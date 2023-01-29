У Овечкина тату с иероглифами. Он называл их главной тайной XXI века, а мы нашли перевод

Тайна раскрыта.

Пока в НХЛ пауза, Александр Овечкин греется на пляже с семьей. Его жена Анастасия выложила милое видео, на котором Ови играет с сыновьями на берегу океана.

Самые внимательные заметили иероглифы на спине Александра. В интервью «Советскому спорту» в 2009 году он уже отвечал на вопросы о татуировке:

– Как вы относитесь к татуировкам?

– Нормально отношусь, – насторожился Овечкин. – А почему спрашиваете?

– Когда вы в зале занимались, я заметил у вас тату на пояснице. Какие-то два иероглифа. Их раньше не было…

– Не было, но недавно сделал.

– А что они означают, эти буквы?

– Не скажу. Это личное.

– Но их же увидят все журналисты в раздевалке «Вашингтона», куда вы в одном полотенце выходите!

– Ну и что? Пусть видят. И пусть спрашивают, что это такое.

– А вы?

– Скажу, что это главная тайна XXI века. Журналисты пусть ломают голову, строят версии. Чтобы скучно не было летом, когда нет хоккея.

Приложив некоторые усилия, мы узнали предположительный перевод этих китайских иероглифов.

Слева знак очень похож на этот – 象. Переводится как «слон». В Древнем Китае слон считался символом силы и ума. Также это может быть и 家 – что обозначает семью.

Справа все куда проще – 命 – судьба/жизнь.

У Овечкина есть еще одна татуировка: под сердцем набита надпись в честь брата Сергея, который погиб в автокатастрофе – «Сергей, ты навсегда в сердце»

Фото: instagram.com/nastyashubskaya