Тактические извращения Пепа превратили 0:2 в 4:2 за тайм. Разбор мегаперестановки «Сити»

Ключевую роль отдали Бернарду.
В четвертом туре чемпионата Англии «Сити» повозился с «Кристал Пэлас», но все же победил – 4:2.
Лондонцы в последние сезоны уверенно чувствовали себя на «Этихаде»: в четырех последних матчах выбили две победы и ничью. Субботняя игра тоже началась для «КП» обнадеживающе – уже на 21-й минуте гости вели 2:0. Помогли стандарты, рикошеты и недопонимание обороны «Сити» – один гол на счету Йоакима Андерсена, еще один мяч записали на автогол Джона Стоунза.
Эти удары остались для лондонцев единственными в матче – больше гости ни разу не добирались до Эдерсона.
На второй тайм вышел уже другой «Сити». Камбэк запустил удар Бернарду Силвы, а волевую победу хозяевам принес хет-трик Эрлинга Холанда. У норвежца уже 6 голов в АПЛ – он лучший бомбардир турнира.
Как случилась такая эффектная победа, если «Сити» провел блеклый первый тайм? Отвечает тактический автор Вячеслав Палагин.
Отставание от «Пэлас» вынудило Пепа тактически извращаться. Эврикой стала суператакующая схема, в которой:
– номинальных защитников было всего трое – Уокер, Стоунз и Диаш;
– латералей исполняли Бернарду и Фоден. Без мяча Фил вообще опускался четвертым в линию – на позицию Канселу;
– в форварды можно было записать сразу трех игроков – Холанда, Альвареса и Гюндогана;
– гибридную роль получили сразу два игрока. Задачей Де Брюйне была поддержка в опорной и на правом фланге, задачей Альвареса – открывания в штрафной и помощь Фодену слева.
Благодаря этому хозяева сохранили баланс и еще сильнее растянули «Кристал Пэлас». Но по мне главное изменение – спокойствие при розыгрыше, которого так не хватало до перерыва.
Показательно, насколько чаще задействовали Бернарду – самого техничного и аккуратного с мячом игрока, которого в дебютном сезоне Пеп выпускал на замену, чтобы засушить игру. Во втором тайме у него 50 касаний – в два раза больше, чем в первом.
- Дата проведения
- 27 августа, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 4, автогол Стоунз, 0:2 – 21 Андерсен, 1:2 – 53 Бернарду Силва, 2:2 – 62 Холанд, 3:2 – 70 Холанд, 4:2 – 81 Холанд.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Гюндоган, 61), де Брюйне (Палмер, 89), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез (Альварес, 61), Холанд (Серхио Гомес, 84).
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Клайн (Олисе, 74), Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл (Ричардс, 57), Эзе, Шлупп, Дукуре, Айю (Матета, 74), Эдуар (Хьюз, 67).
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Фото: REUTERS/Craig Brough
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