с обыгрышами 1-в-1 или его смелой позицией в прессинге. Потеря концентрации – еще одна проблема. Часто соперники оголяют ее в переходных фазах, когда Тренту нужно следить и за мячом, и за оппонентом. ТАА не справляется и следит только за мячом.

Вот показательный вердикт от Фила Томпсона – еще одного бывшего защитника «Ливерпуля»: «У Трента исключительный талант, но ему нужно научиться некоторым приемам в защите. Он слишком часто засматривается на мяч . Соперники знают об этом и будут еще чаще целиться в зону между центральным защитником и крайним. Ему следует поработать над этой ошибкой».

Для понимания: этой цитате Томпсона уже больше четырех лет. Как рассказывал Невилл, на то, чтобы перестроиться (Гари начинал центральным защитником) и поработать над недостатками, у него ушло 2-3 года. Да, сейчас играется больше матчей и времени на тренировки сильно меньше, чем у топ-команд 90-х, но проблема у Трента совсем далека от решения.

Для примера – эпизод из игры с «Наполи», когда Тренту пришлось подстраховать в опорной зоне Фабиньо. Снова объясняет Александр Григорян:

Ниже похожий эпизод трехлетней давности – только тут Тренту нужно страховать в центре защиты Жоэля Матипа (выдернулся во фланг). Важное отличие – здесь Тренту облегчает задачу партнер: Фабиньо не только передает ему Фреда, но и указывает рукой на бразильца. Трент даже здесь упустит соперника, потому что засмотрится на мяч:

Пожалуй, эти эпизоды можно назвать непривычными для Трента – приходилось страховать партнеров на незнакомой территории. Но даже когда ТАА на своем фланге, проблема не исчезает. Наоборот Трент ее даже усугубляет – засматриваясь на мяч, дает сопернику легкий вариант для передачи и вдобавок никак не препятствует пасу.

Иногда это приводит к совсем нелепым моментам. Например, тут понимает, что за спиной свободный соперник, но взгляд все равно устремлен на мяч – в итоге тело развернуто назад, а голова вперед:

А здесь Трент настолько высоко задирает голову, будто мяч – это дар божий:

Разбирая фэйлы Трента, Невилл отдельно прошелся по голу в стартовом матче сезона с «Фулхэмом». Несмотря на то, что из-под ТАА забил высокий Александар Митрович (кажется смягчающим обстоятельством, не правда ли?), Гари увидел в этом не эпизод, в котором сказалась разница в росте, а неумение оценивать ситуацию вокруг себя:

« Трент не сканирует то, что происходит у него за спиной . Он просто-напросто не знает, что рядом с ним еще один соперник. Если бы посмотрел через плечо, то увидел бы там Митровича. Если бы он так сделал, можно было бы подсказать центральному защитнику и передать одного игрока ему. Когда идет подача, Трент думает, что просто выбьет мяч на угловой – он вообще не ждет, что со спины к нему подкрадется Митрович».

В том же эфире Monday Night Football Невилл бросил оригинальную мысль: возможно, пропуск ЧМ станет плюсом для Трента – эти полтора месяца можно посвятить тренировкам (роскошь для больших игроков по ходу сезона) и работе над ошибками, которые обходятся «Ливерпулю» такой большой ценой.

Но насколько они перевешивают пользу от уникальных атакующих талантов Трента? В этом сезоне картина понятна – перевешивают и даже сильно. А вот на дистанции всей карьеры – совсем нет. Для этого сравнение в лоб – результативные действия против результативных ошибок. Тут важно провести границу: Opta фиксирует лишь откровенные привозы (завозился с мячом, обокрали, забили), Instat оценивает и выбор позиции в обороне (даже нарушение офсайдной ловушки), Fbref – нечто среднее между ними.

Скорее всего, ошибки у операторов пересекаются, но даже если их суммировать, получится картина в пользу Трента – 56 результативных действий против 37 ошибок . И это без учета еще одного важного контекста – большинство ошибок у ТАА приходится на кризисные сезоны (2020/21 + 2022/23) для всего «Ливерпуля».

Главный вопрос – с какого угла посмотреть на ситуацию. В штабе Клоппа все однозначно: «Это только мое мнение, но если смотреть на игру под атакующим ракурсом, то Трент добавил нам невероятный креативный буст. По влиянию его даже можно сравнить с Кафу. Если вы смотрите на футбол таким образом, то да, он должен ехать в Катар. Но как вы знаете, на футбол можно посмотреть по-разному», – рассказывал недавно Пепейн Линдерс.

Намек и укол Пепа понятен – Гарет Саутгейт ставит в приоритет именно стабильность в защите. Сейчас у тренера Англии чуть больше аргументов, чтобы оставить Александра-Арнолда вне ЧМ, но не забываем про слова Невилла. Непопадание в Катар – большой удар, но еще и шанс приступить к домашнему заданию, которое Трент имел право отложить.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; globallookpress.com/Liam McAvoy via imago-images.de, Craig Thomas/News Images, Xinhua; REUTERS/Phil Noble