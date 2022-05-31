Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо

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После того, как серия переехала в Москву при счете 3-1, никто не ожидал, что интрига в финале выживет. Несмотря на равную борьбу в обоих петербургских матчах, слишком свежи были воспоминания о том, насколько легко ЦСКА расправлялся с «Зенитом» на домашнем паркете. Самой неотвратимостью казалась и статистика, ведь еще ни разу в своей истории ЦСКА не проигрывал на своей площадке в финальных сериях Лиги ВТБ. 12 попыток – 12 побед. Почувствовав вкус крови, вечные чемпионы уже не останавливаются на полпути, и превозмочь всю эту историческую мощь могло только сверхусилие игроков «Зенита». Помешать реализации этого сверхусилия планировали не только игроки ЦСКА, но и болельщики, которых на арене Мегаспорт набралось аж восемь с половиной тысяч.

Несколько дней назад мы лицезрели, возможно, лучший матч в истории Лиги ВТБ. Величие косяком обычно не ходит, но, видимо, конец мая для российского баскетбола в этом году – время не совсем обычное. Пусть пятый матч и не смог перебить четвертый, получился он по-своему легендарным.

А что случилось? ЦСКА проиграл. В том смысле, что «Зенит» выиграл. При всех обстоятельствах в это тяжело было поверить перед игрой, а уж во время первой и начале второй четверти – особенно. ЦСКА доминировал, используя свои самые сильные стороны – изоляции лидеров, пронырливость Уэйра и богатырский размах рук Николы Милутинова. Атака же «Зенита» была статична, игроки вроде бы старались, но, как казалось, действовали без особенной страсти. Ветеранская зловещая улыбка Никиты Курбанова, осветившая все золото Европы последних двадцати лет, предрекала скорое окончание финальной серии с предсказуемым итогом.

Внезапно все изменилось. Произошло это при счете «-13» в середине второй четверти, когда игроки ЦСКА уже распределяли порядковые номера, в соответствии с которыми они будут поливать друг друга чемпионским шампанским. Били? Билли. Бэрон и оборона – два секретных оружия Хавьера Паскуаля, которые в этой серии на определенных отрезках работают безотказно. После нескольких хороших защитных владений, в которых выявилась самонадеянность Шведа и медлительность Милутинова, настала последняя минута первой половины. Это была та минута, которую надолго запомнит Билли Бэрон, и которую никогда не захочет без лишнего повода вспоминать Семен Антонов, которого самый быстрый ковбой Северо-Западного округа два раза подряд раскачал в семи метрах от кольца, забив оба трехочковых.

Паскуаль провел, возможно, лучший тренерский матч в этой серии, сделав это тогда, когда это было нужнее всего. То, насколько грамотно он использует игровое время Билли Бэрона, уже вошло в легенды. Часто вы видите, чтобы самый результативный и лучший атакующий игрок команды в важном матче проводил на площадке всего половину игры, при условии, что этот игрок совсем не возрастной и не страдает от перебора фолов и повреждений? А у Паскуаля с Бэроном происходит именно это.

Но Бэрон и его запланированные чудеса – это еще не все. Он вертел сочетания так искусно, что хотелось записывать в блокнот каждое его действие. Непонятная прежде вера в Тайсона Картера оправдалась, американец провел лучший матч за «Зенит». Впрочем, непонятного в Картере еще осталось порядочно, например, для меня полной загадкой является любовь всех комментаторов отмечать некую особенную молодость Картера, которому вообще-то уже 24 года.

Для кого понятие баскетбольной молодости точно осталось в прошлом, так это для Сергея Мони и Виталия Фридзона, но они сыграли намного больше, чем в предыдущих матчах. Паскуаль нашел в своих ветеранах силы на 23 совместные минуты, во время которых они показали хорошую защиту и несколько раз удачно попали в кольцо. Показалось, что для Итудиса такой предпрощальный поклон легенд оказался полным сюрпризом.

ЦСКА свой лучший отрезок матча провел даже не в дебюте, а в последние пять минут, когда постепенно сокращал отрыв «Зенита», который к тому моменту составлял 12 очков. Армейцы выглядели неумолимым хищником, а «Зенит» – жертвой, которая постоянно оглядывалась через плечо, что естественным образом снижало ее скорость. Петербуржцы скатились на какие-то неэффективные атаки, а вот ЦСКА без перерыва собирал подборы в нападении, после которых происходила супергеройская активация Алексея Шведа. Раз трехочковый, два трехочковый – и вот уже счет равный за полторы минуты до конца матча.

Удивительно, но «Зенит» выиграл концовку не за счет быстрых выстрелов Бэрона, а с помощью другого оружия, которое в этом матче было не менее смертельным, и имя этому оружию «пик-н-ролл Лойда и Пойтресса». Сколько раз в этом матче Алекса Пойтресса выводили на пустое кольцо, над которым он издевался неприличным образом, и не сосчитать.

Без хорошего разыгрывающего он не был бы опасен в атаке, но на счастье Паскуаля у него в составе есть один (ровно один) игрок, который может конструировать простые атаки на высоком уровне. На том титулованный испанец и стоит. После таких подвигов в нападении Пойтресс пару раз даже помешал Милутинову забрать важные подборы, что тоже определило исход матча.

Мне понятен общий скепсис по поводу Лиги ВТБ, особенно в условиях нынешней исторической и спортивной парадигмы. Можете не объяснять. Поймите только то, что последние два матча «Зенита» и ЦСКА проходят на таких невероятных скоростях в сочетании с элитным мастерством, что порой в это невозможно поверить. Но это действительно происходит. В следующем матче у ЦСКА еще наверняка лучше сыграет немного успокоившийся Клайберн, и нас будет ждать новое соревновательное шоу невиданного прежде на российской земле уровня и интриги. Возможно, это будет один матч, возможно, два. Есть ощущение, что не только нам жаль расставаться с этим сезоном, но и ему с нами.

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Фото: Единая Лига ВТБ