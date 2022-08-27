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Тактические извращения Пепа превратили 0:2 в 4:2 за тайм. Разбор мегаперестановки «Сити»

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бернарду Силва Бернарду Силва
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Ключевую роль отдали Бернарду.

В четвертом туре чемпионата Англии «Сити» повозился с «Кристал Пэлас», но все же победил – 4:2.

Лондонцы в последние сезоны уверенно чувствовали себя на «Этихаде»: в четырех последних матчах выбили две победы и ничью. Субботняя игра тоже началась для «КП» обнадеживающе – уже на 21-й минуте гости вели 2:0. Помогли стандарты, рикошеты и недопонимание обороны «Сити» – один гол на счету Йоакима Андерсена, еще один мяч записали на автогол Джона Стоунза.

Эти удары остались для лондонцев единственными в матче – больше гости ни разу не добирались до Эдерсона.

На второй тайм вышел уже другой «Сити». Камбэк запустил удар Бернарду Силвы, а волевую победу хозяевам принес хет-трик Эрлинга Холанда. У норвежца уже 6 голов в АПЛ – он лучший бомбардир турнира.

Как случилась такая эффектная победа, если «Сити» провел блеклый первый тайм? Отвечает тактический автор Вячеслав Палагин.

Отставание от «Пэлас» вынудило Пепа тактически извращаться. Эврикой стала суператакующая схема, в которой:

– номинальных защитников было всего трое – Уокер, Стоунз и Диаш;

– латералей исполняли Бернарду и Фоден. Без мяча Фил вообще опускался четвертым в линию – на позицию Канселу;

– в форварды можно было записать сразу трех игроков – Холанда, Альвареса и Гюндогана;

– гибридную роль получили сразу два игрока. Задачей Де Брюйне была поддержка в опорной и на правом фланге, задачей Альвареса – открывания в штрафной и помощь Фодену слева.

Благодаря этому хозяева сохранили баланс и еще сильнее растянули «Кристал Пэлас». Но по мне главное изменение – спокойствие при розыгрыше, которого так не хватало до перерыва.

Показательно, насколько чаще задействовали Бернарду – самого техничного и аккуратного с мячом игрока, которого в дебютном сезоне Пеп выпускал на замену, чтобы засушить игру. Во втором тайме у него 50 касаний – в два раза больше, чем в первом.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас 4:2 (0:2, 4:0)
Дата проведения
27 августа, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 4, автогол Стоунз, 0:2 – 21 Андерсен, 1:2 – 53 Бернарду Силва, 2:2 – 62 Холанд, 3:2 – 70 Холанд, 4:2 – 81 Холанд.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Гюндоган, 61), де Брюйне (Палмер, 89), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез (Альварес, 61), Холанд (Серхио Гомес, 84).
Кристал ПэласГуаита, Клайн (Олисе, 74), Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл (Ричардс, 57), Эзе, Шлупп, Дукуре, Айю (Матета, 74), Эдуар (Хьюз, 67).
Предупреждения:
Фоден (86), Матета (86), Гехи (88).

Телеграм-канал Славы Палагина

Фото: REUTERS/Craig Brough

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