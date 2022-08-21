Рост нового центрального защитника «МЮ» – 175 см. Это правда такая проблема? Каземиро поможет?

Палагин – с первыми впечатлениями.

Центральный защитник Лисандро Мартинес – самый обсуждаемый полевой игрок «Манчестер Юнайтед» на фоне провального старта. В отличие от Давида Де Хеа, аргентинец не совершил ни одной результативной ошибки, но сомнения насчет его роста (175 см) стали горячей темой после двух поражений подряд.

Тренеры соперников уже не скрывают, что специально целились в зону Мартинеса при подготовке к «МЮ», а Эрик Тен Хаг усадил Лисандро на скамейку уже в перерыве второй игры с «Брентфордом». Как жаль, что Дарвин Нуньес потерял контроль над собой в понедельник – следующее испытание для самого низкорослого защитника лиги переносится минимум на неделю.

Мартинес был мастером верховых дуэлей в Эредивизи, но переход в АПЛ – вызов для любого защитника

Похвалим британских коллег: первые вопросы по росту и в целом способностям Мартинеса в воздухе появились задолго до стартовых поражений – сразу после трансфера из «Аякса». Классический стереотип по отношению к приезжим (Пеп, ты же помнишь, что в Англии нельзя побеждать без подкатов?) хорошо иллюстрирует графика от Sky Sports:

Жаль, что в студии не добавили контекста. С ростом 175 см Мартинес в прошлом сезоне вошел в тройку лучших в Эредивизи по проценту выигранных верховых единоборств (70,5%). Более того, даже в сравнении с защитниками АПЛ, указанными на графике, Лисандро выглядел неплохо. У аргентинца сопоставимые показатели с Натаном Аке (результат голландца – 72,5%) и даже лучше, чем у могучего Дэна Берна (68,9%). Не списать и на малую выборку: по количеству верховых единоборств Мартинес опередил и Аке, и Вирджила Ван Дейка. То есть проверяли его достаточно.

Удобный в использовании нарратив «большой защитник – хорош в игре головой, маленький защитник – плохо играет головой» разбил еще один летний трансфер, к которому у Ская почему-то было меньше претензий. Перешедший в «Челси» Калиду Кулибали намного выше Лисандро (186 см), но играет головой сильно хуже: в прошлом сезоне сенегалец выиграл только 53% единоборств. В тексте про прогресс Калиду у Лучано Спаллетти мы уже подмечали это когнитивное искажение, но летом к нему добавилось подтверждение от Рафы Бенитеса:

«Верховые дуэли – не самая сильная его сторона, но в Италии это не имело такого большого значения. Интересно, как будет в Премьер-лиге, сможет ли он сделать шаг вперед в этом отношении там. Самое главное, что он всегда открыт к новым идеям и готов учиться. На тренировках мы отрабатывали именно игру головой, а еще улучшили его технику».

Но вернемся к Мартинесу. Следующее направление для анализа неожиданно задал Джейми Реднапп (обычно самый скучный эксперт Ская). Его оценка была выставлена уже постфактум и тоже не без доли надменности, но хотя бы отличалась от риторики сразу после перехода Лисандро:

«Если покупаешь защитника ростом 175 см, то должен понимать, что в этой лиге у него будут проблемы. Он мог быть как угодно хорош в Нидерландах, где меньше физической борьбы, но здесь его будут проверять каждую неделю. «Брентфорд» использовал этот недостаток сегодня, «Брайтон» – в прошлые выходные, в следующем туре это сделает «Ливерпуль». Каждая команда будет нацелена на него, потому что 175 см – просто недостаточно для защитника в этой лиге».

Как мы убедились на примере налога на Бундеслигу, перенос качеств из одного чемпионата в другой действительно может стать проблемой для новичков. Возможно, в Нидерландах правда не такой уровень сопротивления, а в Англии более крепкие форварды, которые способны навязать борьбу и задать гораздо больше вопросов защитнику. Логично проверить тех, кто в последние годы переехал из Эредивизи в АПЛ и сравнить их показатели до и после трансфера.

К сожалению, массив данных не такой большой: статистика Opta по Эредивизи доступна только с сезона-2013/14 – из-за этого не проверить таких легенд, как Ян Вертонген или Томас Вермален. Всего получилось пять игроков (важно – с трансферной стоимостью свыше 2,5 млн евро), из них чистых центральных защитников – только трое, хотя и Дэйли Блинду, и Дарилу Янмату приходилось играть на этой позиции в Англии.

Как видно, ни один из защитников не смог перенести показатели по верховым единоборствам. В среднем снижение эффективности при переходе в АПЛ – в районе 10%. Вердикт Реднаппа, как бы ретроградно он ни звучал, подтвердился. При этом даже если вычесть налог на Эредивизи у Мартинеса, получатся все равно достойные 60%.

Другая проблема при подсчете: Лисандро не просто низкий защитник, а очень низкий защитник. Аналоги в мире встречались (вам что-то говорят имена Франко Барези и Фабио Каннаваро?), но конкретно в АПЛ – почти нет. Обсуждая рост Мартинеса, Гари Невилл вспоминал, как его самого перевели из центра обороны на фланг из-за роста:

«Мне нравилось играть в центре защиты – я был центральным защитником и в молодежных, и в резервных командах. Из первых 150 матчей где-то треть я провел именно в центре. Я ориентировался на Пола Паркера, который понимал, как нужно играть на этой позиции, несмотря на рост (170 см).

Но в какой-то момент понял, что из-за роста просто не выдерживаю требований лиги. Я не мог справиться с высокими нападающими, которые наваливались на меня на стандартах или во время кроссов. Пришлось отказаться от этой идеи и перевестись на фланг. Сэр Алекс не сдавался еще три-четыре года и иногда использовал меня в центре, но если честно, в этой лиге с таким ростом почти невозможно играть центрального защитника. Не хочу списывать со счетов Мартинеса, но это правда очень-очень тяжело».

Наберусь смелости оппонировать Гари, но АПЛ, в которой Невилл не смог проявить себя в центре защиты, все же сильно отличается от реалий, в которых оказался Мартинес. Только за последние пять лет количество верховых единоборств в лиге сократилось почти на четверть – с 39 до 31 за игру. К этому подталкивает не только тактическая революция, но и исследования о вреде игры головой.

Итог – все очень сложно. С одной стороны, прямой корреляции между ростом и удачной игрой головой нет – физические данные все еще влияют (1 см в среднем добавляет 0,5% успешности дуэлям в АПЛ), но не во всех случаях. С другой, в Англии проявить себя и правда сложнее – об этом говорит и небольшой ресерч, и наблюдения Невилла. При этом сама лига тоже меняется – очевидно, что в 90-е Мартинесу было бы гораздо сложнее соответствовать требованиям.

Из-за того, что построить однозначный вывод почти невозможно, перейдем к практике – как Лисандро проявил себя, уже окунувшись в английские реалии?

Рост Мартинеса не явная проблема «МЮ». Проявляется только косвенно, но мешает Тен Хагу доминировать в игре

Нацеленность «Брентфорда» и «Брайтона» на Мартинеса хорошо иллюстрируют длинные передачи этих команд. Большинство пришлись именно на зону аргентинца:

Графика – StatsZone

Шок, но при таком крене на левый фланг «МЮ» у Мартинеса до сих пор ни одного участия в верховых единоборствах. Среди защитников, которые сыграли в этом сезоне АПЛ, не шли в единоборство еще двое – Марк Кукурелья и Неко Уильямс, но они, в отличие от Лисандро, играют на фланге и в командах, которые используют пятерку защитников (и в целом не подвергались такому давлению соперников).

Сами верховые единоборства Opta определяет как «момент, когда за верховой мяч борются два игрока – по одному от каждой команды». Ноль у Лисандро объясняется именно отсутствием у него таких (четко разграниченных) эпизодов. Говорит ли это о том, что Мартинес просто-напросто боится вступать в единоборства?

И да, и нет. Против «Брентфорда» были моменты, когда за верховой мяч в зоне, за которую отвечал Лисандро, действительно боролся кто-то из партнеров. Часто этим партнером был Люк Шоу:

Скриншоты – Instat

На аутах с ближнего фланга Лисандро уже менялся позициями с Харри Магуайром – тоже весьма показательно:

Эти эпизоды могут говорить как о недоверии Мартинесу, так и просто об оценке рисков. В ближайших матчах поймем (если, конечно, аргентинца не задвинут в запас), чего тут больше. Но важная часть объяснения – Лисандро иногда вообще не приходилось вступать в единоборство: за счет игры корпусом мяч выигрывал либо он сам, либо соперник. Благодаря этому условий для верховых дуэлей было гораздо меньше:

Символично, что Иван Тоуни – нападающий, на которого шли почти все верховые передачи «Брентфорда» – хвалил Мартинеса именно за этот аспект: «Я вышел против низкого центрального защитника, поэтому план с доставкой на меня длинных передач был продуманным. Справедливости ради, Мартинес неплохо справлялся. Он очень агрессивен для центрального защитника. Да, иногда его переигрывали в воздухе, но внизу он очень агрессивно борется за мяч».

Еще одна причина, почему до прямых дуэлей не доходило – хитрость Мартинеса. Иногда специально не шел в единоборство и позволял сопернику в одиночку выпрыгнуть, пытаясь предугадать скидку:

Получалось с переменным успехом, но как тут не вспомнить Дэйли Блинда – еще одного защитника «МЮ» с низким ростом (в его случае – 180 см), по которому были аналогичные сомнения. Роналд Куман, тренируя «Саутгемптон», даже говорил, что видит в соотечественнике слабое место в обороне «Юнайтед» (причем именно из-за роста). Примерно тогда Блинд отвечал:

«Я не могу соперничать вверху с Энди Кэрроллом. Но посмотрите на других центральных защитников, которые выше меня – они не могут соперничать с Кэрроллом тоже. В Англии любят говорить, что центральный защитник должен быть двух метров роста и выигрывать каждое единоборство вверху. Но я не такой. Я предпочитаю правильно выбрать позицию и заранее распознать угрозу.

Посмотрите на Маскерано в «Барселоне» или Алабу в «Баварии» – они тоже низкого роста, но играют на высочайшем уровне именно в центре защиты. За то время, что провел в «Юнайтед», я доказал неправоту многих. Но такое ощущение, что это нужно доказывать буквально каждые выходные».

В другом интервью Дэйли развил тему: «Конечно, люди всегда будут отмечать, что я не обладаю высоким ростом или физической мощью, но я достаточно умен и хитер, чтобы играть на этой позиции. Думаю, у меня неплохо получается в обороне. Тут мне и партнеры помогают – Крис (Смоллинг), Люк (Шоу) и Маттео (Дармиан)».

Мартинесу поддержки партнеров, наоборот, часто не хватает. Это хорошо прослеживается по тем редким моментам, которые наиболее близки к определению «верховое единоборство» и напрямую приводят к угрозе у ворот «МЮ».

В матче с «Брайтоном» из-под Мартинеса опасно пробил Дэнни Уэлбек:

Одна проблема – Лисандро опоздал к нападающему из-за того, что разрывался между тремя другими соперниками до этого:

Против «Брентфорда» из-под Мартинеса даже забили на угловом – отличился Бен Ми. Но обратите внимание на Криштиану Роналду (в зонной системе Тен Хага контролирует ближнюю штангу):

Если бы португалец не выключился, избежать гола было бы проще:

В итоге прямых проблем в верховых дуэлях у Мартинеса пока не наблюдается – само их количество сведено к нулю. В этом можно углядеть и положительную сторону (Лисандро может и корпус поставить, и обмануть), и отрицательную (партнеры уже перестают ему доверять). При этом аргентинец играет в команде, которая совсем не создает ему комфортных условий и наоборот даже подставляет.

Подстава прослеживается в первую очередь на подборах. Символично, что эту проблему выделяют и Тен Хаг, и тренеры соперников.

Вот комментарий Эрика после первого тура: «Обычно «Брайтон» разыгрывает мяч от вратаря, но сегодня они предпочли делать длинные передачи. Наша задача свелась не к прессингу, а к выигрышу подбора. И вот в этих ситуациях мы проявили себя не лучшим образом – парни сыграли совсем не так, как мы планировали перед игрой. Я не ожидал, что «Брайтон» сыграет в таком стиле, они отошли от привычной манеры, но и мы плохо к этому приспособились».

А вот замечание Томаса Франка (тренера «Брентфорда»): « Мы знали, что в зоне Мартинеса у нас больше шансов выиграть верх или подбор . Конечно, при подготовке изучали то, как действовал «Брайтон» – тем более они похожи по стилю на нас. Обычно «Брайтон» начинает атаки от вратаря с короткого паса, но против «МЮ» решили сыграть по-другому. Мы знали, что это оружие, и тоже им воспользовались».

Учитывая разницу в росте между Магуайром и Мартинесом, неудивительно, что соперники сделали выбор в пользу аргентинца. Удивительно, что проблема с подбором прослеживалась у «МЮ» независимо от направления передач – хоть в зону Мартинеса, хоть в зону его партнеров. Частым сценарием было численное преимущество в зоне скидки именно у соперника – в меньшинстве, как правило, оставался Фред:

Проблемы с подбором больно бьют и по «Юнайтед», и конкретно по Мартинесу. Цепочка выглядит следующим образом:

• соперники видят в Лисандро потенциальную слабость и забрасывают в его сторону – как следствие, «МЮ» не может даже вступить в любимый для Тен Хага (и неплохо работавший летом) прессинг и получить за счет этого бонусные моменты;

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• из-за того, что «Юнайтед» проигрывает подбор, соперники закрепляются на чужой половине. Тоже не лучший итог – например, «Брентфорд» за счет этого зарабатывал любимые стандарты (здесь должна быть шутка, что розыгрыши от Де Хеа – тоже в какой-то степени стандарт);

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• из-за всего этого «МЮ» не может захватить территорию и контроль над игрой: на трети «Юнайтед» прошло 33% действий в двух стартовых турах (сильно больше только у «Борнмута» и «Ноттингема»). От этого страдает и Мартинес – у него меньше возможностей, чтобы показать все еще классные качества на мяче (даже в МЮ – лучшая точность передач среди защитников) и перевести разговор на отличную от роста тему.

Каземиро точно должен помочь, но есть и другие варианты (смена позиции и даже схемы)

Благодаря универсальности Мартинеса есть сразу несколько способов решения проблемы.

Первый – за счет прогресса всей команды. Чем дольше диктовать условия в матче будет «Юнайтед», тем реже соперники смогут оголять потенциальную слабость Мартинеса.

Второй способ – перевод Лисандро на другую позицию. В «Аяксе» он исполнял не только центрального защитника – еще были появления на фланге обороны и даже в опорной. Интерес к аргентинцу Микеля Артеты был связан именно с универсальностью – «Арсенал» рассматривал Лисандро как левого защитника и опорника (центр обороны был лишь альтернативой на случай травм).

Если бы не покупка Каземиро, неизбежным было бы очередное сравнение с Блиндом. Даже когда Дэйли играл центрального защитника, он подчеркивал, что предпочитает выходить в опорной зоне. С приходом Каземиро такой эксперимент практически невозможен, но интересно, смог бы Мартинес-опорник решить проблему подборов, от которой страдает сейчас в роли ЦЗ.

Третий способ – смена схемы. После матча с «Брентфордом» Гари Невилл предложил перейти на тройку защитников, в которой Мартинес мог бы сыграть ближе к левому флангу. Простите, что снова втягиваю сюда Блинда, но показательно, что аналогичный совет давали и во времена Дэйли. Рекомендация прилетела от еще одного экс-игрока «Юнайтед» Дэнни Хиггинботама – сразу после того, как Блинд провалился в матче с «Вест Хэмом» на стандартах.

Четвертый способ – отталкиваться от стиля соперника. Тут Тен Хаг может поучиться у Томаса Тухеля. Тренер «Челси» не скрывает, что ротирует защитников в том числе из-за манеры противников. Переводы Риса Джеймса в тройку центральных защитников Тухель объяснял скоростью форвардов (сдерживал Винисиуса, Варди и Сона). Перевод Сесара Аспиликуэты (идет сразу после Мартинеса среди низкорослых ЦЗ) на матч с «Вест Хэмом» из центра защиты на фланг – мощью команды Мойеса на стандартах.

Аналогичный аргумент Тухель применяет даже к игрокам одной позиции. Несколько раз Томас усаживал на скамейку более стабильного Бена Чилуэлла и выпускал Маркоса Алонсо – именно из-за того, что испанец выше и лучше на втором этаже.

Наконец, пятый способ – купить лучшего опорника последних десяти лет. Его и выбрал «Юнайтед». Как это может сработать (не тупо приход Каземиро, а классная игра опорника в связке с ЦЗ), рассказывал все тот же Хиггинботам. Важный штрих того времени – страх за Дэйли Блинда перед почти двухметровым Руди Жестедом:

«Уверен, Тим Шервуд посмотрит на составы и подумает: «Хочу, чтобы Жестед атаковал Блинда». Он обязательно скажет, чтобы тот использовал свое преимущество в росте, выигрывал борьбу за мяч и скидывал на скоростных Скотта Синклера и Габби Агбонлахора. Чтобы противостоять этому, «Юнайтед» нужно, чтобы Жестеда при выносах от ворот брал опорник – Майкл Кэррик или Бастиан Швайнштайгер».

Если опорник добьется успеха, у Жестеда будет меньше шансов скинуть мяч за спину четверке защитников. С тактической точки зрения звучит сложновато, но на самом деле все просто: опорник, действующий по Жестеду, позволит защитникам держаться вместе узкой четверкой. Поэтому скидка пойдет в их сторону, а не им за спину.

Каземиро в этом плане – действительно отличное решение. Один из любимых приемов бразильца – опуститься к защитникам и даже создать ситуативную пятерку. В том числе – при забросах из глубины. Кроме того, Каземиро буквально помешан на подборах – даже если он будет оставаться в меньшинстве, решить проблему сможет чисто на опыте:

«Большинство людей не понимает, что игры длятся 97 минут, но с мячом игрок «Реала» проводит в среднем 2,5 минуты. Часто мы фокусируемся именно на этом: отмечаем, какая у игрока техника, как здорово он отдал пас. Забываем, что в оставшиеся 95 минут он бегает, закрывает пространство, ускоряется без мяча и помогает партнерам. И да, фолит. Это может быть полезно, если нужно остановить контратаку и позволить партнерам занять свои места. Иногда именно работа без мяча – самая важная.

Например, я первым делом после игры смотрю, сколько подборов и перехватов совершил. Это мои голы и ассисты. Конечно, всем нравится забивать и участвовать в комбинациях, но счастье приходит ко мне, когда я возвращаю нам мяч. В этом моя ценность для команды».

Если Каземиро продолжит возвращать мяч на своем уровне в «Юнайтед», счастье придет уже новым партнерам. Лисандро Мартинес точно оценит – после бури на старте аргентинцу нужна хотя бы минимальная доза спокойствия.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Mike Hewitt, Michael Regan