Первый провал Кевина Дюрэнта. Бруклинский хаос превратил лучшего игрока мира в собственную тень

Кевин Дюрэнт – лучший игрок мира. Спросите себя, часто ли вы слышали/видели эту фразу в последние три года? Думаю, что нередко, а ведь Дюрэнт за этот период провел всего 90 матчей в регулярных сезонах и выиграл всего одну серию плей-офф. Справедлив ли тогда подобный негласный титул? В каком-то смысле, наверное, справедлив, и вот почему.

Во-первых, Дюрэнт героически покинул «Голден Стэйт». Никто никогда не забудет то, как он туда пришел, но никто и не забудет обстоятельств его ухода, когда он ради эфемерной возможности выиграть третий титул подряд пожертвовал своей дальнейшей карьерой. Мученикам и безумцам всегда почет.

Во-вторых, на игровом уровне Дюрэнта как будто и не сказалась тяжелая травма, из-за которой он полностью пропустил первый сезон в «Бруклине». Стиль его игры изменился, он стал больше играть за счет броска и интеллекта, но уровень остался прежним, что кажется почти невероятным, учитывая его возраст и серьезность повреждения. Столь быстрое восстановление добавило к его героическому статусу еще и статус сверхчеловека, от которого можно ожидать чуда.

В-третьих, в памяти прошлогодний плей-офф, когда Дюрэнт почти (легендарное «почти»!) выиграл серию против будущих чемпионов из «Милуоки», несмотря на травму Ирвинга и явные физические ограничения Хардена.

В-четвертых, совсем недавно была Олимпиада, на которую Дюрэнт поехал после плей-офф в своем немолодом уже возрасте в качестве лидера сборной США и в нужный момент всех уничтожил. В тот момент показалось, что он может в одиночку решить любые командные проблемы.

В-пятых, Дюрэнт был невероятен в этом регулярном сезоне. Если бы он сыграл матчей на десять больше, то рассматривался бы в качестве претендента на MVP как минимум наравне с известной троицей. Как максимум – додумайте сами. Он показал самую высокую личную результативность со времен великого сезона 2013/2014, самое большое количество передач, и все это в атмосфере полного хаоса, царящей в западной части острова Лонг-Айленд.

То, что «Бруклин» сейчас играет в плей-офф, является целиком и полностью заслугой Кевина Дюрэнта. Сейчас вам могут рассказывать что угодно, будто бы Ирвинг и Харден были лучшим сочетанием «Бруклина» в последние годы, будто бы Дюрэнт со своим стилем игры не столько слаб, сколько архаичен. Множество разных веселых историй может показать ваш экран, если включить First Take и Undisputed, но вы им не верьте. Не уподобляйтесь руководству «Бруклина», которое строит команду, следуя за слепыми и невидимыми поводырями.

Разобрались, почему Дюрэнта считали лучшим игроком мира до начала серии с «Бостоном». Теперь давайте разберемся, как так вышло, что Дюрэнт проваливает эту серию и считается общественностью главным виновником того, что «Бруклин» проигрывает 0-3, рискуя стать единственной командой в первом раунде, проигравшей серию всухую.

Начать стоит с того, что обвинять есть смысл лишь лидеров, а в «Бруклине» их двое – Дюрэнт и Ирвинг. Первый – баскетболист, второй – фольклорный элемент. Логично, что в баскетбольном провале обвиняют именно баскетболиста.

Говорят, что в первых матчах Дюрэнт еще пытался быть самим собой, но у него ничего не получалось, и «Бостон» так сильно залез ему под кожу, что в третьей игре Дюрэнт просто бросил играть. Мне кажется, это не так. Понятно, что одиннадцать бросков с игры в важном матче плей-офф смотрятся странно, но я не считаю провалом количество бросков само по себе. Не думаю, что у кого-то есть сомнения в способности Дюрэнта в любом матче выбросить 30+ раз и набрать 30+ очков, но степень эффективности с учетом бесконечных дабл-тимов от «Бостона» приближалась бы к легендарным «6-24». Представляется, что третий матч стал для Дюрэнта как раз лучшим в серии, потому что он пытался быть эффективным и начал адаптироваться к ситуации, в очередной раз показав себя думающим игроком, выезжающем не только на таланте и пробивной мощи, но и на интеллекте. Пересмотрите вторую половину третьей игры и ответьте еще раз на вопрос, провалил ли ее Дюрэнт. Когда получалось бросать с получения – он бросал, но большую часть времени он стягивал на себя нескольких соперников и скидывал на свободного партнера, которому забить не мешало уже ничего, кроме собственного мастерства.

Потери – да, были, и потери глупые, но часть из них случилась по той причине, что ему просто подсовывали мяч в неудобные моменты и на неудобной высоте. Дюрэнт – уникальный игрок, атакующий защитник в теле семифутера. Но у него все еще тело семифутера, и складываться, ловя мяч где-то в районе своих коленей, моментально он не может. Это часто не учитывают Браун и Клэкстон, когда отдают ему мяч. Стоп, Браун и Клэкстон, а каким образом они вообще оказываются с мячом в руках?!

Так и оказываются. Наконец-то подошли к главной проблеме «Бруклина», а значит, и к главной проблеме Дюрэнта. Есть ощущение, что команду они с Ирвингом набирали примерно так же, как это делали Джек Воробей и Уилл Тернер в первой части «Пиратов Карибского моря». Повезло с Брюсом Брауном, он оказался не только говорливым, но и полезным. Где-то в трюме в бочках с ромом откопали Драгича с Гриффином. Олдридж и Миллс – это вылитые глухой дед с попугаем и сам попугай. Симмонс из-за проклятого золота не может выходить на площадку ночью, но на всякий случай не выходит и днем. Дальше можно продолжать почти бесконечно, думаю, метафора понятна.

Именно Кайри и Дюрэнт – остальные имена несущественны – решили объединиться в «Бруклине». Не где-нибудь, а здесь, и это неслучайно, поскольку в «Бруклине» их привлекло отсутствие исторического базиса. Можно было все написать с чистого листа, построить свою собственную империю. Такой подход обоим казался очень привлекательным, ведь их называли «пассажирами» в чемпионских командах, в которых они играли прежде. Пора садиться за руль и порадовать старика Баркли. Невозможно понять, чего хочет Ирвинг, но вот Дюрэнт, кажется, воспринимал (воспринимает?) «Бруклин» как второй шанс на именное величие. Однажды он уже сделал себе имя в команде без истории, но не выдержал и ушел, не дописав победную летопись золотыми буквами. Не секрет, что в Оклахоме люди всю жизнь болели за «Даллас» в силу территориальной близости, но быстро перестроились, потому что было ради чего. У той империи Тандер глобально ничего не получилось, но она строилась правильно. Дюрэнт решил повторить тот опыт, только с новым подходом – теперь он всегда будет сам выбирать звездных партнеров, чтобы больше никогда ему не подсовывали Уэстбрука. Ему казалось, что именно в этом заключался глобальный недостаток той «Оклахомы».

Недостаток был исключен, но построить ничего не получилось, потому что выяснилось, что строители не захватили с собой ни цемент, ни кирпичи. Получился воздушный замок, империя, за которой ничего не стоит. Нет никакой идеологии, не на что опереться, есть только имперские амбиции, но глобально никто ни во что не верит. Сейчас «Бруклину» нужно выиграть четвертый матч, но едва ли хоть кто-то понимает, зачем и ради чего это нужно, кроме каких-то совсем уж прописных истин «пока можешь бицца-бороцца – бейся и борись». Помочь мог бы тренер. За тренера тут Стив Нэш. Не секрет, что он мой любимый игрок на все времена, но одновременно он и воплощение классического гротескного тезиса «за все хорошее против всего плохого». Когда он сам выходил на площадку, то мог повести за собой примером, это был его подход, и его все уважали. Есть такие лидеры, которым нужно находиться в гуще событий, а есть те, кто ведет бой со стороны. Стив Нэш – это Джон Сноу, а не Тайвин Ланнистер. Воин, а не стратег. Джон Сноу «Бруклину» не нужен, а от стратегов здесь отказались в самом начале. Они если и есть, то сидят без права голоса.

Короче говоря, Дюрэнт начал серию с «Бостоном» с невероятным ворохом проблем и пониманием того, что все идет не по плану. Это даже не самое обидное, обиднее всего то, что Дюрэнт наверняка сейчас и сам себе не признается, в чем именно заключался его план. В «Оклахоме» он был героем, которому не повезло с оруженосцем, в «Голден Стэйт» он пришел решать конкретные задачи, и задачи были выполнены. Сейчас же он вышел в плей-офф и столкнулся с системной командой, в чем-то подобной тем, в которых он когда-то играл сам. Думаю, его бесконечно расстраивает ситуация, при которой он в почтенном уже баскетбольном возрасте, стремясь вроде бы к свету, оказывается на стороне хаоса. Каким-то образом этот хаос ему нужно привести к победе в борьбе с порядком, и это теоретически можно было бы сделать, если бы у хаоса было преимущество в таланте.

Выяснилось, что и преимущества в таланте нет. Мало того, что серия не получается, так еще и молодое отражение в лице Джейсона Тейтума бегает рядом. Это всегда неприятно, о чем нам повествуют классические сюжеты «Белоснежки» и одной из серий «Клиники». Тяжело мириться с тем, что твое величие как-то по-дурацки уходит под постукивание шаманских посохов, а рядом бегает молодежь, которая не обладает твоими способностями, но все равно готова тебя свергнуть и затмить.

Дюрэнт сейчас вынужден одновременно бороться с собственными проблемами, демонами своего звездного партнера, пытаться сделать из Клэкстона игрока уровня НБА, при этом глядя на то, как провал «Бруклина» красиво отражается в солнцезащитных очках Бена Симмонса, приехавшего сюда пофотографировать Бруклинский мост и сменить несколько выходных нарядов. У Дюрэнта предсказуемо не получается. Он пытается найти себя в этой серии, вспоминая свою любимую аналогию о том, что броски по кольцу – это яблоки, и нужно брать только хорошие, в которых уверен. Остальные, потенциально гнилые, либо сразу на помойку, либо Кайри отдать. Тот какое-нибудь снадобье сварит и напоит им всех индейцев мира.

На попытки эти мне как персональному болельщику Дюрэнта с конца позапрошлого десятилетия смотреть откровенно больно. Больно не только эмоционально, но и физически, потому что я примерно знаю, как выглядит человек, находящийся на грани отчаяния, и ровно такой образ сейчас у Дюрэнта. У него поникшая голова, он не понимает не только, куда сейчас побегут его партнеры, но и то, откуда они прибежали и что вообще делают в команде. В начале третьей четверти третьего матча был эпизод, когда Брюс Браун почему-то оказался на позиции разыгрывающего и пытался заиграть Дюрэнта, но сделал пас не на той высоте и не в ту руку. Пас перехватили, «Бостон» забил в быстром отрыве, а Дюрэнт за это время даже не пересек середину площадки. Он выглядел обреченным, а ведь этот момент случился сразу после большого перерыва, во время которого вроде бы нужно психологически настроиться.

Разумеется, мир в шоке. Все предпосылки к подобному провалу «Бруклина» были, но дело в том, что Дюрэнт в последние годы приучил к тому, что он не проигрывает. В последний раз он проиграл серию плей-офф, в которой не был травмирован, в 2016-м году. Тот самый судьбоносный финал конференции против «Голден Стэйта». В прошлом году случилось легендарное поражение от «Милуоки». Это были поражения от исторических команд, оба раза разговор был доведен до седьмого матча, и ни в одном случае команды Дюрэнта не были фаворитами.

Более того, Дюрэнт, возможно, единственный баскетболист XXI века, который не проваливал серии плей-офф. Матчи неудачные случались, но чтобы неудачной получилась вся серия – такого не было никогда. Вспоминается разве что финал конференции–2011 против «Далласа», но и в ней провал был скорее общекомандный, да и не стоит забывать о том, что это была всего четвертая серия плей-офф в карьере Кевина. Финал-2012 – не провал, пересмотрите сами и убедитесь.

И тут такой поворот. Как будто всегда успешный Леонардо ди Каприо снялся в римейке «Американского пирога». Принять этот провал очень тяжело, и нужно быть готовым к обвинениям в том, что титулы с «Голден Стэйтом» не стоят и гроша, что без Карри Дюрэнт был бы кем-то вроде Кармело Энтони, и прочее, и прочее. Разумеется, все чепуха. Кайри Ирвинг без Леброна был бы трюкачом типа Белого Шоколада - это возможно. А Дюрэнт уже по состоянию на июль 2016-го года был игроком уровня Зала Славы и топ-50 в истории НБА. После 2019-го, как мне кажется, он и вовсе может делать все, что хочет. Он и сделал. Теперь сам наверняка жалеет. Лучший Дюрэнт – системный Дюрэнт. Жаль, что мы видели его так мало. Хорошо бы еще его увидеть когда-нибудь.

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», там случился ребрендинг, и теперь он только про баскетбол.