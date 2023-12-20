Публиковать ВАР-переговоры – план Ла Лиги. Максимальная прозрачность прямо с января

Полное покрытие.

Революция в Испании: с января переговоры судей и видеоассистентов будут централизованно публиковать. Вместе с изображениями, которые выводят на экран для судьи в поле.

Намерены публиковать переговоры всегда – не только после скандалов. Звучит одобрение

О таком формате договорились Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация. Начнут с Суперкубка Испании, который пройдет 10-14 января в Саудовской Аравии, в элитной лиги и Сегунде новшество заработает с середины января.

«Цель – придать прозрачность судейству», – прямо сформулировали в официальном заявлении от имени федерации.

Это не первая практика сближения арбитров и обычных болельщиков: Франция и Англия уже выкладывают переговоры, но, как правило, к конкретному поводу, когда есть скандал или недопонимание. Один из ярчайших примеров: в конце сентября в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» судья Саймон Хупер не засчитал чистый гол Луиса Диаса, а через несколько дней расшифровка переговоров с ВАР еще больше воспламенила.

В Испании делают акцент на том, что постоянная публикация переговоров главного судьи и ВАР – полезная новинка .

Например, главный тренер «Барселоны» Хави сразу высказался в поддержку: «Считаю все связанное с прозрачностью судейства – это фантастика, это большой шаг вперед. Это поможет очеловечить ВАР-судей, ведь у них, как и у арбитров в поле очень тяжелая работа. Это поможет нам лучше понимать причины решений и сопереживать им».

Президент судейского комитета Луис Медина Канталехо тоже рад: «В одном туре эпизодов может быть пять, в другом – две, и чем их меньше, тем лучше, но весь футбольный мир увидит, как общаются между собой полевой судья и его видеоассистент, какому протоколу они следуют и как в итоге принимает решение главный. Это только начало, исторический момент».

«Мы хотим понимать, что происходит, но это трудно». Судейство в Испании под жесточайшей критикой – взрываются даже тренеры

Имидж испанских судей сформировался давно, но 2023-м точно одно из обострений. Даже тренеры в приступах ярости не стесняются атаковать. Примеров набралось только в этом году.

● В марте 2023-го «Валенсия» обыграла 1:0 дома «Осасуну», но больше всего обсуждали судейство: главный арбитр Хавьер Иглесиас Вильянуэва дал красные двум игрокам «Осасуны», вратарю Серхио Эррере и полузащитнику Аймару Оросу, но обе отменил после просмотра ВАР. Дальше судья назначил спорный пенальти в пользу «Валенсии», а в другом эпизоде не дал 11-метровый после вроде бы очевидного нарушения игрока «Осасуны».

Главный тренер памплонцев Хагоба Аррасате злился после игры: «Мы хотим понимать, что происходит, но это трудно. «Осасуна» провела неделю образцово, не жаловалась на прошлые инциденты с судейством, и сейчас мы видим то, что произошло. Трудно верить, что ситуация наладится».

● Тогда же «Кадис» сыграл вничью с «Хетафе» (2:2), пропустив на 102-й (!) минуте при добавленных десяти – и это помимо двух пенальти, которые смотрел ВАР, и восьми желтых с красной игроку «Кадиса» на скамейке.

Тренер Серхио Гонсалес бесился: « Я очень зол, не хочу говорить о судьях, потому что, если я выскажусь, меня накажут. Десять добавленных минут – чертово варварство . Я хочу обратиться в судейский комитет, потому что у нас слишком многое на кону».

● В сезоне-2023/24 скандалы чуть ли не в каждом туре. Ла Лига стартовала с нулей «Барселоны» и «Хетафе», но все дискуссии были, конечно, вокруг судей. Арбитр Сесар Сото Градо выдал две красные игрокам (Рафинье и Хайме Мате) и одну тренеру – во втором тайме за споры удалили Хави. Плюс десять желтых!

На 101-й минуте «Барселона» могла вырвать победу, но Сото Градо не поставил пенальти в ворота «Хетафе» после нарушения на Рональде Араухо из-за спорной игры Гави рукой в голевом эпизоде. Хави сорвался: «Я нигде не вижу руки. Если рука нечеткая – не свистите. Так нам говорили. Совещания судей мне не нравились до этого, и сегодня тоже не понравились. Это был позор. Просто нелепо. Рука выдумана.

Нам говорили, что судьи не будут так часто ходить смотреть повторы. ВАР – это какой-то фантастический инструмент, я ничего не понимаю. Сказали, что нечеткие руки фиксировать не будут, и тут не ставят пенальти якобы из-за руки Гави. Все это видели. Мы расстроены – это очень явная несправедливость. Если это продукт лиги, то это абсолютный позор. Я очень зол».

● В начале ноября «Сельта» сыграла вничью с «Севильей» (1:1), на последних секундах ей не дали пенальти после фола игрока «Севильи» в своей штрафной.

Вот само нарушение – выглядит очевидно, правда?

Судья Эрнандес Эрнандес посчитал иначе – никакого пенальти даже после ВАР. «Мне говорят, что черное это белое. Я бы хотел услышать объяснений», – гневался тренер Рафаэль Бенитес.

● В конце октября защитник «Жироны» Давид Лопес заявил, что судья Мигель Анхель Ортис Ариас оскорбил его в перерыве матча с «Альмерией» (5:2). «Он оскорбляет, он высокомерный. Так невозможно работать. Он не проявляет уважения к игрокам. Вся Примера знает об этом».

Правда, конфликт замяли: судейский комитет резко опроверг слова Лопеса, а тренер Мичел принес извинения Ортису Ариасу. Последствия не выгодны никому.

Испанский футбол становится медийнее: сотрудничают с игровой компанией и выплачивают клубам бонусы за зрелищность

В июле 2023-го Ла Лига нашла нового спонсора: контракт с испанским банком Santander завершился, теперь титульный партнер – EA Sports, подразделение Electronic Arts, это они разрабатывают главные симуляторы. Поэтому элита теперь называется LaLiga EA Sports, а Сегунда превратилась в LaLiga Hypermotion – в честь одной из технологий симулятора FIFA.

Marcа писало, что соглашение с EA Sports – пятилетнее, каждый сезон стоит 30 млн евро. Сменили и лого: новое похоже на «Чертаново».

Кардинально поменялось графическое сопровождение матчей: организовывали даже целую конференцию с выступлениями главы Ла Лиги Хавьера Тебаса и президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

Например, афиши матчей теперь выглядят так: очень похоже на игру.

Стартовые составы выплывают в том же оформлении.

Еще испанские клубы изменили принцип распределения доходов от реализации телевизионных прав. Хотят, чтобы болельщики получали больше контента, который сближает их с командами: слова тренеров в раздевалке, разговоры футболистов во время разминки и по ходу матчей.

130 млн евро теперь делят в зависимости от медийной работы. Единственное – против этой системы «Реал», критиковавший саму инициативу. Лично Карло Анчелотти, например, совсем не готов пускать, например, камеры в раздевалку. Правда, для мадридцев эти деньги, учитывая их обороты, не такая уж большая потеря.

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez, Aitor Alcalde; East News/LLUIS GENE / AFP