Клэй Томпсон снова стал звездой перед шестым матчем финала. Именно в шестых матчах рождалась и умирала его легенда

Перед третьим матчем финала Билл Симмонс с хитрым лицом лепрекона заявил о том, что Стив Керр по ходу финальной серии переведет Клэя Томпсона на скамейку запасных. Не стоит раньше времени насмехаться над Биллом, потому что в тот момент так думали многие. Мол, не вывозит больше брат-сплэш, растерял совсем звездный статус, обратно его уже не собрать будет, разбитую чашку не склеить, не утаить. О Томпсоне по какой-то причине начали говорить, как о престарелой бабуле, которая раньше и вязала, и корову доила, а теперь только угол зря занимает и периодически кастрюлю кипящую ставит на книжную полку. Выражается все это состояние великим русским словом «сдала». Сказать родственнице об этом вроде как неудобно, потому что человек заслуженный, которого все любят, но разочарованные шепотки все продолжают усиливаться и учащаться.

С таким сочетанием жалости и разочарования стали относиться к Клэю Томпсону. Мне не совсем понятно, в чем тут было дело. Да, Клэй пропустил печально знаменитую тысячу дней, за которую многие успели забыть, кто он вообще такой и чем был известен. Его не очень удачное возвращение в регулярном сезоне то ли положило начало плохой второй половине сезона «Голден Стэйта», то ли просто с ним совпало. Многие начали винить его во всех локальных бедах «Уорриорз», хватаясь за голову от суммы контракта Томпсона и считая, что Клэй уже никогда не станет даже приблизительным подобием себя прежнего, тем самым похоронив перспективы всей команды.

Не помогло также и то, что в начале сезона был обнародован список 75 лучших игроков, который Клэй с присущей ему ноткой безразличия прокомментировал примерно так – «думаю, я заслуживаю быть в этом списке, но если нет, то и ладно, зато у меня есть тостер и шарф Гриффиндора». Несмотря на то, что Томпсон толком ни на чем не настаивал, общественность всего равно начала недоумевать, мол, тебе-то куда, переоцененный ролевик, ставший известным лишь благодаря родственным связям с Карри, да и то фиктивным.

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{ Лирическо-нотариальное отступление } На самом деле, согласно последним изученным документом, родство Томпсона с Карри неоспоримое и всамделишное. Это не новость совсем, их особенная связь была видна задолго до всех чемпионств еще около десяти лет назад (в тексте по ссылке вы можете оценить невероятный юмор автора, называющего Клэя «лучшим клеем для Карри», а также упорно величающего Карри Стивеном. Кстати, только сейчас удалось осознать, что поразительно смешная шутка про клей была придумана еще до прихода в команду Стива Керра!).

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Регулярный сезон – окей. Только вот критика Томпсона продолжилась и по ходу плей-офф, что было совсем уж странно. Я понимаю, серию с «Денвером» смотрели только люмпены, живущие под мостом Золотые ворота, и конюхи в хлеву сербского города Сомбор. Это никак не отменяет того факта, что Томпсон был великолепен в первых четырех матчах этой серии. 24,5 очков за игру при бросковой линии 53%-50%?! Таких удачных продолжительных отрезков в плей-офф у Томпсона и в лучшие-то годы не было. Потом случилась шестая игра с «Мемфисом», в которой Клэй царил и закончил серию. Ещё потом – пятая игра с «Далласом», в которой Клэй опять царил и опять закончил серию.

Все это оказалось не столь существенным, и Билл Симмонс после двух неудачных матчей финала все равно решил, что Томпсона пора переводить в запас. В какой-то степени такое предложение даже было совсем бессмысленным, если вспомнить, что у Клэя к тому моменту был один из худших атакующих и защитных рейтингов в команде. С тех пор прошло три игры, в каждой из которых Томпсон был в разной степени прекрасен, заставив, наконец, критиков замолчать.

Если в третьем матче он сражался, как мог, но победить не удалось, то в четвертом и пятых матчах именно он стал одним из лучших игроков «Уорриорз», ухитряясь, как в период своего могущества, сочетать невероятную защиту с потоковым нападением. Ключевую четвертую игру для «Голден Стэйта» выиграл невероятный Карри, в этом нет сомнений, но вы посмотрите на защиту Клэя против Джейлена Брауна после примерно тридцати пяти минут игрового времени.

Глядя на то, как Томпсон играет именно в концовках матчей, невозможно поверить, что этот игрок совсем недавно восстановился после тяжелой травмы. Основные добродетели Клэя никуда не делись. Да, он стал значительно хуже забивать в проходах и совсем перестал верить в свой дриблинг, но не этим всегда был славен Клэй Томпсон. Главное его оружие – умение на невероятной скорости сделать три вещи: выбежать из-под заслона, получить мяч и выбросить его в высоченной точке. Оно все еще при нем, ноги работают на протяжении всего матча, спросите хоть у Джей Джея Редика, который немного понимает в том, что значит бросать трехочковые после заслонов. Он вам прямо скажет в эфире ESPN, что если вы позволили хотя бы на четверть шага отстать от Клэя, открывающегося на дуге – то все, вы покойник. Возмездие неизбежно, настолько высок и стремителен будет взлет Томпсона перед очередным попаданием.

В Клэя Томпсона снова поверили абсолютно все как раз перед шестой игрой финала. Думаю, символизм момента объяснять не стоит. Хотя все же объясню. Непереводимое должным образом на русский «Game 6 Klay» – это не только прозвище, но и его самоидентификация. Ему комфортно быть в этой роли. Конечно, Клэй однозначно является человеком коллектива и воплощает собой большинство социалистических идеалов, вплоть до того, что не портит лишний раз имущество в виде ценного паркета ударами мяча о него. Только вот несмотря на это, он ухитряется одновременно находиться в своем собственном мире, в который невозможно проникнуть.

Из всего великого трио «Голден Стэйта» именно Клэй в достаточной степени загадочен, чтобы настолько популярным было его внезапно пробудившееся фейковое альтер-эго. И еще для того, чтобы никто не понимал, он это на самом деле или нет. Грина всегда слишком много, он занимает собой все параллельные миры, так что двойникам и доппельгангерам просто неоткуда взяться. Карри – всемирный баскетбольный пупс (с), о котором мы знаем так много, что порой становится жутковато. Вы можете себе представить, чтобы кто-то не узнал по образу и голосу Дреймонда или Карри? Нет. Такое возможно только с Томпсоном.

Так вот, про самоидентификацию как «Game 6 Klay». Мир Томпсона загадочен, но понятно, что он состоит из атрибутов, которые принадлежат только ему. В начале текста была шутка про шарф и тостер, которая не такая уж шутка. Океан – тоже его. Он одновременно как бы существует для всех, но в том понимании, которое в него вкладывает Клэй – только для него.

Шестая игра – тоже только для него. Это главный атрибут. В ином случае Томпсону вполне мог бы подойти никнейм, который был у другой супервезды второго эшелона, игравшей в суперчемпионской команды, у Джеймса «Big Game James» Уорти. Биг Гейм – это же в любом случае лучше, чем Гейм Сикс, так ведь? Лучше. И даже больше подходит самому Томпсону с точки зрения баскетбола, потому что далеко не все его шестые матчи были великими, и далеко не все его великие матчи были шестыми. Вот все его шестые матчи плей-офф в карьере, которые предшествовали гениальной игре против «Оклахомы» в 2016-м году (лучше даже не считать среднее количество очков и процент попадания, позитивного смысла в этом нет никакого):

2013, 1-й раунд, «Денвер» (победа) – 7 очков, 5 подборов, 0 передач, 3/13, 0/6;

2013, 2-й раунд, «Сперс»» (поражение) – 10 очков, 0 подборов, 3 передачи, 4/12, 2/4;

2014, 1-й раунд, «Клипперс» (победа) – 9 очков, 1 подбор, 1 передача, 3/11, 1/4 (один из двух худших матчей в серии для него);

2015, 2-й раунд, «Мемфис» (победа) – 20 очков, 8 подборов, 3 передачи, 7/13, 3/5 (хорошая игра, но там была четвертая четверть имени Карри, Томпсон же в четвертой не попал ничего);

2015, финал, «Кливленд» (победа) – 5 очков, 5 подборов, 2 передачи, 2/7, 1/3, очень быстро нахватал фолов, поэтому сыграл мало, отфолился окончательно за 5 минут до конца.

У Томпсона были провалы в шестых матчах плей-офф на первом этапе карьеры, были явные неудачи и в дальнейшем. В шестых матчах Клэя Томпсона нет никакой магии (маг в «Голден Стэйте» один, Томпсон же скорее непонятый баскетбольный эльф), есть всего лишь жизнь во всем ее многообразии – от рождения до похорон сквозь свадьбу, развод и обычные будничные вечера.

После перечисленных выше пяти матчей случилась игра с «Оклахомой», и именно тогда родилась легенда о Клэе Томпсоне. Он был игроком уровня Матча всех звезд и до весны 2016-го года, да и 37 очков за четверть к тому моменту уже произошли. Только вот в шестом матче финала конференции с «Оклахомой» Клэй изменил современную историю НБА.

В том сезоне всему «Голден Стэйту» было суждено дважды изменить историю – сначала с 73-9 в регулярном сезоне, а потом с камбэком в серии с «Оклахомой», который повлиял на июльское решение Кевина Дюрэнта – но не выиграть чемпионат. Чемпионаты выигрываются каждый год так или иначе, а вот земную ось повернуть дважды за сезон дано единицам. Душой этого слома баскетбольной парадигмы стал именно Клэй Томпсон. Ему удалось выйти из тени своего великого друга и напарника, это было его личное уничтожение крестража.

Шестой матч с «Хьюстоном» в 2018-м вспоминается реже, но на самом деле это был никак не менее важный с исторической и спортивной точек зрения спектакль Клэя Томпсона. «Голден Стэйт» проигрывал «Хьюстону» 2-3 и проигрывал в шестом матче. Тогда «Уорриорз» были на пике своего могущества, но могли внезапно взять и умереть. Не позволил им это сделать именно Клэй Томпсон, который решил, что умирать явно еще не время, и начал фигачить трехочковые с ведения, сквозь огонь своих рук не замечая ни Карри, ни Дюрэнта.

Это был обман судьбы в духе франщизы «Пункт назначения». В конечном счете могучий и утрированный «Голден Стэйт» должен был умереть, и судьба отомстила очень скоро и очень страшно. И очень лично. 2019 год, финал с «Торонто». Клэй Томпсон проводил, возможно, свою лучшую серию в карьере. В отсутствие Дюрэнта он проводил точно лучший в карьере шестой матч при счете 2-3, успел вывести команду вперед в конце третьей четверти, но ровно в этот момент умерла легенда о Клэе Томпсоне. Так казалось тогда. Невозможно было принять то, что игрок, чья удивительная карьера столь многим была обязана именно шестым матчам, физически сломается как раз в шестом матче финала, который по всем признакам должен был стать его главным шедевром. Печалиться и надеяться не было сил, проще было навсегда распрощаться.

Три года назад Клэй Томпсон свой главный шедевр дописать не смог, и мало кто верил, что ему предоставится шанс сделать это еще раз. Было полное ощущение, что его баскетбольная смерть наступила окончательно и безальтернативно, несмотря на все попытки спасти его и вывести на площадку. Теперь ясно, что Клэй Томпсон возродился, знаковая воскрешающая шестая игра уже была проведена в серии с «Мемфисом». Баскетбольная смерть отступила перед ним, чтобы подарить новый шестой матч финала. Уверен, что Клэй выйдет на него не только выигрывать титул, но и доигрывать тот шестой матч с «Торонто». В эти два с половиной часа мы все в какой-то степени окажемся в мире Клэя Томпсона, в котором он будет жить, как в последний раз, потому что знает, насколько все на свете ценно и недолговечно.

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Фото: REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Maddie Meyer, Elsa