Месси забивает пенальти в сборной чаще Роналду.

Лионель Месси не забил 6 из 31 пенальти за сборную Аргентины.

Форвард «Интер Майами » не реализовал одиннадцатиметровый в начале 1-го тайма матча против сборной Австрии на ЧМ-2026 .

Месси исполнял пенальти в составе сборной Аргентины 31 раз, реализовав 25 попыток (процент реализации – 80,6%). У Криштиану Роналду 22 из 32 точных попыток (68,8%).

Всего за карьеру Месси забил 114 из 147 пенальти (77,6%), у Роналду 183 мяча при 219 попытках (83,6%).

Аргентина – Австрия. 1:0 – Месси не забил пенальти, но забил с игры. Онлайн-трансляция

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