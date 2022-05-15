Как «Ливерпуль» и «Челси» снова не забили – загадка. Рубились суперзрелищно, особенно – на флангах

Самая интересная дуэль – Маунт vs Робертсон.

Самая необъяснимая история сезона – как «Ливерпулю» и «Челси» не удалось забить по итогам двух кубковых финалов. Если складывать Кубок лиги и Кубок Англии, то за 240 минут команды нанесли 58 ударов, создали 11 явных моментов и наработали на 7,32 ожидаемых гола. Логично, что после матча и Юрген Клопп, и Томас Тухель жаловались в первую очередь на реализацию.

Томас не только отлично подвел итог игре, но и расписал ее сценарий:

«Мы были готовы к тому, что матч будет сложным, и в первые 15 минут нам пришлось очень тяжело. Мы действовали нервозно и скованно. Кроме того, у нас было на день меньше времени для восстановления. В среду мы играли на выезде против «Лидса» и сегодня провели 120 минут, но в любом случае мы ожидали, что в этом матче придется терпеть.

Мы смогли остаться в игре благодаря великолепному Эдуару. Вцепились в соперника и с каждой минутой улучшали игру, набирали уверенность в собственных силах, находили все новые и новые решения и создавали моменты. Это крайне болезненное поражение, но такова цена финала».

По такому маршруту пройдемся и в разборе, тем более что заострять внимание на составах не было особого смысла. Главные неожиданности – прямое влияние травм. У «Ливерпуля» не смог выйти Фабиньо (в опорной сыграл Джордан Хендерсон), а «Челси» прямо перед финалом лишился Кая Хавертца – редкий шанс в большом матче получил Ромелу Лукаку.

Мощный старт «Ливерпуля» – итог доминирования Диаса над Чалобой. Нервозность «Челси» тоже сыграла в этом роль

Стартовые 20 минут – пожалуй, самый односторонний отрезок вчерашнего финала. «Ливерпуль» не просто уничтожал «Челси», но и мог замахнуться на отрыв в два мяча. Статистика прекрасно отражает рисунок: по ударам – чудовищные 6:0, по касаниям в чужой штрафной – еще более пугающие 12:0.

Отражением такого доминирования были постоянные дуэли между Луисом Диасом и Трево Чалобой. Колумбиец разрывал за счет скорости и дриблинга, а защитник «Челси» помимо индивидуальных проблем не мог рассчитывать даже на подстраховку:

Скриншоты сделаны в InStatScout

По всей видимости, в лице Чалобы Клопп нашел уязвимое место «Челси», по которому собирался бить изначально. Даже вынужденная замена Мо Салаха не ударила по его планам. Вышедший вместо египтянина Диогу Жота редко выходит на правом краю, но вчера пришлось. Чтобы Диас продолжил блистать слева конкретно против Чалобы.

Если отбросить реализацию, то задумка оправдалась. Диас стал лучшим в команде по ударам (6) и касаниям в чужой штрафной (7). Как правило, возможности проявить себя у колумбийца возникали по двум причинам.

Первая – высокие позиции латералей «Челси» при розыгрыше. С их помощью команда Тухеля пыталась противостоять прессингу «Ливерпуля», но на стартовом отрезке плохо доводила до них мяч (та самая нервозность), либо партнеры плохо подстраивались под них. В итоге после перехвата Алонсо и Джеймс оказывались слишком высоко и не могли помочь центральным защитникам.

Вторая причина – фирменная структура розыгрышей «Ливерпуля». Когда в составе Тиаго, команда переходит на квадрат в центре поля. В первой линии – пара из Алькантары и опорника (вчера Хендерсон, по сезону – Фабиньо), во второй линии – Кейта и Мане. Как и в полуфинале с «Ман Сити», Садьо хорошо выбирал момент для опусканий. Из-за этого Жоржиньо разрывался:

По цепочке рушилась вся структура «Челси» – лучший момент Диаса в первом тайме пришел после одного из таких эпизодов. Здесь же отметим пас шведой от Трента Александра-Арнольда – там была и дерзость, и классное исполнение, и понимание момента. В принципе на этих трех аспектах и строится уникальный сезон, который проводит ТАА.

«Челси» выровнял игру по ходу первого тайма. Помогли необычные инструкции Маунту и спокойствие Силвы

Еще до перерыва картина матча изменилась. Чтобы это отразить, возьмем те же показатели, которыми иллюстрировали перевес «Ливерпуля» в начале. С середины тайма и до перерыва «Челси» даже чаще бил по воротам (4:3), а соотношение касаний в штрафной уже не было таким пугающим в пользу «Ливерпуля» – на этом отрезке всего 14:10.

Выровнять игру «Челси» удалось за счет трех вещей.

Во-первых, спокойствие под прессингом. Тут ярче всех себя показал Тиаго Силва. Бразилец завершил игру с лучшим показателем точности передач, но поразили в первую очередь его выдержка и интеллект. Пара показательных эпизодов, когда к нему буквально подлетал Мане:

А вот их итог – оба раза Силва обманывал Садьо в стиле матадора, а потом разворачивался в обратную сторону и оставался свободен:

Этой свободой бразилец тоже уверенно пользовался. Силва не разменивался на простые короткие передачи, а переводил на свободных латералей. В общей сложности у Тиаго набралось сразу 14 длинных передач, из них сразу 11 дошли до адресата – по обоим показателям защитник стал лучшим среди полевых.

Второй фактор, который позволил «Челси» вернуться в игру – именно переводы на латералей. Под них здорово подстраивались партнеры: под Алонсо – Кристиан Пулишич, под Джеймса – Мэйсон Маунт. Вместе создавали численный перевес против крайних защитников «Ливерпуля» и легко его разыгрывали:

Важно, что преимущество было не только на том фланге, где разыгрывали мяч, но и на том, с которого завершали. Как правило, первую часть задачи брал на себя правый край с Джеймсом, вторую – край с Алонсо. Благодаря этому испанец стал чуть ли не самым активным в «Челси» – по нашим любимым метрикам Маркос лучший в команде (7 касаний в штрафной + 3 удара по воротам). Статичная роль Ромелу Лукаку тоже помогла – он стягивал обоих центральных защитников, благодаря чему крайки «Ливерпуля» оставались в меньшинстве.

Наконец, третий фактор, повлиявший на игру – необычная роль Маунта без мяча. По ходу первого тайма Мэйсон начал категорически глубоко опускаться за Энди Робертсоном – иногда становясь шестым защитником.

Это было ответом на активность Диаса в начале игры. Благодаря тому, что Маунт начал опускаться глубоко назад и прикрывать фланг, колумбиец больше не мог оказываться 1-в-1 с Чалобой. Трево страховал более скоростной Джеймс.

По такому же принципу «Челси» частично разрушал розыгрыши «Ливерпуля». Теперь на свободного Мане выдвигался кто-то из защитников – благодаря этому Жоржиньо перестал разрываться между игроками. В этом эпизоде на Садьо выдернулся как раз Чалоба – по Диасу же снова играет более мобильный Джеймс:

Дуэль Маунта и Робертсона – главная история второго тайма. Окончание их дуэли уничтожило все моменты

Желание Тухеля сдержать Диаса и помочь Чалоба привело к другому противостоянию – теперь между Маунтом и Робертсоном. Оно было не таким односторонним, но тоже весьма интересным.

В первую очередь – из-за объема работы Мэйсона. Фактически от него требовалось совмещать роль крайнего нападающего и крайнего защитника. Маунт – очень дисциплинированный игрок, но нагрузка было настолько серьезной, что потери концентрации и паузы были ожидаемы и даже простительны.

Такие эпизоды приводили к интересным раскладам. С одной стороны, Робертсон мог воспользоваться свободой впереди:

С другой, Маунт мог воспользоваться пространством, которое оставил Робертсон:

На партнеров по флангу их противостояние тоже влияло. Тут Маунт опаздывает за Робертсоном, из-за чего Джеймс переключается на него и оставляет Диаса – колумбиец свободен и опасно бьет в дальний угол:

А тут Маунт уводит Робертсона ближе к штрафной, благодаря чему перед Джеймсом открыто пространство. Рис ворвется в него, а Диас остановит его лишь с нарушением. Сам же штрафной завершится ударом Алонсо в перекладину:

Дуэль между Маунтом и Робертсоном тоже не выявила победителя, а к концу второго тайма ее разрушили ходы тренеров. Сначала Тухель перевел на правый фланг свежего Хакима Зиеша и отправил Мэйсона налево. А в дополнительное время уже Клопп заменил уставшего Робертсона на Костаса Цимикаса.

Завершение дуэли в какой-то степени предопределило результат – в экстра-таймах команды сподобились всего на три удара (все 3 – от «Челси»), но только один из них был нанесен с игры. Но само противостояние между Маунтом и Робертсона стало отличной характеристикой финала: много моментов вследствие тактических ходов, но огромные проблемы с реализацией.

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Несмотря на многолетнее противостояние Гвардиолы и Клоппа в АПЛ, именно матчи между «Ливерпулем» и «Челси» стали золотой классикой этого английского сезона. Всего было четыре игры, все четыре завершились вничью. Команды дарили и хорошую драму (камбэк «Челси» на «Стэмфорд Бридж»), и проверяли друг друга в разных сценариях («Челси» отбивался в меньшинстве на «Энфилде»), и обоюдно блистали в атаке (оба кубковых финала).

Внутри этих матчей «Челси» показал хороший потенциал и на равных боролся, но при этом глобальную картину они не изменили. «Ливерпуль» в нынешнем виде – более зрелая команда, которая готова проводить такие матчи на постоянной основе. «Челси» – лишь эпизодически.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; REUTERS/Peter Cziborra