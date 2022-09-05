«МЮ» уже играет в футбол Тен Хага, но короткими отрезками. Помогают точные замены – этого хватило для победы над «Арсеналом»

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Арсенала» на «Олд Траффорд» (3:1). Четвертая подряд победа для разогнавшейся команды Эрика тен Хага и конец идеального старта «Арсенала». Матч получился динамичным в тактическом плане: инициатива переходила от команды к команде – часто через тренерские ходы.

1. В составе «Юнайтед» выделяются три заслуживающих отдельного обсуждения момента: Криштиану Роналду снова на скамейке в топ-матче, Каземиро все еще не в старте и, напротив, мгновенный дебют Антони.

Состав без Криштиану больше не шокирует, но была вероятность, что после закрытия трансферного окна ситуация поменяется – Тен Хаг смирится с неизбежностью камбэка португальца в основу. На деле же голландец сказал, что Криштиану должен усерднее работать, если он хочет стартовать.

Контрастные решения по Каземиро и Антони Эрик объяснил в предматчевом интервью Sky Sports. Все просто: Каземиро пока недостаточно хорошо знает требования, так как не прошел предсезонку с командой, а Антони, наоборот, отлично знает футбол Тен Хага, поэтому сразу готов стартовать. Тренер также упомянул хорошую форму Скотта Мактомини как один из факторов.

2. У «Арсенала» на старте сезона вырисовался очень четкий стартовый состав, от которого Микель Артета отступает, только если кто-то из игроков не доступен. Вчера было лишь одно отличие от классики – в опорной зоне вместо Томаса Парти (и его основного дублера Мохамеда Эль-Ненни) вышел Самби Локонга.

При этом у Аарона Рэмсдэйла, Александра Зинченко и Мартина Эдегора были разной тяжести травмы. Их участие до последнего момента было под вопросом, но все-таки подтвердилось.

3. Матч можно разбить на четыре этапа.

Стартовые 20 минут: «Юнайтед» забрал мяч, давил и создавал шансы. Внутри этого отрезка прослеживался не только перевес хозяев, но и классические принципы Эрика тен Хага (обсудим подробнее).

Концовка тайма и старт второй половины – время «Арсенала». Команда Артеты прочитала прессинг «МЮ» и стала намного лучше контролировать соперника. Гол Антони не вытекал из логики матча (хотя «МЮ» мог забить логичный гол на стартовом отрезке). Как раз за две минуты до того, как мяч оказался в воротах Рэмсдейла, комментатор матча Гари Невилл отметил, что «Арсенал» показывает превосходный футбол и выдает мощный отрезок.

Сразу после гола «Арсенала» (или – вернее – после замены Антони/смены позиции Рэшфорда) «МЮ» вернул остроту, но ловил на контратаках. В отрезок с 60-й по 73-ю мяч был у «Арсенала», но инициатива уже у «МЮ». Гол Рэшфорда в быстрой атаке вполне вписывался в этот рисунок.

Финальный этап – это раскрытость «Арсенала»/закрытость «МЮ» на фоне замен. Одна команда заканчивала с тройкой Каземиро, Мактомини, Фред в центре поля. Другая – с Сакой и Мартинелли в роли фланговых защитников. «Юнайтед» наказал соперника за открытость третьим мячом, а потом уверенно убил концовку.

4. В первые 20 минут «МЮ» был прекрасен. 70% владения с типичными фишками Тен Хага. Например, по 4-5 футболистов приходили делать перегруз на левом фланге. В «Аяксе» тренер именно этот край использовал для создания численного преимущества и комбинаций. С точки зрения намерения это прослеживается и в «МЮ».

Например, в этом моменте сразу три центральных полузащитника оказались не просто в левой части поля, а буквально на левом фланге. Вместе с двумя фланговыми игроками они составили пятерку:

Здесь тоже пятерка – только вместо одного из полузащитников пришел нападающий Рэшфорд:

Намерения и геометрия таких перегрузов уже четко проглядываются. Комбинации внутри перегрузов у «Аякса» были значительно лучше, что неудивительно, учитывая время работы Тен Хага. Все равно важно, что его фирменный стиль уже узнается и в «Юнайтед».

5. Для эффективности/непредсказуемости перегруз левого фланга должен сопровождаться изоляциями на правом краю. Если соперник стянет слишком много игроков в ответ на перегруз левого края, «МЮ» должен иметь возможность наказать через перевод на правый фланг, где располагается опасный при игре 1-в-1 исполнитель.

В лице Антони у Тен Хага появился исполнитель. Несколько раз «Юнайтед» готовил для него именно такой эпизод:

При этом дебютный гол бразильца родился из атаки другого типа – намного более вертикальной. Шикарный пас Эриксена спровоцировал хаотичную цепочку в действиях «Арсенала» (провал в опорной, выдвижение центрального защитника, распад линии), на фоне которой партнеры довели мяч до Антони под удобный ему тип завершения.

Склонность находить Антони в вертикальных быстрых атаках прослеживалась и на других отрезках матча – особенно у Лисандро Мартинеса (знакомый по «Аяксу») и Кристиана Эриксена (тренировался с «Аяксом» в прошлом сезоне). Важность бразильца для замыслов Тен Хага очевидна уже сейчас, а решение использовать его сразу из-за знания системы полностью оправдалось.

6. Еще одна классика Тен Хага проявилась при прессинге. Два ключевых элемента – умышленное перенасыщение центральной зоны для повышенной эффективности именно там и ассиметричные позиции вингеров.

Санчо выдвигался на одну линию с Рэшфордом для начала давления – перекрывали возможный старт через центральных защитников, это сопровождалось созданием максимального насыщения центральной зоны (даже численным перевесом там):

Фланги в этой концепции уязвимы (их накрывают, но с опозданием). В Нидерландах за такое редко наказывали, а вот «Арсенал» постепенно начал этим пользоваться.

7. Именно с прогрессом команды Артеты в преодолении прессинга связан перелом по ходу первого тайма. Команда стала лучше контролировать первую стадию, чисто доводить мяч до трети «МЮ» и прижала соперника.

Было два основных инструмента. Первый очевидный – переводы на Уайта, который успевал продвинуть мяч перед тем, как его накроют.

Второй – попытки запутать «МЮ» позицией Зинченко. Вообще походы Александра в опорную зону – частый прием. Возможно, «Юнайтед» не ожидал, что он сыграет. Но путаница однозначно возникала. Иногда Зинченко сам участвовал в продвижении, а иногда помогал даже без касаний (путая оппонентов, создавая время и свободу партнерам).

В этом моменте Мактомини вынужден реагировать на рывок Зинченко и пытается передать Джаку:

Не получилось. Джака свободен (Зинченко тоже без плотной опеки). Мактомини и Антони не могут разобраться:

8. В начале второго тайма к приемам преодоления прессинга добавились еще опускания Габи Жезуса для продвижения мяча – «МЮ» путался, бразилец часто оставался свободным и разворачивал атаку:

Результатом стал рисунок, в котором «МЮ» совсем прижался. Мяч слишком быстро доставлялся к штрафной Де Хеа – гол Букайо Сака стал следствием отрезка внушительного перевеса гостей.

9. При 1:1 «Арсенал» не стал играть осторожнее – поверил в себя и готов был продолжать в рамках рисунка, где большая часть действий проходит на трети «МЮ». Это интересным образом наложилось на замены Тен Хага.

Эрик уже не пытался переиграть «Арсенал» во владении и комбинационном футболе (в начале – пытался и какое-то время переигрывал) – он принял «МЮ» в роли контратакующей команды и постарался дать игрокам лучшие шансы в таком сценарии.

На 58-й минуте (формально еще до гола «Арсенала») Криштиану Роналду вышел вместо Антони. Еще более важным фактором была смена позиции Рэшфорда. Роналду расположился в центре, а Маркус ушел на левый фланг (Санчо – на правый). Это означало, что теперь у «МЮ» на флангах – вингеры, которые открываются на скорости, а не требуют мяч в ноги (как Антони). Намного более острый вариант для контратак.

В этом отношении гол «МЮ» назревал (пускай мяч они не забрали и давить не стали). С 60-й по 70-ю хозяева три раза попадали в офсайд (два раза это были прямо явные попытки вскрывать передачами за спину) и организовали голевую атаку (с таким же открыванием, но уже без офсайда).

10. Кроме преобразования структуры, была еще магия Эриксена и Бруну. «Арсенал» давил, оставлял пространство, но не дарил легкие выходы в контратаки (напротив, долго успешно их сдерживал). Следовательно, ключевую роль приобретали связующие игроки – те, кто могут найти пространство и исполнить трудную обостряющую передачу.

Бруну Фернандеш и Эриксен – мастера этого ремесла. В каждой из упомянутых попыток вскрывать пасами за спину участвовал кто-то из них. В голе поучаствовали оба – вертикальная атака прошла через Эриксена к Бруну, который ассистировал Рэшфорду.

Адаптации Тен Хага под контратакующий рисунок оказались успешными в том числе из-за наличия игроков с такими качествами. Бруну и Эриксен – гениальные связующие. У них стало больше опций в лице открывающихся с флангов Рэшфорда и Санчо (плюс быстрый Роналду – его участие было лишь косвенным, но он тоже отвлекал внимание).

11. На концовку Артета перешел на сверхоткрытую схему с двумя нападающими. Ранее похожий ход помог ему перевернуть встречу против «Фулхэма». В конце прошлого сезона такой прием тоже использовался – то есть это стабильная заготовка на отрезки, когда нужно явно рисковать. Но работает она нестабильно – в этом случае соперник наказал за излишнюю открытость буквально сразу после ключевой порции замен.

На уровне замысла выглядело примерно так – 3-5-2 с очень смелым наполнением. В центре поля нет явного опорника – только Джака и два атакующих хава. Латералей формально играют Сака и Мартинелли, но на практике фланги открыты:

В атаке формация становилась совсем открытой – на чужую треть шли все, кроме двух центральных защитников. Джака направлял атаки, остальные нагружали штрафную и опорную зону.

12. На гиператакующие замены Артеты Тен Хаг ответил гипероборонительными. При желании у «МЮ» можно было рассмотреть три опорника в последние минуты – заканчивали с центром Каземиро, Мактомини, Фред. На практике Фред играл по Джаке – то есть почти всегда располагался выше (оборонительная десятка?):

Но характер игроков центра поля хорошо подчеркивал намерения «МЮ». Также в ожидании навесов вышел Харри Магуайр. Замысел сработал. «Юнайтед» контролировал концовку – после 80-й минуты у «Арсенала» всего 4 удара (все дальние).

13. Кажется, Габи Жезус установил рекорд по количеству комплиментов от Невилла. На 30-й минуте незамеченный в симпатиях к бывшим игрокам «Сити», выступающим за «Арсенал», экс-капитан «МЮ» постановил, что бразилец проводит выдающийся матч – и с тех пор многократно отмечал его действия.

Неудивительно, Габи правда блистал во всех аспектах – грандиозно цеплялся за мяч, садил соперников на карточки, создавал моменты для партнеров, связывал игру проходами, во втором тайме стал ключевым элементом преодоления прессинга и, разумеется, сам прессинговал в режиме максимальной интенсивности.

В общем, отыграл настолько изумительно, насколько вообще может отыграть нападающий без гола. С одной стороны, приятно. С другой, симптоматично (в случае Жезуса). Но не отметить его было нельзя.

14. Маркус Рэшфорд. Голландский тренер. В него никто не верит (ну почти). Делает дубль в ворота «Арсенала». Круг красиво замкнулся.

В феврале 2016-го Луи ван Гал остался вообще без нападающих из-за травмы Антони Марсьяля – выпустил ноунейма Рэшфорда на этой позиции против «Арсенала». Маркус поучаствовал в каждом из трех мячей – дубль и голевая.

Вчера Эрик тен Хаг выпустил пережившего год жесточайшей критики Рэшфорда против «Арсенала» (кстати, игравший в атаке в предсезонке Марсьяль снова травмирован). Маркус поучаствовал в каждом из трех мячей – дубль и голевая.

Простите за эмоции, но я очень рад. Умница Рэшфорд не заслуживал критику в таком объеме при тотальном игнорировании контекста (травма плеча и перестройка атаки под Роналду в прошлом сезоне). И уж точно не заслуживал нелепые обоснования этой псевдокритики («должен больше думать о футболе, а не детям помогать» – будто одно другому противоречит).

15. Футбол Тен Хага пока работает в лучшем случае тайм (часто – еще меньше), но голландец хорошо понимает ограничения. Именно это понимание помогло выдать 4-матчевую победную серию. Позитивные отрезки ставят «МЮ» в позицию лидера, а дальше идет постепенное движение к своим воротам, переходящее к концу матча в режим автобуса.

Так было не только вчера, но и с «Ливерпулем», «Саутгемптоном» и «Лестером». Этот процесс выглядит контролируемым (до определенной степени, конечно) – Тен Хаг помогает команде в такие моменты логичными оборонительными заменами. То есть не пытается вернуть инициативу, а пытается помочь существовать в таком режиме. Это и есть понимание ограничений команды.

В идеале по мере развития команды оборонительные отрезки должны уйти или сильно сократиться. Пока же они не мешают набирать очки.

16. Тен Хаг переиграл Артету в стартовых планах и заменах, но «Арсенал» выдал один мощный отрезок из-за преимущества над «МЮ» в зрелости. Перелом в ходе встречи был связан именно с тем, как «Арсенал» адаптировался к прессингу уже после начала матча – качество зрелой команды. А вот на других этапах были лучше адаптации «Юнайтед».

В рамках такого сценария матч пойти по разным развилкам – «МЮ» мог забить раньше или «Арсенал» мог забить больше на своем отрезке. Результат определило то, что хозяева лучше использовали свои положительные отрезки. По времени они были примерно равными, а вот по эффективности явно в пользу «Юнайтед».

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram