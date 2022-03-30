Нигерия не вышла на ЧМ впервые за 16 лет. Фанаты разнесли стадион – билеты им раздали бесплатно для лучшей поддержки

Давка началась еще до старта матча.

Нигерия не сломила сопротивление Ганы и пролетела мимо Катара – 1:1 во вторник при 0:0 в первом матче означали первое непопадание Нигерии на ЧМ с 2006 года. Все решил гостевой гол Ганы.

Фанатов провал очень расстроил: сразу после финального свистка они прорвались на поле и начали крушить все вокруг – от скамеек до рекламных билбордов. Попало и болельщикам Ганы. Выбежавших пытались остановить стюарды – им тоже влетело. Пострадали и болбои.

Проблемы начались еще за два с половиной часа до игры: тысячи болельщиков проломили ворота и зашли на стадион раньше положенного.

Общий хаос описал корреспондент Goal.com Шина Олударе:

«Когда я снимал давку рядом со входом на стадион, военные и полиция напали на меня и выпороли до чертиков. Они сломали мне телефон даже несмотря на то, что я представился журналистом с висящей на шее аккредитацией. Радость от работы мгновенно пропала. Я лишь надеюсь на отсутствие жертв. Организация матча – ноль. Контроль толпы – тоже.

Нигерия любит позорить сама себя.

Мне не дали даже шанса поговорить, сразу полетели пощечины. За более чем 12 лет в этой профессии еще никогда я не был так унижен».

Среди пострадавших оказался даже представитель Нигерийской футбольной федерации. Информации о возможных жертвах пока нет.

Откуда на стадионе столько разгоряченного народа?

Секрет прост: стадион наполняли административно.

За три дня до матча местные власти решили забить стадион до отказа и тем самым помочь игрокам. Они выкупили больше 20 тысяч билетов – и раздали их. Попутно власти организовывали бесплатный трансфер до стадиона на автобусе.

«Как вы знаете, «Суперорлы» из Нигерии встретятся с «Черными звездами» Ганы в ответной игре плей-офф за выход на ЧМ-2022. Необходимо мобилизовать поддержку сборной Нигерии. 29 марта все офисы будут закрыты в час дня», – такое заявление выпустила Федерация футбола.

Спортивный журналист Кен Очоногор твитил перед началом: «Матч за 12 миллионов долларов: фанаты из Абуджи, осталось всего несколько часов до дерби. Вам предоставили 100 бесплатных автобусов, 25 000 бесплатных билетов и бесплатные полдня. Не забывайте, что мы можем забить и на 89-й минуте, не освистывайте парней. Просим лишь поддерживать. Поддерживайте их».

Поддержка была настолько колоссальна, что для остановки нападавших полицейские применили слезоточивый газ. Футболистам обеих сборных пришлось укрыться в раздевалках.

Фото: eastnews.ru/PIUS UTOMI EKPEI