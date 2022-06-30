«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!

Деандре Эйтон – один из главных и наиболее противоречивых героев нынешнего межсезонья (после недавнего выхода на экраны одноименного российского фильма это слово временно можно воспринимать исключительно в апокалиптическом смысле) НБА. Удивительно, но никто не понимает, что с ним делать. Буквально никто. Эйтон был выбран под первым номером на драфте-2018, после чего сумел стать игроком стартового состава очень сильной команды, но при этом ухитрился сохранить в себе ту загадку, которая, как писали авторы прошлого, должна быть свойственна лишь женщинам с томным взглядом. Кто-то считает его «багамским Кантером», а кто-то – лучшим классическим центровым современного баскетбола. Порой даже возникает ощущение, что разные люди смотрят матчи каких-то разных Эйтонов.

Все знают, что «Финикс» не слишком стремится сохранить Эйтона в составе и не планирует давать ему максимальный контракт, то есть, 175 миллионов на 5 лет. «Финикс» очень долго всех убеждал в том, что Эйтон недостоин максимального контракта. Настолько долго, что в это, кажется, поверили все команды в лиге, и по состоянию на сегодняшний день вроде бы уже никто ему такие деньги предлагать и не собирается. «Детройт» будет развивать молодого центрового, «Сан-Антонио» будет развивать свои мечты по возвращению былого могущества, насчет «Индианы» что-то конкретное сказать трудно. «Атланта», которая вроде бы была заинтересована в сайн-энд-трейде Эйтона, уже не слишком в нем и заинтересована. На белом коне обменов въезжает только «Бруклин» с невероятно ценным Джо Харрисом в качестве знамени, тем самым лишь подчеркивая абсурдность происходящего вокруг персоны Эйтона.

Действительно, не все понимают, почему так вышло, что основной центровой одной из сильнейших команд НБА последних двух лет не получает того финансового уважения, которое сейчас получают почти все – от Майкла Портера-джуниора до Джэйлена Брансона, не доказавшие пока что почти ничего. Причины такого поведения «Финикса» по отношению к Эйтону есть, и по старой привычке таких причин я выделю ровно пять, как завещали классики.

Конфликт со звездами «Финикса»

Начнем с самой загадочной причины. «Финикс» вылетел из плей-офф не только позорно, но и внезапно. Настолько внезапно, что никто ничего толком не понял, игроки никому ничего не объяснили, разве что Микал Бриджес поделился каким-то набором дипломатичных фраз в подкасте Джей Джея Редика.

Пока что все рассуждения на эту тему кажутся типичной конспирологией, о которой я уже достаточно написал в недавней эпитафии. По большому счету, с тех пор наши знания о конфликте Эйтона с Полом и Букером (в конфликт с Бриджесом я не верю, потому что он явно относиться к той категории людей, с которыми невозможно поссориться) ничуть не обновились. Вполне возможно, что конфликта уже никакого нет, что товарищи по оружию остыли и готовы снова объединиться в потенциально бесплодном походе за титулом. Тем не менее, очень многие говорят о взаимной неприязни между Полом и Эйтоном, которая особенно непонятна с учетом того, как искренне прыгал Эйтон от радости два года назад, узнав, что теперь будет играть с Крисом Полом. Ситуация максимально непонятная, но стороной эту причину обойти никак нельзя было.

Неумение Монти Уильямса обращаться с Эйтоном

Монти Уильямс за последние три месяца прошел незавидный путь от лучшего тренера лиги до обыкновенного физрука-самозванца. Когда Монти в глазах общественности был мудрым проповедником и почти святым человеком, каждое слово которого было истиной, никого не беспокоило то, как он обращается с атакующим потенциалом Эйтона. Сейчас, когда резко пропал результат и нужно было срочно найти виновных, многие столь же резко начали критиковать Уильямса за то, что он не дает Эйтону как следует развернуться в нападении.

Ну да, не дает. И никогда не давал. Много раз уже болельщиками была прочитана молитва о том, что Эйтону неплохо было предоставлять хоть какие-то броски во второй половине матчей, но нет, как только матч переваливает за экватор, так сразу имя Эйтона исчезает из атакующих схем Монти Уильямса. Почему так происходит, никто толком не может объяснить, и самое удивительное заключается в том, что такая ситуация случается не только при наличии Букера и Пола на площадке. Если их нет, Эйтон все равно не атакует во второй половине матчей, и это при том, что в лиге почти нет центровых, обладающих таким элитным средним броском, как Эйтон.

Лучшие выступления Эйтона в «Финиксе» всегда были связаны с отличной игрой в защите и легендарной атакующей формулой «хочешь мяч – забери подбор». Весь позапрошлогодний плей-офф проходил именно по такому сценарию, особенно серии с «Денвером» и «Милуоки», в которых Эйтону было разрешено смотреть на кольцо только тогда, когда вблизи него уже совсем никаких соперников не было.

Вполне возможно, что Эйтон из-за недостатка технического оснащения в атаке и проблем сомнологического характера действительно не способен выдерживать атакующую нагрузку в решающие моменты матчей. Теория вполне рабочая. Только вот проверить ее не представляется возможным, потому что Монти Уильямс настолько не верит в своего центрового, что ни разу не дал ему ни единого шанса повести нападение за собой.

Жадность владельца команды Роберта Сарвера

На самом деле, это главная причина. Разумеется! Одиозный владелец «Финикса» Роберт Сарвер известен тем, что не любит платить налог на роскошь. Он тратится крайне редко, всегда с большой неохотой и как бы делая всем великое одолжение. Логично предположить, что раз Сарвер никогда не любил много платить, то сейчас, когда в отношении его патриархальной мизогинной персоны ведется внутреннее расследование, у него такого желания тем более не появится. Букеру денег дал, Бриджесу дал – до свидания, а если что-то не нравится, вот тебе, Деандре, билет до Багамских островов. Его уж куплю, так и быть, рука не отсохнет.

Исторических примеров хватает. Многие до сих пор вспоминают отказ выдать максимальный контракт Джо Джонсону в 2005-м году. Сарвера как бы и понять тогда можно было, потому что в скором времени нужно было много платить Амаре Стадемайру и Шону Мэриону, настоящим лидерам команды, а тут какой-то Джонсон. Да этих Джонсонов, знаете, сколько! В одном «Крепком орешке» было сразу двое, причем не родственников. Вот Сарвер и отпустил его, куда подальше, вместо этого на радостях кинув небольшую пачку денег ошалевшему от счастья Маркусу Бэнксу. То решение, вполне вероятно, стоило команде выхода в финал, но Сарвер не слишком переживает по таким мелочам.

В 2010-м Сарвер не дал максимальный контракт Амаре Стадемайру, после чего тот уехал покорять Нью-Йорк. Сейчас многие считают, что Сарвер поступил правильно, потому что Амаре буквально год еще поиграл на звездном уровне, а потом быстро сдулся и растворился в ванне с вином, приняв его за родное Мертвое море. Я же уверен, что Сарвер ошибся и тогда, потому что именно уход Амаре окончательно превратил «Финикс» в команду среднего уровня.

Как ни смешно, еще можно вспомнить Эрика Бледсоу, который в 2014-м считался вполне себе околозвездным игроком, за которого просил САМ Леброн, но Сарвер и тогда на максимальный контракт не раскошелился, причем переговоры велись настолько цинично, что были испорчены почти все отношения с одиозным агентством Klutch Sport. Впрочем, Бледсоу в Финиксе ненавидят примерно так же сильно, как и самого Сарвера, так что в этой части владелец может считаться более-менее оправданным.

Необходимость побороться за суперзвезду

Само собой, нынешняя ситуация отличается от той, что была с Джо Джонсоном. В то время Стиву Нэшу был всего 31 год, и у него в запасе еще оставалось несколько суперзвездных лет. Крису Полу уже 37, причем в его случае этот возраст кажется каким-то совсем критическим, если вспомнить, сколь ужасен он был во всех матчах после недавнего дня рождения. Никто не сомневается в его игровой этике, но последние два года (на самом деле, и последние десять лет) Крис четко давал понять, что на длинной дистанции на него бесполезно рассчитывать как на звезду. Как говорил один из героев легендарного сериала – «зачем же мне нужно было заряжать пистолет нестандартным патроном, рискуя, что в самый ответственный момент его заклинит, перекосит или что-нибудь в этом роде». Крис Пол сейчас – тот самый нестандартный патрон. Наивно полагать, что он сможет определять результат в команде, претендующей на титул. То, что «Финикс» планирует претендовать на титул, это понятно, иначе к чему были предыдущие два года. В идеальном мире Пол должен стать примерно кем-то вроде Джейсона Кидда в чемпионском «Далласе», только с расширенными полномочиями.

Таким образом, «Финикс» переводит Пола из статуса действующей звезды в статус почетной звезды, и это означает, что действующая звезда-то остается всего одна – Девин Букер. Тот самый, по поводу которого многие сомневаются, может ли он быть главным игроком действительно сильной команды. Мне эти сомнения кажутся странными, но очевидно, что еще один игрок ТОП-15 «Финиксу» просто необходим. Эйтон и Бриджес, разумеется, таковыми не являются.

Возникает логичный вопрос – а зачем тогда давать максимальный контракт Эйтону, если нет никакой уверенности в том, что он сможет быть ТОП-2 игроком в команде-претенденте? Пожалуй, что и незачем. В этой связи легендарный болельщик «Финикса» и локальный инсайдер по имени FLEXFROMJERSEY в последнее время постоянно говорит о том, что у «Финикса» все еще есть хорошие шансы заполучить Кевина Дюрэнта, и что в «Бруклине» все по-прежнему не очень спокойно.

Можно ли верить этому Флексу? Говорят, что у него действительно есть надежные источники в «Финиксе», и что вроде бы он очень близок с окружением Букера, в частности, с его братом. Именно Флекс фром Джерси первым рассказал всем о переходе Криса Пола в «Финикс» два года назад, и именно у него всегда есть самые точные сведения о степени серьезности травм Букера. Если же он прав и сейчас, и у «Финикса» действительно есть шансы заполучить звезду вроде Дюрэнта или Леброна (да, говорят и об этом, но совсем на уровне слухов), то Эйтон, разумеется, должен стать ключевой разменной монетой вместе с драфт-пиками.

В «Финиксе» считают, что смогут заменить Эйтона центровым вроде Макги или Бийомбо

Часто можно услышать мнение о том, что Эйтон слишком зависим от Криса Пола, а так-то сам по себе он средний игрок вроде Деандре Джордана, только хуже. Мол, с Крисом Полом даже Фрэнк Камински и Бисмак Бийомбо играют на высоком уровне, так что Эйтону просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте.

Полагаю, это совсем не так, потому что Эйтон показывал похожую продуктивность, играя с Рики Рубио. Они вместе провели не так много матчей, потому что, во-первых, их совместный сезон оказался по известным причинам укороченным, а, во-вторых, Эйтон пропустил большое количество матчей из-за положительного теста на допинг. Но даже в таких условиях Рубио с Эйтоном после Матча всех Звезд-2020 начали крутить такие пик-н-роллы, какие Пол не крутил почти никогда.

Почему же тогда подобного мнения придерживаются в «Финиксе», они что, не смотрят собственные матчи? Смотрят. Только вот в команде очень сильна вера не столько в Пола, сколько в тренера Марка Брайанта, который занимается именно развитием центровых. При нем прогрессируют почти все игроки этой позиции, от Аарона Бэйнса до того же Камински, поэтому в «Финиксе» считают, что связка Криса Пола и Марка Брайанта способна слепить нормального центрового без атакующих и финансовых амбиций из почти кого угодно. Интересно, конечно, где они видели центровых, которые могут защищаться под кольцом и на дуге на уровне Эйтона.

Также многим (мне тоже) совершенно непонятно, по какой причине Эйтон при наличии элитных баскетбольных данных и элитного же персонального тренера не может обучиться хоть какому-то дриблингу. Речь не об игре лицом к кольцу, для этого при габаритах Эйтона нужно быть уникальным атакующим игроком вроде Амаре Стадеймара, но Деандре же вообще не умеет играть в так называемом «посте». Складывается ощущение, что он как будто бы забывает о том, насколько на самом деле он большой и мощный игрок. Получая мяч, он не стремится обыграть соперника, как правило уступающего ему в габаритах, а останавливается и бросает с отклонением.

Эйтона критикуют также за то, что он часто выключается из игры. То ли засыпает, то ли, наоборот, только начинает просыпаться после бурной ночи комплюктерных игр. Претензия абсолютно по делу, Эйтон действительно время от времени блуждает по площадке будто бы бесцельно, совершая глупые потери, забывая ставить заслоны, а иногда и просто становясь сторонним наблюдателем.

Есть, конечно, и еще одна причина, которая заключается в том, что Деандре Эйтон – не Лука Дончич. Выяснялся этот факт внезапно, в руководстве команды все по этому поводу сильно грустят. А чтобы не грустить, как известно, нужно избавиться от объекта грусти. К чему, похоже, все и идет.

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Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Sarah Stier, Ronald Martinez, Elsa