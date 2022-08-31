Любовался морем и скульптурами, качался, слушал рэп. Приключения Кокорина во Флоренции в 26 фото

Провожаем легенду на Кипр.
Сложно поверить, но Александр Кокорин покинул «Фиоренитну» – легенда Флоренции проведет ближайший сезон в кипрском «Арисе» на правах аренды.
За полтора года в Италии Кокорин сыграл 216 минут: 1 матч в основе, 10 раз выходил на замену, 0 голов, 0 голевых передач, 2 желтые карточки.
Правда, исчерпывающая статистика не дает полноценно погрузиться в карьеру Александра. Проследим путь Кокорина во Флоренции через фото, которые он публиковал в инстаграме.
Итак, чем же занимался Кокорин в Италии?
Ну, конечно, тренировался.
Один раз даже путешествовал с «Фиоренитной» на поезде.
Изучал культуру Флоренции.
Иногда ходил в качалку.
Встречался со старыми друзьями.
И даже завел новых.
Не забывал о вере.
Поздравлял Роберто Манчини с победой на Евро-2020.
Проводил много времени с сыном.
Слушал музыку. В основном русский рэп.
Ну и просто классно проводил время.
Удачи на Кипре, легенда!
Комментарии