Седьмой матч финала лиги ВТБ уже сегодня. Разбираем значение решающей игры для звезд ЦСКА и «Зенита»

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Как неоднократно было подмечено, грядет первая седьмая игра в истории Лиги ВТБ, что в каком-то смысле приближает ее к загадочному миру НБА, в котором столь долгие серии в порядке вещей. А что главное в НБА? Конечно, персоналии. Отдельные игроки, тренеры, функционеры, их судьбы, разговоры о величии и карьерных траекториях. Иногда подобные обсуждения о роли личностей в истории превращаются в переливистый фарс, но само наличие таких обсуждений – один из важных символов всемирной успешности НБА.

Лиге ВТБ подобной мифологизации главных героев сильно не хватает. Есть свой Зал Славы, что отлично, но редкий баскетбольный болельщик назовет больше половины представителей этого Зала Славы. Кумирам неоткуда взяться, если их не прославляют. Пора исправляться и рассказывать не только о турнире в целом и командах, в нем играющих, но и об отдельных личностях. Сделать это не очень трудно, потому что личностей в Лиге ВТБ хватает. Хватает их и в составах обоих финалистов, причем с избытком, так что всех в этот текст поместить не удалось, иначе он стал бы самым длинным в истории блога.

Итак, встречайте людей, для которых по разным причинам предстоящая седьмая игра будет невероятно важной.

Алексей Швед (ЦСКА) и Сергей Карасев («Зенит»)

Главные и несколько неожиданные герои серии, с них и начнем.

Трудно отнести этих игроков к одному поколению, потому что Швед все-таки старше Карасева на пять лет. Впрочем, в спорте, как и в жизни, выделение поколений часто бывает условным. Факт в том, что именно они – два главных русских таланта поколения 2010-х годов (Тимофея Мозгова выносим за скобки с учетом неповторимости его пути). Можно было бы назвать это поколение потерянным, но оно стало таковым во многом по той причине, что слишком уж больших успехов добилось поколение предыдущее. Победа на чемпионате Европы и бронза Олимпиады были эпохальны, повторить их невозможно. Карасев и Швед, взятые на тот лондонский баскетбольный корабль-2012 юнгами разных статусов, должны были пропитаться величием и понести его дальше.

Получилось не очень. Многообещающие карьеры в НБА завершились бесславно, и если у Шведа за океаном еще были какие-то проблески, то Карасев стал очередным провальным выбором «Кливленда» в первом раунде драфта. С тех пор многое изменилось, и год назад казалось, что их роли в родном чемпионате навсегда определены и никогда больше не изменятся. Швед будет вечным золотым мальчиком российского баскетбола, который в качестве яркой звезды не сможет выиграть ни одного титула. Карасев же в 30 лет виделся ветераном-ролевиком, который может побегать через заслоны, попасть из угла, ворваться из того же угла под кольцо. На этом спектр его баскетбольных услуг вроде бы заканчивался.

Перед этим сезоном они сменили команды, Швед перешел в ЦСКА и начал играть в более командный баскетбол, Карасев же вернулся в «Зенит», чтобы постараться реанимировать свою карьеру. Они не были главными звездами своих команд в этом году, более того, они и не должны были ими быть. Швед был как никогда скромен в окружении чемпионов, Карасев же и вовсе не всегда попадал в стартовый состав команды.

За последние месяцы многое изменилось, и теперь именно эти два больших таланта ведут свои команды за собой. Они играют в разном стиле, но оба являются самыми результативными игроками финальной серии (17.1 очков у Шведа, 14.3 очков у Карасева). Карасев чаще играет без мяча, при этом реализуя невероятные 60% трехочковых, Швед же как будто вернулся в серебряные времена «Химок», получив право таскать мяч и бросать сложные трехочковые с ведения.

Для Шведа это первый реальный шанс выиграть первый серьезный титул во вновь обретенном статусе лидера. Карасев явно хочет доказать, что он все еще звездный по российским меркам игрок – как минимум не хуже Шведа. Лучшей доказательной базы, чем чемпионский титул, человечество еще не придумало.

Уилл Клайберн (ЦСКА)

Клайберн – главный талант ЦСКА последних лет. Карьера Уилла могла быть и более успешной, но этому помешали его иррациональность и травмы. В то же время совершенно очевидно, что именно он является самым мастеровитым атакующим игроком финальной серии, который порой играет на уровне НБА. Когда смотришь на его лучшие проявления, становится понятно, почему Итудис так истово верит в изоляции Клайберна.

Да, Клайберн обладает не самой хорошей привычкой время от времени заигрываться и как будто выключаться из игры. По его выражению лица никогда нельзя сказать, насколько он заинтересован в том, что происходит на площадке. Только вот все еще свежи в памяти воспоминания о том, кто именно стал MVP Финала Четырех Евролиги три года назад. Уверен, что в Лиге ВТБ нет ни одного игрока, которого боялись бы больше, чем Уилла Клайберна, когда тот поймал свою игру. История показывает, что он умеет ловить ее в нужный момент, и есть все основания полагать, что уж на седьмую игру финала он выйдет с беспощадностью Семена Антонова.

Билли Бэрон («Зенит»)

Любимый игрок почти всех болельщиков «Зенита» и точно самый популярный иностранный игрок в небогатой истории команды. Возможно, слово «иностранный» в предыдущем предложении было лишним. Невероятно трудно поверить в то, что тысячам людей может приносить счастье человек с внешностью идеального парня из старшей школы, который бросает в кольцо очень издалека.

Только в том ведь весь и фокус, что Бэрон не просто ведет мяч и бросает, он священнодействует. Под его уникальный дриблинг в метре от трехочковой линии хочется слушать «Танец с саблями», потому что в этих движениях гораздо больше музыкального и сценического, чем спортивного.

Бэрон в «Зените» – это команда в команде. Такая типа матрешка, которую открываешь, а там паренек сидит, который вроде бы защитной команде Паскуаля не подходит совсем, но вот он берет мяч, начинает кружение и остается один в свете огней рампы, и в этом свете возможны любые чудеса. Кольцо, разумеется, послушно расположится ровно в том месте, куда прилетит мяч после броска Бэрона, и чем сложнее будет ситуация, тем послушнее будет кольцо.

Говорят, что после нынешнего сезона он уйдет в «Реал», верить в это совсем не хочется, да и не совсем понятно, как он впишется в этот суперклуб, где все ходы записаны, а хаос не приветствуется. Есть подозрение, что стареющему художнику нигде не будет так комфортно, как в Петербурге, настолько красивая получилась история любви американского игрока и российского города. Наверняка Бэрон не хочет, чтобы она заканчивалась безрезультатно.

Никита Курбанов (ЦСКА)

Символ команды, связывающий своей удивительной карьерой предстоящую седьмую игру с первой российской победой ЦСКА в Евролиге в 2006-м году. Сейчас трудно представить, что он провел в ЦСКА не всю карьеру, но это действительно так – в начале своего баскетбольного пути он несколько лет катался по России в качестве объекта аренды, а чуть позже играл по контракту за петербургский «Спартак», УНИКС и «Локомотив-Кубань». Думаю, его можно назвать символом не только армейского клуба, но и Лиги ВТБ в целом. В конце концов, именно он является рекордсменом турнира по числу проведенных в нем матчей. Их набралось уже 300, а это правда очень много, поверьте на слово.

Впрочем, турниров может быть сколько угодно, а родная команда всего одна. Никита Курбанов отлично это знает и ценит возможность играть именно в ЦСКА, клубе, в котором он вырос и вместе с которым одержал бесконечное количество побед.

В этом сезоне один из лучших защищающихся игроков Европы последнего десятилетия завершил карьеру в сборной России, наверняка недалек и тот день, когда он совсем попрощается с баскетболом, но пока что у него осталось одно незавершенное дело.

В серии с «Зенитом» у Курбанова были отличные матчи, хватало и провальных. Иногда сказывается возраст, иногда отсутствие взаимопонимания с новыми партнерами. При этом нет никаких сомнений, что если кто-то в составе обоих финалистов и знает, что именно означает фраза «биться за свой клуб», то это именно Никита Курбанов.

Сергея Моня, Виталий Фридзон и Егор Вяльцев (все – «Зенит»)

Когда речь заходит о какой-либо группе возрастных или очень возрастных игроков, принято брать калькулятор и начинать считать их суммарный возраст. Не хотелось бы терзать свои вычислительные способности этим упражнением, главное ясно и так – эти зенитовские ветераны очень давно играют в баскетбол. Настолько давно, что Вяльцев в последний раз был чемпионом страны в 2004-м году, а Моня – в 2005-м. То есть, их чемпионства старше половины основного состава сериала «Очень странные дела». Виталию Фридзону с титулами повезло чуть больше, но титульное везение в России прямо пропорционально количеству сезонов, проведенных в ЦСКА, так что все логично.

Интересно, что лишь однажды Лигу ВТБ не выигрывал ЦСКА – случилось это в сезоне 2010/2011, и тогда именно «Химки» Фридзона и Мони переиграли армейский клуб в финале. Та победа не была полноценной, ведь чемпионат России все равно остался за ЦСКА, но спустя 11 лет у Фридзона и Мони появился шанс оставить не чужую им красно-синюю команду вообще без трофеев. Для этого им нужно выиграть всего один матч и показать, что не зря они однажды ночью в марте ехали из Москвы в Санкт-Петербург. Тем более приятна эта победа может стать с учетом того, что Фридзон с Моней во второй половине финальной серии стали получать приемлемое количество игрового времени. Достойнее окончания карьеры не придумать (даже если это еще не окончание).

Хавьер Паскуаль

В случае с Паскуалем все совсем просто. Баскетбольный Петербург не видел важного национального титула с 1975-го, когда чемпионом СССР стал «Спартак», а хоть какого-то трофея – с 2005-го, когда «Динамо» под руководством Дэвида Блатта выиграло Евролигу ФИБА. Паскуалю хватило двух лет, чтобы стать лучшим баскетбольным тренером невских берегов в XXI веке, и мне почему-то кажется, что он действительно проникся как командой, так и городом. Не было для болельщиков «Зенита» новости радостнее, чем сообщение о том, что Паскуаль может остаться в команде и на будущий год.

При всей своей внешней учтивости и воспитанности Паскуаль порой выглядит тренером, для которого есть по-настоящему принципиальные соперники, на которых он настраивается по-особенному. Так было с его родной «Барселоной» в прошлом сезоне Евролиги, когда «Зенит» чуть было не проскочил в Финал Четырех. Уверен, что после прошлогоднего поражения в полуфинале Лиги ВТБ Паскуаль в своем тренерском блокноте смерти поставил галочку и напротив ЦСКА. Неудачное начало финальной серии его не сломило, сейчас он явно переигрывает Итудиса в тренерской дуэли и едва ли хочет снова, как в прошлом году, получить награду Лучшему тренеру Лиги ВТБ, не выиграв эту самую Лигу ВТБ.

Димитрис Итудис

К Итудису можно относиться по-разному, но он самый успешный тренер в новейшей истории ЦСКА вместе с Этторе Мессиной. С ним ситуация примерно такая же, как с Клайберном, только если в случае с Уиллом мы только предполагаем, что титул для него важен, то Итудис нам сам все постоянно объясняет. Из его многочисленных монологов за последние годы мы усвоили, что он не буллшитер, амбициозен, в хорошем смысле самолюбив – ну вы сами знаете. Это как раз те качества, которые нужны тренеру в решающем матче сезона.

С огромной вероятностью седьмой матч финала станет его последним в ЦСКА, на этом закончится его восьмилетняя история успеха. Достаточно лишь один раз посмотреть на танцы Итудиса на боковой линии площадки во время матча, чтобы понять, что это не тот человек, который сочтет возможным уходить в качестве проигравшего, настолько привыкнув к роли победителя. Чуть выше я написал о том, что Паскуаль начал переигрывать его в битве магов маркера и планшета. С этим обстоятельством Итудис мириться тоже не намерен. Время для новых заклинаний как раз подходящее.

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Фото: Единая Лига ВТБ/БК «Зенит», ПБК ЦСКА/Михаил Сербин; РИА Новости/Александр Гальперин, Антон Денисов, Алексей Филиппов