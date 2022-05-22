В АПЛ чемпионство 8 раз решалось в последнем туре. Плохая новость для «Ливерпуля» – титул всегда забирал лидер

«Ман Сити» так делал трижды.

«Манчестер Сити» – «Астон Вилла» и «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» – два главных матча последнего, 38-го тура АПЛ. Мы посмотрим еще одну серию противостояния Пепа и Клоппа и узнаем чемпиона сезона-2021/22.

В эпоху Премьер-лиги это 9-й случай, когда титул разыгрывают в заключительный день. Приободряющих примеров для «Ливерпуля» нет: каждый раз чемпионство уходило к лидирующей команде.

И даже обратный случай из времен до АПЛ – в 1989-м, когда английские клубы еще играли в Первом дивизионе – не за «Ливерпуль»: «красные» тогда сенсационно проиграли дома «Арсеналу» 0:2 и отдали чемпионство.

Однажды серия наверняка прервется. Но когда это случится?

Сезон-1994/95: «Блэкберн» взял единственный титул АПЛ (хоть и проиграл в последнем туре), обломав третье чемпионство для «Манчестер Юнайтед»

Ситуация перед последним туром: «Блэкберн» обгонял «Ман Юнайтед» на 2 очка и играл на выезде с «Ливерпулем», «МЮ» – в гостях с «Вест Хэмом».

«Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона выиграл два первых сезона Премьер-лиги. Сделать хет-трик помешала новая сила в английском футболе – «Блэкберн». Четвертое и второе места в предыдущих чемпионатах были для «Роверс» разминкой. Вдохновителю клуба из Ланкашира, стальному магнату Джеку Уокеру, хотелось большего: дотянуться до первого с 1914 года чемпионства. Ради этого Уокер пригласил на «Ивуд Парк» тренера Кенни Далглиша и звездный дуэт нападающих – Криса Саттона и Алана Ширера.

Мечта сбылась в мае 1995-го. Хотя провал был близок: «Роверс» проиграли 3 матча из 5 на финише и были слишком зациклены на сопернике из Манчестера.

В последнем туре «Блэкберн» быстро повел на «Энфилде» (Ширер забил 34-й гол в лиге), а «МЮ» пропустил от «Вест Хэма». Во втором тайме ситуация накалилась: «Ливерпуль» сравнял – как и «Юнайтед». На последних минутах Джейми Реднапп голом со штрафного вывел ливерпульцев вперед – это не сильно обрадовало местных болельщиков, не желавших снова видеть «МЮ» с трофеем.

«Блэкберн» завис в ожидании плохих новостей. Большую часть второго тайма Далглиш поглядывал за событиями в Лондоне по телевизору у тренерской скамейки.

Но дожать «молотков» у команды Фергюсона не получилось. Виновника звали Людек Миклошко – чешский вратарь выдал матч жизни и больше не пропускал.

«Манчестер Юнайтед» проиграл еще и финал Кубка «Эвертону», после чего устроил перезагрузку: летом ушли опытные Пол Инс, Марк Хьюз и Андрей Канчельскис. Класс-92 уже готовился к рывку.

Как все закончилось

Сезон-1995/96: «МЮ» прагматично отыграл отставание в 12 очков у «Ньюкасла» и оформил чемпионство разгромом 3:0

Ситуация: «МЮ» приехал к «Мидлсбро», опережая «Ньюкасл» на 2 очка – разница мячей позволяла сыграть вничью. «Ньюкасл» встречался с «Тоттенхэмом» и надеялся на чудо.

«Ньюкасл»-1995/96 – романтичная история отчаянной неудачи. Команду не просто так прозвали «Шоуменами» – посмотреть на игру того «Ньюкасла» съезжались с разных концов Англии. Тренер Кевин Киган не заморачивался тактикой, и часто изучение соперника ограничивалось просмотром составов перед матчем.

Зимой команда Кигана обходила «Ман Юнайтед» на 12 очков. Но для чемпионства не хватило даже такого запаса. «МЮ», вдохновленный возвращением Эрика Кантона после 9-месячной дисквалификации, отыграл отставание (13 побед в 15 последних турах). А срыв Кигана в эфире Sky («Я буду очень рад, если мы выиграем гонку у них! Очень рад!», – твердил потерявший над собой контроль тренер) стал первой большой победой Фергюсона в психологических битвах.

В 38-м туре «Манчестер Юнайтед» разобрался с «Мидлсбро» (3:0) и вернул титул. «Ньюкасл» не выиграл у «Тоттенхэма» (1:1), отпустил «МЮ» на 4 очка, но все равно остался в памяти.

Как все закончилось

Сезон-1998/99: «Арсенал» мог сорвать требл «МЮ»

Ситуация: между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» было всего одно очко, оба претендента играли дома – «МЮ» против «Тоттенхэма», «канониры» – с «Астон Виллой».

Пик самого яростного противостояния Премьер-лиги конца девяностых-начала нулевых (по крайней мере, в таблице – ведь еще никто не додумался запустить в Фергюсона куском пиццы). За два тура до конца команды шли вровень. Но «Арсенал» фатально оступился с «Лидсом», проиграв 0:1 – то поражение принято ассоциировать с ошибкой защитника Нельсона Виваса (после матча Арсен Венгер персонально раскритиковал аргентинца перед прессой, что было нехарактерно). «Юнайтед» вымучил нули с «Блэкберном» и получил преимущество на последний тур.

«Арсенал» свою работу сделал (1:0 с «Виллой»), но шанс уже был упущен: «Юнайтед» справился с «Тоттенхэмом» – Дэвид Бекхэм и Энди Коул не позволили истории вильнуть (2:1). Так начинался легендарный требл.

Как все закончилось

Сезон-2007/08: за 10 дней до финала ЛЧ «Ман Юнайтед» спокойно защитил титул от посягательств «Челси»

Ситуация: лишь разница мячей удерживала «Челси» Авраама Гранта на втором месте – очков было поровну. «Синие» играли дома с «Болтоном», а «Ман Юнайтед» заехал к «Уигану».

В 36-м туре «Челси» обыграл «МЮ» на «Стэмфорд Бридж» 2:1 и сблизился в таблице.

В последнем туре «Юнайтед» не хотелось приключений: Криштиану Роналду забил с пенальти свой 31-й мяч в АПЛ, а в конце точку поставил Райан Гиггз. «Челси» же в добавленное время упустил победу над «Болтоном».

А через 10 дней был московский финал ЛЧ.

Как все закончилось

Сезон-2009/10: когда в последнем туре чемпион побеждает 8:0, вопросов ни у кого нет

Ситуация: преимущество в 1 очко позволяло «Челси» контролировать ситуацию.

«Юнайтед» рвался к четвертому чемпионству подряд, но ураганная концовка сезона от «Челси» Карло Анчелотти перечеркнула эти намерения.

В марте «синие» напоролись на «Блэкберн» (1:1) и сползли на третье место. Все кончено? Ну уж нет. В 8 финальных турах «Челси» забил 33 раза. 5:0 с «Портсмутом», 7:1 с «Астон Виллой», 7:0 со «Стоком», 8:0 с «Уиганом» – это было убедительно.

Разгромом «Уигана» с хет-триком Дрогба «Челси» оформил первый с 2006 года титул. «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Сток» 4:0, но продлить чемпионскую серию это не помогло.

Как все закончилось

Сезон-2011/12: AGUEROOOOO!

Ситуация: равенство по очкам с «Юнайтед», но у «Ман Сити» лучшая разница мячей и домашняя игра с аутсайдером «КПР» – что может пойти не так?

Если к 90-й минуте чемпионского матча вы проигрываете 1:2, то, скорее всего, кое-какие вещи идут не по плану. Но если вы задумали самую драматичную развязку в истории АПЛ, то что ж: тогда дело за Джеко (91.15) и Агуэро (93.20).

Нет, надо вот так: AGUEROOOOO!

Разбираем каждую деталь того самого гола и наслаждаемся

«МЮ» увез 1:0 от «Сандерленда», но остался ни с чем. На самом деле титул уплыл не тогда, а чуть раньше, в апреле: поражение от «Уигана» 0:1, ничья с «Эвертоном» 4:4 и проигрыш дерби «Сити» стоили слишком дорого.

Как все закончилось

Сезон-2013/14: драма «Ливерпуля» Роджерса и хладнокровие «Ман Сити»

Ситуация: после проигрыша «Челси» (0:2) и ничьей с «Кристал Палас» (3:3) «Ливерпуль» уступал «Ман Сити» 2 очка.

Главное здесь случилось не в последний день.

«Манчестер Сити» благодаря мячам Самира Насри и Венсана Компани спокойно обыграл дома «Вест Хэм» (2:0), сделав Мануэля Пеллегрини чемпионом Англии в первый же сезон. Победа «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» 2:1 «горожан» уже не волновала.

Гораздо чувствительнее по надеждам «Ливерпуля» ударили последние 11 минут матча с «Пэлас» в 37-м туре. Голевая машина Роджерса вела 3:0, и Брендан призывал своих игроков не останавливаться, держа в уме разницу мячей с «Сити». Камбэк «КП» (Дуайт Гэйл, что же ты наделал?) спустил «Ливерпуль» в таблице.

Это было больно.

Как все закончилось

Сезон-2018/19: «Сити» проигрывал 83 секунды – но потом взял свое

Ситуация: 95 очков – «Манчестер Сити», 94 – «Ливерпуль». Что еще тут сказать?

Три года назад «Ман Сити» Гвардиолы и «Ливерпуль» Клоппа занимались тем же. Стрессоустойчивость и стабильность команд в рамках той гонки были просто запредельными. «Сити» накатил на финиш с серией из 13 побед подряд, мерсисайдцы – с 8. Команда Клоппа проиграла лишь раз за весь сезон – но именно «Сити» в январе.

В последний день «Ливерпуль» сделал все от себя зависящее, обыграв дома «Вулвз» 2:0. «Сити» играл на выезде с «Брайтоном» и слегка напугал фанатов, пропустив от Гленна Мюррея. Ответный гол Агуэро прилетел быстро – через 83 секунды. Дальше забивали Лапорт, Марез и Гюндоган. 4:1 – титул у Гвардиолы.

Суммарно «Ман Сити» и «Ливерпуль» выбили 195 очков. Что еще тут сказать?

Как все закончилось

Сегодня – премьера новой серии.

Фото: East News/AFP/PAUL ELLIS; Gettyimages.ru/Stu Forster/Allsport, Ben Radford /Allsport, Jamie McDonald