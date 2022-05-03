Салах вышел на пик созидания и уже перекрыл свои креативные рекорды. Как ему это удалось?

Объясняет Вадим Лукомский.

Мо Салах уже выиграл приз лучшему футболисту сезона АПЛ по версии FWA – не самая престижная версия, но вручение главных наград еще впереди. Египтянин будет претендовать абсолютно на каждую – в случае победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов даже «Золотой мяч» не кажется фантастикой, пускай конкурировать с великолепным Каримом Бензема придется с позиции аутсайдера.

В этом сезоне у Мо есть все – важность для трофейной команды, космический уровень стабильности, голы в бешенном объеме и ливерпульская норма работы в прессинге. Но один элемент хочется разобрать отдельно – мощнейший (и неслучайный) прогресс в показателях, которые характеризуют креативность.

В статусе лучшего созидателя и лучшего бомбардира команды египтянин рвется в зону пикового Лео Месси по важности для команды – вдвойне заманчивое сравнение, учитывая волшебную левую и любовь обоих к магии в правом полуфланге. Из-за разницы в стилях команды (и готовности Салаха работать без мяча) сравнения никогда не будут полностью уместными, но совместное упоминание Мо определенно заслужил.

Салах – лучший в гонке ассистентов и подкрепляет лидерство хорошими цифрами ожидаемых ассистов (больше только у Трента). В голевых передачах всегда играет роль реализация партнеров, и у Салаха тут есть определенный «плюс», но далеко не самый большой в лиге. В первую очередь его мощь основывается на количестве и качестве моментов, которые он организует партнерам.

В менее удачный год египтянин мог отдать чуть меньше ассистов и, например, идти вторым за ТАА (или, наоборот, побить рекорд по ассистам при реализации, как у партнеров Поля Погба). Определенные колебания тут будут всегда, но Мо однозначно вырос в топового ассистента. Это хорошо заметно при погружении в его личную динамику – сезон еще не завершен, а он уже перекрыл все личные достижения по части создания моментов :

Даже по голым цифрам он уже выдал свой лучший креативный сезон, но при погружении в контекст его прогресс по части игры в пас еще мощнее. Например, он с отрывом лидирует по вовлеченности в атаки с ударом с игры (209) – то есть необязательно последний пас, а любой.

Еще один важный момент – Салах выдает такие цифры почти без стандартов. Это важное отличие и от его первого сезона, и от его главного конкурента (Трента). В первый ливерпульский сезон Салах был самым частым исполнителем угловых у «Ливерпуля» – теперь за корнеры отвечают Александер-Арнолд и Робертсон. В «Ливерпуле» это очень приятный источник бонусных ассистов и моментов, то есть созидание Салаха с игры выросло еще сильнее, чем кажется из общих цифр, потому что раньше угловые и штрафные слегка завышали его показатели.

В общем, по умению создавать шансы через умную игру в пас Салах – лучший в АПЛ в этом сезоне. Все голевые Салаха в АПЛ не просто пришли с игры, но и обошлись вообще без навесов (пускай один пограничный случай был – мягкую подачу на Робертсона в матче с «Эвертоном» посчитали обычным пасом, хотя вполне похоже на навес). Почти все – комбинации и тонкие передачи. Созидание в чистом виде.

Прогресс Салаха в этом отношении не случаен. Есть и тактические мотивы, и индивидуальный рост. Некоторые ассисты Мо – чистейшее мастерство. Например, он все чаще использует тривелу – вырезать получается все лучше и лучше. Главный пример – чудо-ассист против «Уотфорда». Салах в касание отправил мяч внешней стороной стопы в самую удобную для Садио Мане точку:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Или этот пас против «Ньюкасла» – в процессе фирменного смещения с правого фланга Салах собрал вокруг себя двух оппонентов (и приковал внимание третьего), потом внезапно отдал на Диогу Жоту пяткой:

Салах входит в узкий круг футболистов, способных на подобное. В этом сезоне такие вещи удаются ему чаще обычного, потому что прогрессу способствует и командная эволюция «Ливерпуля». Еще осенью Юрген Клопп говорил:

«Мо проводит выдающийся сезон. Он продолжает развиваться. Из чистой машины для голов превратился в более связующего игрока, стал еще важнее для команды. Он очень трудолюбив, постоянно открывается, использует скорость, но теперь чаще получает возможность показывать технику между линиями».

Две тактические детали сильнее всего повлияли на эволюцию, которую описывает тренер – переход Роберто Фирмино в статус игрока ротации и возросший упор на правый фланг (где работают комбинации в рамках треугольника).

Фирмино в этом сезоне проводит на поле всего 29% от общего времени – в любой другой совместный с Салахом сезон проводил минимум 76%. Тройка атаки с Роберто в центре имела максимально четкое распределение ролей. Бразилец – связующее звено при контратаках и скрытый полузащитник при позиционных; Мане и Салах – скоростные открывания за спину защитникам.

В конфигурации без Фирмино роль связующего игрока не привязана к кому-то конкретному – ее поочередно примеряют все, а лучше всех получается именно у Салаха. В быстрых переходах ему даже необязательно оказываться в центральной позиции, откуда опускался Фирмино. Намного важнее баланс открываний – один связующий, два открывающихся на скорости.

В идеале это работает так – Салах связывает контратаку через умение протащить мяч, один партнер (тут Жота) делает рывок, который открывает пространство другому (Мане) – именно туда отправляется передача:

В позиционных атаках Салах тоже может отходить поглубже и созидать из правого полуфланга. Да, эта динамика отличается от той, которая была с ложной девяткой Фирмино, но опять же сохраняется баланс открываний – Жота/Диас и Мане делают скоростные рывки, а у Мо достаточно опций для обострения. Теперь ему даже уместнее быть созидателем, а не одной из таких опций (хотя вариативность тоже важна).

Второй источник угрозы – треугольник «Ливерпуля» на правом фланге. Чаще всего его составляют Трент, Хендерсон и Салах, он строится на постоянной смене позиций. Внутри треугольника должны выдерживаться три роли: игрок под отвлекающий рывок, игрок под обостряющий рывок и свободный игрок, которого выводят на пас. Чаще всего треугольник выводит на пас Трента, но иногда свободу через него получает и Салах.

Например, в этом моменте Харви Эллиот (играл в том матче на позиции Хендерсона) отвлек внимание флангового защитника, Трент в центре, а свободным оказывается Салах – он вырежет тонкий навесик на Жоту внешней стороной стопы:

ТАА объяснял принципы работы треугольника в интервью The Athletic: «Тренер говорит нам, что мы должны постоянно использовать три пространства на правом краю поля – неважно, кто в каком оказывается. У нас есть гибкость внутри треугольника – нужно просто, чтобы каждая позиция заполнялась. Например, я могу находиться в зоне между центральным и крайним защитником, когда восьмерка опустилась на правый фланг защиты, а Мо находится в широкой позиции.

Здесь важная гибкость, понимание движения друг друга и игра внутри заготовленных комбинаций. В другом эпизоде, когда мяч в левой части поля, Мо всегда открывается в штрафную, а мы с Хендерсоном разберемся, кто страхует, а кто поддерживает. Важно, чтобы все роли исполнялись».

На выходе получается треугольник с постоянными ротациями, за которыми сопернику трудно следить и который в зависимости от нужд матча может по-разному вскрывать противника (двое в полуфланге – один на фланге; либо один в полуфланге – двое на фланге). Заточенность на схему достигла пика в этом сезоне, от чего выигрывает и Салах:

При этом описанные элементы взаимосвязаны. «Команда, особенно наш правый фланг, очень хорошо взаимодействует. Особенно радует синхронность заполнения игроками полезных позиций. Спокойствие в этом процессе помогает нам соблюдать принципы позиционной игры, а тройка атаки становится более непредсказуемой», – объяснял Пеп Линдерс.

Проще говоря, треугольник на правом фланге и тройка атаки (где Мо созидатель, а для него создают минимум два открывания) могут работать синхронно. Треугольник готовит ситуацию, в которой Салах получает мяч между линиями, а партнеры по атаке готовят рывки на скорости.

Пример из матча с «Сити» – треугольник с Хендо в широкой позиций + два открывания для Салаха выше:

А вот из первой игры против «Вильярреала» – Хендо на фланге + открывания от Диаса и Мане:

Момент завершился первым ассистом Салаха в этой ЛЧ. Удивительно, что Мо так долго обходился без них. Всего один голевой пас за весь розыгрыш – обидная аномалия, которая вообще не характеризует нынешнюю версию Салаха. Вероятно, у партнеров египтянина будет еще два матча, чтобы поправить статистику.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram