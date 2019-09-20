Если смотреть регби, то сейчас: на Кубке мира зрителей больше, чем на ЧМ-2018, и даже сборная России в деле

В Японии – мегатурнир.

20 сентября стартовал один из главных турниров года – Кубок мира по регби. Он длится полтора месяца и собирает аудиторию под 4 млрд зрителей. Почему надо смотреть Кубок мира и что ждет сборную Россию, которая попала туда через суд? Рассказываем вместе со спонсором Федерации регби России, компанией Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС»).

Кубку мира всего 32 года, зато трофею – больше века

Это самое престижное соревнование в регби, но одно из самых молодых. Впервые турнир провели всего 32 года назад – Австралия и Новая Зеландия приняли лучшие сборные планеты.

Но это не значит, что в регби мало серьезных турниров. С 1883-го в Европе проводят Кубок шести наций (сначала четырех, потом пяти), где играют Англия, Франция, Шотландия, Уэльс, Ирландия и Италия. В Южном полушарии есть похожие соревнования для элиты: Австралия, ЮАР, Новая Зеландия и Аргентина играют Чемпионат регби.

Сам спорт – довольно ограниченный по географии, поэтому состав международных турниров редко меняется. Но все равно был необходим чемпионат, на который попадали бы и другие страны. Во-первых, это популяризирует вид. Во-вторых, грамотно устроенный турнир привлекает больше спонсоров и денег. Да, с 1900-го по 1924-й регби входило в программу Олимпийских игр, но популярным турнир точно не назовешь: на Играх 1900 и 1924 годов участвовали по три команды, в 1908-м и 1920-м – по две. Сборная США победила в Париже-1924 и фактически оставалась действующим победителем главного международного турнира по регби на протяжении 63 лет.

Все изменилось в 1987-м: Австралия и Новая Зеландия независимо друг от друга написали в Международную федерацию прошение об организации Кубка мира. После нескольких голосований федерация согласилась на турнир. В его первой версии участвовали 16 команд, сейчас – 20. На Кубок мира-2019 года автоматически квалифицировались 12 стран, а еще 79 играли отбор. Серьезный рост по сравнению с 2-3 командами на Играх начала XX века.

За победу на Кубке мира чемпион получает трофей, чем-то напоминающий мужской кубок «Уимблдона», – Кубок Уильяма Вебба Эллиса, названный в честь основоположника игры. По легенде, во время футбольного матча в колледже в 1823 году Эллис взял мяч в руки и помчался на сторону соперника.

Кубок Эллиса – серебряная чаша, покрытая тонким слоем позолоты. Ее изготовили в 1906-м, это копия чаши известного ювелира Поля де Ламери, созданной еще в 1740 году. В 1986-м сделали еще одну копию, которая участвует в мероприятиях World Rugby наравне с оригиналом.

Чаще всех трофей выигрывала Новая Зеландия – трижды, по два раза его брали Австралия и ЮАР, единственный чемпион из Европы – Англия в 2003-м. Самым успешным командам турнира – Новой Зеландии и Австралии – принадлежат и рекорды результативности: в 2003-м австралийцы разгромили Намибию со счетом 142:0, а Новая Зеландия уничтожила Японию в 1995-м: 145:17.

Для сравнения: сборная Россия провела на Кубке мира 4 матча, баланс – 57:196.

Рейтинги регби уступают только ЧМ по футболу и Олимпиаде

Кубок мира по регби – глобальное событие: раз в 4 года, 48 матчей за полтора месяца, 2,5 млн зрителей на трибунах и 4 млрд – у экранов.

Организаторы совместно с Global Sports Impact уверяют: рейтинги главного регбийного события уступают лишь ЧМ по футболу и летним Олимпиадам. Согласно статистике, опубликованной World Rugby, суммарная телеаудитория первого КМ составила 300 млн, в 1991-м – 1,75 млрд, в 1999-м – больше 3 млрд, а в 2007-м – больше 4 млрд.

Скорее всего, данные завышены, потому что мировая аудитория телевидения, например, в 2011 году оценивалась примерно в 4,2 млрд человек. Но если цифры по ТВ-рейтингам проверить сложно, то манипулировать цифрами посещаемости намного сложнее. И тут Кубок мира на высоте: турнир-2015 в Англии посетили 2 477 805 человек. Это второй показатель в истории спортивных событий. Больше среди командных международных турниров – только у ЧМ-2018 в России – 3 031 768. Регби обогнал футбольные Евро-2016, Кубок КОНКАКАФ-2019 и женский ЧМ-2019.

По средней посещаемости Кубок мира тоже на втором месте: 51 621 человек за матч. Здесь футбол лишь на 3-м и 4-м местах: Евро-2016 (47 594) и ЧМ-2018 (47 371). Возглавляет рейтинг – тоже регби: матчи Кубка шести наций-2018 посещали в среднем 66 123 человека.

На Кубок мира-2015 в Великобритании продали 98% выпущенных билетов. Кроме того, на тот момент это было самое освещаемое событие не только на телевидении, но и в соцсетях. На протяжении турнира тег #RWC2015 размещали дважды в секунду, а в общей сложности – более 5 млн раз, рекорд составил 2900 твитов за секунду. 270 млн раз в соцсетях пользователи просмотрели видео регби, официальное приложение скачали 2,8 млн раз жители 204 стран, а сайт турнира посетили 25 млн уникальных пользователей.

Регби – контактный, жесткий и невероятно зрелищный вид спорта, отсюда и интерес зрителей. Но на Кубке мира порой происходит невероятные истории, которые привлекают еще больше внимания.

Танцевальные баттлы, сказочная победа ЮАР и столетний свисток

• Судья открывает Кубок мира историческим свистком. В 1905 году Новая Зеландия впервые сыграла с Англией – матч судил валлиец Джил Эванс. Серебряный свисток, которым он пользовался, вошел в историю: он открывал первую игру Кубка мира-1987, а затем и все стартовые матчи турниров. Эванс передал свисток другому судье – Альберту Фрити (у Фрити хранилась и монета, которая используется на матчах с 1925 года), тот пользовался им в финале Олимпиады-1924. Арбитры бережно передавали свисток, пока в 1969 году его не забрали в Музей регби Новой Зеландии.

Когда речь зашла о грандиозном международном турнире, вспомнили об этой серебряной реликвии – с тех пор матч-открытие начинается со свистка Джила Эванса. Исключением стал лишь Кубок мира-2015: директор музея, куда свисток возвращается после каждого турнира, хотел отдать его одному из судей. Но организаторы отказались.

Планируется, что свисток Эванса вернется на КМ-2019 в Японии. Кстати, матч-открытие против хозяев поля проведет сборная России.

• Сказка объединенной ЮАР. Третий Кубок мира по регби получился не просто грандиозным спортивным событием, но и символом объединения страны. В 1994-м с приходом на пост президента Нельсона Манделы в ЮАР наступил конец апартеида (политики расовой сегрегации в ЮАР с 1948-го по 1994-й). Сборную не только впервые допустили до турнира, но и сделали хозяйкой. Символично, что именно КМ-1995 впервые прошел на территории одной страны, девиз ЮАР тоже был метафорой политической ситуации – «Одна команда, одна нация».

В финале встретились сборные ЮАР и Новой Зеландии. Хозяева вели после первой половины. Зрители, впервые встречавшие такой крупный турнир, пребывали в восторге, а 16-м игроком стал сам Мандела, сидевший на трибунах в футболке сборной. Основное время закончилось вничью и лишь на последних минутах четвертого тайма южноафриканцы вырвали победу. Этот матч объединил не только темнокожих болельщиков с фанатами со светлым цветом кожи, но и стал символом перемен в ЮАР. Мандела вручил Кубок капитану сборной Франсуа Пиенару – фото разлетелось по всему миру, будто иллюстрируя конец античеловечных законов в стране.

В 2009 году Клинт Иствуд снял фильм «Непокоренный», в котором рассказал историю Манделы и КМ-1995. Президента сыграл Морган Фримен, а капитана – Мэтт Дэймон, оба актера получили номинацию на «Оскар».

• Танцы Новой Зеландии и Тонга. Даже если вы ни разу не смотрели матч по регби, то наверняка видели знаменитый танец новозеландцев, который называется хака. Перед каждым международным матчем игроки топают ногами, бьют себя по бедрам и груди и выкрикивают аккомпанемент. Это один из самых известных видов музыкального искусства маори именно благодаря регби.

Но не только у Новой Зеландии есть ритуальные танцы. Команда Тонга, как и другие сборные из полинезийских стран, исполняет перед каждым матчем боевой танец – сипи-тау.

В 2011 году Кубок мира принимала Новая Зеландия, в матче-открытии хозяева встретились как раз с тонганцами. Спортсмены устроили танцевальный баттл – зрелище действительно впечатлило.

• На Кубках мира случались и неприятные истории. В том же 2011 году за полгода до старта в новозеландском регионе Кентербери произошло разрушительное землетрясение – 185 человек погибли. Сильно пострадали здания и инфраструктура Крайстчерча, именно там планировали несколько матчей Кубка мира. Организаторы исключили стадион «Ланкастер парк» из списка арен турнира из-за серьезных повреждений.

В 2015-м турнир принимала Англия. После первого матча в Лондоне случился транспортный коллапс – метро не справилось с пассажиропотоком, что привело к давке. Один мужчина упал на рельсы, его задел останавливающийся поезд – пострадавшего сразу доставили в больницу и оказали помощь. На следующий день давка повторилась в Кардиффе, но британцы быстро решили проблемы: турнир прошел спокойно, несмотря на 400 тысяч туристов, приехавших специально на регби.

• Кубок мира завершает регбийный сезон – именно с этим специалисты связывают много травм на турнире. Он длится полтора месяца, так что игроки изрядно устают, на фоне чего обостряются проблемы, преследовавшие спортсменов по ходу сезона. К тому же регби – наверное, самый контактный вид из игровых.

Так, на КМ-1995 игрока сборной Кот-д’Ивуара Макса Брито буквально раздавили во время розыгрыша. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали перелом шейных позвонков, который привел к параличу. Команды, выступавшие на турнире, собрали деньги на лечение Брито, однако их оказалось недостаточно. По словам спортсмена, игроки и организаторы КМ ему почти не помогали.

Кубок мира-2019: японцы запретили порно и тату, но запасаются пивом

В этом году турнир впервые приедет в Азию. Матчи пройдут на 12 стадионах в 12 городах. Японию выбрали неслучайно: в Азии за последние десятилетия популярность регби серьезно выросла. К тому же во время турнира японцы опробуют стадионы, которые готовят к Олимпиаде-2020.

Планировалось, что церемония открытия и финал пройдут на национальном стадионе в Токио – в 2014-м его закрыли на реконструкцию к Играм. Однако в 2015-м сроки реконструкции перенесли на 2020-й, так что открытие состоится в пригороде Токио на стадионе «Адзиномото», а финал – в Иокогаме на арене «Ниссан».

Японцы готовятся к регби по-своему: в августе крупнейшие сети супермаркетов 7-Eleven Japan и Lawson временно изъяли из продажи порнографические журналы и мангу. Ожидается, что во время турнира страну посетят 400 тысяч туристов, так что японцы не хотят портить имидж в глазах гостей.

Для игроков тоже ввели ограничения: их попросили не демонстрировать татуировки на публике, так как в Японии к ним относятся, мягко говоря, с подозрением. Тату в Японии – показатель причастности к якудзе (преступному синдикату). Скорее всего, правило распространится и на туристов – некоторые отели, например, отказывают людям с татуировками в обслуживании.

Зато японцы запасаются пивом. Болельщики регби известны любовью к нему: на КМ-2015 в Англии и Уэльсе фанаты во время матчей выпивали в шесть раз больше пива, чем болельщики на тех же аренах во время футбольных игр. В городах Оита и Саппоро располагаются пивоварни, которые увеличили производство накануне турнира. Там ждут несколько матчей, которые и протестируют готовность японцев к любителям регби и пива.

Россия чудом попала на КМ-2019 и сыграет в матче-открытии

До сих пор сборная России лишь однажды выступала на Кубке мира. В 2011 году команда провела 4 матча (против США, Ирландии, Италии и Австралии) – 4 поражения. Наши были далеки от побед, зато в каждой игре совершали результативные действия и не смотрелась тотальными аутсайдерами.

Несмотря на неплохие результаты в европейском отборе к КМ-2019, Россия не попала даже в стыковые матчи. По итогам квалификации наши заняли третье место и уже попрощались с шансами выступить в Японии. Но помогли соперники.

World Rugby после жалобы России провела независимое расследование. И выяснилось, что Румыния (первое место в отборе) и Испания (второе место) нарушили правила натурализации игроков. Кстати, Россию банили за это в 2003-м после жалобы испанцев.

В отборочном турнире за Румынию играл тонганец, уже заигранный за олимпийскую сборную Тонга по регби-7. По правилам перехода первый матч за новую команду он должен был провести в регби-7 и на олимпийском турнире (в квалификации или на самих Играх). За Испанию играли два француза, которые до этого выступали за молодежку Франции – но документы по переходам испанцы не подали. Досталось и сборной Бельгии, хотя она и так не претендовала на выход куда-либо.

В итоге с Испании сняли 40 очков, а с Бельгии и Румынии – по 30. И с третьего места России переместилась на первое.

Наши попали в группу к Ирландии, Шотландии, Японии и Самоа. В июне прошлого года сборную России возглавил опытный валлийский специалист Лин Джонс. Он не ставит грандиозных задач и понимает – главное набраться опыта, раз представился такой шанс:

«Российское регби должно выйти на новый уровень – это амбициозная и интересная цель. Сейчас регби в России находится на таком же уровне, что и в Уэльсе 20 лет назад. Но мы смогли пройти сложный путь, и пусть сборная не стала чемпионом мира, но она входит в топ-7 команд. Сборная России примерно 20-я в мире, думаю, что реалистично в ближайшее время подняться на 15-ю строчку».

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Фото: rugby.ru; vk.com/rugby; commons.wikimedia.org; Gettyimages.ru/Phil Walter, Henry Browne, Laurence Griffiths, Andrew Wong, Koki Nagahama; rugbyrefs.com/New Zealand Rugby Museum, Sandra Mu; REUTERS/POOL