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  4. У Месси 77,6% реализации пенальти – 114 из 147. У Роналду 83,6% точных ударов с точки

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Месси реализовал 77,6% пенальти в карьере – 114 из 147. У Роналду 83,6% точных ударов
Месси забивает пенальти в сборной чаще Роналду.

Лионель Месси не забил 6 из 31 пенальти за сборную Аргентины.

Форвард «Интер Майами» не реализовал одиннадцатиметровый в начале 1-го тайма матча против сборной Австрии на ЧМ-2026.

Месси исполнял пенальти в составе сборной Аргентины 31 раз, реализовав 25 попыток (процент реализации – 80,6%). У Криштиану Роналду 22 из 32 точных попыток (68,8%).

Всего за карьеру Месси забил 114 из 147 пенальти (77,6%), у Роналду 183 мяча при 219 попытках (83,6%).

Аргентина – Австрия. 1:0 – Месси не забил пенальти, но забил с игры. Онлайн-трансляция

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Messi vs Ronaldo
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoИнтер Майами
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoМЛС

Комментарии

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У Фомина из Динамо 95% реализации пенальти, имейте в виду!
ОтветЕбздрогыч
У Фомина из Динамо 95% реализации пенальти, имейте в виду!
А у Смолова 99,9%!!!
Ответkokorin91
А у Смолова 99,9%!!!
84.62%, кстати, выше, чем у Месси и Роналду 😁
Роналду даже больше раз пробивал пенки, это к тем, что Месси что то там рисуют.
ОтветHardSmoke
Роналду даже больше раз пробивал пенки, это к тем, что Месси что то там рисуют.
Ронычу достойные пенки покупали фифа. У Месси пенки позорные
ОтветНик Ник
Ронычу достойные пенки покупали фифа. У Месси пенки позорные
Ты сам-то понимаешь что ты несёшь 🤦🤣
Ну не зря же он пеналду))
Роналду надо надеяться на серию пенальти в плей-офф, тогда будет возможность обойти Месси по голам
Месси не любитель пенальти )) он отдавал бить пенальти 45 раз ! Один раз даже отдал легендарный голевой пас с пенальти )) 🤡🍓 отдавал бить всего 3 раза ... )) а всего у него 220 пенальти из которых 146 левейшие...
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