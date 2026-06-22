Месси реализовал 77,6% пенальти в карьере – 114 из 147. У Роналду 83,6% точных ударов
Месси забивает пенальти в сборной чаще Роналду.
Лионель Месси не забил 6 из 31 пенальти за сборную Аргентины.
Форвард «Интер Майами» не реализовал одиннадцатиметровый в начале 1-го тайма матча против сборной Австрии на ЧМ-2026.
Месси исполнял пенальти в составе сборной Аргентины 31 раз, реализовав 25 попыток (процент реализации – 80,6%). У Криштиану Роналду 22 из 32 точных попыток (68,8%).
Всего за карьеру Месси забил 114 из 147 пенальти (77,6%), у Роналду 183 мяча при 219 попытках (83,6%).
Аргентина – Австрия. 1:0 – Месси не забил пенальти, но забил с игры. Онлайн-трансляция
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Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Messi vs Ronaldo
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