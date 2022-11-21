«Бери телефон и делай фото с Месси, если хочешь!» Безумная речь тренера Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной

После этих слов они забили два гола за 8 минут.

После победы Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) всех интересовало: что случилось в перерыве, почему саудовцы так прибавили?

«У нас сумасшедший тренер, – объяснил тогда полузащитник сборной Абдулела Аль-Малки. – Он мотивировал нас в перерыве – так, что мы готовы были выходить и жрать траву. А перед матчем, после его слов, я заплакал – клянусь. Замотивировал так, что мы не могли дождаться начала игры».

И вот в четверг Сборная Саудовской Аравии выложила в интернет пламенную речь тренера Эрве Ренара. Просто посмотрите, как Эрве заряжал парней на второй тайм.

«Что мы здесь делаем?

Это прессинг? Прессинг не означает, что ты всегда только высоко.

Месси в середине поля, у него мяч, а ты стоишь напротив защитников! Возьми тогда телефон и сделай фотографию с Месси, если хочешь!

С мячом вы были хороши. Видели, что вы сделали?

Вы ничего не чувствуете? Вы не чувствуете, что мы можем отыграться? Не чувствуете?!

Они играют расслабленно.

Давайте, ребята, давайте, давайте! Это чемпионат мира! Отдайте все!

Когда вы оказываетесь около штрафной, вы [показывает замирание]. Будьте такими! [показывает резкость]

Давайте!»

«У нас сумасшедший тренер, – сказал полузащитник сборной Абдулела Аль-Малки. – Он мотивировал нас в перерыве – так, что мы готовы были выходить и жрать траву. А перед матчем, после его слов, я заплакал – клянусь. Замотивировал так, что мы не могли дождаться начала игры».