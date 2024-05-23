Пике запустил ЧМ среди медиакоманд. В деле Неймар, Ибрагимович, Азар, Тотти и еще десяток звезд

Привлекли 60 млн евро инвестиций.

Кингс Лига Жерара Пике разрастается: 26 мая стартует чемпионат мира среди медиакоманд. Привлекли множество звезд: Франческо Тотти, Эдена Азара, Самира Насри и не только.

Детали турнира: 32 команды (есть даже из Саудовской Араваии и Украины), швейцарская система, победителю – миллион долларов

Для начала освежим в памяти, что такое Кингс Лига. Это медиафутбольное соревнование, основанное в январе 2023-го бывшим защитником «Барселоны» Жераром Пике. Турнир очень успешен : команды есть у Агуэро и Касильяса, на несколько матчей залетали Шевченко, Роналдиньо и Чичарито, финал первого сезона прошел на «Камп Ноу», а во втором заключили сделку с телевидением (первую в истории медиафутбола).

Кингс ЧМ – более крупная версия Кингс Лиги. В первом розыгрыше участвуют 20 команд из испанской и мексиканской Кингс Лиги (филиал открылся в 2024-м) плюс 12 команд-гостей со всего мира – из Франции, Бразилии, Великобритании, Италии, Саудовской Аравии, Украины и других стран.

Важно отметить: скорее всего, все приглашенные команды созданы под чемпионат мира. Информации о них до недавнего времени не было, филиалов Кингс Лиги в этих странах нет.

Турнир пройдет в Мексике с 26 мая по 8 июня. Формат турнира – швейцарская система, прямо как теперь в Лиге чемпионов .

Играть буду в Мехико, финальные матчи ЧМ примет стадион «Монтеррея», вмещающий более 50 тысяч болельщиков. Оцените вид с трибун!

Отбор несложный: для попадания на Кингс ЧМ нужно было финишировать в топ-8 своей медиалиги (там, где существует сам чемпионат: в Испании и Мексике), девятая и десятая команда лиги разыгрывали путевку в очном матче.

Посмотреть матчи турнира можно будет на официальном канале соревнования в Twitch и в каналах каждого из президентов.

Команда-победитель получит миллион долларов.

Осторожно, среди участников слишком много легенд: Тотти, Насри, Неймар, Гетце, Воронин

Говорим про каждого.

● Эден Азар сыграет за бельгийский Deptostra. В этом клубе Эден и играет, и трудится президентом – вместе с ютубером Селин Депт. Приедет и брат Эдена – Этан.

● Бывший защитник «Атлетико» Хуанфран засветится в El Barrio, команде испанского тиктокера Адри Контрераса. Возможно, вы не знали, но Хуанфран закончил лишь три года назад – осталось только подтянуть форму.

● Полузащитник Николас Гайтан и бывший защитник Нико Пареха (помните ведь, в «Спартак» заезжал?) сыграют в команде Kunisports – ей владеет звездный нападающий Серхио Агуэро . Кстати, Серхио любит играть за свой клуб: в первом сезоне он даже оформил хет-трик в ворота Касильяса.

● Участвует украинская команда UA Steel, один из президентов которой – Андрей Шевченко . Из игроков приедут бывший вратарь Андрей Пятов , экс-звезды «Шахтера» Дарио Срна и Марлос вместе с действующим защитником команды Дмитрием Чигринским . А еще полузащитник ЧФР Евгений Коноплянка и форвард Андрей Воронин .

● В составе французского Foot2Rue мелькнет Жереми Менез – он, кстати, до сих пор играет! Но по-прежнему страдает из-за травм и в этом сезоне провел лишь десять матчей за «Бари». Вместе с Менезом сделает красиво Самир Насри .

● Мексиканский Olimpo United выйдет со звездной линией нападения: там сыграет Чичарито ! Кстати, он же президент команды, а еще мелькал в первом сезоне Кингс Лиги. Так что мексиканец уже опытный.

● Президент итальянского STALLIONS – Франческо Тотти ! За его команду сыграет Раджа Наингголан , полгода назад оказавшийся в последней команде Индонезии .

Есть и другие звезды: на турнир приедет команда Неймара (он поддержит своих по видеосвязи) и бразильского мини-футболиста Фалькао (Furia), Марио Гетце (Youniors), Рио Фердинанда (Five). Двое последних даже смогут сыграть!

И это не считая тех, кто уже давно в испанской Кингс Лиге и тоже приедет в Мексику: Икер Касильяс (1К) и уже упомянутый Агуэро вместе с менее известными испанскими ютуберами и блогерами. Полный состав участников можно посмотреть здесь .

Мы все еще не сказали про главную звезду турнира – Златана Ибрагимовича ! Швед стал президентом всего Кингс ЧМ.

Швед анонсировал назначение в своем стиле: «Я выиграл более 30 титулов. Я забил более 500 голов. Нет человека, который не знал бы моего имени. Я не скучаю по футболу. Футбол скучает по мне.

Я лучший. Я король королей».

Турнир привлек 60 млн евро инвестиций. Чемпионат мира – часть стратегии по расширению Кингс Лиги в Европу, Америку и Азию

Глядя на огромное созвездие, возникает вопрос: откуда деньги?

Спонсором Кингс ЧМ стали венчурная фирма Left Lane Capital и корпоративная холдинговая компания Fillip. Они дадут 60 миллионов евро. До этого у Кингс Лиги было соглашение только с фондом Cassius.

Привлечь есть чем: на середину мая 2024-го у Кингс Лиги более 13 млн подписчиков в соцсетях, 80+ млн часов просмотров контента и еще 80 млн просмотров в тиктоке. Канал Кингс Лиги на Twitch второй среди испаноязычных во всем мире .

ЧМ среди медиакоманд – часть стратегии по глобальному расширению турнира. В январе 2024-го появился филиал Кингс Лиги в Мексике. К 2024-2025-му филилалы откроют в Северной Америке и Бразилии, к 2026-му – в Азии. Отдельно по Европе: наиболее вероятно появление Кингс Лиги в Германии, Великобритании и Италии (тоже в 2025 году).

Пике считает, что возросший интерес к соревнованию логичен: «Когда мы запустили Кингс Лигу, у нас были амбиции трансформировать спорт и развлечения в глобальном масштабе. Эти инвестиции не только подтверждает правильность нашего подхода, но и позволяет вывести его на следующий уровень.

У нас большие цели: охватить глобальную аудиторию, создав один из самых оригинальных и развлекательных проектов в мире».

Гендир Left Lane Capital Харли Миллер соглашается с испанцем: «Кингс лига создала идеальные условия для футбола 7х7. Его объединили с геймифицированными правилами и популярными блогерами, которые развлекают поклонников в каждый момент игры. Жерар и его команда создают уникальную глобальную экосистему спортивных развлечений, которая и возвращает игру фанатам, и дает блогерам возможность создавать спортивные франшизы с собственной идентичностью».

Авторы идеи утверждают, что деньги от инвестиций также «помогут ускорению распространения продукта во всем мире».

Что из этого получится – узнаем уже в воскресенье.

Роналдиньо в лимузине, промах Шевченко и финал на «Камп Ноу». Главные моменты лиги Пике в 2023-м

Фото: instagram.com/kingsworld ; East News /Piero CRUCIATTI / AFP, Miguel MEDINA / AFP