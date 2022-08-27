Тактические извращения Пепа превратили 0:2 в 4:2 за тайм. Разбор мегаперестановки «Сити»

Ключевую роль отдали Бернарду.

В четвертом туре чемпионата Англии «Сити» повозился с «Кристал Пэлас», но все же победил – 4:2.

Лондонцы в последние сезоны уверенно чувствовали себя на «Этихаде»: в четырех последних матчах выбили две победы и ничью. Субботняя игра тоже началась для «КП» обнадеживающе – уже на 21-й минуте гости вели 2:0. Помогли стандарты, рикошеты и недопонимание обороны «Сити» – один гол на счету Йоакима Андерсена, еще один мяч записали на автогол Джона Стоунза.

Эти удары остались для лондонцев единственными в матче – больше гости ни разу не добирались до Эдерсона.

На второй тайм вышел уже другой «Сити». Камбэк запустил удар Бернарду Силвы, а волевую победу хозяевам принес хет-трик Эрлинга Холанда. У норвежца уже 6 голов в АПЛ – он лучший бомбардир турнира.

Как случилась такая эффектная победа, если «Сити» провел блеклый первый тайм? Отвечает тактический автор Вячеслав Палагин.

Отставание от «Пэлас» вынудило Пепа тактически извращаться. Эврикой стала суператакующая схема, в которой:

– номинальных защитников было всего трое – Уокер, Стоунз и Диаш;

– латералей исполняли Бернарду и Фоден. Без мяча Фил вообще опускался четвертым в линию – на позицию Канселу;

– в форварды можно было записать сразу трех игроков – Холанда, Альвареса и Гюндогана;

– гибридную роль получили сразу два игрока. Задачей Де Брюйне была поддержка в опорной и на правом фланге, задачей Альвареса – открывания в штрафной и помощь Фодену слева.

Благодаря этому хозяева сохранили баланс и еще сильнее растянули «Кристал Пэлас». Но по мне главное изменение – спокойствие при розыгрыше, которого так не хватало до перерыва.

Показательно, насколько чаще задействовали Бернарду – самого техничного и аккуратного с мячом игрока, которого в дебютном сезоне Пеп выпускал на замену, чтобы засушить игру. Во втором тайме у него 50 касаний – в два раза больше, чем в первом.

Фото: REUTERS/Craig Brough