Роналду строчит комменты в инстаграме: смеется с фанатов «Атлетико» и обещает сыграть за «МЮ» в воскресенье

Сезон в европейских топ-чемпионатах вот-вот стартует, а Роналду до сих пор не знает, в каком клубе его проведет. Португалец по-прежнему хочет уйти из «МЮ», чтобы найти команду-участника Лиги чемпионов. Однако желающих его подписать с каждым днем становится все меньше. Одним из главных претендентов назывался «Атлетико», но болельщики мадридцев вышли с четким сигналом – они не хотят видеть в клубе 37-летнего экс-футболиста «Реала».

«Вышеназванный игрок представляет собой противоположность ценностям, которые являются отличительными чертами «Атлетико», – говорится в заявлении фанатов. – Это готовность прикладывать усилия, щедрость, простота и смирение, которые свойственны тем, кто хочет защищать наши ценности. Даже если Криштиану Роналду, который находится на откровенном спаде, поможет завоевать титул, мы не примем его. Чувство принадлежности к «Атлетико» – это не то, чего он сможет достичь, к сожалению. Он никогда не получит нашей любви или признания. Поэтому мы просим клуб отказаться от идеи о подписании контракта с ним, если этот вариант когда-либо рассматривался».

На всякий случай болельщики также вывесили баннер во время товарищеского матча мадридского клуба: «КР7 здесь не рады». На это Роналду отреагировал смеющимися эмодзи:

Это не единственный комментарий Криштиану. Он пришел в комментарии сразу нескольких фанатских аккаунтов в соцсетях. И не только он, но и члены его семьи.

Криш развернуто высказался под постом о желании уйти из «Юнайтед»: «Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день, ведь в противном случае медиа не сможет зарабатывать. Знайте: говоря правду, вы не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте врать. Возможно, однажды вы опубликуете верную новость 😂👍».

И еще один врыв в комменты от пятикратного обладателя «Золотого мяча» – пришел на фан-страницу, где утверждалось, что он не сыграет в товарищеских играх с «Атлетико» (суббота) и «Райо Вальекано» (воскресенье).

«В воскресенье король сыграет», – лаконично ответил Роналду, имея в виду матч с «Райо».

Роналду не включен в состав «МЮ» на игру с «Атлетико» и по ходу предсезонки еще ни разу не сыграл. Португалец пропустил все турне по Таиланду и Австралии, а матч с мадридцами станет уже пятым пропущенным для футболиста.

В соцсетях активничает не только сам Криштиану. Его сестра Элма Авейру репостнула видео с голом Роналду за «Реал» в финале ЛЧ-2017, подписав его так: «Можете продолжать болтать как попугаи, через некоторое время он заставит вас всех молчать. Терпение».

А Роналду продолжает. Последний комментарий – ответ на шутку главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау, который сказал: «Надеюсь, Криштиану не останется в Премьер-лиге. Он забивает много голов, и я бы предпочел не играть против него».

Португальцу понравилось: «Факты 😂👍».

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; instagram.com/cristiano