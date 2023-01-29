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У Овечкина тату с иероглифами. Он называл их главной тайной XXI века, а мы нашли перевод

Александр Овечкин Александр Овечкин
Вашингтон Вашингтон
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

Тайна раскрыта.

Пока в НХЛ пауза, Александр Овечкин греется на пляже с семьей. Его жена Анастасия выложила милое видео, на котором Ови играет с сыновьями на берегу океана. 

Самые внимательные заметили иероглифы на спине Александра. В интервью «Советскому спорту» в 2009 году он уже отвечал на вопросы о татуировке:

– Как вы относитесь к татуировкам?

– Нормально отношусь, – насторожился Овечкин. – А почему спрашиваете?

– Когда вы в зале занимались, я заметил у вас тату на пояснице. Какие-то два иероглифа. Их раньше не было…

– Не было, но недавно сделал.

– А что они означают, эти буквы?

– Не скажу. Это личное.

– Но их же увидят все журналисты в раздевалке «Вашингтона», куда вы в одном полотенце выходите!

– Ну и что? Пусть видят. И пусть спрашивают, что это такое.

– А вы?

– Скажу, что это главная тайна XXI века. Журналисты пусть ломают голову, строят версии. Чтобы скучно не было летом, когда нет хоккея.

Приложив некоторые усилия, мы узнали предположительный перевод этих китайских иероглифов.

Слева знак очень похож на этот – 象. Переводится как «слон». В Древнем Китае слон считался символом силы и ума. Также это может быть и 家 – что обозначает семью.

Справа все куда проще – 命 – судьба/жизнь. 

У Овечкина есть еще одна татуировка: под сердцем набита надпись в честь брата Сергея, который погиб в автокатастрофе – «Сергей, ты навсегда в сердце»

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Фото: instagram.com/nastyashubskaya

13 комментариев

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Direct free kick
Ответ Лёша Алёшин
чем татухи переводить сказали-бы а сколько шайб ови было отменено ?
Минмум одну нагло украли протампоновские матрасы в октябре 2021
0
-1
-1
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Денис Головко
Ответ Иван Филиппенков
Это с упаковки говяжьего доширака. Не благодарите
Не говяжьего, а слонячьего.
+3
0
+3
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Fart1988 Анодин
Ответ Иван Филиппенков
Это с упаковки говяжьего доширака. Не благодарите
Приемлемо
+2
0
+2
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Лёша Алёшин
чем татухи переводить сказали-бы а сколько шайб ови было отменено ?
+2
-1
+1
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Иван Пупкин
Смерть Легавым От Ножа,
короче. Понятно, почему стесняется, для динамовца не очень.
+11
-3
+8
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Иван Филиппенков
Это с упаковки говяжьего доширака. Не благодарите
+28
0
+28
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*****Mr.Vaart_23*****
А зачем про брата на англе бить?
+14
0
+14
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Данил
1. Слон судьба.
2. Слон жизнь.
3. Семья судьба.
4. Семья жизнь.

Походу последний вариант, но со слоном было бы круче конечно. Возможно, тату-мастер такого же мнения был.
+5
0
+5
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Ragnar Lodbrok
Ответ Zhirny Zhir
Команда Путина. А татуировки то английский, то китайский. На русском надо. Наверное, на пальцах потом набьет "Саня".
Sanya
+1
-1
0
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Konstantin I
Ответ Vadim Taleykin
чешуя, наггетсы
Чешу я наггетсы
+6
-1
+5
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Матвей Мошкин
Ответ Zhirny Zhir
Команда Путина. А татуировки то английский, то китайский. На русском надо. Наверное, на пальцах потом набьет "Саня".
Или ВОВА
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zhirny Zhir
Команда Путина. А татуировки то английский, то китайский. На русском надо. Наверное, на пальцах потом набьет "Саня".
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadim Taleykin
чешуя, наггетсы
+2
-1
+1
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