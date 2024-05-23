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Пике запустил ЧМ среди медиакоманд. В деле Неймар, Ибрагимович, Азар, Тотти и еще десяток звезд

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Привлекли 60 млн евро инвестиций.

Кингс Лига Жерара Пике разрастается: 26 мая стартует чемпионат мира среди медиакоманд. Привлекли множество звезд: Франческо Тотти, Эдена Азара, Самира Насри и не только.

Детали турнира: 32 команды (есть даже из Саудовской Араваии и Украины), швейцарская система, победителю – миллион долларов

Для начала освежим в памяти, что такое Кингс Лига. Это медиафутбольное соревнование, основанное в январе 2023-го бывшим защитником «Барселоны» Жераром Пике. Турнир очень успешен: команды есть у Агуэро и Касильяса, на несколько матчей залетали Шевченко, Роналдиньо и Чичарито, финал первого сезона прошел на «Камп Ноу», а во втором заключили сделку с телевидением (первую в истории медиафутбола).

Кингс ЧМ – более крупная версия Кингс Лиги. В первом розыгрыше участвуют 20 команд из испанской и мексиканской Кингс Лиги (филиал открылся в 2024-м) плюс 12 команд-гостей со всего мира – из Франции, Бразилии, Великобритании, Италии, Саудовской Аравии, Украины и других стран. 

Важно отметить: скорее всего, все приглашенные команды созданы под чемпионат мира. Информации о них до недавнего времени не было, филиалов Кингс Лиги в этих странах нет.

Турнир пройдет в Мексике с 26 мая по 8 июня. Формат турнира – швейцарская система, прямо как теперь в Лиге чемпионов.

Играть буду в Мехико, финальные матчи ЧМ примет стадион «Монтеррея», вмещающий более 50 тысяч болельщиков. Оцените вид с трибун!

Отбор несложный: для попадания на Кингс ЧМ нужно было финишировать в топ-8 своей медиалиги (там, где существует сам чемпионат: в Испании и Мексике), девятая и десятая команда лиги разыгрывали путевку в очном матче.

Посмотреть матчи турнира можно будет на официальном канале соревнования в Twitch и в каналах каждого из президентов.

Команда-победитель получит миллион долларов.

Осторожно, среди участников слишком много легенд: Тотти, Насри, Неймар, Гетце, Воронин

Говорим про каждого.

Эден Азар сыграет за бельгийский Deptostra. В этом клубе Эден и играет, и трудится президентом – вместе с ютубером Селин Депт. Приедет и брат Эдена – Этан.

● Бывший защитник «Атлетико» Хуанфран засветится в El Barrio, команде испанского тиктокера Адри Контрераса. Возможно, вы не знали, но Хуанфран закончил лишь три года назад – осталось только подтянуть форму.

● Полузащитник Николас Гайтан и бывший защитник Нико Пареха (помните ведь, в «Спартак» заезжал?) сыграют в команде Kunisports – ей владеет звездный нападающий Серхио Агуэро. Кстати, Серхио любит играть за свой клуб: в первом сезоне он даже оформил хет-трик в ворота Касильяса. 

● Участвует украинская команда UA Steel, один из президентов которой – Андрей Шевченко. Из игроков приедут бывший вратарь Андрей Пятов, экс-звезды «Шахтера» Дарио Срна и Марлос вместе с действующим защитником команды Дмитрием Чигринским. А еще полузащитник ЧФР Евгений Коноплянка и форвард Андрей Воронин.

● В составе французского Foot2Rue мелькнет Жереми Менез – он, кстати, до сих пор играет! Но по-прежнему страдает из-за травм и в этом сезоне провел лишь десять матчей за «Бари». Вместе с Менезом сделает красиво Самир Насри.

● Мексиканский Olimpo United выйдет со звездной линией нападения: там сыграет Чичарито! Кстати, он же президент команды, а еще мелькал в первом сезоне Кингс Лиги. Так что мексиканец уже опытный.

● Президент итальянского STALLIONS – Франческо Тотти! За его команду сыграет Раджа Наингголан, полгода назад оказавшийся в последней команде Индонезии.

Есть и другие звезды: на турнир приедет команда Неймара (он поддержит своих по видеосвязи) и бразильского мини-футболиста Фалькао (Furia), Марио Гетце (Youniors), Рио Фердинанда (Five). Двое последних даже смогут сыграть!

И это не считая тех, кто уже давно в испанской Кингс Лиге и тоже приедет в Мексику: Икер Касильяс (1К) и уже упомянутый Агуэро вместе с менее известными испанскими ютуберами и блогерами. Полный состав участников можно посмотреть здесь.

Мы все еще не сказали про главную звезду турнира – Златана Ибрагимовича! Швед стал президентом всего Кингс ЧМ.

Швед анонсировал назначение в своем стиле: «Я выиграл более 30 титулов. Я забил более 500 голов. Нет человека, который не знал бы моего имени. Я не скучаю по футболу. Футбол скучает по мне. 

Я лучший. Я король королей».

Турнир привлек 60 млн евро инвестиций. Чемпионат мира – часть стратегии по расширению Кингс Лиги в Европу, Америку и Азию

Глядя на огромное созвездие, возникает вопрос: откуда деньги?

Спонсором Кингс ЧМ стали венчурная фирма Left Lane Capital и корпоративная холдинговая компания Fillip. Они дадут 60 миллионов евро. До этого у Кингс Лиги было соглашение только с фондом Cassius.

Привлечь есть чем: на середину мая 2024-го у Кингс Лиги более 13 млн подписчиков в соцсетях, 80+ млн часов просмотров контента и еще 80 млн просмотров в тиктоке. Канал Кингс Лиги на Twitch второй среди испаноязычных во всем мире.

ЧМ среди медиакоманд – часть стратегии по глобальному расширению турнира. В январе 2024-го появился филиал Кингс Лиги в Мексике. К 2024-2025-му филилалы откроют в Северной Америке и Бразилии, к 2026-му – в Азии. Отдельно по Европе: наиболее вероятно появление Кингс Лиги в Германии, Великобритании и Италии (тоже в 2025 году).

Пике считает, что возросший интерес к соревнованию логичен: «Когда мы запустили Кингс Лигу, у нас были амбиции трансформировать спорт и развлечения в глобальном масштабе. Эти инвестиции не только подтверждает правильность нашего подхода, но и позволяет вывести его на следующий уровень. 

У нас большие цели: охватить глобальную аудиторию, создав один из самых оригинальных и развлекательных проектов в мире».

Гендир Left Lane Capital Харли Миллер соглашается с испанцем: «Кингс лига создала идеальные условия для футбола 7х7. Его объединили с геймифицированными правилами и популярными блогерами, которые развлекают поклонников в каждый момент игры. Жерар и его команда создают уникальную глобальную экосистему спортивных развлечений, которая и возвращает игру фанатам, и дает блогерам возможность создавать спортивные франшизы с собственной идентичностью».

Авторы идеи утверждают, что деньги от инвестиций также «помогут ускорению распространения продукта во всем мире».

Что из этого получится – узнаем уже в воскресенье.

Роналдиньо в лимузине, промах Шевченко и финал на «Камп Ноу». Главные моменты лиги Пике в 2023-м

Фото: instagram.com/kingsworld; East News/Piero CRUCIATTI / AFP, Miguel MEDINA / AFP

logoЗлатан Ибрагимович
logoМарио Гетце
logoФранческо Тотти
logoНиколас Гайтан
logoХуанфран
logoЕвгений Коноплянка
logoКингс Лига
logoЖерар Пике
logoЭден Азар
logoСерхио Агуэро
logoНиколас Пареха
logoАндрей Шевченко
logoАндрей Пятов
logoДмитрий Чигринский
logoДарио Срна
logoАндрей Воронин
logoРио Фердинанд
logoИкер Касильяс
logoСамир Насри
logoНеймар
logoХавьер Эрнандес
logoЖереми Менез
logoРаджа Наингголан