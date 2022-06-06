«Я долго об этом мечтал». Кацалапов сделал предложение Синициной – есть трогательные фотки

Это случилось! В фигурке образовалась теперь уже не новая пара, а почти семья – Никита Кацалапов сделал Виктории Синициной предложение. Еще и на Мальдивах! «Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность.

Получилось даже лучше. Просто идеально❤️. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы», – написал Никита в своих соцсетях. «22.05.22. Я очень счастлива ❤️», – лаконичная подпись от Вики. Просто посмотрите, какая красота 😍👇🏻

А вот и кольцо крупным планом.

Вместе Никита и Вика стали олимпийскими чемпионами в командном турнире и серебряными призерами личного первенства в Пекине-2022, завоевали золото чемпионата мира-2021, золото чемпионатов Европы и дважды становились чемпионами России.