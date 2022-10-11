Дензел Вашингтон – любимый актер всех баскетболистов. Вплетаем его фильмографию в мифологию НБА

Внезапное продолжение сериала про связь баскетбола и массовой культуры, который был запущен во время пандемии-2020 баскетбольно-ориентированными текстами про «Клинику», «Как я встретил вашу маму», «Парки и зоны отдыха», «Как отделаться от парня за десять дней» и Джека Николсона.

Известно, что Дензела Вашингтона любят более-менее все нынешние и бывшие баскетболисты НБА, особенно афроамериканцы, которых в лиге по-прежнему подавляющее большинство. У кого ни спроси о любимом актере – почти все назовут Вашингтона. Вероятно, это связано с тем, что Дензел, будучи невероятным актером, за свою карьеру создал множество запоминающихся и вдохновляющих образов, при этом всегда оставаясь понятным и «своим».

Не в последнюю очередь на это ощущение близости Вашингтона к баскетбольному сообществу повлияла молодость Дензела, которая была с баскетболом связана самым непосредственным образом. Он очень прилично и довольно долго играл в Фордемском университете под руководством небезызвестного Пи Джея Карлиссимо, который впоследствии говорил, что Дензел был значительно лучше примерно 95% студентов в середине 1970-х и вполне мог заиграть в НБА. Особенно, как я понимаю, высоко ценились его защитные навыки, которые позже он продемонстрировал в знаменитом эпизоде фильме «Его игра», достойно пихая локти под ребра молодому Рэя Аллену.

Что-то я слишком далеко вперед забежал, нужно еще несколько общих слов. Дензел не вошел в историю как один из сотен ничем не примечательных игроков НБА, зато ему удалось стать лучшим афроамериканским актером всех времен и одним из самых знаковых актеров последних тридцати лет вообще.

Ролей в течение своей карьеры он сыграл великое множество, многие его персонажи стали фольклорными, поэтому текст о связи его героев и мира НБА был лишь вопросом времени. После легендарной встречи с игроками «Майами» во время прошедшего плей-офф и напутственной речи, в которой Вашингтон как будто одновременно стал проповедником и собственным персонажем тренера из «Вспоминая титанов», многие начали задаваться вопросами. Мол, возможно, именно Дензел повлиял на то, что «Майами» так легко обыграли «Атланту» в первом раунде, и вообще, не лучше бы ему стать главным тренером «Филадельфии».

О чем вообще будет текст? Примерно о том же, о чем и тот, в котором мы с Василием Р. сравнивали игроков НБА с персонажами вселенной Гарри Поттера. Понятно, что это не список лучших фильмов в карьере Вашингтона, а список тех, к которым баскетбольные аналогии подходят больше, чем к остальным. Например, мне очень нравятся картины (суконное слово киноведов из 1960-х, только это и правда картины) «Гангстер» и «Гнев», но баскетбол тут совсем уж за уши пришлось бы притягивать, чего делать не хотелось бы. Хотя совсем без этого обойтись не получилось, что ж, такова судьба автора, пытающегося совместить несовместимое.

Начну с самого очевидного.

«Великий уравнитель» (2014) – однозначно Майкл Джордан и его знаменитый сюжет с первым возвращением в НБА.

Фильм о чувстве долга и о справедливости. Бог создал людей равными, полковник Кольт их уравнял, а бывший агент ЦРУ Роберт Маккол в исполнении Дензела Вашингтона уравнял их еще больше. После смерти близкого родственника и, судя по всему, самого дорогого человека на свете, он обещал больше никогда не возвращаться в опасный старый бизнес. Решил заняться тем же, чем занимался тот самый умерший близкий человек – прочитать 100 книг перед тем, как умереть. В случае с Джорданом – сделать карьеру в баскетболе. Разумеется, спокойно созерцать на несовершенство мироздания не протяжении долгого времени невозможно. Рано или поздно глаза нальются кровью, руки вспомнят старые бесчеловечные приемы, вокруг, как и прежде, образуются горы трупов поверженных врагов.

«Великий уравнитель-2» (2019) - разумеется, тоже Джордан, только во время второго возвращения в баскетбол, уже в «Вашингтон». Все были рады и третьему пришествию Майкла, и продолжению истории с Дензелом Вашингтоном, но в то же время не покидало ощущение того, что все это как-то уже не очень нужно и неактуально. Ощущение не подвело, вторая часть фильма оказалась намного хуже первой, как и второе возвращение Джордана, которое, как вы прекрасно знаете, никак нельзя поставить на один уровень с первым.

«Великий уравнитель-3» (2023) – Майкл Джордан во время будущего матча против Лавара Болла, который проведут специально в рамках промо-тура фильма. Да, есть стойкое убеждение, что третья часть будет именно вот настолько ужасна, потому что история Роберта Маккола кажется полностью исчерпанной. Зачем эти сиквелы нужны Дензелу, обычно не снимающемуся во франшизах, – непонятно. Возможно, лучше фильму совсем не выходить на экраны.

«Филадельфия» (1993) – Айзейя Томас и его поцелуй Мэджика

Вашингтон тут играет адвоката, который изначально был гомофобом, но в итоге стал защитником героя Тома Хэнкса, заразившегося СПИДом. Примерно то же самое и с Айзеей, который всегда был (и остается) малоприятным персонажем, его обвиняли в том, что именно он начал распространять информацию о ВИЧ-статусе Мэджика. Но потом он с ним поздоровался перед Матчем всех звезд, а чуть позже так и вовсе чуть не задушил в братских объятиях. Это был момент чистого кинематографического пафоса, как о таком не вспомнить.

«Великолепная семерка» (2016) – Леброн Джеймс времен «Кливленда», который хочет отомстить за предыдущие унижения в родном городе и собирает суперкоманду

Венец коллекции сравнений. Вопросы добра и зла слегка перепутаны, но это бывает. Леброн Джеймс в исполнении Дензела Вашингтона соглашается помочь оказавшемуся в беде городу. Единственный дееспособный и не потерявший веру в лучшее человек в этом пропащем и поразительно похожем на Кливленд городе – Кайри Ирвинг (в фильме его прекрасно сыграла актриса Хайли Бенетт, которая известна тем, что ее очень легко принять за Дженнифер Лоуренс). Именно Хайли совершила решающий выстрел в главного злодея – как настоящий Ирвинг в финале-2016.

Помощью одной лишь Беннет-Ирвинг обойтись было никак нельзя, враг был слишком силен. Леброн-Дензел за долгие годы сражений набрался уверенности и мудрости, поэтому стал созывать старых соратников времен Гражданской войны / финалов с «Сан-Антонио». Главным другом и опорой стал Итан Хоук, снайпер, знакомый по старым фильмам. Вы его знаете под именем игрока НБА Джеймса Джонса. Кевин Лав – очевидный Крис Пратт, звезда, умеющая работать на команду и, если надо, умереть за победу. Сходство поразительное – тот же самый путь от веселого толстячка к атлету-герою, дружба с деревом Грутом ( Уэстбруком ), постепенная потеря статуса суперзвезды.

Но даже это все не главное. Важно то, что при построении собственного величия Леброн постоянно копирует карьерные пути легенд прошлых лет. Думаю, нет никакого смысла напоминать о том, что «Великолепная семерка» – не совсем оригинальный фильм, а ремейк. Причем ремейк тоже не совсем оригинального фильма. Вот так жизнь подражает искусству.

«Неуправляемый» (2010) – нынешний Крис Пол, взявший под крыло молодого и романтически настроенного напарника Девина Букера

Классический дуэт повидавшего жизнь ветерана, которого уже списали на пенсию, и его молодого напарника, который очень много думает о том, как бы снова завоевать расположение своей возлюбленной. Дензел весь фильм вроде бы настолько крутой, насколько это вообще возможно, но в решающий момент он не может перепрыгнуть в вагон машиниста, ставя под угрозу всю операцию. Возможно, таких проблем бы не было, будь он чуть помоложе и поздоровее. Никого не напоминает? Ситуацию спас Крис Пайн, который, несмотря на травму ноги, все-таки смог проявить себя в клатче с лучшей стороны, спас людей и завоевал расположении своей пассии. Есть надежда, что Пайн сыграл Девина Букера из будущего, которому для баскетбольного подвига, видимо, нужно снова расстаться с Дженнер и выиграть финал ради возобновления отношений.

«Опасные пассажиры поезда 123» (2009) – любой сотрудник обзорного штаба НБА в Секокусе, штат Нью-Джерси

Здесь Дензел Вашингтон, разумеется, снова крутой парень, но крутой на расстоянии, потому что работает диспетчером. Как те люди, которые консультируют судей НБА по спорным вопросам, сидя в штабе у огромных мониторов.

«Его игра» (1998) – Уэс Мэттьюз, двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс», отец защитника Уэсли Мэттьюза (в прошлом году играл в «Милуоки», сейчас временно находится без команды)

Без одного из самых известных фильмов в истории трудно было обойтись. Дензел Вашингтон тут играет отца Иисуса Шаттлсворта, в миру известного под именем Рэй Аллен. У них очень сложные отношения, в перипетии вдаваться не буду, история известная. В конце концов они как будто приходят к примирению. Примерно так же было и у Мэттьюзов. Чемпион НБА почти не принимал участия в судьбе своего сына, которого растила мать-одиночка. Сблизиться им удалось уже во время игры Мэттьюза-младшего в НБА, особенно отец был растроган после перехода сынишки в «Лейкерс» несколько лет назад.

Еще немного о фильме. В нем лучше всего проявился баскетбольный талант Дензела (та самая сцена уже была в начале текста). Спайк Ли в подкасте Билла Симмонса рассказывал, что изначально в знаменитой сцене игры один на один герой Рэя Аллена должен был обыграть героя Дензела 12-0. Но при этом Спайк прекрасно понимал, что Вашингтон ни за что не уйдет с площадки, если не забьет через Рэя хотя бы один раз. В итоге матч закончился 11-5.

«Трагедия Макбета» (2021) – Кармело Энтони времен знаменитой МелоДрамы.

Есть мнение (мое, например), что это лучший фильм в карьере Дензела. Он и без того всегда считался достаточно разносторонним актером, но тут ему успешно удалось выйти вообще из всех существующих зон комфорта. Кармело из зоны высокогорного комфорта в начале 2011-го тоже вышел, стремясь покорить весь мир, но эта ноша оказалась ему непосильной. В столице Энтони не стал легендой, надо было ему, наверное, оставаться колорадским таном. Гордыня редко приводит к счастью.

И да, в роли Леди Макбет, разумеется, Лала Васкез.

«Ограды» (2016) – Эрл Ллойд, первый афроамериканец, сыгравший в НБА

Отличный диалоговый фильм про невыносимую жизнь афроамериканцев в 1950-е годы во времена расовой сегрегации. Баскетболист Эрл Ллойд, дебютировавший в НБА как раз в 1950-м, постоянно подвергался нападкам, фанат в Индиане однажды плюнул в него, ну и много чего другого нехорошего случалось. Только вот Ллойд вошел в историю НБА как легендарный герой и первопроходец, а персонаж Вашингтона в фильме «Ограды» вызывает не только сочувствие, но и отвращение. Это не расизм – посмотрите кино, особенно вторую его половину, и вы точно поймете, что я имею в виду.

«Тренировочный день» (2001) – Кавай Ленард (болельщики «Сан-Антонио» поймут, что я имею в виду)

Великое кино про напарников, один из которых становится продажным полицейским. Здесь опытный коп предает молодого, в «Сан-Антонио» было наоборот, Кавай предал всех своих пожилых напарников и незыблемые идеалы организации. Это был очень неожиданный сюжетный поворот, прямо как в «Тренировочном дне». Кто бы мог подумать, что Дензел Вашингтон сыграет отрицательного героя? Наверное, те же люди, которые предполагали, что тихий Кавай не повторит путь тихого Тима Данкана, а устроит побег с берегов Аламо. Такого же быть никогда не может, правда?

«Книга Илая» (2010) – здесь Дензел играет мессию в постапокалиптическом мире, страдающем от последствий ядерной войны. Пока прямых аналогий нет, будем надеяться, что они и не появятся.

«Вспоминая Титанов» (2000) – Эвери Джонсон

Дензел – тренер школьной команды по американскому футболу в начале 1970-х. Времена расовой сегрегации только что закончились, но только на бумаге, в сознании людей ничего толком не изменилось. Вашингтон показан настоящим тренером-диктатором типа Эвери Джонсона. Он постоянно делает отсылки к боевому опыту братьев по оружию, павших в различных войнах, даже приводит команду на могилы солдат, погибших во времена Гражданской войны. Короче говоря, прозвище «маленький генерал» герою Дензела подходит ничуть не меньше, чем самому Эйвери Джонсону.

Кстати, это любимый фильм Реджи Миллера, но смотреть его достаточно трудно, настолько он назидательный и шаблонный. Как и последний тренерский опыт Эвери Джонсона.

«Точная копия» (1981) – Тейлор Гриффин (брат Блэйка Гриффина, какое-то время делал вид, что тоже баскетболист)

Первая приличная роль Дензела в большом кино, его еще очень мило представляют в качестве дебютанта во время титров. Забытая традиция! Фильм о том, как белый мужчина-бизнесмен (его играет очень известный актер эпохи Нового Голливуда Джордж Сигал) внезапно узнает, что у него есть темнокожий сын. Комедия довольно странная, некоторых героев надо давно отменить за явный расизм. Лучшая сцена как раз связана с баскетболом, потому что предприимчивый папаша берет новоявленного сынишку под руку и отправляется вместе с ним к старому другу, чтобы сыграть против него и его (белого) сына. Разумеется, отец Дензела уверен в победе, ведь не может же такого быть, чтобы его черный сын не умел хорошо играть в баскетбол.

Как выяснилось позже – вполне даже может. Вашингтон не может выловить ни одного мяча, команда друга и его сына выигрывает с разгромным счетом, герой Сигала в ярости. Как так, нашел сына-афроамериканца, а он в баскетбол играть не умеет?! Но виноват только он сам, потому что оказался в плену стереотипов. Прямо как «Финикс», когда на драфте-2009 выбрал брата Блэйка Гриффина Тэйлора только из-за фамилии. Потом выяснилось, что Тэйлор совсем не умеет играть. Казалось бы, такие вещи лучше проверять заранее.

«Много шума из ничего» (1993) – Пау Газоль (что? да)

Экранизация классического произведения Шекспира. Дензел играет элегантного принца дона Педро, аристократа с идеальными манерами и из хорошей семьи. Несмотря на габариты и воинскую выправку, в нем много женственных манер, но если нужно, он может и постоять за себя. Иными словами, вылитый Пау Газоль.

«Мальком Икс» (1992) – история про конкретного человека, имя которого вынесено в заголовок. Его довольно трудно сравнивать с игроками НБА – разве что вот с Каримом Абдул-Джаббаром, но это слишком банально, а другого сравнения нет.

«Дьявол в голубом платье» (1995) – Рэджон Рондо, амбассадор стиля ретро

Это очень недооцененный фильм, который даже был включен в программу проходившего когда-то в Санкт-Петербурге фестиваля Film noir. Другая сторона Голливуда как самый яркий представитель жанра неонуара. Дензел задействован в классической роли детектива в шляпе, который пытается и вселенское счастье обрести, и роковую девушку покорить, но в итоге остается ни с чем. Прямо как герои Хамфри Богарта и Фреда Макмюррея в классических нуарах 1940-х годов.

У Рондо такая же история. Он явно не игрок современной эпохи, ему бы Бобу Кузи подражать, да с соперниками разбираться, как говорится, по-свойски. К процессу стилизации придраться невозможно, казалось, что Рондо на каждый матч приезжал на машине времени откуда-то из прошлого, при этом каким-то непостижимым образом двигая баскетбол в будущее.

«Ураган» (1999) – Джаварис Криттентон (обвинен в убийстве)

Топорное сравнение, но фильм настолько пронзительный, да еще и связанный со спортом, что упомянуть было необходимо. Дензел играет непобедимого боксера Рубина Картера, которого несправедливо обвинили в убийстве. Криттентону дали тюремный срок вроде бы вполне справедливо, он и сам не отрицал, что убил женщину, но ссылался на временное помутнение.

«Дьявол в деталях» (2020) – Алонзо Моурнинг (героически вернулся в «Майами», чтобы выиграть первый титул на склоне лет)

История мужчины, который повидал всякое зло и уже почти завершил карьеру, но нашел в себе силы вернуться в родной город, чтобы найти ответы. Исход этой борьбы не столь важен, важно само очистительное возвращение.

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Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Daniel/ALLSPORT, Christian Petersen, Lisa Blumenfeld; imdb.com