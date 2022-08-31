Любовался морем и скульптурами, качался, слушал рэп. Приключения Кокорина во Флоренции в 26 фото

Провожаем легенду на Кипр.

Сложно поверить, но Александр Кокорин покинул «Фиоренитну» – легенда Флоренции проведет ближайший сезон в кипрском «Арисе» на правах аренды.

За полтора года в Италии Кокорин сыграл 216 минут: 1 матч в основе, 10 раз выходил на замену, 0 голов, 0 голевых передач, 2 желтые карточки.

Правда, исчерпывающая статистика не дает полноценно погрузиться в карьеру Александра. Проследим путь Кокорина во Флоренции через фото, которые он публиковал в инстаграме.

Итак, чем же занимался Кокорин в Италии?

Ну, конечно, тренировался.

Один раз даже путешествовал с «Фиоренитной» на поезде.

Изучал культуру Флоренции.

Иногда ходил в качалку.

Встречался со старыми друзьями.

И даже завел новых.

Не забывал о вере.

Поздравлял Роберто Манчини с победой на Евро-2020.

Проводил много времени с сыном.

Слушал музыку. В основном русский рэп.

Общался с Тоней Худяковой.

Ну и просто классно проводил время.

Удачи на Кипре, легенда!